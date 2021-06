Der „China-Bedrohung“ begegnen – aber zu welchem Preis? Es werden an immer mehr Orten auf dem Planeten größere militärische Vorbereitungen inszeniert

Von Koohan Paik-Mander, die im Nachkriegskorea und auf der US-Kolonie Guam aufwuchs, ist Journalistin und Medienpädagogin auf Hawaii. Sie ist Vorstandsmitglied des Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space und war früher Kampagnendirektorin des Asien-Pazifik-Programms beim International Forum on Globalization. Sie schreibt für Foreign Policy In Focus und ist Mitautorin von The Superferry Chronicles: Hawaii’s Uprising Against Militarism, Commercialism and the Desecration of the Earth und hat über Militarismus im asiatisch-pazifischen Raum für The Nation, Progressive und andere Publikationen geschrieben.

Das Pentagon baut seine Dominanz über das gesamte Spektrum aus, mit China als primärem Ziel.

Anfang Juni 2021 kritisierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer geheimen Anweisung an Pentagon-Beamte die damalige Trump-Administration dafür, dass sie zwar große Töne spreche, aber nie etwas gegen die „chinesische Bedrohung“ unternehme.

Austin machte deutlich, dass die Dinge unter Präsident Biden anders sein würden. Seine „tough guy“-Rhetorik trifft genau den richtigen Ton für eine massive, kostspielige, militärische Infrastrukturüberholung, die die konventionelle Kriegsführung des zwanzigsten Jahrhunderts unkenntlich machen würde: mehr Atomwaffen, weniger Truppen und ein allmächtiges 5G-Netzwerk.

Das Ziel dieser Überholung ist es, den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten die Fähigkeit zu geben, auf einmal unbemannte militärische Kräfte zu beschwören, um Terror auf jeden Punkt der Welt niederregnen zu lassen – ein Schwarm von Drohnen, Hyperschallraketen, U-Boot-Torpedos und Bombern – alles mit der Leichtigkeit wie der eines Anrufs bei Uber.

Diese spielverändernde Metamorphose der Art und Weise, wie Kriege geführt werden, ist bereits im Gange. Sie heißt JADC2 (Joint All-Domain Command & Control), eine global vernetzte, cloudbasierte Kommandozentrale, die von der kürzlich ernannten U.S. Space Force überwacht wird.

Dafür wurde die Space Force ins Leben gerufen – nicht als scherzhafte Trump-Belanglosigkeit.

China mit diesem neuen Paradigma der Massenvernichtung ins Visier zu nehmen, wird jedoch nicht zu globaler Sicherheit führen. Selbst wenn es irgendwie nicht zu einem nuklearen Konflikt käme, wären die ökologischen und klimatischen Kosten einer Kriegsführung aus dem Weltraum verheerend. Und doch werden an immer mehr Orten auf der Erde immer größere militärische Vorbereitungen inszeniert.

Präsident Biden ist im Gleichschritt mit der Anti-China-Mission von Austin. Ein Großteil von Bidens 715-Milliarden-Dollar-Haushaltsantrag für das Pentagon für 2022 ist für Investitionen in Hyperschallwaffen, künstliche Intelligenz, Mikroelektronik, 5G-Technologie, weltraumgestützte Systeme, Schiffsbau und nukleare „Modernisierung“ (lies: Erweiterung). Der Antrag sieht 28 Milliarden Dollar für die „Modernisierung“ der nuklearen Triade vor (die Fähigkeit, Atomwaffen von Land, See und Luft aus zu starten). Das Budget enthält auch den größten Antrag für Forschung und Entwicklung – 112 Milliarden Dollar – in der Geschichte des Pentagon.

Stellen Sie sich diese Art der Unterstützung für das Gesundheitswesen vor.

