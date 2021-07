DER CHINA COUNTERPUNCH – Sie werden NIE etwas annähernd Ähnliches in den westlichen Medien lesen

Via Telegram-Kanal von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Ich habe diese BRUTALE Analyse eines chinesischen Think Tanks über die letzten US-China „Gespräche“ erhalten. Ich habe die Übersetzung überarbeitet und zeige hier einige der Highlights. Sie werden NIE etwas auch nur annähernd Ähnliches in westlichen Medien lesen. So wird die neue chinesische diplomatische Gegenoffensive auf höchster Ebene interpretiert. Ich werde es in meiner nächsten „no holds barred“-Kolumne verwenden.

Da haben wir’s.

„Die stellvertretende Außenministerin Sherman beendete am Montag ihre Gespräche in Tianjin, aber sie erhielt nicht die erwarteten Ergebnisse von ihrer Reise. Eigentlich hätte Sherman dies schon bei ihrer Ankunft erwarten müssen, denn die chinesische Seite hat seit langem deutlich gemacht, dass die Verschlechterung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen zum jetzigen Zustand das Ergebnis der amerikanischen Seite ist. Wenn Washington sein Urteil und seine Haltung gegenüber China nicht grundlegend ändert, ist es unmöglich, als Lobbyist und „Lehrer“ nach China zu kommen.

Shermans „Kalkül“ gegenüber China mit den Vereinigten Staaten funktioniert nicht

Es besteht kein Zweifel, dass Shermans Besuch in China mit seinem eigenen Kalkül und „Kalkül“ erfolgte. Die US-Seite erklärte im Voraus, dass Sherman nicht hier sei, um mit China über spezifische Fragen in den Beziehungen zwischen den USA und China zu sprechen, sondern dass die US-Seite nicht zulassen wolle, dass der „intensive und andauernde“ Wettbewerb zwischen den USA und China „in einen Konflikt umschlägt“, und dass sie hoffe, dass Shermans Gespräche mit China die Festlegung von „Leitplanken und Grenzen“ sicherstellen würden, um eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China zu vermeiden. Die US-Seite möchte durch Shermans Gespräche mit China sicherstellen, dass „Leitplanken und Grenzen“ festgelegt werden, um eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China zu vermeiden und die Beziehung verantwortungsvoll zu „managen“.

Die Worte der US-Seite mögen nicht schwer zu hören sein, aber Washingtons Ansatz ist schrecklich. Seit Bidens Amtsantritt hat er nach einer „umfassenden Bewertung“ der US-Politik gegenüber China unter Trump eine sogenannte „Wettbewerb, Kooperation, Konfrontation“-Trilogie vorgeschlagen. Shermans Versuch, mit diesem Deckmantel mit China zu verhandeln, ist von chinesischer Seite längst erkannt worden und funktioniert nicht, was das Ergebnis von Shermans Besuch in China zum Scheitern brachte.

Bei seinem Treffen mit Sherman traf der chinesische Vizeaußenminister Xie Feng den Nagel auf den Kopf, als er sagte, dass der US-Dreiklang „Wettbewerb, