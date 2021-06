Der Biden-Putin-Gipfel: Lassen Sie nicht zu, dass die Hoffnung dieses Mal zerschlagen wird

Von Phil Butler: Er ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Experte für Osteuropa, er ist Autor des jüngsten Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn die Leute, die unsere Medien leiten, den Präsidenten leiten, ist die ganze Welt in Gefahr. Ist es nicht komisch, wie die Essenz dessen, was uns frei macht, benutzt werden kann, um uns zu versklaven? Nehmen Sie zum Beispiel den Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf. Selbst ein überraschend positiver und hoffnungsvoller Moment in der Geschichte kann durch Boulevardjournalismus, der von konfliktsüchtigen Eliten zum Handeln angespornt wird, in geistige Handgreiflichkeiten verwandelt werden. Das heißt, wenn wir es zulassen.

Ich war so skeptisch gegenüber dem Treffen zwischen Biden und Putin am Tag vor dem Treffen der beiden Präsidenten in Genf. Aber erstaunlicher Weise ging das Treffen so weit positiv zu Ende. Doch die Professionalität der beiden Führungspersönlichkeiten, der positive Ton, mit dem sie das Treffen verließen, und der Hoffnungsschimmer, dass Amerika und Russland zusammenarbeiten könnten, zerbrachen wie eine fein geblasene Glasvase auf einem Marmorboden im Pressesaal der New York Times.

Noch bevor sich Biden und Putin zu ihren Gesprächen in ihre Kammern zurückzogen, konnte man die verrückte Presse beim vorbereitenden Fototermin beobachten, wie sie sich gegenseitig um eine gute Position kämpften. Zeternde Fotografen, die entschlossen schienen, alle anderen im Raum zu verdrängen, mussten von russischen und amerikanischen Geheimdiensten ermahnt werden, „zurückzutreten“. Und es war kein Zufall, dass ein Videofilmer von Fox News sich auf einen russischen Leibwächter konzentrierte. Später spielten die amerikanischen Medien eine normale Reaktion eines geschulten Sicherheitsbeamten hoch, um zu betonen, dass sie Wladimir Putin einen Killer-Schläger nannten. Das „Killer“-Motiv, der Kausnack, mit dem die amerikanische Öffentlichkeit seit fast einem Jahrzehnt gefüttert wird, ist jetzt nur zu offensichtlich, woher es kommt.

Bei The Hill haben die Redakteure einen Meinungsartikel von Joe Concha mit dem Titel „Jetzt wissen wir, warum Biden Angst vor einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin hatte.“ Die sportswriter Schrägstrich Pop-Kultur-Analyst, der Füllung Inhalt für CNN beiträgt, The Hill, und Fox taucht in auf Biden und die Gerüchte, er ist senil, dann harps auf dem alten „Putin Bösewicht“ Melodie, vor dem Vorschlag, wir sind alle über von Russlands Führer mind-controlled werden. Die wahre Diplomatie von Präsident Biden gegenüber der Game-Show-Dummheit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump kommt in den meisten westlichen Medienkreisen schlecht weg. Zum Glück gibt es ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel hat Robert Allbrittons Politico eine Geschichte von Nahal Toosi veröffentlicht, die die echte Entspannung, die in Genf stattfand, offenbart.

Wladimir Putin und der amerikanische Präsident waren dort, um gegenseitiges Eigeninteresse für ihre Länder zu finden, nicht um den dritten Weltkrieg zu beginnen. Robert Allbrittons politisches Magazin rahmt den Genfer Gipfel richtig ein. An einer Stelle zitiert der Autor Matthew Rojansky, den Direktor des Kennan-Instituts des Wilson Center, mit den Worten:

„Die Art und Weise, wie die beiden Präsidenten den Ton und den Tenor ihres Treffens beschrieben, deutet darauf hin, dass sie genau das taten, was getan werden musste, nämlich zu klären, wo es Potenzial für Fortschritte gibt, wo es kein solches Potenzial gibt und wie jede Seite die Dinge sieht.“

