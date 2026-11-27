Von Milan Adams

Die Metallmärkte beruhen auf einer Unterscheidung, die den meisten Akteuren schon früh in ihrer Karriere nicht mehr auffällt: dem Unterschied zwischen dem Besitz eines Barren und dem Besitz eines Versprechens über einen Barren. Versprechen werden sofort abgewickelt, per Telegraf übermittelt, lassen sich fast kostenlos transportieren und können in Mengen ausgestellt werden, die die dahinterstehenden Barren bei weitem übersteigen. Seit rund einem halben Jahrhundert hat sich diese Regelung im Großhandel mit Edelmetallen so gut bewährt, dass die Alternative archaisch erscheint. Barren sind schwer, versichert, geprüft, werden per Lkw transportiert und gezählt. Versprechen sind elegant, und der gesamte moderne Handel ist in dieser Eleganz verankert.

Von Zeit zu Zeit wird diese Eleganz zum Problem.

Im Herbst 2025 und im darauf folgenden Winter erfuhr der weltweite Zentrumsmarkt für Edelmetalle, was passiert, wenn die Versprechen die Barren um eine Spanne übersteigen, die groß genug ist, um an einem gewöhnlichen Freitagnachmittag im Oktober spürbar zu sein. Londons Tresore leerten sich von Metall, das irgendjemand tatsächlich in Besitz nehmen konnte, die Kosten für die Anleihe von Silber erreichten kurzzeitig 39 Prozent auf Jahresbasis, Flugzeuge wurden gechartert, um Edelmetalle über den Atlantik zu transportieren, und vier Monate später verdoppelte sich der Silberpreis, und der Goldpreis stieg auf 5.600 Dollar pro Unze, bevor beide mit einer Heftigkeit zusammenbrachen, die den gesamten Anstieg und noch einiges mehr zunichte machte.

Was dies einer eingehenden Untersuchung wert macht, ist die Tatsache, dass über den Einbruch zwar ausführlich berichtet wurde, er jedoch fast vollständig missverstanden wurde. Die Kommentatoren haben sich auf eine einfache Geschichte über eine Blase, einen hawkischen Zentralbanker und eine Börse, die die Margen erhöhte, festgelegt, die zwar den Ablauf der Ereignisse erfasst, dabei jedoch den Mechanismus und die Folgen außer Acht lässt. Blasen erklären, warum ein Preis zu weit steigt. Sie erklären jedoch nichts darüber, warum dem Markt überhaupt das lieferbare Metall ausging, warum in einer Erklärung gemäß Section 232 auf die Verhängung von Zöllen verzichtet und Preisuntergrenzen zugesagt wurden, warum die People’s Bank of China während des gesamten Kursrückgangs weiter kaufte, warum das US-Finanzministerium in seinen Büchern Gold im Wert von einer Billion Dollar zu einem Preis von elf Milliarden ausweist oder warum ein auf saldierten Verbindlichkeiten basierendes Clearingsystem ein Jahr lang Zahlen veröffentlichte, die stillschweigend eine schwindende Preisuntergrenze beschreiben.

Acht Thesen bilden den Rahmen für die folgende Untersuchung, und jede einzelne davon steht im Widerspruch zu einem Aspekt der gängigen Darstellung.

1 — Der Engpass im Oktober 2025 war ein Abrechnungsereignis, das als Preisereignis getarnt war. In der einen Stadt, in der der weltweite Handel abgewickelt wird, wurde Metall knapp, und diese Knappheit äußerte sich in Finanzierungskosten, die einer anderen Ära der Marktgeschichte entstammten. Händler in London verbrachten zwei Wochen damit, sich gegenseitig wegen Barren anzurufen, während der einmonatige Leasingzinssatz zunächst über dreißig Prozent und dann über fünfunddreißig Prozent kletterte, und die Männer, die ihre gesamte Karriere damit verbracht hatten, Risiken zu bewerten, sahen sich plötzlich damit konfrontiert, stattdessen logistische Herausforderungen zu bewerten.

2 — Das Silberdefizit ist zu einem strukturellen Merkmal einer industriellen Lieferkette geworden, das nun schon sechs Jahre in Folge besteht. Das Defizit für 2025 erreichte 40,3 Millionen Unzen, und der kumulierte Abbau seit 2021 beläuft sich auf rund 762 Millionen Unzen – fast ein ganzes Jahr der weltweiten Minenproduktion –, entnommen aus einem Bestand, der seit einem Jahrhundert nicht mehr vermessen wurde. Ein Metall, das von Solarherstellern und Steckverbinderfabriken verbraucht und anschließend weggeworfen wird, verhält sich ganz anders als ein Metall, das in einem Tresor vergraben wird.

3 — Die Nachfrage des öffentlichen Sektors hat sich vom Preis abgekoppelt. Die Zentralbanken kauften vier Jahre in Folge jeweils tausend Tonnen pro Jahr, und die Volksbank von China tätigte vierundzwanzig Monate in Folge Käufe – trotz eines Rückgangs um fünfunddreißig Prozent – und erhöhte damit ihre Bestände auf 2.366 Tonnen. Ein Reserveverwalter, der Metall zu fünftausend Dollar pro Unze hinzukauft, schließt eine Versicherung ab, und Versicherungsnehmer zahlen auch nach dem Brand weiter.

4 — Der Einbruch im Januar wurde durch Margenmechanismen in einem Moment maximaler Hebelwirkung herbeigeführt. Die CME Group erhöhte am frühen Nachmittag des letzten Freitags im Januar mit sofortiger Wirkung die Maintenance-Marge für einen Silberkontrakt von 15.000 Dollar auf 16.500 Dollar und die Initial-Marge von 16.500 Dollar auf 18.150 Dollar; Silber schloss 26 Prozent tiefer bei knapp 85 Dollar, nachdem es im Tagesverlauf einen Verlust von 31 Prozent verzeichnet hatte. Die Börse handelte genau so, wie es ein Risikomanager tun sollte, und die Folgen trafen die normalen Anleger, die nichts falsch gemacht hatten, außer Kredite auf der Grundlage eines im Wert steigenden Vermögenswerts aufgenommen zu haben.

5 — Die Korrektur hat so gut wie nichts bewirkt. Die Verschuldung ist höher als zu Jahresbeginn und beläuft sich auf 40,2 Billionen Dollar, bei jährlichen Nettozinszahlungen von 1,05 Billionen Dollar gegenüber einem Verteidigungshaushalt von 956 Milliarden Dollar; der Streubesitz ist nach wie vor gering, das Defizit bleibt bestehen, und der politische Apparat hat Absichten formuliert, wo eigentlich Mechanismen erforderlich wären.

6 — Silber wurde als kritisches Mineral eingestuft, und die Regierung hat begonnen, es als Teil der Infrastruktur zu behandeln. Im November 2025 nahm das Innenministerium Silber neben Kupfer, Uran, Silizium und Kali in die nationale Liste auf, und im Januar stellte eine Proklamation gemäß Abschnitt 232 fest, dass Importe die nationale Sicherheit bedrohten, bevor Verhandlungen über Preisuntergrenzen anstelle von Zöllen angeordnet wurden. Die Metallpolitik beginnt, wie eine Netzpolitik auszusehen.

7 — Die systemrelevante Variable, die es zu beobachten gilt, hat sich vom Preis zur Lieferung verlagert. Einen Preisanstieg kann man überstehen, und die Welt hat bereits mehrere verkraftet. Ein Clearing-Mitglied, das Metall nicht ausliefert, ist ein Ereignis ganz anderer Größenordnung, und Silber birgt dieses Risiko, da es weder über Zentralbankreserven noch über einen Kreditgeber der letzten Instanz verfügt, während ein Fünftel davon in Solarparks und Server-Racks fließt, die an Bauzeitpläne gebunden sind.

8 — Die physische Untergrenze ist dünner, als irgendjemand außerhalb der Branche versteht. Im schlimmsten Fall sank die in London außerhalb der börsengehandelten Fonds sofort verfügbare Metallmenge auf vielleicht 155 Millionen Unzen – das entspricht etwa 17 Prozent der Lagerbestände und etwa zehn Wochen des weltweiten Bedarfs. Zehn Wochen Bedarf waren der einzige Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Spekulationswelle im Privatkundenbereich und einem echten Zahlungsausfall.

So fügen sich die Teile zusammen, und warum einige davon für fast alle Beteiligten wenig schmeichelhaft sind.

Wo das Silber und Gold der Welt tatsächlich allein auf der Grundlage von Versprechungen den Besitzer wechselt – in einem privaten Club unter einer Stadt, die so gut wie nichts veröffentlicht –, und was in den zwei Wochen geschah, als alle Versprechen auf einmal fällig wurden und der Handelssaal leer war

Seit 1919, als sich fünf Firmen in den Büros von NM Rothschild trafen und an einem Mahagonitisch einen Preis festlegten, hat London zweimal täglich den Goldpreis festgelegt. Das Ritual überdauerte die Weltwirtschaftskrise, den Krieg, die Schließung des Goldpools im Jahr 1968, den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems und den rasanten Bullenmarkt von 1979–80, der die Preisfestlegung kurzzeitig zu einer Schlagzeile machte. Was ihm schließlich den Garaus machte, war das Telefon. Die Verwaltung ging 2015 an die London Bullion Market Association über, die Preisbildung erfolgte fortan über eine von der ICE Benchmark Administration betriebene elektronische Auktion, und der Mahagonitisch wurde zu einem Server.

Die Abwicklung hat sich weitaus weniger verändert, und gerade in der Abwicklung liegt der Kern der ganzen Geschichte.

Der Großhandel mit Edelmetallen in London wird über die London Precious Metals Clearing Limited abgewickelt, ein privates Unternehmen im Besitz der Clearingbanken selbst, dessen Mitglieder ihre Verbindlichkeiten gegeneinander verrechnen und den Restbetrag begleichen. Diese Verrechnung ermöglicht es einem Markt, täglich Hunderte Millionen Unzen zu handeln, obwohl der Bestand in den Tresoren nur im niedrigen Hunderten-Millionen-Bereich liegt. Das Netting löst zudem jede feste Verbindung zwischen den Barren und den darauf lauternden Ansprüchen auf, und kein Marktgestalter hat jemals einen Markt geschaffen, in dem dieser effiziente Mechanismus eines Tages zum fragilen werden würde.

Hinter dem Netting verbergen sich nicht zugewiesene Konten, und die Unterscheidung zwischen diesen und ihren zugewiesenen Pendants ist entscheidend für die gesamte Argumentation. Ein nicht zugewiesenes Konto entspricht einer Schuld. Die Bank schuldet eine bestimmte Menge an Metall, der Kunde gilt für die Dauer als ungesicherter Gläubiger, und die Bank kann dieses Metall weiterverleihen, da es, solange niemand danach fragt, der Bank gehört. Zugewiesenes Metall verhält sich anders: Es ist getrennt gelagert, durch Seriennummern identifiziert, aus der Bilanz ausgegliedert und mit einer Lagergebühr für dieses Privileg verbunden. Großhandelsteilnehmer nutzen überwiegend die nicht zugewiesene Form. Die Verwahrung von zugewiesenem Metall kostet Geld, verläuft langsam, und der Zweck des Marktes ist Bewegung.

Fünfzig Jahre Praxis haben diese Konvention bestätigt, die funktioniert, weil die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer die Lieferung nur abstrakt in Anspruch nimmt, weil diejenigen, die dies beabsichtigen, dies ankündigen, und weil auf dem Parkett stets genügend Metall vorrätig war, um alle zu befriedigen, die an diesem Tag eine Ankündigung gemacht hatten. Diese Regelung kommt einem Bankrun gleich, der seit 1968 jeden einzelnen Tag verhindert wurde.