Jeder Einzelposten ist eine tödliche Waffe, die für sich genommen bereits erschreckende Auswirkungen hat. Aber zusammengenommen, als Teil des JADC2 – ein integriertes, mehrdimensionales System mit Maschinen, die für den Abzug verantwortlich sind – ist das Ganze weitaus erschreckender als die Summe der Teile.

Unter den Raketentypen auf Bidens Wunschliste sind einige, deren Reichweite die Grenzen des INF-Vertrags (Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987 überschreitet. Aber der INF-Vertrag ist nicht mehr in Kraft, nachdem Präsident Trump die Vereinigten Staaten im August 2019 aus dem Abkommen zurückgezogen hat, nur vier Monate vor der Gründung der Space Force. Das bedeutet, dass Biden und Austin nun frei sind, Steuergelder für diese gefährlichen Waffen auszugeben.

Der Politikanalyst Michael Klare hat beobachtet, dass das diesjährige Budget alle wahrgenommenen Bedrohungen einem einzigen Feindbild unterordnet: China. Ein Krieg mit China bedeutet insbesondere mehr Atomwaffen, Langstreckenraketen und unbemannte Waffen. Diese Waffen sollen nicht nur von den Vereinigten Staaten eingesetzt werden, sondern auch an Verbündete exportiert werden – sehr zum finanziellen Vorteil von Waffenindustriellen wie Lockheed Martin und Raytheon.

Ein deklassierter Bericht des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2018 enthält zum Beispiel die Direktive, mehr Waffen an Indien zu verkaufen, um „Indiens Status als wichtiger Verteidigungspartner zu verbessern“ und „Indiens Mitgliedschaft in der Nuclear Supplier’s Group zu unterstützen.“ Die Essenz der massiven globalen Vision des Pentagons besteht darin, von Grund auf eine harte und weiche Infrastruktur zu errichten, auf der die neu geschaffene Space Force operieren kann.

Genauso wie das kontinentumspannende Autobahnsystem in den 1950er Jahren angelegt wurde, um der Automobilindustrie eine profitable Zukunft zu sichern, wird diese neue Infrastruktur – bestehend aus 5G, künstlicher Intelligenz, Raketenabschussrampen, Raketenverfolgungsstationen, Satelliten, Atomwaffen und mit dem Internet verbundenen Flotten von unbemannten Schiffen, Jets, U-Booten, Hyperschall- und anderen Fahrzeugen – eine zuverlässig profitable Fließbandproduktion von Waffen für die Waffenindustrie sicherstellen.

Parallel zur militärischen Infrastruktur wird die damit verbundene Sicherheitsinfrastruktur weiter ausgebaut, wie z.B. die verstärkte Überwachung und Datenerfassung jedes Einzelnen auf dem Planeten. Als ehemaliges Vorstandsmitglied bei Raytheon ist Lloyd Austin perfekt positioniert, um dies durchzuziehen. Tatsächlich vergab er in seinen ersten drei Monaten als Verteidigungsminister Aufträge im Wert von über 2,36 Milliarden Dollar an den Raketenhersteller, dem er einst treu diente.

Chinas Bedrohung = Gelbe Gefahr

Das Pentagon hat eine Milliarde Dollar pro Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, und die Verunglimpfung Chinas hat für Lloyd Austin oberste Priorität. Er malt ein Bild der Dringlichkeit, das so schrecklich ist, dass es scheint, dass die einzige Möglichkeit, der Herausforderung zu begegnen, darin besteht, seinen umfassenden „Weapons New Deal“ zu finanzieren.

Sobald die neue militärische Infrastruktur vollständig aufgebaut ist, wird die Weltraumarmee so ausgerüstet sein, dass sie den Planeten dominieren kann. Bisher verhinderte die im INF-Vertrag festgelegte Begrenzung der Reichweite von Raketen die Umsetzung dieser Vision angesichts der hemisphärischen Entfernung zwischen China und den Vereinigten Staaten. Jetzt, da der Vertrag nicht mehr in Kraft ist, ist der indopazifische Raum der ideale Ort, um diese neue Art der Kriegsführung zu debütieren, die sich auf Satelliten stützt, um Angriffe auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten auszuführen.