Und hier ist eine wichtige Erkenntnis, die kein anderes Medium, das ich über Politico hinaus gescannt habe, hervorhebt. In Bezug auf die viel beachteten Cyberangriffe sagte Biden, er habe Putin eine Liste von 16 Einrichtungen gegeben, die nicht angegriffen werden dürfen – vom Energiesektor bis hin zu Wassersystemen. Aber hier ist der springende Punkt. Präsident Biden betonte, dass Putin gegen Cyberkriminelle auf seinem Boden vorgehen muss, die solche Angriffe durchführen, einschließlich der Verwendung von Ransomware. Die Implikation hier ist, dass der Kreml nichts mit diesen Angriffen zu tun hatte, aber der amerikanische Präsident fordert Putin auf, das Problem zu beheben. Biden ging sogar so weit, dass er vorschlug, die beiden Länder könnten zu einer Art von Cybersicherheitsvereinbarung kommen. Und das, meine Freunde, ist ein echter Fortschritt.

Wladimir Putin hat mehrfach betont, dass westliche Instanzen Russland ohne jeden Beweis abscheulicher Verbrechen beschuldigt haben. Anders als Hörensagen und einige fadenscheinige Verbindungen, in jedem Fall, nicht eine der Anschuldigungen gegen den Kreml wurde über einen vernünftigen Zweifel bewiesen. Die Andeutung von Präsident Biden könnte also durchaus zu einer Versöhnung führen. Leider haben die Leute, die hinter den westlichen Medien und der Politik stehen, seit Jahrzehnten die Hoffnung unter den stampfenden Füßen des Profits zermalmt. Herr Putin stellte sich nach dem Gipfel den Fragen der Reporter, und CNN konzentrierte sich typischerweise auf das Putin-Bösewicht-Narrativ, mit dem die Amerikaner seit Jahren gefüttert werden.

Und wenn der russische Präsident logisch antwortet und auf ähnliche Situationen in Amerika verweist, übt er sich in „Whataboutism“. Persönlich, Ich denke immer so, wenn ich über Trump und Clinton Kumpel Jeffrey Epstein denken hängen sich genau in dem Moment alle Sicherheitskameras gehen aus. Wenn Sie ein logisch denkender Mensch sind, werden Sie zumindest zugeben, dass die Amerikaner effektivere Methoden verwenden, um sich selbst zu töten, als die Russen, die immer wieder mit denselben tödlichen Nervenkampfstoffen herumhantieren. Selbstmord! Das ist eine strategische Lektion für diese lästigen russischen Agenten, die unter jedem Bett lauern. Aber was ist mit Wladimir Putin und seiner „Mission“ bei diesem Gipfel? Hier ist meine Meinung, und wenn es jemand weiß, sollte es ein Prätorianer sein.

Zunächst einmal ist Wladimir Putin das Äußerste, was Russland je als Anführer hatte, nämlich ein schurkischer Killer. Der Junge aus Leningrad ist nur allzu vertraut mit Tod, Verlust und verschwendetem Potenzial. So wurde der Pragmatiker geformt. Ich sah mir heute Morgen alle Filme an. Ich habe seine Körpersprache studiert. Ich sah mir das Gesicht an, die Gesten, hörte auf die Intonation und die Worte. Von dem Moment an, als der russische Präsident aus dem Flugzeug stieg, ging es um Begeisterung. Putin war eindeutig glücklich über dieses Treffen, aber nicht aus den Gründen, die die Eliten im Westen den Amerikanern weismachen wollen. Will Putin, dass sein Land als eine Macht anerkannt wird, die etwas bedeutet? Ja, natürlich. Das hat er nie bestritten. Hat er Schwierigkeiten mit den Sanktionen und der Zwangstaktik der westlichen Einflüsse? Auf jeden Fall. Das Russland, das Wladimir Putin 2013 auf den Weg gebracht hat, ist seither fast zum Stillstand gekommen. Die Tatsache, dass er das Land überhaupt zusammengehalten hat, ist ein Zeugnis für die Fähigkeit seiner Regierung.