Drei Eigenschaften dieser Struktur verdienen Beachtung, bevor die Chronologie fortgesetzt wird. Der Umsatz steht in fast keinem Verhältnis zum Bestand, was bedeutet, dass sich das Verhältnis zwischen beiden über Jahre hinweg ausweiten kann, ohne dass es jemand bemerkt, und dann innerhalb einer Woche wieder relevant wird. Das rechtliche Eigentumsrecht am Metall verbleibt bis zur Zuteilung bei der Bank, was bedeutet, dass das Risiko des Kunden während dieses Zeitraums ein Kreditrisiko gegenüber einem Institut darstellt – und Kreditrisiken verhalten sich anders als Eigentumsrisiken, sobald das Vertrauen nachlässt. Und da der Clearing-Club monatlich die Gesamtmenge der im Tresor gelagerten Tonnage veröffentlicht, während er Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Zuteilungsstatus und frei handelbaren Beständen nirgends offenlegt, schätzen die Marktteilnehmer die Untergrenze anhand von Bruchstücken.

Im Herbst 2025 standen wir nur zwei Wochen davor, dass sich alle drei Merkmale zu einem einzigen Problem verdichteten.

Das Metall hatte die Untergrenze bereits seit Monaten verlassen, bevor jemand die Lücke bemerkt hatte. Im Spätsommer waren die Münzgeschäfte im gesamten amerikanischen Mittleren Westen und im Mountain West ausverkauft, und die Aufschläge für eine 1-Unzen-Silber-Eagle-Münze stiegen auf ein Niveau, das den Kassakurs wie ein Gerücht erscheinen ließ. Die Nachfrage im Einzelhandel ist in Bezug auf die Tonnage unbedeutend, in ihrem Verhalten jedoch enorm: Sie kommt auf einmal, aus einer Richtung, und sie nimmt den Besitz in Anspruch, was bedeutet, dass jede Unze, die sie kauft, den Kreditpool dauerhaft verlässt. Barren wandern in einen Tresor in Ohio und existieren für alle anderen so gut wie nicht mehr.

Börsengehandelte Produkte hatten bereits den größten Teil des Restbestands absorbiert. Die weltweiten ETP-Bestände an Silber stiegen bis 2025 auf 1,3 Milliarden Unzen – ein Anstieg um 26 Prozent innerhalb von zwölf Monaten – und erreichten im März 2026 einen Rekordwert von 1.276,7 Millionen. Das Metall in einem Fonds gehört dessen Anteilseignern, und die Verwahrstelle hält es vom Verleihmarkt fern.

Zieht man die Fondsbestände vom Tresorbestand ab, ergibt sich der Free Float. Ende September lag dieser Wert bei etwas unter 155 Millionen Unzen, und der Anteil der Londoner Bestände außerhalb der Fonds war auf etwa 17 Prozent gesunken. 17 Prozent eines Tresorbestands klingen zunächst überschaubar, bis man sich die Beschaffenheit dieses Bestands vor Augen führt: der Bestand einer einzigen Stadt in einem Markt, in dem der weltweite Handel über diese Stadt abgewickelt wird, bei einer Nachfrage, die jährlich mehr als eine Milliarde Unzen verbraucht.

Die Kreditnehmer zahlten, was auch immer die Kreditgeber verlangten. Die Kreditgeber, die auf denselben Bildschirm starrten, stellten fest, dass sie fast jeden beliebigen Betrag nennen und auch durchsetzen konnten – und aus dieser Erkenntnis ergaben sich 39 Prozent.

Die Entlastung kam in physischer Form, was der Teil ist, den es am intensivsten zu untersuchen gilt. Tonnenweise wurden aus den New Yorker Tresoren und aus China abgezogen, landeten in Heathrow, und innerhalb von zwei Wochen war der Leasingzins wieder auf ein Prozent eingebrochen. Reuters berichtete über die Entspannung in der flachen Meldespalte der Nachrichtenagenturen, die für Themen reserviert ist, die keine Notfälle mehr darstellen. Die COMEX-Bestände waren im vorangegangenen Winter während der Zollangst aufgebaut worden, sodass Metall zum Transport bereitsteht; die Schweizer Raffinerien liefen normal; die Flüge liefen normal; die Arbitrage schloss sich.

Der Großteil des Marktes interpretierte diese Abfolge als Beweis für Widerstandsfähigkeit – die Strukturen hielten stand, die Arbitrage funktionierte, die Schwarzmaler waren zu früh dran und lagen daher falsch. Jede dieser Aussagen trifft zu, und doch geht die daraus gezogene Schlussfolgerung am Kern der Sache vorbei, denn was tatsächlich geschah, war, dass der weltweite Zentralmarkt für Edelmetalle durch Luftfracht und durch einen Berg an Metall gerettet wurde, der sich aus Gründen, die nichts mit dem Angebot zu tun hatten, zufällig im falschen Land befand. Hätte die Zollangst von 2024–25 nicht dazu geführt, dass Hunderte Millionen Unzen über den Atlantik transportiert wurden, hätte New York nichts zu transportieren gehabt.

Die Episode zeigte zudem, dass der Mechanismus den Druck abbaut, indem er ihn verlagert, anstatt ihn aufzulösen. Jemand zahlte neununddreißig Prozent. Jemandes Short-Position wurde auf einer Trage abtransportiert. Die Barren kehrten in den Pool zurück, von außen sah der Pool wieder tief aus, der Markt stieg weiter an und stieß vier Monate später an eine Wand.

Hinter dieser Episode verbarg sich ein langsamerer Abbauprozess, der schon seit Jahren andauerte und alle Anzeichen dafür zeigt, dass er weitergehen wird. Der „World Silver Survey“ des Silver Institute, der in Zusammenarbeit mit Metals Focus erstellt wurde, verzeichnete für 2025 ein Defizit von 40,3 Millionen Unzen und prognostizierte ursprünglich 46,3 Millionen für 2026, bevor die Zahl auf 35 Millionen nach unten korrigiert wurde, da die hohen Preise die Nachfrage zermürbten. Kumulativ hat der Markt seit 2021 762,1 Millionen Unzen – etwa 23.705 Tonnen – mehr verbraucht, als produziert wurde; dies entspricht in etwa der weltweiten Jahresfördermenge aus oberirdischen Beständen, die seit einem Jahrhundert nicht mehr erfasst wurden.

Silber unterscheidet sich von Gold darin, dass der größte Teil dessen, was abgebaut wurde, weggeworfen wurde. Es floss in Fotofilme und in den Abfluss, wurde zu Lötzinn verarbeitet und landete auf Deponien, in Spiegeln und auf der Rückseite von Photovoltaikmodulen, wo es in Gramm vorliegt und dessen Rückgewinnung sich erst bei Preisen lohnt, die die Branche noch nie lange genug aufrechterhalten konnte, um den Aufbau einer Rückgewinnungskette zu rechtfertigen. Der oberirdische Vorrat schrumpft schneller als der jährliche Abfluss, was das übliche Verhältnis zwischen Bestand und Produktion umkehrt und jedes Defizitjahr schmerzhafter macht als das vorherige.

Etwa 58 Prozent der Silbernachfrage entfallen nach Angaben des Instituts auf den industriellen Bereich, und dieser eine Anteil bestimmt alles, was nachgelagert ist. Das Metall verhält sich eher wie ein kleiner, unberechenbarer Verwandter des Kupfers als wie ein gehebelter Goldpreis. Eine Verknappung hier schmerzt mehr als eine Verknappung an jeder anderen Stelle im Metallkomplex, denn während Goldknappheit den Menschen Unannehmlichkeiten bereitet, bringt Silberknappheit Produktionslinien zum Stillstand – und Produktionslinien laufen nach Zeitplänen. Sowohl ein im Bau befindlicher Solarpark als auch ein Server-Rack, dessen Liefertermin bevorsteht, benötigen das Metall in der vorgegebenen Menge am vorgegebenen Tag, und keiner von beiden verfügt über ein Lager mit Alternativen.

Die Branche reagierte schnell, rational und unzureichend auf den Preisanstieg. Die Hersteller reduzierten die Beladung pro Zelle, passten die Pasten an, verjüngten die Finger und gestalteten die Sammelschienen neu. Die Autoren des Berichts fassten das Problem in der Ausgabe von 2026 in einem knappen Satz zusammen und stellten fest, dass hohe Preise Silber durch preisbedingte Sparmaßnahmen und Substitutionen in der Photovoltaik und anderen Bereichen „gewissermaßen zum Opfer seines eigenen Erfolgs“ machen würden. Die industrielle Nachfrage wurde für das gesamte Jahr um drei Prozent nach unten korrigiert, und im November senkte das Institut die Gesamtnachfrage um fünf Prozent auf 1,08 Milliarden Unzen, wobei der Schmuck den größten Einzelrückgang ausmachte.

Die Metallisierungspaste verdient eine genauere Betrachtung, da die Zahlen die Engpässe erklären. Eine moderne Zelle enthält Silber in den Fingern, die den Strom sammeln, sowie in der Paste, die diese verbindet – gemessen in Milligramm pro Zelle –, und der Silbergehalt ist seit fünfzehn Jahren stetig gesunken, da die Hersteller nach Kosteneinsparungen strebten. Hohe Preise beschleunigten eine Entwicklung, die sich zuvor nur langsam vollzogen hatte. Die Hersteller der Paste reduzierten den Silberanteil, die Drucker legten dünnere Leitungen an, und die Konstrukteure experimentierten mit Beschichtungen und mit Kupfer an den Rändern der Architektur.

Sparmaßnahmen funktionieren. Ersatzmaßnahmen funktionieren. Beides hebt die Notwendigkeit jedoch nicht auf. Eine Heteroübergangszelle benötigt Silber in der Paste und weist bei sinkender Beladung eine schlechtere Leistung auf, und die Anzahl der Zellen, die weltweit gebaut werden soll, steigt weiter an, auch wenn die Beladung pro Zelle zurückgeht. Der industrielle Verbrauch sinkt um drei Prozent pro Jahr, wenn sich die Installationszeitpläne verzögern; sobald sich diese Zeitpläne wieder normalisieren, kehrt die Tonnage auf ein höheres Niveau zurück, als es durch die Sparmaßnahmen eingespart wurde.

Das gleiche Muster lässt sich auf Elektronik, Steckverbinder, Schaltkontakte, Lötzinn und jedes einzelne Schaltgerät in jedem Umspannwerk übertragen, dessen Austausch im Zuge der Expansion der Elektrizitätswirtschaft geplant ist. Silber weist von allen Metallen den geringsten Kontaktwiderstand und die höchste Wärmeleitfähigkeit auf, weshalb es dort zum Einsatz kommt, wo ein billigerer Ersatz die Leistung messbar beeinträchtigt. Entwickler können an den Rändern Kompromisse eingehen. Sie setzen es dort ein, wo die Marge knapp wird.

Über der Produktionsebene befindet sich eine Angebotsseite, die nur langsam reagiert, und eine Recyclingseite, die kaum reagiert. Fast das gesamte jemals geförderte Silber wurde entsorgt, und ein Photovoltaik-Rückgewinnungssektor in großem Maßstab muss erst noch aufgebaut werden und würde ein Jahrzehnt lang Volumen benötigen, um sich zu etablieren. Elektronikschrott wird in weiten Teilen der Welt über informelle Kanäle gehandelt, wodurch nur ein Bruchteil dessen zurückgewonnen wird, was möglich wäre. Die Folge ist ein Markt, der jedes Jahr durch Preisentwicklung und durch Nachfragerückgang – in dieser Reihenfolge – ausgeglichen werden muss, da die Warteschlange nichts anderes bereithält.

Bei Gold war die Situation im Jahr 2025 ganz anders, und dieser Unterschied ist von Bedeutung. Niemand spart Gold. Die Technologie absorbierte im dritten Quartal 2026 85 Tonnen – ein Rundungsfehler im Vergleich zu 1.700 Tonnen aus Investitionen und offiziellen Käufen. Gold ist ein monetärer Vermögenswert mit einer Vorliebe für Schmuck, und sein Preis wurde bis 2025 von Menschen bestimmt, die sich ein Urteil über die Beständigkeit des Dollarsystems bildeten.

Das Jahr begann bei knapp 2.634 Dollar. Am 8. Oktober hatte der Kurs zum ersten Mal in der Geschichte die 4.000-Dollar-Marke überschritten, und Silber durchbrach in derselben Woche die 50-Dollar-Marke – ein Niveau, das seit 1980 nicht mehr erreicht worden war. Die Entwicklung wurde so heftig, dass die üblichen Erklärungsmodelle – Zinssenkungen, Realrenditen, der Dollar – der Aufgabe nicht mehr gewachsen waren. Es geschah etwas Größeres und Unbestimmteres, und die Wall Street, die nichts Unbestimmtes im Mund behalten kann, gab dem Phänomen umgehend einen Namen.

Der Begriff „Devaluierungshandel“ hielt in jenem Herbst Einzug in den Sprachgebrauch und prägte ihn innerhalb von zwei Wochen. Der Ausdruck ist um mehrere Jahrhunderte älter als der Handel selbst und bezeichnet das, was Nero mit dem Denar und Heinrich VIII. mit dem englischen Schilling taten, als beide den Edelmetallgehalt reduzierten und die Differenz in die eigene Tasche steckten. Auf das Jahr 2025 angewendet bedeutete dies eine Wette darauf, dass die emittierende Behörde der Weltreservewährung ihre eigenen Verbindlichkeiten schneller ausweiten würde, als sie glaubhaft versprechen könnte, damit aufzuhören.

Die Goldman-Sachs-Analysten Daan Struyven und Lina Thomas übernahmen den Ausdruck bereits im Januar in ihre Kundenmitteilungen. Bloomberg veröffentlichte im Oktober einen Newsletter zu diesem Thema unter der Überschrift, es sei die neueste Obsession der Wall Street – was in jedem Zyklus in etwa den Zeitpunkt markiert, an dem das Phänomen bereits eingetreten ist. Hinter diesem Trend verbargen sich Bilanzzahlen, die sich hartnäckig hielten.

Das Haushaltsjahr 2026 schloss mit Nettozinszahlungen in Höhe von 1,05 Billionen Dollar ab – laut der Prüfung der Finanzbücher des Finanzministeriums durch das Government Accountability Office waren es 1,4 Billionen Dollar – und einem Verteidigungshaushalt von 956 Milliarden Dollar. Die Gesamtverschuldung erreichte 40,2 Billionen Dollar bei einem Defizit von 2 Billionen Dollar. Die Einnahmen stiegen um drei Prozent, die Ausgaben um sechs Prozent, die Zinszahlungen um acht Prozent. Das Congressional Budget Office prognostiziert für das kommende Jahrzehnt Defizite in Höhe von 23,1 Billionen Dollar, Zinszahlungen von 20,1 Billionen Dollar bis 2036 und eine Verschuldung von 175 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb von zwei Jahrzehnten.

Dass die Zinszahlungen die Verteidigungsausgaben übersteigen, hat eine Bedeutung, die über die Bilanz hinausgeht. Verteidigungsausgaben sind grundsätzlich diskretionär und in der Praxis politisch unantastbar, was sie zum Maßstab macht, an dem andere Ansprüche auf Haushaltsmittel gemessen werden; und eine Ausgabenlinie, die diese unantastbare Linie überholt, verdrängt nach und nach alles, was der Staat lieber tun würde. Das Haushaltsjahr 2026 war das erste Jahr, in dem die Bedienung früherer Kredite mehr kostete als der gesamte Militärapparat, und die Kurve dieser Linie verläuft in jeder veröffentlichten Basisprognose steil nach oben.

Dadurch wird ein fiskalisches Problem zu einem monetären. Sparmaßnahmen finden keinerlei Zustimmung in der Koalition. Im November übernahmen die Demokraten beide Kammern, und der Dollar-Index rutschte auf ein Einmonatstief ab – aufgrund der Annahme, dass eine gespaltene Regierung mehr statt weniger ausgibt, was deutlich macht, was der Markt über Anreize gelernt hat. Beide Parteien haben ein Jahrzehnt lang festgestellt, dass Kürzungen Stimmen kosten, während die Aufnahme von Krediten zunächst nichts kostet – erst später. Der Weg des geringsten Widerstands führt über den Anleihemarkt, und dieser hat begonnen, dafür einen Preis zu verlangen.

Man kann die Anspannung an den Auslandsangeboten ablesen. Ausländische Anleger stießen im September US-Staatsanleihen im Wert von 75,5 Milliarden Dollar ab – der stärkste monatliche Rückgang seit sechs Monaten, angeführt von China und Frankreich. Der Anteil der von offiziellen Institutionen gehaltenen Schulden ist seit 2008 rückläufig, und die Käufer, die an ihre Stelle getreten sind, sind privatwirtschaftlich und preissensibel in einer Weise, wie es von Reserveverwaltern nie verlangt wurde.

Das ist die Welt, in der der Preis für eine Unze Gold von 4.333 Dollar zu Beginn des Januars auf knapp unter 5.600 Dollar vier Wochen später steigt. Niemand besaß eine Kalkulationstabelle, die belegte, dass dies so kommen müsste. Die Alternative – vierzig Billionen Papier mit jährlichen Dienstleistungskosten in Höhe von einer Billion Dollar und ohne jeglichen politischen Mechanismus, um beides zu reduzieren – begann einfach, eher wie das Risiko als wie die Absicherung zu wirken.

Offizielle Institutionen hatten die Entscheidung getroffen, lange bevor der Privatkundenmarkt davon Notiz nahm. Das ist die Tatsache, die der Handel früh erkannte und die Öffentlichkeit erst spät.

Die Zentralbanken kauften vier Jahre lang durchschnittlich tausend Tonnen pro Jahr, gegenüber etwa der Hälfte davon im vorangegangenen Jahrzehnt. Das Tempo übertrumpfte den Preis. Im ersten Quartal 2026 wurden zunächst 244 Tonnen gemeldet, bevor Korrekturen diese Zahl auf 57 reduzierten, da einige Käufer in die Kategorie „außerbörslich“ umklassifiziert wurden; das zweite Quartal brachte 289 Tonnen, ein Rekord für ein zweites Quartal und eine Verfünffachung gegenüber dem korrigierten ersten Quartal; das dritte Quartal steuerte 321 Tonnen bei, was einem Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und deutlich über dem fünfjährigen Quartalsdurchschnitt von 227 Tonnen liegt.

Chinas Programm spiegelt sich in den monatlichen Zahlen wider. Durch Käufe in vierundzwanzig aufeinanderfolgenden Monaten stiegen die offiziellen Bestände auf 2.366 Tonnen – ein Anstieg von rund vierzig Prozent über diesen Zeitraum –, und Gold macht nach wie vor einige Prozent der chinesischen Reserven aus – eine Zahl, die je nach Lesart entweder als abgeschlossenes oder als gerade erst begonnenes Programm interpretiert werden kann. Die PBOC kaufte während des gesamten Rückgangs um fünfunddreißig Prozent zu. Sie kaufte in der Woche, in der Silber ein Drittel seines Wertes verlor. Sie wird mit ziemlicher Sicherheit auch im Dezember kaufen.

Reservenverwalter zählen zu den am wenigsten momentumempfindlichen Akteuren auf jedem Markt, und genau deshalb hat ihr Kaufinteresse eine Bedeutung, die in keinem Verhältnis zu seinem Umfang steht. Tausend Tonnen pro Jahr entsprechen einem Fünftel des Minenangebots und, was noch wichtiger ist, einem ständigen Kaufinteresse unterhalb des Preises, das unabhängig davon ist, wie hoch der Preis gerade ist.

Die Umfrage des World Gold Council vom Juni hat die Stimmung in Zahlen gefasst. 76 Institutionen nahmen daran teil – die höchste Beteiligung seit neun Jahren. 45 Prozent beabsichtigten, ihre Bestände in den folgenden zwölf Monaten aufzustocken – ein Rekordwert und zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 89 Prozent erwarteten einen Anstieg der weltweiten offiziellen Bestände. 93 Prozent hielten bereits Goldbestände, ein Anstieg gegenüber 81 Prozent vor einigen Jahren. 84 Prozent erwarteten, dass Gold in fünf Jahren einen größeren Anteil an ihren Reserven einnehmen werde.

Zusammengenommen beschreiben diese vier Zahlen eine Institution, die Gold nicht mehr als Diversifizierungsinstrument betrachtet, sondern als Absicherung gegen bestimmte Szenarien, die sie im Fragebogen nicht benennen möchte. Die Umfrage fordert sie nie dazu auf, diese zu benennen. Es handelt sich um dieselben Szenarien, die die Reservegemeinschaft seit Februar 2022 stillschweigend einpreist – als die G7 rund 300 Milliarden Dollar der Reserven der russischen Zentralbank einfror und damit demonstrierte, dass die sicherste Anlage der Welt nur dann sicher ist, solange man sich auf der richtigen Seite des Außenministeriums eines anderen Landes befindet.

Das war der Wendepunkt. Alles, was seitdem geschah, läuft auf eine Umschichtung hinaus, die langsam genug durchgeführt wurde, um keine Preisbewegungen gegen die eigenen Interessen auszulösen, und die mit dem Vokabular des Portfolioaufbaus verpackt wurde.

Die Verwahrung stellt eine weitere Ebene dar, die in der Umfrage unberücksichtigt bleibt. Eine im Ausland gehaltene Reserve unterliegt dem Rechtssystem eines anderen Landes, und die Lehren aus dem Jahr 2022 wirkten sich sowohl auf die Tresore als auch auf die Bilanz aus. Zwischen 1972 und heute haben die Zentralbanken rund 6.900 Tonnen aus amerikanischen und britischen Tresoren zurückgeführt, und die aktuelle Welle verläuft schneller und sichtbarer als frühere Runden. Frankreich lagert sein gesamtes Gold im Inland. Deutschland lagert 1.236 Tonnen, also 36,6 Prozent seiner Reserven, bei der New Yorker Fed, wobei der Steuerzahlerverband und hochrangige CDU-Politiker auf eine Rückführung drängen – mit dem Argument, dass Gold in amerikanischen Tresoren nicht mehr sicher sei. Die Bundesbank widersetzt sich dem aus Gründen der institutionellen Diplomatie. Italien, das über 2.452 Tonnen verfügt, lagert etwa 43 Prozent in New York und widersetzt sich ebenfalls.

Der Tresor der Fed unter der 33 Liberty Street beherbergt nach wie vor rund 6.300 Tonnen Gold aus ausländischem Besitz, das nach aktuellen Preisen weit über 800 Milliarden Dollar wert ist – eine enorme Menge an fremdem Eigentum in einem Gebäude in Lower Manhattan, wobei sich das politische Klima rund um diesen Tresor gewandelt hat, seit ein Präsident begann, die Unabhängigkeit der Institution über dem Tresor in Frage zu stellen.

