Der Bundesrat ohne Zeugnis – warum sich die mächtigste Regierung der Schweiz keiner echten Leistungsprüfung stellen muss

Es gibt in der Schweiz kaum einen Beruf, in dem Leistung nicht regelmässig beurteilt wird. Der Handwerker wird an der Qualität seiner Arbeit gemessen. Der Unternehmer am Geschäftserfolg. Der Lehrer an den Lernergebnissen seiner Schülerinnen und Schüler. Der CEO eines börsenkotierten Unternehmens legt jedes Quartal Rechenschaft über Zahlen, Ziele und Strategien ab. Verfehlt er die Erwartungen über längere Zeit, verliert er häufig seinen Posten.

Ausgerechnet für die mächtigste Exekutive des Landes gelten andere Massstäbe.

Der Bundesrat verwaltet jährlich Milliarden