Tausende von Satelliten sind bereits im Einsatz; Tausende weitere werden folgen, dank privater Bemühungen von Leuten wie Elon Musk und Jeff Bezos. Die Vereinigten Staaten arbeiten derzeit über die UN daran, 5G international zu standardisieren. Algorithmen werden jetzt geschrieben, um menschliche Entscheidungen aus der Kriegsführung zu entfernen. Pazifische Riffe wurden bereits ausgebaggert, Wälder abgeholzt und Demonstranten auf Inseln rund um China verhaftet, um Platz für Zerstörerliegeplätze und Raketenabschussrampen zu schaffen – Knotenpunkte der globalen Kriegsinfrastruktur.

Einer dieser „Knotenpunkte“ befindet sich im Dorf Soseong-ri, 200 Kilometer südöstlich von Seoul. Die Melonenbauern dort haben die Komplizenschaft Südkoreas mit der Agenda des Pentagons aus erster Hand schmerzlich erfahren. Mitte März, nach fünf Jahren der Proteste der Gemeinde gegen die Stationierung eines THAAD-Raketensystems (Terminal High Altitude Area Defense), protestierte Lloyd Austin scharf gegen die schlechten Bedingungen der THAAD-Basis und nannte sie „inakzeptabel“.

Nach Austins abfälliger Bemerkung schickte die südkoreanische Regierung etwa tausend Bereitschaftspolizisten nach Soseong-ri, um die Anwohner gewaltsam davon abzuhalten, Teile des Baumaterials der THAAD-Basis zu blockieren und die Militäranlage zu betreten. Dies geschah bei vier Gelegenheiten unmittelbar nach Austins Äußerung und hat sich laut der Friedensaktivistin Sung-Hee Choi seitdem auf zweimal pro Woche beschleunigt.

Choi weist darauf hin, dass das THAAD-System von Lockheed Martin und das dazugehörige Radar von Raytheon hergestellt wird, wo Austin zuvor im Vorstand saß. Choi fügt hinzu, dass sie wegen der sich verschärfenden militärischen Spannungen in ihrem Land und in Nordostasien nervös ist: „Ich denke, dass der jüngste antiasiatische Hass wie eine Vorbereitung für einen Krieg gegen Nordkorea und China ist, genau wie damals, als die Bush-Administration antimuslimische Stimmungen kurz vor den Invasionen in Afghanistan und Irak ausnutzte.“

Pazifischer Pivot und die erste Inselkette

Militärplaner haben diesen Rubikon-Moment mit China seit mindestens einem Jahrzehnt vorbereitet, angefangen, als Obama seinen „Pacific Pivot“ in Richtung Asien ankündigte. Seitdem sind die Gemeinden in der asiatisch-pazifischen Region mit aufwendigen, umweltzerstörerischen Vorbereitungen für einen umfassenden Krieg mit China konfrontiert worden. Natürliche Ressourcen wurden zerstört, um eine weltumspannende, vernetzte Infrastruktur von Raketenstationierung und Satellitenüberwachung zu errichten.

Das war die erste Phase, in der das Fundament für die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts gelegt wurde. Bidens aktueller Antrag auf Finanzierung wird diese strategische Neuausrichtung der militärischen Kräfte in ihre zweite Phase erweitern.

Die meisten Angriffspunkte des Pentagons konzentrierten sich bisher auf die Kette von Inselgruppen, die Chinas Küste säumen. Diese Inseln werden politisch von Japan, Südkorea, Taiwan und den Philippinen kontrolliert – Nationen, die selbst schon stark militarisiert sind.

Kriegsstrategen nennen dies die „Erste Inselkette“. Das JADC2-System wird mit Blick auf diese spezielle Geografie entwickelt. „Project Convergence“, eine Kriegsübung des US-Verteidigungsministeriums, findet in einem Gebiet statt, das sich vom Bundesstaat Washington bis nach North Carolina erstreckt und die Strecke entlang der ersten Inselkette nachbildet.

Die Erste Inselkette ist eine von drei Inselketten im Pazifik, die China in unterschiedlichen Abständen umschließen. Weiter östlich besteht die Zweite Inselkette aus Guam und den anderen Marianeninseln. Die Dritte Inselkette, noch weiter östlich im mittleren Pazifik, ist der Hawaii-Archipel.

In der Kriegsstrategie haben diese Ketten mehrere Funktionen: als Barriere, die von einem Angreifer durchbrochen werden kann, als Schutzwall, der von einem Verteidiger verstärkt werden kann, und als Sprungbrett, von dem aus eine Invasion gestartet werden kann. Sie dienen auch als geopolitischer Maßstab für die Messung des regionalen Einflusses, weshalb die Kontrolle über Taiwan so entscheidend ist. Wenn die USA Taiwan an das chinesische Festland verlieren, wäre das ein Signal für das Ende der US-Vorherrschaft in der Region.

Die zarten, schönen Inseln der Ersten Inselkette sind dem Rest der Welt weitgehend unbekannt. Sie sind die Heimat vieler endemischer Arten wie dem Yonaguni-Pony, der Ryukyu-Damselfliege, dem Amami-Kaninchen und einer neu ausgewiesenen Kugelfischart, die Sandmandalas auf dem Meeresboden baut, um einen Partner anzulocken. Am winzigen Flughafen auf der Insel Ishigaki flattern einheimische Schmetterlinge in einem Terrarium hinter dem Check-in-Schalter. In der Stadt säumen dekorative Bäume die Straße, an denen schlafende Fledermäuse wie pelzige Ornamente hängen.

Umweltschützer befürchten, dass diese Arten nun dem Untergang geweiht sind. Über der Wasserstelle für die Yonaguni-Ponys wurde trotz öffentlicher Proteste eine Radarstation gebaut. Das Hochfrequenz-Radar wird wahrscheinlich die reiche Insektenwelt der Insel auslöschen, wie z.B. die Schmetterlinge und die Ayamihabiru-Motte mit ihrer 10-Zoll-Flügelspannweite.

Amami-Oshima, eine Insel, die seit Urzeiten praktisch unberührt geblieben ist, wurde nun entweiht. Ihr alter Waldbestand mit seiner einzigartigen Flora und Fauna wurde in zwei Gebieten für die Aufstellung von Raketen abgeholzt, während die damit verbundene Bebauung die Küste und andere Gebiete im Landesinneren verunstaltet. Auf den Inseln Ishigaki und Miyako wurden gegen den Willen der Bevölkerung weitere Raketenstationierungsanlagen errichtet.

Auf Okinawa protestieren inzwischen Zehntausende von Einwohnern seit Jahrzehnten gegen die US-Präsenz. Die neueste Barbarei: Erde, die eine ungezählte Anzahl von Knochen okinawanischer Vorfahren sowie von US-Soldaten enthält – alle getötet in der Schlacht um Okinawa während des Zweiten Weltkriegs – soll als Deponie für den Grund der Oura-Bucht verwendet werden. Seit vier Jahren wehren sich die Einheimischen gegen den Bau eines neuen US-Luftwaffenstützpunktes, der ein wichtiges JADC2-Drehkreuz werden soll. Die geliebte Bucht beherbergt seit Jahrtausenden die größte seltene Blaukorallen-Kolonie der Welt und 5334 dokumentierte Arten von Wildtieren.