Fort Knox wirft die nationale Version derselben Frage auf, und alle Parteien haben sie falsch gehandhabt. Das Finanzministerium hat seit den 1950er Jahren keine umfassenden Analysen mehr veröffentlicht. Eine staatliche Effizienzbehörde versprach Anfang 2025 eine Prüfung und ließ diese stillschweigend zugunsten eines Gesetzentwurfs fallen – des „Gold Reserve Transparency Act“, der noch nicht verabschiedet wurde. Ein Senator stattete dem Tresor einen Besuch ab, und die darauf folgende Zusicherung lief darauf hinaus, dass alles vorhanden und erfasst sei – abgesehen von einer Liste der Goldbarren. Der Finanzminister äußerte sich gegenüber Reportern ähnlich, lehnte es jedoch ab, für eine öffentliche Zählung nach Kentucky zu reisen.

Ein Teil der Skepsis ist berechtigt, ein anderer Teil geht am Ziel vorbei. Das Metall befindet sich mit ziemlicher Sicherheit dort, wo es angeblich liegt. Exotische Theorien über Wolframkerne und versiegelte Tiefenkammern sind nie ganz verschwunden, weil niemand das Dokument vorgelegt hat, das sie widerlegen würde – und dieses Dokument ist eine Barrenliste, und die Barrenliste bleibt in einer Schublade. Jedes kommerzielle Depot, das doppelt so groß ist wie Fort Knox, führt diese Überprüfung routinemäßig durch.

Das Gold des Finanzministeriums wird separat verbucht und verdient eine eigene Prüfung, da hier Fantasie und Realität aufeinandertreffen. Die Vereinigten Staaten verfügen über 261,5 Millionen Unzen, von denen etwa 147,3 Millionen in Fort Knox lagern. Das Ministerium bilanziert den Bestand zum gesetzlichen Preis von 42,22 Dollar pro Unze, der 1973 festgelegt wurde, was einem Wert von etwas über elf Milliarden Dollar entspricht. Der Höchststand im Januar ließ den Wert auf über 1,3 Billionen steigen. Selbst zum heutigen, stark gesunkenen Preis liegt der Wert noch deutlich über 900 Milliarden.

Diese Lücke – eine hundertfache Diskrepanz zwischen Buchwert und Marktwert – stellt den größten ungenutzten Posten in den westlichen öffentlichen Finanzen dar und besteht, in höflicher Gesellschaft unbeachtet, bereits seit der Nixon-Regierung. Alle paar Jahre bemerkt jemand dies und schreibt darüber. Dann kehren alle wieder dazu zurück, so zu tun, als sei die Bilanz einer Zentralbank ein technisches und kein politisches Dokument.

Eine Neubewertung würde sich auf die Goldzertifikate auswirken. Das Finanzministerium gibt diese gegen das Edelmetall an die Federal Reserve aus, und die Fed hält sie als Vermögenswert, gebunden an den gesetzlichen Preis gemäß 31 USC 5117, was bedeutet, dass die Bilanz der Fed das Gold unter denselben fiktiven Annahmen ausweist wie die des Finanzministeriums. Der Kongress müsste die §§ 5116 und 5117 ändern, das Finanzministerium würde die Zertifikate zum neuen Preis neu ausgeben, und die Fed würde die Differenz – bei aktuellen Preisen bis zu rund 1,18 Billionen Dollar – dem Finanzministerium gutschreiben.

Technisch gesehen handelt es sich dabei um einen buchhalterischen Eintrag. Politisch gesehen schafft dies einen finanzpolitischen Spielraum in Höhe von einer Billion Dollar, ohne dass Anleihen ausgegeben oder Steuern erhöht werden müssen – und das genau zu einem Zeitpunkt, an dem die Zinslinie gerade die Verteidigungslinie überschritten hat und beide Parteien auf der Suche nach Geld sind.

Scott Bessent hat dies zweimal dementiert. Im „All-In“-Podcast im März 2025 erklärte er, das Finanzministerium nehme keinerlei Neubewertung vor; im Juli sagte er gegenüber Fox, Gold spiele für den Wert des Dollars „keine Rolle“. Das Verhalten seitdem wird von einer wachsenden Zahl von Beobachtern als Vorbereitung gewertet: Kevin Warsh, der sich intensiv mit der monetären Rolle von Gold auseinandergesetzt hat, hat den Vorsitz inne; ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter von Bessent soll Berichten zufolge für die Abteilung vorgesehen sein, die sich mit den Abläufen im Zertifikatswesen befasst; und das Ministerium hat sich offener über den physischen Zustand der Reserven geäußert als jede andere Regierung in den letzten siebzig Jahren – was zwar die Messlatte niedrig ansetzt, aber dennoch eine Veränderung darstellt.

Eine Bestätigung steht noch aus. Die Neubewertung ist nach wie vor eine aktuelle Idee anstelle einer konkreten Politik. Sie taucht immer wieder auf, weil sie ein politisches Problem mit einer buchhalterischen Lösung löst – und buchhalterische Lösungen sind der Weg, auf dem Systeme von Menschen verändert werden, die nicht zugeben können, dass sie sie verändern.

Washingtons politische Reaktion erwies sich als seltsamer noch als die Verwaltung der Reserven. Im November 2025 veröffentlichte das Innenministerium eine endgültige Liste kritischer Mineralien, in die zehn Rohstoffe aufgenommen wurden, und Silber tauchte darauf neben Kupfer, Uran, Silizium, Kali und metallurgischer Kohle auf. Ein Metall, das seine moderne Geschichte als Industrierohstoff mit monetärem Beigeschmack verbracht hatte, wurde über Nacht zu einem Rohstoff von nationaler Sicherheitsbedeutung.

Die Aufnahme in die Liste löste eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232 aus. Im Januar 2026 erließ der Präsident eine Proklamation, in der er feststellte, dass Importe von verarbeiteten kritischen Mineralien die nationale Sicherheit bedrohten, und tat dann das, worauf fast niemand vorbereitet war: Er verhängte Nullzölle.

Stattdessen folgten Verhandlungen, mit einem innerhalb von 180 Tagen fälligen Bericht über deren Fortschritt und dem erklärten Ziel, Mindestpreise für die heimische Produktion zu sichern. Mindestpreise anstelle von Zöllen, Kontingenten oder einer Reserve. Ein Mindestpreis ist ein weitaus interessanteres Instrument als ein Zoll, denn ein Zoll belastet den Käufer und schützt den marginalen inländischen Produzenten auf Kosten aller anderen nachgelagerten Akteure. Ein Mindestpreis erfordert einen Käufer der letzten Instanz zu einem festgelegten Preis, was einen Markt in einen regulierten Markt verwandelt und – sofern die Verpflichtung glaubwürdig ist – das Risiko für jeden beseitigt, der den Betrieb einer Mine in Nevada in Erwägung zieht. Genau darin liegt der Reiz und genau darin die Schwierigkeit, da niemand ein Niveau, eine Finanzierungslinie oder eine Beschaffungsstelle veröffentlicht hat.

Als die Verordnung in Kraft trat, war der Silberpreis bereits auf 121 Dollar gestiegen. Welche Preisuntergrenze letztendlich auch immer festgelegt wird, sie ist für einen Markt konzipiert, dessen Wert sich seitdem halbiert hat.

Preisuntergrenzen hielten auf demselben Weg Einzug in die amerikanische Mineralienpolitik wie die „Critical List“, und diese Kombination verdeutlicht eine schlüssige Strategie: Man stuft den Rohstoff als strategisch ein, stellt fest, dass Importe die Sicherheit gefährden, und stützt dann die heimische Produktion, während man den Endverbrauchern die Steuer erspart. Angewandt auf ein Metall, das zu 44 Dollar pro Unze gehandelt wird und dessen Produktion in den noch in den Vereinigten Staaten bestehenden Primärbetrieben vielleicht 25 Dollar kostet, würde ein Mindestpreis einer sehr kleinen Anzahl von Bergwerken eine Gewinnspanne garantieren und eine sehr große Anzahl von Nebenproduktgutschriften in Kupfer- und Bleibetrieben ermöglichen.

Auf Kupfer, das ebenfalls auf der Liste steht, haben die Folgen weitreichendere Auswirkungen, da Kupfer die gesamte Elektroindustrie ausmacht. Niemand hat dies öffentlich beziffert. Der 180-Tage-Bericht war im Juli fällig und lieferte mehr Verfahrensfragen als politische Leitlinien.

Der Januar begann mit einem Goldpreis von 4.333 US-Dollar und endete knapp unter 5.600 US-Dollar. Silber verdoppelte seinen Wert im gleichen Zeitraum.

Beide Märkte durchbrachen die Marken von 4.500 $ bzw. 100 $ mit einer solchen Leichtigkeit, dass man glauben könnte, Liquidität sei eine dauerhafte Eigenschaft des Kontrakts. Gold erreichte am 28. Januar im Tagesverlauf je nach Datenquelle und Währung Werte zwischen 5.595 $ und 5.602 $ und schloss am folgenden Tag auf einem Rekordhoch. Ein Anstieg um 29 Prozent in weniger als vier Wochen, und Silber legte im gleichen Zeitraum um mehr als 100 zu.

Gründe, weiter zu kaufen, gab es überall. Die Zentralbanken kauften. Das Defizit war bereits in sein sechstes Jahr gegangen. Silber war im November als kritisch eingestuft worden. Eine Feststellung gemäß Section 232 war ergangen, und obwohl sie keine Zölle vorsah, hatte sie auf Mindestpreise hingewiesen – was das bullischere Instrument darstellt. Der Dollar war schwach. Der „Devaluation Trade“ hatte einen Namen, eine Goldman-Notiz und einen Bloomberg-Newsletter. Privatanleger strömten in großer Zahl heran.

Gründe, aufzuhören, gab es ebenso viele, und sie wurden ebenso ignoriert. Die Positionen waren überfüllt, die Hebelwirkung hoch, und die Börse hatte bereits ihre Margenanforderungen für Metalle umstrukturiert und Platin, Palladium, Silber und Gold von festen Dollarbeträgen pro Kontrakt auf prozentuale Berechnungen des Nominalwerts umgestellt – ein Schritt, den eine Börse unternimmt, wenn sie nicht mehr darauf vertraut, dass der Nominalwert stabil bleibt.

Am 28. erfolgte die Nominierung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der Federal Reserve.

Warsh ist ein „Falken“, der seit langem in seinen Veröffentlichungen argumentiert, dass die Glaubwürdigkeit der Fed im Kampf gegen die Inflation aufgebraucht sei. Die Märkte interpretierten die Nominierung als das Ende des Lockerungszyklus, noch bevor dieser richtig begonnen hatte. Der Dollar-Index legte um fast ein Prozent zu. Der Anstieg des Goldpreises kam zum Stillstand, und Silber, das von Hebelwirkung und Dynamik getragen wurde, verlor noch stärker an Schwung.

Die CME erhöhte den Satz für risikoreiche Silberkonten nach Börsenschluss an diesem Tag von elf auf zwölf Komma eins Prozent. Eine kleine Gruppe, die viel bewirkt: Eine Position mit einer Anfangsmarge von elf Prozent birgt ein Risiko, das etwa das Neunfache des Kapitals beträgt, bei zwölf Komma eins sind es das Achtfache – und bei einem Kontrakt, dessen Wert sich innerhalb von drei Wochen verdoppelt hat, ist der Unterschied zwischen neun und acht der Unterschied zwischen Zahlungsfähigkeit und Insolvenz.

Am nächsten Handelstag brach der Silberpreis ein. Am Freitag, als der Markt bereits nachgab, ging die CME noch einen Schritt weiter. Die Anfangsmarge für einen Silberkontrakt wurde von 16.500 Dollar auf 18.150 Dollar angehoben; die Nachschussmarge von 15.000 Dollar auf 16.500 Dollar; mit sofortiger Wirkung; die Bekanntgabe erfolgte am frühen Nachmittag in New York.

Für jeden, der Silber auf Hebelbasis hielt, bedeutete diese Ankündigung die ganze Welt. Eine Position, die bei 85 Dollar noch komfortabel gedeckt war, wurde bei 70 Dollar schon nur noch knapp gedeckt. Die Börse verkaufte keine Unzen, sondern forderte lediglich mehr, und diese Forderung bewirkte den Verkauf. Zwangsliquidationen trafen auf einen Markt, dessen marginale Käufer gerade liquidiert worden waren – was eine Luftblase definiert –, und Silber stürzte hindurch.

Ein Tagesverlust von 31 Prozent. 26 Prozent bei Börsenschluss, nahe 85 Dollar. Die stärkste Kursbewegung in der jüngeren Geschichte des Kontrakts und einer der größten Tagesverluste bei einem Rohstoff seit Menschengedenken. Gold verlor am selben Tag etwa neun Prozent – nach einigen Maßstäben der schlechteste Handelstag seit 1980.

Die Bewertung der Börse erfordert hier Vorsicht, denn eine reflexartige Lesart stellt sie als den Bösewicht der Geschichte dar. Die CME betreibt eine Clearingstelle mit einem gemeinsamen Ausfallfonds, und ihre Verpflichtung erstreckt sich auf die Solvenz dieses Fonds anstelle der Absicherung einzelner Teilnehmer. Die prozentuale Margin-Berechnung auf Basis des Nominalwerts spiegelt die Tatsache wider, dass eine feste Dollar-Anforderung unzureichend wird, wenn sich der Nominalwert verdoppelt, und die Abfolge der Erhöhungen im Januar folgte mit einer kurzen Verzögerung auf eine Abfolge von Preisanstiegen. Die Intervention war orthodox, vertretbar und aus Sicht der Clearingstelle längst überfällig.

Die Folgen für die Inhaber waren schwerwiegend und lagen völlig außerhalb des Mandats der Börse. Jeder gehebelte Long-Positionsinhaber wurde im selben Moment zum Zwangsverkäufer, und die daraus resultierende Kettenreaktion drückte den Preis weit unter jedes Niveau, das die Fundamentaldaten nahegelegt hätten. Das ist die strukturelle Asymmetrie, die den Kern der Terminmärkte ausmacht: Der Mechanismus, der das System schützt, wirkt sich auf die Konten derjenigen aus, die am wenigsten in der Lage sind, dies abzufedern.

Hebelprodukte an der Börse verstärkten den Rückgang in einer Weise, die einer gesonderten Betrachtung bedarf, da sie aufgrund ihrer Konstruktion von Natur aus prozyklisch sind. Ein Fonds, der ein Vielfaches der täglichen Kursbewegung verspricht, muss bei Börsenschluss eine Neugewichtung vornehmen, indem er nach Kursanstiegen kauft und nach Kursrückgängen verkauft – wobei die Verkaufstätigkeit zunimmt, je stärker der Kursrückgang ausfällt. Systematische Fonds, die gleitende Durchschnitte nachbilden, reduzieren ihr Engagement beim Durchbrechen derselben Schwellenwerte – und sie reduzieren es.

Bis März hatten in den USA notierte Goldfonds 85 Tonnen bzw. 13 Milliarden Dollar verloren – der größte jemals verzeichnete monatliche Abfluss in Dollar und der drittgrößte in Tonnen, wobei allein Nordamerika die gesamten 13 Milliarden Dollar beisteuerte und damit eine neunmonatige Serie von Zuflüssen innerhalb eines einzigen Monats beendete.

Silber erreichte Anfang August bei 57,67 Dollar seinen Tiefststand, die Hälfte seines Höchststands vom Januar, und rutschte dann im Laufe des Herbstes weiter ab.

Das Tief des Goldpreises Mitte März lag bei rund 4.100 Dollar – ein Rückgang um 25 Prozent innerhalb von sechs Wochen –, und der Zeitpunkt ist insofern interessant, als im Februar der Krieg im Iran begann.

Der Vermögenswert, der dazu da ist, gekauft zu werden, wenn die Schüsse fallen, stürzte mitten im Krieg ab.

Erklärungen für diese Umkehrung folgen altbekannten Mustern. Der Krieg trieb den Ölpreis in die Höhe, der Ölpreis schürte Inflationserwartungen, die Erwartungen ließen den Zinspfad ansteigen, und der Zinspfad vernichtete einen Vermögenswert mit Nullrendite. Das Energierisiko am Golf machte den Dollar wieder attraktiv, erschwerte aber gleichzeitig die Aufgabe der Fed, und der Markt löste beide Probleme auf eine Weise: Metall verkaufen, Schatzanweisungen kaufen.

Im Hintergrund wirkte etwas Tieferes, ein Mechanismus, den jeder Handelsplatz kennt, über den aber nur wenige laut sprechen. Während eines echten Risikoereignisses gehört Gold zu den wenigen Dingen, die man immer verkaufen kann. Institutionen, die im Februar und März Liquidität benötigten, verkauften Gold, weil es eine Kaufnachfrage gab – was mehr über ihre Liquiditätslage als über ihre Überzeugungen aussagt. Euronews beschrieb diese Dynamik Ende März mit vier einfachen Worten: „Anleger beeilen sich, Liquidität zu beschaffen“ – und diese Formulierung trifft den Nagel auf den Kopf. Gold wird zur Sicherheit, die man hinterlegt, sobald die Sicherheit, die man eigentlich bevorzugen würde, nicht mehr akzeptiert wird.

Warsh trat sein Amt an und hielt die Zinsen bei seiner ersten Sitzung im Juni unverändert, wobei er den Auswärtstrend in der Erklärung entfernte. Neun von neunzehn Teilnehmern an den Prognosen – die Warsh zuvor als „Krücke“ abgetan hatte – rechneten mit einer Zinserhöhung noch vor Jahresende. Im August hielt er eine Rede, die Capital Economics als „eine weitaus klarere und restriktivere Botschaft“ bezeichnete als seine Pressekonferenz. Der September brachte eine einstimmige Zinserhöhung trotz einer intensiven öffentlichen Kampagne seitens des Weißen Hauses. Bis November hatten neun von achtzehn Entscheidungsträgern weitere Erhöhungen signalisiert.

Der Dollar erreichte Mitte November mit 103,97 ein Neunzehn-Monats-Hoch. Gold erreichte ein Vierzehn-Monats-Tief. Silber hatte bei 44,57 Dollar den gesamten Kursgewinn wieder eingebüßt und noch mehr – rund sechzig Prozent weniger als im Januar – und folgte dem Einbruch von 1980 so genau, dass an den Handelspult bereits Parallelen zu erkennen waren.

Geld wechselte durchgehend den Besitzer, und es lohnt sich, die Richtung dieser Geldströme zu benennen. Bergbauunternehmen und Lizenzgebührenunternehmen verzeichneten das beste erste Halbjahr in der Geschichte der Branche. Schrotthändler, Raffinerien, Münzprägeanstalten und Prüfstellen verdienten ein Vermögen. Edelmetallbanken erzielten die höchsten Spreads seit Menschengedenken und, unter den Londoner Clearing-Mitgliedern, die Gebühreneinnahmen, die mit dem Besitz des einzigen Zugangs zu einem Markt einhergingen, den plötzlich jeder brauchte. Münzgeschäfte erzielten auf dem Weg nach oben eine Marge und auf dem Weg nach unten eine noch fettere, indem sie zu Spreads zurückkauften, die die Warteschlangen vom Januar wie einen Rundungsfehler erscheinen ließen.

Die Verluste trafen diejenigen, die erst spät auf den Zug aufgesprungen waren, und diejenigen, die in der nachgelagerten Metallverarbeitung tätig sind. Ein Käufer, der Silber bei 110 Dollar erworben hat, steckt mehr als zur Hälfte im Minus. Ein Käufer, der Gold bei 5.500 Dollar erworben hat, hat ein Drittel verloren. Ein Verarbeiter in Vicenza, eine Werkstatt in Arezzo, ein Juwelier in Coimbatore, ein Schweizer Uhrmacher, der Gehäuse neu gewichtet, ein Manager an einer Solarzellen-Fertigungslinie, der zusieht, wie sich die Paste verdreifacht – keiner von ihnen hielt eine Position, und alle mussten den Preis dafür zahlen.

Der Bergbau hat sein bestes und zugleich frustrierendstes Jahr hinter sich, ein Satz, der widersprüchlich klingt und doch Sinn ergibt. Rekordkosten traten in denselben Quartalen auf wie Rekordmargen. Die durchschnittlichen All-in-Sustaining-Kosten erreichten im ersten Quartal 1.785 Dollar pro Unze und im zweiten Quartal einen weiteren Rekordwert von 1.930 Dollar – ein Anstieg um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch einen 16-prozentigen Anstieg der Lizenzgebühren und die Inflation in der Lieferkette, von Reifen bis hin zu Mühlenauskleidungen; dennoch lagen die Margen im ersten Quartal noch bei 3.076 Dollar pro Unze, was etwa dem Doppelten des Vorjahreswerts entsprach. Bis zum Herbst, als der Spotpreis bei fast 3.700 US-Dollar lag und die Kosten stabil blieben, hatte sich diese Marge um ein Fünftel verringert, und die Aktienkurse waren um fast ein Drittel gefallen.

Auch die Minenproduktion stellte einen Rekord auf: 1.071 Tonnen im dritten Quartal – das stärkste dritte Quartal aller Zeiten –, wobei die Produktion seit Jahresbeginn um zwei Prozent über dem Vorjahreswert lag und das Gesamtjahr auf ein Allzeithoch zusteuerte.

Nichts davon stellt eine Reaktion auf die Angebotsseite dar. Fast jede im Jahr 2026 geförderte Unze stammt aus einer Entscheidung, die getroffen wurde, bevor sich der Preis bewegte. Goldminen benötigen zehn bis fünfzehn Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion in einem Genehmigungsumfeld, das immer schwieriger geworden ist, und die Betriebe, die jetzt in Betrieb genommen werden, wurden finanziert, als der Goldpreis bei 1.300 Dollar lag und die Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf einem niedrigeren Wert basierten. Was zunahm, war die Intensität an bestehenden Standorten: Es wurden höhergradige Erze abgebaut, Cutoff-Werte gesenkt und marginale Gruben wieder in Betrieb genommen.

Die Kosteninflation misst die Knappheit der Produktionsfaktoren. Wenn die Gesamtkosten innerhalb eines Jahres um 22 Prozent steigen, konkurriert man mit allen anderen um dieselben Bohrgeräte, denselben Diesel und dieselben Geologen – und die Preise verhalten sich so, wie es bei einer Nachfrage ist, die das Angebot übersteigt. Hinzu kommt ein langsamerer Rückgang: Die Gehalte sinken in allen wichtigen Regionen, die leicht zugänglichen Unzen wurden bereits im letzten Jahrhundert gefunden und abgebaut, und bei den großen Unternehmen hinkt die Ersatzreservenbildung seit einem Jahrzehnt hinter der Produktion her – weshalb sich die Branche eher konsolidiert, anstatt neue Explorationsprojekte zu verfolgen.

