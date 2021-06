Verrückte Welt der Tyrannei: Der Technopopulismus ermöglicht genau das, was er haßt

Die britische Pop-Rock-Band Tears for Fears startete 1981. Es ist zweifelhaft, dass sie ahnten, wie Großbritannien nur 40 Jahre später im Jahr 2021 in die Tyrannei abgleiten würde. Dennoch scheint ihr Hit „Everybody Wants To Rule The World“ aus heutiger Sicht vorausschauend gewesen zu sein:

Of freedom and of pleasure

Nothing ever lasts forever

Everybody wants to rule the world

There’s a room where the light won’t find you

Holding hands while the walls come tumbling down

When they do I’ll be right behind you

So glad we’ve almost made it

So sad they had to fade it

Everybody wants to rule the world

In der Tat befindet sich Großbritannien im freien Fall in die Tyrannei, und es scheint keine Bremsen zu geben, um ihn zu verlangsamen, oder einen Rückwärtsgang, um ihn zu bremsen.

Aus der Sicht des amerikanischen Autors dieser Zeilen wurde die ursprüngliche Brexit-Bewegung von Englands populistischer Bewegung angetrieben. Die Menschen wollten sich von den Technokraten lösen, die die EU leiten. In ihrer Unwissenheit wählten sie 2016 eine andere Technokratin, Theresa May, zur Premierministerin, um sie zu erlösen. Von Bürgern und Kritikern wurde sie oft als „Big Sis“ bezeichnet, als Anspielung auf Orwells „Big Brother“ in seinem Buch „1984“.

Es ist kein Wunder, dass sie die Erwartungen nicht erfüllte. Vielmehr führte sie Großbritannien auf den rutschigen Abhang der Technokraten-Tyrannei.

Als die britischen Bürger erkannten, dass ihr „konservativer“ Champion sie verraten hatte, wandten sie sich an einen anderen „konservativen“ Technokraten, Boris Johnson. Jetzt zeigt sich, dass Johnson nicht nur den Traum der Populisten verraten hat, sondern die ganze Nation in einen Sumpf der technokratischen Tyrannei gestürzt hat – das genaue Gegenteil von dem, was die Populisten von Anfang an wollten.

Lassen Sie mich für einen Moment abschweifen.

Populismus plus Technokratie ist gleich Technopopulismus und wird immer zu katastrophalen Ergebnissen führen. Ich habe in den letzten Jahren ziemlich ausführlich über Technopopulismus geschrieben. Im Jahr 2019 stellte ich fest, dass „die seltsame Anziehungskraft zwischen Populisten und Technokraten einer Motte gleicht, die von der Flamme angezogen wird: Populisten können nicht verhindern, dass sie letztlich von Technokraten dominiert und verbrannt werden.„

Um diese Schlussfolgerung zu entwickeln, schrieb ich:

„Die ernüchternde Realität aller populistischen Bewegungen ist, dass keine von ihnen wirklich weiß, wie man ein Land führt. Sie wissen, was sie nicht mögen, aber sie haben keine praktische Politik, die die Dinge richten würde. Oft konzentriert sich eine populistische Gruppe auf ein einziges Thema oder eine enge Gruppe von Themen, die für sie aus einer beliebigen Anzahl von Gründen wichtig geworden sind, aber wenn sie nach einer breiteren Politik gefragt werden, um die ganze Nation zu führen, fällt die Diskussion auseinander. Typischerweise werden Technokraten als das polare Gegenteil von Populisten angesehen, und das aus gutem Grund. Technokraten sind oft nicht gewählt und nicht rechenschaftspflichtig für ihre Handlungen, und sie treffen wichtige Entscheidungen ohne jede Verbindung zum Willen des Volkes.“

Seien Sie nicht zu selbstgefällig, weil die Dinge in Amerika angeblich so viel besser wären.

Präsident Trump wurde von der populistischen Bewegung in den USA unterstützt und wandte sich an Technokraten wie Anthony Fauci, um unsere COVID-Krise zu „lösen“. Er wandte sich an Technokraten, um den 5G-Rollout im ganzen Land voranzutreiben. Und tat dasselbe, um schnelle Smart City-Investitionen mit Steuergesetzen zu fördern, die für „Opportunity Zones“ von Küste zu Küste sorgten.

Jetzt hat die Biden-Administration alle Register gezogen und stürzt sich mit Vollgas in die Technokratie.

Dies ist in keiner Weise eine Kritik an Präsident Trump als Person. Er könnte durchaus der Gipfel des populistischen Denkens sein! Dennoch …

Populisten sind die Motte. Die Technokratie ist die Flamme.

Die Briten entdecken diese Realität auf die harte Tour, während sie sich in eine seelenzerfetzende wissenschaftliche Diktatur hineinsteigern.

Dies wird durch eine kürzlich erschienene Geschichte über die „Quarantäne-Hotels“ in Großbritannien verkörpert:

Ein kurzes Video wurde uns kürzlich auf Twitter zur Kenntnis gebracht. Es zeigt einen Mann und eine Frau (aus dem Off), die an einen Maschendrahtzaun um einen Betonhof heranfahren und ein kurzes Gespräch mit einem Mann auf der anderen Seite führen.