Auch die Insel Jeju vor der Küste Südkoreas wird weiterhin vom US-Militarismus heimgesucht. Dort protestieren Dorfbewohner, Fischer und Mandarinenbauern seit über einem Jahrzehnt heftig gegen den Bau eines Marinestützpunktes, der Lockheed Aegis-Raketen tragende Zerstörer aufnehmen soll. Der Stützpunkt wurde 2015 fertiggestellt, aber es sind Pläne in Arbeit, um eine Konstellation von neuen Einrichtungen zu bauen, die den Marinestützpunkt ergänzen, einschließlich eines neuen Flughafens, einer Raketenverfolgungsstation, einer Wetterradarstation und einer Satellitenbetriebseinrichtung.

Die berühmten trinkbaren Flüsse von Jeju sind jetzt verseucht, die von der UNESCO gefeierten Korallen wurden ausgebaggert und die Feuchtgebiete mit Beton erstickt. Die Insel Jeju verwandelt sich in Echtzeit von einem der beliebtesten Naturwunder Asiens in einen weiteren wichtigen Knotenpunkt für die JADC2-Weltraumoperationen.

Zweite Inselkette: die Marianen

Der Wunsch nach „militärischer Bereitschaft“ zwingt das Pentagon, die Truppen für den Einsatz zu trainieren. Aber wie sollen die Soldaten für den Paradigmenwechsel JADC2 trainieren, der sich von der aktuellen Kriegsführung so sehr unterscheidet wie Schach von 3-D-Schach?

Zunächst einmal wird der Kampf im menschlichen Maßstab ohne Soldaten – oder mit viel weniger Soldaten – durch eine Kriegsführung ersetzt, die über globale Entfernungen und mit Hyperschallgeschwindigkeit geführt wird. Militärplaner sagen, dass die Streitkräfte schlanker sein werden und „härter, schneller und weiter zuschlagen“. Aus diesem Grund wird sich das Training zwangsläufig über endlose Weiten der offenen Meere erstrecken, in denen sich die Tierwelt tummelt. Seit Jahrzehnten finden die Marineübungen in den Seegebieten um Korea, Guam, Okinawa, Hawaii und Kalifornien statt. Unnötig zu sagen, dass sie ein ständiges Ärgernis für Anwohner, Fischer, einheimische Praktiker und Meeresbewohner waren.

Um die JADC2 unterzubringen, werden nun sogar noch größere Bereiche des Ozeans für ganzjährige Militärübungen reserviert.

Das ungeheuerlichste Beispiel ist das MITT (Mariana Islands Training and Testing), ein Plan, der mehr als eine Million Quadratmeilen biodiverser Ökosysteme in den bisher größten Schießplatzkomplex für Bomben- und Schießübungen verwandeln soll. Das betroffene Gebiet wäre größer als die Staaten Washington, Oregon, Kalifornien, Idaho, Nevada, Arizona, Montana und New Mexico zusammen.

Die größten multinationalen Militärübungen auf offenem Meer in der Geschichte werden hier stattfinden, wo 26 Arten von Walen und Delfinen zu Hause sind. Die Marine selbst schätzt, dass ihre Aktivitäten über 81000 Wale und Delfine pro Jahr verstümmeln oder töten werden. Ganz zu schweigen von den ökologischen Verlusten, die in anderen bestehenden Übungsgebieten zu erwarten sind, wie z.B. um Hawaii, Kalifornien, Alaska, Australien, im Japanischen Meer und in der Bucht von Bengalen.

Tausende von Bewohnern der Marianen protestieren gegen den Plan, ihren angestammten Archipel in ein ganzjähriges Kriegsgebiet zu verwandeln. Große Teile von Guam und Tinian würden zu Schießübungsplätzen werden, die direkt neben Städten und Wohngebieten liegen. Übungsbombardierungen auf der Insel Farallon de Medinilla, einem Hotspot für Zugvögel, werden von 2150 auf 6000 Einschläge pro Jahr steigen. Und am tragischsten ist, dass die gesamte, erstaunlich unberührte Insel Pagan ständigen Vollspektrum-Angriffen aus der Luft, vom Land und vom Meer aus ausgesetzt werden soll. Die Insel soll ständigem Bombardement mit Mörsern und Raketen standhalten, ihre Tierwelt wird durch Sonar, Torpedos, Handgranaten, riffzerstörende amphibische Landeübungen und unzählige experimentelle Sprengungen geschädigt. Aufgrund ihres kolonialen Status waren die Bewohner der Marianen nicht in der Lage, auf legalem Wege Transparenz und Rechenschaftspflicht von der US-Regierung einzufordern.