Auf der Angebotsseite von Silber gibt es eine weitere Besonderheit, die in der Literatur zum Thema Gold meist außer Acht gelassen wird. Etwa siebzig Prozent des Silbers fallen als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Blei, Zink, Kupfer und Gold an, was bedeutet, dass die produzierte Menge von der Wirtschaftlichkeit dieser Metalle abhängt und nicht von der Wirtschaftlichkeit von Silber. Ein Silberpreis von 120 US-Dollar führt nur zu einer sehr geringen Ausweitung der Primärsilberkapazitäten, da die Minen, die dieses Silber fördern würden, ihre Entscheidungen anhand der Kupfer- und Zinkpreise treffen und das Silber zu dem Preis verbuchen, den der Markt gerade zahlt. Primärsilberbetriebe machen nur einen geringen Teil der weltweiten Produktion aus und befinden sich meist in Ländern mit langen Genehmigungsverfahren und schwachen Kapitalmärkten.

Schrott und Recycling machen die andere Hälfte des Angebots aus und entwickelten sich in diesem Jahr auf eine Weise, die jedes Modell überraschte. Indiens Goldrecycling stieg im zweiten Quartal um 60 Prozent auf einen Rekordwert von 75.819 Crore Rupien (etwa 7,29 Milliarden US-Dollar), da Haushalte Armreifen, die sie seit dreißig Jahren aufbewahrt hatten, einlieferten und sich das Geld auszahlen ließen. Die Schrottmenge war bereits im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 31,2 Tonnen gestiegen.

Dann kam der Einbruch. Im dritten Quartal sank das Recycling um zwölf Prozent auf 19 Tonnen, während die Inlandspreise um 45 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Die „Economic Times“ brachte den Grund in einer Schlagzeile auf den Punkt, die als Zusammenfassung dieser Anlageklasse dienen könnte: Inder weigern sich, ihr Gold aus den Schließfächern zu verkaufen, in der Hoffnung auf einen besseren Preis.

Das Verhalten der Haushalte steht im Mittelpunkt dieses Musters und verdient genauere Beachtung. Der Goldbesitz in Indien ist eine in die Familienstruktur eingebettete Sparform: Das Gold wird bei Hochzeiten angesammelt, in Bankschließfächern und Schmuckkästchen aufbewahrt, zur Begleichung von Arztrechnungen, Schulgebühren und Mitgiften herangezogen und über die weibliche Linie vererbt. Das Metall fungiert nur insofern als verzinslicher Vermögenswert, als es verpfändet werden kann – wobei die Entscheidung zur Verpfändung mit einem Stigma behaftet ist, das ein westlicher Besitzer nicht nachvollziehen könnte. Der Verkauf der Armreifen bedeutet, zuzugeben, dass diese zu Geld geworden sind.

Der Preis beeinflusst die Entscheidung am Rande und hört kurz darauf auf, sie zu beeinflussen. Ein Anstieg um 45 Prozent löst eine Welle von geringfügigen Verkäufen aus, dann orientieren sich die verbleibenden Besitzer am neuen Niveau und warten auf den nächsten Anstieg. Ein Angebot, das ein Quartal lang reagiert und dann erstarrt, erzeugt genau das beobachtete Muster: einen Anstieg des Recyclings, einen Einbruch des Recyclings und einen Markt, der sein Metall anderswo beschaffen muss.

Der Nachfragerückgang war real und traf diejenigen am härtesten, die am wenigsten in der Lage waren, ihn aufzufangen. Indiens Nachfrage sank im dritten Quartal um 29 Prozent auf 162,5 Tonnen; das Schmuckvolumen ging um ein Fünftel zurück; die Investitionsnachfrage fiel um 40 Prozent; Käufer aus ländlichen Gebieten, deren Einkommen vom Monsun abhängt, zogen sich zurück. Der Anteil des Schmucksektors an der indischen Nachfrage brach auf etwa 30 Prozent ein – der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000 –, während der Anteil von Barren und Münzen auf 52 Prozent der lokalen Nachfrage (abzüglich des Recyclings) stieg – der höchste Wert seit Beginn dieser Reihe im Jahr 2013. Der World Gold Council erwartet, dass die indische Nachfrage für das Gesamtjahr die schwächste seit sechs Jahren sein wird.

Die Verschiebung der Zusammensetzung ist wichtiger als der Rückgang der Tonnage. Ein Markt, auf dem Schmuck gekauft wird, verbraucht handwerkliche Arbeitskraft, stützt den Handwerkssektor und schafft einen langsamen, trägen Bestand an gehaltenem Metall. Ein Markt, auf dem Barren gekauft werden, verbraucht Vertriebsmargen und schafft eine liquide, preissensible Position. Indien wandelt sich unter Preisdruck vom ersten zum zweiten Modell, und diese Umstellung wird länger andauern als der Preisdruck.

Chinas Zahlen sehen moderater aus und weisen in dieselbe Richtung. Die Abhebungen an der Shanghai Gold Exchange beliefen sich im Januar auf 126 Tonnen, im Februar auf 85, im Juni auf 87 und im August auf 62 – ein Rückgang um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat –, bevor sie sich im September auf 92 und im Oktober auf 94 erholten, als Käufer aufgrund niedrigerer Preise zurückkehrten. Das Muster deutet auf opportunistische Lagerauffüllung statt auf Überzeugung hin. Die chinesische Nachfrage wird über lizenzierte Banken in einen rationierten Importkanal geleitet, und der Aufschlag gegenüber London fungiert als Manometer für diesen Kanal.

Die Importlizenzierung verleiht dem chinesischen Markt eine Eigenschaft, mit der westliche Kommentatoren schlecht umgehen. Der Aufschlag gegenüber London spiegelt die Breite eines durch administrative Zuteilung festgelegten Kanals wider; ein hoher Aufschlag beschreibt also eine Nachfrage, die gegen eine Beschränkung drückt, anstatt dass die Nachfrage das Metall frei abzieht. Barren können nicht nach Osten verschifft werden, um die Nachfrage nach Belieben zu decken, da jede Unze, die legal eintritt, eine lizenzierte Bank und anschließend die Börse durchläuft. Der Aufschlag bleibt bestehen, und genau darin liegt der springende Punkt.

Zusammengenommen bedeuten die beiden Märkte, dass der physische Stabilisator durch das Preisniveau selbst abgeflacht wurde. Bei 3.500 Dollar pro Unze hört Gold auf, ein Massenmarktprodukt in den Ländern zu sein, die einst seine Nachfrage bestimmten, und asiatische Verbraucher kaufen nur bei Kursrückgängen und verkaufen nur bei Kursanstiegen – das Gegenteil des abfedernden Verhaltens, auf das sich der Handel vierzig Jahre lang stützte.

Hinter all dem verbirgt sich die Infrastruktur, über die nur wenige sprechen wollen, weil eine Diskussion darüber nach Verschwörungstheorie klingt – und die Verschwörungstheorien meist falsch sind.

Die COMEX veröffentlicht täglich Daten zu ihren Lagerbeständen, was sie zum transparentesten Bestandteil des Systems und damit zum am stärksten unter die Lupe genommenen macht. Am 12. November befanden sich in ihren Lagerbeständen 22,9 Millionen Unzen, von denen 14,2 Millionen registriert waren – also gegen Terminkontrakte lieferbar – und 8,7 Millionen lieferberechtigt. Die registrierte Deckung gegenüber den offenen Positionen lag bei fast fünfunddreißig Prozent – nach üblichen Maßstäben komfortabel, nach den Maßstäben eines Marktes, der gerade erst das durchgemacht hat, was dieser hier durchgemacht hat, jedoch alarmierend.

London veröffentlicht weniger Informationen. Die LBMA meldet monatlich die aggregierten Bestände in den Tresoren, ohne Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Zuteilungsstatus oder frei verfügbaren Beständen. Das Clearing erfolgt über die LPMCL, ein privates Unternehmen im Besitz seiner eigenen Mitglieder, das Verbindlichkeiten verrechnet und den Restbetrag abwickelt. Die Verrechnung ist effizient. Sie ist aber auch strukturell der Grund dafür, dass die Forderungen die physischen Bestände übersteigen können.

Zwei Märkte, ein Preis, verbunden durch eine Arbitrage, die als „Exchange for Physical“ (EFP) bezeichnet wird. Normalerweise beträgt der EFP-Aufschlag einige Dollar pro Unze. Wenn er aus dem Ruder läuft, kommt es zu Metallbewegungen – und diese waren im Winter 2024/25 spektakulär, als die Gefahr von Zöllen auf Edelmetall Hunderte Millionen Unzen über den Atlantik nach New York trieb. Die Gefahr schwand, der EFP normalisierte sich wieder, und das Metall blieb in New York, da der Spread, der die Rückführung finanziert hatte, mit ihr verschwand.

Das erklärt, warum die COMEX-Bestände das ganze Jahr über auf hohem Niveau blieben, während die Lage in London angespannt war, und warum die Liefermechanismen gerade in dem Moment zu einem brisanten Thema wurden, als sich der Markt Ablenkungen am wenigsten leisten konnte. Mitte November lag der EFP bei minus 0,80 Prozent des Kassakurses – also invertiert –, wobei das Lieferangebot in London statt in New York lag, während 1,15 Millionen Unzen aus dem COMEX-Lieferpool herausgenommen wurden, ohne den Tresor zu verlassen – was geschieht, wenn Inhaber von Lieferrechten sich weigern, Barren anzubieten.

Die Umklassifizierung verdient eine Erläuterung, da sie regelmäßig falsch interpretiert wird. Metall, das von „registriert“ in „lieferfähig“ umklassifiziert wird, verbleibt im selben Gebäude und steht nicht mehr zur Erfüllung von Terminkontrakten zur Verfügung. Ein Inhaber nimmt dies vor, wenn der Contango das Risiko der Lieferbereitschaft nicht ausgleicht oder wenn der Inhaber einen Squeeze erwartet und es vorzieht, den Warrant zu behalten. Die Abgänge aus dem Lieferpool abzüglich der Abgänge aus dem Tresor geben Aufschluss über die Erwartungen des Inhabers und nicht über den Zustand des Gebäudes.

Die Beurteilung der Deckungsquote erfordert die gleiche Sorgfalt. 35 Prozent des Open Interest an registrierten Beständen liegen im historischen Durchschnitt im komfortablen Bereich, und das Open Interest ist ein schlechter Indikator für die Liefernachfrage, da die überwiegende Mehrheit der Kontrakte vor dem Notice Day geschlossen wird. Im Falle eines echten Lieferansturms würde sich die Quote innerhalb weniger Tage verringern.

Die Regulierung ist der am schlechtesten berichtete Teil dieser Geschichte, und die entwirrte Version ist noch seltsamer als der Mythos. Am 1. Juli 2025 verkündete eine Welle von Internetkommentaren, dass zugewiesenes physisches Gold gemäß Basel III zu einem hochqualitativen liquiden Vermögenswert der Stufe 1 geworden sei, und die Gold-Twitter-Gemeinde erklärte den Papiermarkt für am Ende. Die LBMA veröffentlichte eine Richtigstellung. Der World Gold Council folgte mit einem Papier mit dem Titel „Sie haben gefragt, wir haben geantwortet“, in dem deutliche Ermüdung mitschwang.

Die Realität ist enger gefasst und weist in dieselbe Richtung. Gold hat für Kapitalzwecke ein Risikogewicht von null Prozent und kann mit einem Abschlag von zwanzig Prozent als Sicherheit hinterlegt werden. Es fällt nicht unter die Definition hochwertiger liquider Vermögenswerte für die Liquiditätsdeckungsquote, und nicht zugewiesenes Gold unterliegt im Rahmen der Netto-Stabilitätsfinanzierungsquote einer erforderlichen stabilen Finanzierungslast von fünfundachtzig Prozent. Allokiertes, in Verwahrung gehaltenes Metall wird nicht in der Bilanz der Bank ausgewiesen, was die NSFR-Bilanzierung zugunsten des Verwahrers verändert, abzüglich der Umwandlung des Metalls in einen Level-1-Vermögenswert.

