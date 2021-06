Wir haben „Amazon One“ getestet, Amazons Bezahlsystem mit der Handfläche

Bezahlen mit der Hand ist effizienter als das Durchziehen einer Kreditkarte. Aber ist die Technologie entwicklungsfähig?

Amazon hat sich weit von seinen Ursprüngen im Buchladen entfernt, um ein Allround-Unternehmen mit Produkten von Cloud-Tech bis hin zu Massenstreaming-Serien zu werden. Einige neuere Experimente haben klarere IRL-Einzelhandelsanwendungen als andere – wie ‘Amazon One’, ein Zahlungssystem, ein Handflächenscanner-Zahlungssystem, das im vergangenen September aus dem verborgenen Zustand aufgetaucht ist.

Kontaktloses Bezahlen wie Amazon One könnte den Checkout in Geschäften beschleunigen, aber die Verbraucher befürchten, dass sie persönliche Daten preisgeben könnten. Es ist jedoch schwierig, die Lebensfähigkeit von ‚Amazon One’ einzuschätzen, wenn nur Unternehmens-Blog-Posts als Referenz verwendet werden können.

Als Amazon One schließlich in einem Amazon Go-Geschäft an der Ostküste ankam, wussten wir, dass wir es selbst ausprobieren mussten. Zumindest konnten wir sehen, konnten wir sehen, ob Amazon One seine Komfortversprechen einhält.

Also habe ich (Halie) Amazon letzte Woche meine biometrischen Daten in einem Midtown-Laden übergeben. Für Journalismus.

Theoretisch funktioniert Amazon One so: Vor dem Laden hält der Käufer an einem Kiosk und steckt seine Kreditkarte ein. Ein Sensor scannt ihre Handfläche und verwendet Computer Vision, um jede Vene und jeden Grat auf ihrer Hand zu kodieren. Das Bild wird als verschlüsselte, eindeutige Handsignatur in die Cloud von Amazon gestartet und verknüpft die Kreditkarteninformationen des Käufers mit seinem Handabdruck.

Geschätzte Bearbeitungszeit? 30 Sekunden.

Nach dem ersten Handlesen können Kunden ihre Hände scannen, um die Gänge des Ladens zu betreten, ihre Artikel abzuholen und ohne Smalltalk an der Kasse, das Geschäft zu verlassen.

In der Praxis: Für mich war der schwierigste Teil der Registrierung bei Amazon One, ein Einhand-Video des Anmeldevorgangs aufzunehmen. Der zweitschwerste Teil war, dies unter den bösen Blicken der Verkäuferin zu tun.

Die Registrierung verging in Sekundenschnelle. Ich steckte meine Karte ein und hielt dann meine Hand über den Scanner, bis ein Häkchen auf dem Bildschirm bestätigte, dass mein Ausdruck verarbeitet wurde.

Ich musste meine Hand ein paar Mal anpassen, um sicherzustellen, dass meine Handfläche flach und genau über dem Scanner war, bevor der Sensor sie katalogisierte.

Dann kam der Moment der Wahrheit: Mit meinem Handabdruck betrat ich die transparenten Tore, die mich von den Snacks und Lebensmitteln von Amazon Go trennten. Genau wie bei der Registrierung ging der Weg in die Gänge blitzschnell.

Ich hielt meine rechte Hand über den Scanner des Tors, um einzutreten. Nach ein paar kleinen Anpassungen bestätigte ein Bildschirm, dass meine Hand erkannt worden war, und die Türen öffneten sich.

Dieser Amazon Go hatte um 17 Uhr an einem Montag nicht viel zur Auswahl. Ich schnappte mir eine Dose Sprudelwasser und schwedischen Fisch, denn Gesundheit ist Reichtum.

Um meine Beute mit nach Hause zu nehmen, musste ich nur durch das automatische Tor gehen – keine zusätzlichen Scans erforderlich. Gesamte Zeit im Laden? Fünf Minuten, höchstens.

Auf der Heimfahrt mit der U-Bahn erhielt ich eine SMS, die mir mitteilte, dass ich mich für Amazon One angemeldet hatte, mit einem Link, um meine Quittung in meinem Amazon-Konto zu überprüfen. Meine Bankhistorie zeigte auch minimale Einzahlungen und Abhebungen von Amazon an, eine Absicherung für die Verarbeitung meiner Einkäufe.

Ich kann jetzt sagen, dass Amazon One praktisch ist. Aber ist es eine skalierbare – und sichere – Zahlungslösung für den Einzelhandel?

Fazit. Es ist nicht zu leugnen, dass Amazon One sogar Prime Delivery an Geschwindigkeit übertrifft. Aber ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass Einzelhändler und ich unsere Hände bei uns behalten sollten…