Der Mann ist einer von mehreren Dutzend Menschen, die in langsamen Kreisen gegen den Uhrzeigersinn um einen scheinbar unbenutzten Parkplatz gehen. Er ist höflich zu den Fremden und spricht darüber, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen sind, wie viele Wachen es auf jeder Etage gibt und wie oft sie für diese „Übung“ nach draußen gelassen werden.

In diesem Moment kommt ein Sicherheitsbeamter und sagt dem Mann, dass er nicht durch den Zaun sprechen dürfe, woraufhin ein kurzer Streit entsteht. Der Wachmann sagt den Leuten im Auto, dass sie ohne Erlaubnis des „Büros“ mit niemandem innerhalb der Anlage sprechen dürfen. Nach einigem Insistieren gibt der Wachmann auf, wahrscheinlich um den Vorfall seinem Vorgesetzten zu melden.

Das Paar im Auto und der Fremde hinter dem Zaun trennen sich freundschaftlich, wobei der Mann bemerkt, dass er siebzehnhundertfünfzig Pfund für den Aufenthalt dort bezahlt hat.

Denn es handelt sich nicht um ein Gefängnis oder eine Haftanstalt, sondern um ein „Quarantäne-Hotel“.

Das Video können Sie sich hier ansehen:

Die Quarantäne-Hotels waren schon einmal in den Mainstream-Medien, wobei sich die Berichterstattung darauf konzentrierte, dass sie teuer sind, schreckliches Essen haben und langweilig sind. Aber dieser kleine Clip bietet etwas Schlimmeres als das – einen kleinen Einblick in die entmenschlichende Natur der Inhaftierung. Der Einsatz von willkürlichen Regeln, die buchstabengetreu von Menschen durchgesetzt werden, die entweder zu unwissend sind, um es besser zu wissen, oder die absichtlich bösartig sind, ist ein oft wiederholtes Motiv in der Geschichte der Menschheit. Es verheißt nie Gutes.

Eine andere Geschichte am selben Tag deutet auf Erleichterung hin, aber nur, wenn die Leute sich impfen lassen. Wenn man sich impfen lässt, kann man einen elektronischen „Pass“ bekommen, der einer Fußfessel entspricht, die von Sträflingen auf Bewährung unter Hausarrest getragen wird.

Er [der ehemalige Premierminister Tony Blair] bestand darauf, dass „es überhaupt keinen Sinn macht, diejenigen, die geimpft wurden, gleich zu behandeln wie diejenigen, die nicht geimpft wurden“.

Auf die Frage, ob der Pass-Plan eine „diskriminierende“ Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen würde, sagte Blair: „Ich denke, das Wort Diskriminierung hat in der englischen Sprache eine sehr belastete Bedeutung, aber wenn es um Risikomanagement geht, geht es wirklich um Diskriminierung.„

„Der Grund, warum wir ältere Menschen zuerst impfen, ist, weil sie mehr gefährdet sind.“

„Da jeder in der Lage sein wird, die Impfung zu bekommen, denke ich, dass es wirklich wichtig ist, dass die Leute ermutigt werden, sich impfen zu lassen.“

„Wir machen auch Vorschläge, wie man einen ordnungsgemäßen Nachweis der Impfungen erhalten kann.“

Seine Denkfabrik, das Tony Blair Institute for Global Change, argumentiert, dass „der Impfstatus eine Rolle spielt“ und dass Gesundheitspässe „den Bürgern erlauben können, ihren Status auf eine sichere, die Privatsphäre schützende Weise zu beweisen“.

In einem Bericht mit dem Titel „Weniger Risiko, mehr Freiheit“ heißt es, bisher hätten Maßnahmen, die die Ausbreitung von Krankheiten eindämmen sollten, Bevölkerungen als weitgehend homogene Gruppen behandelt.

Infolgedessen waren Einschränkungen – wie nationale Lockdowns, regional abgestufte Systeme und die Schließung ganzer Schulen nach Ausbrüchen – stumpfe Instrumente.

Sie sagt, dass, wenn ein Gesundheitspass-System im In- und Ausland eingesetzt würde, „wir uns von stumpfen Instrumenten verabschieden und uns anderen Ländern angleichen können, indem wir bestimmte Beschränkungen für die vollständig Geimpften aufheben und uns dadurch in die Lage versetzen, die Wirtschaft nachhaltig wieder zu öffnen“.

„Solange die Welt weitgehend ungeimpft ist und das Risiko einer neuen Variante signifikant bleibt, ist es wichtig, dass wir eine Alternative zum stumpfen Werkzeug der Lockdowns haben, um ein freies und sicheres Leben im Land zu ermöglichen.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Das ist nicht Freiheit. Es ist Tyrannei, und es scheint, dass jede populistische Bewegung in der Welt kooptiert wird, um genau das zu schaffen, was sie hassen, nämlich die Instrumente ihrer eigenen Versklavung.