Die Lücke ist der entscheidende Punkt. Im Rahmen der NSFR (Net Stable Funding Ratio) kostet eine nicht zugeordnete Forderung eine Bank 85 Cent an stabiler Refinanzierung je Dollar Engagement; eine Einstufung als Level 1 würde dagegen keinerlei Kosten verursachen. Daraus ergibt sich ein dauerhaft bestehender struktureller Anreiz, physisches Metall statt Forderungen zu halten. Dieser Anreiz beruht auf einer regulatorischen Entscheidung, die eine entschlossene Aufsichtsbehörde innerhalb eines einzigen Nachmittags rückgängig machen könnte. Gornall und Tully sprachen sich im April 2025 in einem Beitrag für SUERF für eine entsprechende Neueinstufung aus. Bislang ist nichts geschehen.

Bei den Sicherheiten zeigt sich dasselbe Bild, nur aus der entgegengesetzten Perspektive. CME Clearing akzeptiert COMEX-Gold-Warrants und Londoner Goldbarren. LME Clear akzeptiert ebenfalls Edelmetall, sofern ein zugelassenes LPMCL-Mitglied als Verwahrer fungiert; dabei gelten abgestufte Abschläge (Haircuts) und Obergrenzen. Die Entwicklung verläuft jedoch nur in eine Richtung: Physisches Metall findet langsam und unter Auflagen Eingang in die Sicherheitenstrukturen der Derivatemärkte. Der Grund dafür ist, dass Clearinghäuser Sicherheiten benötigen, die keinerlei staatliches Haftungsrisiko in sich tragen – und sie wissen durchaus, wie Staaten einzuschätzen sind.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen begünstigen somit durchgehend die physische Form von Gold. Dies geschieht über drei voneinander unabhängige, sich gegenseitig verstärkende Kanäle. Die Eigenkapitalregulierung belohnt das Halten von physischem Metall mit einer Risikogewichtung von null. Die Sicherheitenregelwerke lassen es unter Anwendung eines Abschlags zu und machen es dadurch auch in Krisenzeiten verwendbar. Die Refinanzierungsregulierung hingegen benachteiligt nicht zugeordnete Goldforderungen mit einem Aufschlag von 85 Prozent. Zusammengenommen beschreiben diese Regelungen einen Ordnungsrahmen, der für eine Welt geschaffen wurde, in der zinstragende Wertpapiere dominierten, nun aber gegenüber einem Vermögenswert zunehmend an Boden verliert, der keinerlei Zinsen abwirft.

Afrika ist der Kontinent, auf dem tatsächlich Versuche unternommen wurden, goldgedecktes Geld einzuführen. Die Ergebnisse verdienen eine nüchterne Analyse statt romantischer Verklärung. Simbabwe führte 2024 den ZiG ein, eine durch physische Reserven und Fremdwährungen gedeckte Währung, nachdem das Vorgängersystem ein Jahrzehnt lang im Niedergang versunken war. Im Mai 2026 verfügte die Reserve Bank über 4,48 Tonnen Gold. Die Währung hat sich bislang besser gehalten als ihre Vorgänger – wobei ihr der gestiegene Goldpreis erheblich zugutekam.

Ghana stellte im Rahmen eines überarbeiteten Staatshaushalts fünf Milliarden Cedi, umgerechnet rund 429 Millionen US-Dollar, für den Goldankauf bereit. Gleichzeitig baut das Land ein nationales Goldankaufprogramm auf und schafft damit – zumindest auf dem Papier – die Voraussetzungen für die Einführung eines goldgedeckten Stablecoins.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stufte Ghanas Programm in seiner Überprüfung im Mai als quasi-fiskalisches Risiko für die Bilanz der Zentralbank ein. Dieser Einwand ist berechtigt und wenig spektakulär: Eine Zentralbank, die Gold von inländischen Produzenten zu einem festgelegten Preis ankauft, betreibt eine Subventionierung. Subventionen kosten Geld, und diese Kosten schlagen sich genau in jener Bilanz nieder, die eigentlich die Währung absichern soll.

Eine Deckung setzt Grenzen. Genau darin liegt sowohl der Grund, weshalb man sie anstrebt, als auch der Grund, weshalb sie selten bleibt. Eine Währung, die an eine feste Metallmenge gebunden ist, kann nicht ausgeweitet werden, wenn die Wirtschaft zusätzliche Liquidität benötigt. Das ist auch der Grund, weshalb die Welt den Goldstandard aufgegeben hat. Wahrscheinlicher ist daher überall ein Hybridmodell: Gold dient als Reserveanker und politisches Signal, während Papiergeld das umlaufende Zahlungsmittel bleibt.

Tokenisierte Goldbarren und goldgedeckte Stablecoins digitalisieren dieses Hybridmodell und verlagern das Verwahrungsproblem lediglich eine weitere Softwareebene nach außen. Ein Token verbrieft letztlich einen Anspruch auf einen Goldbarren in einem Tresor. Damit handelt es sich im Grunde um ein nicht zugeordnetes Goldkonto mit besserem Marketing und einer noch dünneren rechtlichen Präzedenzlage. Prüfberichte werden durch Bestätigungen ersetzt. Rücknahmen sind nur während der Geschäftszeiten möglich. Das mögliche Ausfallszenario vom Oktober 2025 könnte sich somit durch einen anderen Zugang erneut ereignen.

Drei technische Merkmale der Tokenisierung verdienen besondere Aufmerksamkeit, da jedes von ihnen eine Schwachstelle widerspiegelt, die auf dem institutionellen Großhandelsmarkt bereits sichtbar ist:

Bestätigungen statt Prüfungen: Eine Bestätigung gibt wieder, was ein Verwahrer behauptet, anstatt festzustellen, was ein Edelmetallprüfer tatsächlich gezählt hat.

Begrenzte Rücknahmezeiten: Rücknahmefenster verlagern das Problem eines Bank-Runs auf die Geschäftszeiten und lassen insbesondere das Wochenende ungeschützt.

Unterschiedliche rechtliche Einstufung: Der rechtliche Charakter eines Tokens variiert je nach Rechtsordnung, was Käufer nur selten genauer prüfen. Dasselbe Finanzinstrument kann daher in einem Land einen Eigentumsanspruch und in einem anderen lediglich eine allgemeine Forderung darstellen.

Die Geschichte liefert statt Prognosen bereits abgeschlossene Experimente. Das nächstliegende Beispiel ist besonders schmerzhaft.

Der Silberpreisverfall von 1980 begann nach einem Höchststand von annähernd 50 Dollar. Auslöser waren die Marktmanipulation der Hunt-Brüder, die den Markt zu kontrollieren versuchten, und eine tatsächliche physische Angebotsverknappung. Es dauerte zwanzig Jahre, bis sich der Preis wieder erholte. Gold erreichte im Januar 1980 einen Höchststand von 850 Dollar und überschritt dieses nominale Niveau erst 2007 wieder. Eine ganze Generation von Anlegern, die 1979 eingestiegen war, verbrachte ihr gesamtes Berufsleben im Verlustbereich. Die realen Renditen fielen noch schlechter aus als die nominalen, weil die Inflation weiterlief, während der Metallpreis stagnierte.

Der Höchststand von 2011 erscheint im Vergleich weniger langwierig und weniger brutal: Gold erreichte im September 1.920 Dollar, verlor innerhalb weniger Wochen 28 Prozent und fiel anschließend über einen Zeitraum von vier Jahren kontinuierlich auf 1.050 Dollar. Silber sank im selben Zeitraum von 49 auf 14 Dollar.

Der Kursverlauf von 2026 weist genügend Ähnlichkeiten mit dem Jahr 1980 auf, sodass Händler inzwischen begonnen haben, beide Kursverläufe übereinanderzulegen. Die Parallelen sind durchaus real: ein parabolischer Kursanstieg, eine physische Angebotsverknappung, eine Erhöhung der Sicherheitsleistungen durch eine Börse und ein Einbruch des Silberpreises um mehr als die Hälfte. Doch auch die Unterschiede sind erheblich. 1980 hob die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins auf 20 Prozent an, um die Inflation zu brechen. Die Staatsverschuldung spielte damals kaum eine Rolle. Heute hingegen erhöht die Zentralbank die Zinsen bei einer Staatsverschuldung von 40 Billionen Dollar und jährlichen Zinskosten von einer Billion Dollar. Jeder zusätzliche Prozentpunkt beim Zinssatz verursacht rund 100 Milliarden Dollar an jährlichen Mehrausgaben.

Zwei spätere Ereignisse sind für die praktische Beurteilung relevanter als die beiden genannten Kurshöchststände.

Im März 2020 kam es zu einer Liquiditätsstörung: Schweizer Raffinerien schlossen, Flüge wurden eingestellt und der EFP-Spread weitete sich massiv aus, weil das physische Metall schlicht nicht mehr transportiert werden konnte. Die Preisdifferenz löste sich erst durch Maßnahmen der Zentralbanken und eine Lockerung der logistischen Beschränkungen auf. Das Ereignis machte deutlich, dass die Arbitrage zwischen den Märkten von Flugzeugen abhängt.

Die Silberpreisverknappung an der London Metal Exchange (LME) im Jahr 2022 endete damit, dass die Börse Geschäfte im Wert von 3,9 Milliarden Dollar annullierte, um ihr eigenes Clearinghaus zu retten. Dieser Eingriff ist bis heute Gegenstand von Gerichtsverfahren und beeinträchtigt auch vier Jahre später noch immer die Glaubwürdigkeit der LME.

Diese beiden Ereignisse sind die aussagekräftigsten Vergleichsfälle, weil sie beide beschreiben, wie die Marktinfrastruktur versagt, während es vordergründig um Preise geht. Der Vergleich mit 1980 zeigt, wie weit eine Spekulationsblase zurückfallen kann. Die Vergleiche mit 2020 und 2022 zeigen dagegen, was zuerst zusammenbricht und wer anschließend gerettet wird.

Das systemische Risiko liegt hier in der Abwicklung von Geschäften (Settlement). Die Unterscheidung zwischen Abwicklungsrisiko und Preisrisiko zieht sich durch sämtliche zuvor beschriebenen institutionellen Strukturen.

Ein sprunghafter Preisanstieg ist verkraftbar; die Welt hat bereits mehrere solcher Ereignisse überstanden. Was die Wirtschaft tatsächlich grundlegend verändern würde, wäre dagegen eine Situation, in der:

ein Clearing-Mitglied nicht mehr in der Lage ist, vereinbartes Metall zu liefern;

ein Staat die Rückgabe verliehenen Goldes verlangt und lediglich die Aufforderung erhält, sich zu gedulden;

Zölle oder Sanktionen den Markt in zwei Preiszonen aufspalten, zwischen denen keine Arbitrage mehr möglich ist;

oder ein großer Produzent seine Absicherungsgeschäfte auflöst und damit auf einen Markt trifft, in dem praktisch kein frei verfügbares Metall mehr vorhanden ist, sodass er sämtliche verfügbaren Verkaufsangebote aufkauft.

Ein Ausfall bei der Silberabwicklung hätte schwerwiegendere Folgen als beide modernen Vergleichsfälle. Silber verfügt über keinerlei staatliche Zentralbankreserven, die im Hintergrund zur Verfügung stehen, und es gibt keinen Kreditgeber letzter Instanz. Gleichzeitig fließt ein Fünftel der Silberproduktion in industrielle Anwendungen, die nach einem festen Zeitplan gefertigt werden müssen. Solarfarmen, Schaltanlagen und Server-Racks können nicht einfach warten, bis sich ein Markt wieder normalisiert. Fehlt das Metall, steht die Produktionslinie still.