Sehen Sie sich den kurzen Clip von Wladimir Putin bei der Ankunft in der Villa La Grange an. Er steigt leichtfüßig, glücklich und lächelnd aus dem Auto, als er den Schweizer Präsident Guy Parmelin begrüßte. Beim Fototermin mit Biden wirkt er ernst, fast besorgt, ich würde sagen erwartungsvoll oder vielleicht ein wenig ängstlich. Dann, bei seiner Pressekonferenz, ist der russische Präsident wieder zuversichtlich, fröhlich, mehr er selbst. Das heißt, sein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten war hoffnungsvoll. Als Putin dann mit seinem Sicherheitskommando die Villa verlässt, ist er wieder leichtfüßig und er selbst. Man beachte in diesen Bildern auch seine rechte Hand Dmitri Peskow, der am Straßenrand auf sein Auto wartet. Der Pressesprecher ist aufmunternder als sonst. Und schließlich, wenn man Präsident Biden auf die gleiche Weise analysiert, kann man leicht ein für beide Seiten zufriedenstellendes Treffen zusammenstellen. Obwohl ich kein studierter Biden-Analyst bin, scheint es mir, dass der Berufspolitiker an diesem Tag auf seinem Posten war.

Dann schauen wir uns CNN an und sagen: „Putin hat genau das bekommen, was er in Genf wollte.“ Ironischerweise weist keiner der Sender darauf hin, dass auch Joe Biden genau das bekommen hat, was er wollte. So laufen die Medien in Konzernbesitz heutzutage. Ein Rahmen von Fragen und Antworten wird festgelegt, um die Propagandakampagne gegen Russland oder China oder alles, was dem geplanten Chaos im Wege steht, zu propagieren. Die Fragen selbst, enden in einer Gehirnwäsche des Publikums, um genau dieselben Fragen zu stellen. „Haben Sie Präsident Biden die Bereitschaft Russlands zugesagt, Cyberattacken zu stoppen?“ Das fragte ein Reporter Wladimir Putin auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfel. Als ob Putin bereits irgendwie ein Geständnis zu all den Verbrechen unterschrieben hätte, die Rupert Murdoch oder anderen westlichen Milliardären vorgeworfen wurden.

Schließlich bietet uns eine Frage an Herrn Putin von Matthew Chance von CNN ein Bildfenster in das, was wirklich vor sich geht, wenn es um öffentliche Informationen geht. Chance fragte den russischen Präsidenten über ihn und Biden diskutieren Cyber-Attacken. Putin nahm sich einen Moment Zeit, um nicht nur CNN, sondern auch das Kabelfernsehen Publikum darüber zu informieren, wer wirklich die Welt in Hacking führt. Nein, Russland ist nicht einmal in den Top fünf. Putin fuhr fort zu beschreiben, wie Amerikas Anfragen zu Cyberangriffen, die aus dem russischen Raum kommen, alle beantwortet wurden, während fünfmal so viele Anfragen aus Russland noch nicht eine einzige Antwort erhalten haben. Putin fuhr fort, aber die Quintessenz seines Rezepts für das weitere Vorgehen ist, dass die USA und Russland ihre Verschwörungstheorien über Bord werfen und vorwärts gehen sollten. Wie Biden sagte, ist das im besten Interesse beider Länder.

Machen Sie, was Sie von den Hoffnungsträgern hinter CNN und den anderen Konzernmedien halten. Ich für meinen Teil ziehe es vor, hoffnungsvoll zu sein. Hoffen wir, dass Präsident Biden das tun kann, wozu Trump nicht in der Lage war: sich von den Puppenspielern zu befreien.