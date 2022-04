Der „böse Buchstabe“: Was bedeutet eigentlich das „Z“?

Die Verwendung des Buchstaben „Z“ ist in Deutschland nicht mehr ganz ungefährlich, aber was bedeutet das „Z“ überhaupt?

Die russische Militäroperation in der Ukraine ist unter dem Buchstaben „Z“ bekannt geworden, der auf sehr viele der an der Operation beteiligten Militärfahrzeuge gemalt ist. In Deutschland drohen für die Verwendung des Buchstaben „Z“ unter bestimmten Umständen Haftstrafen, aber was bedeutet das „Z“ überhaupt?

Der Spiegel weiß alles

Am 28. März ist im Spiegel ein Artikel erschienen, der sich mit dem „Z“ und den in Deutschland drohenden Strafen für die Verwendung des Buchstabens im Zusammenhang mit der russischen Militäroperation in der Ukraine beschäftigt hat. Der Artikel war, wie so viele Meinungsartikel im Spiegel, relativ nichtssagend, aber er enthielt eine interessante Information. Die Autorin schrieb über die Bedeutung des Symbols:

„Es steht für »Za pobedu«, »Für den Sieg«.“

Das fand ich interessant und am liebsten würde ich die Dame fragen, woher sie ihr Wissen bezieht. Das Problem ist nämlich, dass niemand weiß, wofür das „Z“ steht. Das ist kein Scherz. Es gibt weder eine Erklärung von offizieller Seite, noch konnten mir die Soldaten im Donbass sagen, wofür das „Z“ steht. Niemand weiß es, außer natürlich der Spiegel-Redakteurin, denn die wissen bekanntlich alles.

Die Gerüchteküche

Dafür gibt es einige Gerüchte. In der Tat bedeutet das russische Wort „за“, das man in lateinischen