Das Fehlen eines Kreditgebers letzter Instanz ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Metallen – und zugleich der am wenigsten diskutierte. Bei Gold gibt es einen offiziellen Sektor, der bei Kursschwäche zukauft und im äußersten Krisenfall auf ein umfassendes System der Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken zurückgreifen kann. Silber hingegen verfügt über eine industrielle Basis, die unabhängig vom jeweiligen Preis kaufen muss, sowie über eine Gruppe von weiterverarbeitenden Unternehmen, deren finanzielle Spielräume lediglich in Wochen an Betriebskapital gemessen werden.

Das Metall mit dem kleineren Markt trägt somit das größere operative Risiko.

Was zuerst zerbricht, wenn ein Staat mit 40 Billionen Dollar Schulden zwischen seiner Armee und seinen Zinszahlungen wählen muss – und warum die nächste Verknappung ihren eigenen Zeitpunkt bestimmen wird, während alle auf die falsche Kennzahl starren

Ein möglicher Weg von hier aus verläuft seitwärts und weist die höchste Einzelwahrscheinlichkeit auf. Die Korrektur zieht sich über ein weiteres Jahr hin. Gold driftet in Richtung 3.000 Dollar und bewegt sich anschließend in einer Seitwärtsrange. Silber fällt auf 35 Dollar und verharrt dort. Privatanleger ziehen sich zurück, Fonds verzeichnen Kapitalabflüsse, Bergbauaktien verlieren an Bewertung, und die Finanzpresse veröffentlicht jene Artikel über das vermeintliche Ende des Goldes, die sie in jedem Zyklus wieder schreibt. Die strukturellen Argumente verschwinden erneut in der Schublade, in der sie zwischen den Spekulationswellen aufbewahrt werden.

Die Verschuldung wächst währenddessen weiter, die Zinslast steigt durch den Zinseszinseffekt, die chinesische Zentralbank (PBOC) kauft weiterhin unauffällig Gold, die Haushaltsdefizite bestehen fort, und die Lösung wird vertagt, bis der Anleihemarkt sie erzwingt – dann allerdings später und zu einem höheren Preis. Ein langsamer Abwärtstrend lässt sich schlecht dramatisieren. Genau deshalb erhält dieses Szenario die geringste mediale Aufmerksamkeit.

Der andere Weg rechtfertigt das Wort Schock. Auslöser wäre eine Lieferforderung: Ein Staat, wahrscheinlich ein politisch unfreundlich gesinnter, verlangt die Herausgabe von Metall, das im Ausland verwahrt wird. Der Verwahrer, der dieses Metall zwischenzeitlich als Sicherheit verliehen hat, stellt fest, dass eine Deckungslücke besteht. Um diese Lücke zu schließen, muss er am Markt zu den jeweils angebotenen Preisen kaufen – in einem Markt ohne frei verfügbaren Bestand. Der Preis springt nach oben. Nachschussforderungen (Margin Calls) werden verschickt. Gehebelte Fonds verkaufen ihre Positionen. Die Börse erhöht erneut die Sicherheitsleistungen, wie bereits im Januar. Doch diesmal lässt sich das Metall nirgendwoher beschaffen, weil sich die Knappheit über ganze Regionen erstreckt und nicht mehr nur auf einzelne Lagerorte beschränkt ist.

Silber durchbricht die Marke von 150 Dollar. Gold steigt über 8.000 Dollar. Die indische Hochzeitssaison kommt zum Erliegen. Der Bau von Solaranlagen verzögert sich um ein Jahr. Zwei oder drei Industriekonzerne sichern sich ihre künftige Versorgung unabhängig vom Preis ab und markieren damit den Höchststand. Die Zentralbanken kaufen weiter, denn ein Aussetzen ihrer Käufe käme einem Eingeständnis gleich. Danach fällt der Preis erneut, denn das tut er immer. Und diejenigen, die am Höchststand gekauft haben, schreiben dieselben Texte wie die Käufer vom Januar.

Die Indikatoren, die beide Szenarien voneinander unterscheiden, liegen offen zutage. Das ist ihr großer Vorteil.

Die einmonatigen Silber-Leasingraten: Sie sind entscheidend. Bleiben sie dauerhaft über fünf Prozent, ist das ein Warnsignal. Steigen sie über 20 Prozent, handelt es sich um ein außergewöhnliches Ereignis.

Der EFP-Spread: Auch er ist wichtig. Eine anhaltende Umkehrung bedeutet, dass sich die Nachfrage nach sofort lieferbarem Metall nach London verlagert hat, während es in New York an dem Metall mangelt, das dort ausgeliefert werden muss.

Die registrierten COMEX-Lagerbestände und ihre Deckungsquote: Beide geben Aufschluss darüber, wie viel tatsächlich lieferbares Metall vorhanden ist und in welchem Verhältnis es zu den offenen Verpflichtungen steht.

Der Anteil der LBMA-Londoner Goldbestände, der nicht auf börsengehandelte Produkte (ETPs) entfällt: Dieser Wert löste bei 17 Prozent die Verknappung aus und hat sich inzwischen auf etwa 24 Prozent erholt.

Die monatlichen Goldkäufe der PBOC: Diese Kennzahl ist wichtiger als alle anderen, da sie die einzige Zentralbankkennzahl ist, die regelmäßig und konsistent veröffentlicht wird.

Das Gold-Silber-Verhältnis: Historisch betrachtet galt ein Wert von 83 als Kaufsignal. Über kurze Zeiträume hinweg ist es allerdings kaum mehr als ein Münzwurf.

Die All-in Sustaining Costs (AISC), also die gesamten nachhaltigen Förderkosten: Sie sind entscheidend, weil ein Preis unterhalb dieser Schwelle Minenschließungen auslöst. Und die Stilllegung von Minen ist die einzige verfügbare Reaktion auf der Angebotsseite.

Zeit ist der Faktor, mit dem der Markt am schlechtesten umgehen kann. Der Kalender der Metallindustrie folgt nicht den Wahlzyklen der Politik. Eine Mine, deren Genehmigung 2026 erteilt wird, beginnt erst 2038 mit der Förderung. Eine Raffinerie, die 2026 gebaut wird, nimmt 2029 ihren Betrieb auf. Eine Recyclingkette für das in Photovoltaikanlagen verwendete Silber existiert bislang noch nicht. Um wirtschaftlich sinnvoll zu sein, müsste sie über ein Jahrzehnt hinweg ausreichende Mengen verarbeiten.

Jede Verknappung löst sich deshalb zunächst über den Preis und anschließend über einen Rückgang der Nachfrage auf – und zwar genau in dieser Reihenfolge. Denn andere Möglichkeiten gibt es nicht. Der Preis rationiert das Angebot. Der Nachfragerückgang ist das, was diese Rationierung aus der Perspektive der Betroffenen bedeutet. Und genau das war zum Teil die Funktion der Korrektur von 2026: Der Markt löste ein Angebotsproblem, indem er dafür sorgte, dass sich immer weniger Marktteilnehmer das Metall leisten konnten.

Aus diesem Rahmen ergeben sich drei Prognosen:

1. Silber wird zunächst erneut die Marke von 50 Dollar testen, bevor es die Marke von 30 Dollar erneut erreicht. Das Defizit bleibt bestehen, der frei verfügbare Marktbestand bleibt gering, und die Industriekäufer, die 2026 ihre Lagerbestände abgebaut haben, werden gezwungen sein, an den Markt zurückzukehren. Das Gold-Silber-Verhältnis dürfte sich bis Mitte 2027 von 83 in Richtung 60 verringern.

2. Gold dürfte zwischen 3.100 und 3.300 Dollar einen Boden finden und diesen im ersten Halbjahr des kommenden Jahres verteidigen. Der Grund: Der Federal Reserve geht der Spielraum für weitere Zinserhöhungen aus, bevor dem US-Finanzministerium die Möglichkeiten zur zusätzlichen Kreditaufnahme ausgehen. Gleichzeitig nutzen die offiziellen Institutionen jeden Kursrückgang für weitere Käufe.

3. Noch vor den Wahlen 2028 dürfte in irgendeiner Form ein Mindestpreis auf Grundlage von Section 232 eingeführt werden. Er wird auf einem Niveau liegen, das die Industrie als unzureichend und jeder industrielle Verbraucher als ruinös bezeichnen wird. Politisch wird die Maßnahme als Frage der nationalen Sicherheit verkauft werden und nicht als Industriesubvention.

Die vergangenen Monate haben etwas gezeigt, das enger gefasst ist als die Behauptungen beider Lager und zugleich aufschlussreicher als deren jeweilige Argumentation: Der physische Markt ist deutlich weniger liquide, als es sein Preis vermuten lässt. Ein frei verfügbarer Bestand von 155 Millionen Unzen entspricht lediglich zehn Wochen Nachfrage. Sobald eine Spekulationswelle einsetzt, können diese zehn Wochen Nachfrage augenblicklich verschwinden.

Die Mechanismen, die eine Verknappung auflösen – Luftfracht, Leasingraten und Sicherheitsleistungen –, funktionieren durchaus. Allerdings funktionieren sie, indem sie die Belastungen auf diejenigen abwälzen, die gehebelte Positionen halten.

Die offiziellen Institutionen haben sich vom Preis entkoppelt. Der Privatanlegersektor hat diesen Schritt noch nicht vollzogen. Die Industrie hat keinerlei Wahl.

Die Politik hat begonnen, wenn auch unbeholfen, Metalle als Infrastruktur zu behandeln: eine Liste kritischer Rohstoffe, eine Feststellung im Rahmen von Section 232, ein Mindestpreis, der bislang nur als Absichtserklärung existiert, und ein Bericht, der die Umsetzung weiter verzögert. All das signalisiert, dass dieser Rohstoff zu wichtig geworden ist, um ihn einem Markt zu überlassen, dessen Geschäfte in einem privaten Club in der Londoner City abgewickelt werden.

40 Billionen Dollar Schulden, eine Billion Dollar jährliche Zinszahlungen, ein gespaltenes US-Repräsentantenhaus und ein Senat mit gegensätzlichen politischen Positionen, ein Falke an der Spitze der Zentralbank, ein Krieg am Persischen Golf, ein Metall, das sich bereits im sechsten Jahr eines Angebotsdefizits befindet, ein frei verfügbarer Bestand, der in ein Schwimmbecken passen würde, und ein US-Finanzministerium, das auf einer Billion Dollar Gold sitzt, dieses aber lediglich mit elf Milliarden Dollar bilanziell bewertet.

Irgendetwas wird nachgeben. Welcher dieser Faktoren zuerst nachgibt und wie viel vom Rest er mit sich in den Abgrund zieht, bleibt die einzige Frage, deren Beantwortung sich wirklich in den Preisen niederschlagen sollte.

Im Oktober kam der Transport der Goldbarren zum Erliegen. Im November setzte er wieder ein, im Januar schoss der Preis senkrecht nach oben, und im Februar fiel er allen auf den Kopf.

An den strukturellen Problemen wurde in der Zwischenzeit nichts geändert. Die Tresore sind voller als zuvor, der frei verfügbare Bestand bleibt knapp, und die Verschuldung ist seit Jahresbeginn um eine weitere Billion Dollar gestiegen.

Das Metall bleibt von all dem unbeeindruckt. Und es wird auch danach noch da sein.