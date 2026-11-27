Die digitale Identität soll Vertrauen schaffen – doch schon ihre Ausstellung braucht zusätzlichen Schutz vor KI-Fälschungen. Die Schweiz hat einen Auftrag über 4,44 Millionen Franken an ELCA Informatique vergeben. Ein neues Erkennungsmodul soll manipulierte oder künstlich erzeugte Selfie-Videos bei der Beantragung der staatlichen e-ID aufspüren.

Laut Biometric Update zeigten Sicherheitstests, dass KI-generierte Videos beim Identitätsprüfungsverfahren eingesetzt werden könnten. Die Einführung der e-ID wurde bereits wegen zusätzlicher Sicherheitsanforderungen verschoben. Das neue Modul ergänzt das bestehende Prüfsystem; der Vertrag für Lizenzen und Wartung reicht von Januar 2027 bis März 2036.

Brisant ist auch die Bindung an den Anbieter: Der Auftrag wurde direkt vergeben. Die Behörden begründen dies damit, dass ein Wechsel technisch schwierig und mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre. Software, die Fedpol zwar nutzen, aber nicht verändern darf, erschwere die Integration fremder Lösungen. Damit zeigt sich eine kostspielige Abhängigkeit bei einer zentralen staatlichen Identitätsfunktion.

Parallel wächst der politische Widerstand gegen eine mögliche schleichende Verpflichtung. Die Initiative „Digital Ja, aber frei“ will die Freiwilligkeit digitaler Identitätsnachweise in der Verfassung absichern und gleichwertige Alternativen schützen. Die e-ID ist bereits gesetzlich freiwillig; die Initiative soll verhindern, dass daraus im Alltag dennoch eine Zugangsvoraussetzung wird.

Die Schweiz steht damit vor zwei Bewährungsproben: Sie muss Identitätsbetrug zuverlässig abwehren – und gewährleisten, dass Bürger ohne digitale ID nicht zu Menschen zweiter Klasse beim Zugang zu Dienstleistungen werden.