Verfasst von Peter Haisenko

Die Formel „Eine Zensur findet nicht statt“ ist ein zentraler Grundsatz des Grundgesetzes für die BRD und bedeutet, dass der Staat keine inhaltliche Kontrolle oder Verbote anstellt, bevor Medieninhalte veröffentlicht werden. So weit die Theorie. Was haben Politiker und Juristen daraus gemacht?

Wenn der Staat selbst schon keine direkte Zensur ausüben darf, dann wird sich doch ein Weg finden lassen, es trotzdem zu tun. Er tut es einfach nicht direkt. Der Vorgang wird „fremd vergeben“, privatisiert. Die Onlineplattformen werden verpflichtet, durch Gesetze und Strafandrohungen, von sich aus unerwünschte Inhalte „in den Schatten zu stellen“ oder ganz zu löschen.