Diese Ohnmacht wurde deutlich, als das Militär 3000 Gräber mit Bulldozern platt machte, um Platz für einen Übungsplatz zu schaffen. Die sterblichen Überreste wurden in Pappkartons verpackt und in verschiedenen, geheimen Büros auf der Insel gelagert. Eine Flut von Fragen der Inselbewohner ist unbeantwortet geblieben. Zu allem Überfluss soll der Schießstand auch noch auf dem wichtigsten Grundwasserleiter der Insel errichtet werden.

Als Reaktion auf diese Menschenrechtsverletzungen reichte der einheimische CHamoru-Dichter und Anwalt Julian Aguon im Jahr 2020 im Namen der indigenen Rechtsgruppe Prutehi Litekyan eine Eingabe beim UN-Sonderberichterstatter für die Rechte indigener Völker ein: Save Ritidian. Drei Sonderberichterstatter schickten daraufhin im März einen Brief an Präsident Biden, in dem sie ihre Besorgnis über die Menschenrechte, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Rechte indigener Völker ausdrückten. Der Präsident hat noch nicht geantwortet.

Die ewigen Profite der Kriegsspiele

Jedes Jahr finden im Pazifik eine Reihe von groß angelegten gemeinsamen Marineübungen statt. An diesen Veranstaltungen nehmen die Patenländer der US-Waffenindustrie teil, ähnlich wie bei einer Fußball- oder Football-Saison. Zu diesen Nationen gehören Japan, Korea, Indien, Australien, Brunei, Vietnam, Malaysia, Frankreich, Singapur, Indonesien, Kambodscha und Thailand.

Der Prototyp sind die Rim of the Pacific (RIMPAC)-Übungen, die seit 1971 alle zwei Jahre in hawaiianischen Gewässern stattfinden und auch 2022 wieder durchgeführt werden sollen. Im Jahr 2018 nahmen an RIMPAC 25’000 Soldaten, 52 Schiffe und U-Boote aus 26 Ländern teil. Waffenhändler aus aller Welt sehen das RIMPAC als eine Gelegenheit, ihre Waren zu präsentieren, was die Veranstaltung zu einer Art Messe in Vegas und einer Art Weltmeisterschaft macht. Für die Meeresbewohner ist es ein vierwöchiger Blitzkrieg.

Das passt gut zu der Politik, die im Indo-Pazifik-Strategiebericht 2019 zitiert wird, der ausländische Militärverkäufe als „Mittel der ersten Wahl zur Stärkung von Allianzen und zur Gewinnung neuer Partner“ bezeichnet. Mit anderen Worten: Für die Vereinigten Staaten sind Partnerschaften nicht in einer gemeinsamen Philosophie von Gerechtigkeit und Diplomatie verwurzelt. Vielmehr sind sie fest in Waffenverkäufen verankert.

Diese Partnerschaften zielen unterdessen zunehmend auf einen einzigen Gegner ab: China. Der Raytheon-Loyalist Lloyd Austin hat unmissverständlich klar gemacht, dass seine raison d’etre darin besteht, China zu schikanieren. Und der Präsident und der Kongress scheinen sich damit zufrieden zu geben.

Sie ignorieren konsequent eine weitaus bessere Methode, auf Chinas wachsenden Einfluss zu reagieren, nämlich die Diplomatie. Differenzen an einem Konferenztisch auszutragen, wäre viel weniger kostspielig und hätte den zusätzlichen Vorteil, nicht alles Leben auf der Erde zu gefährden.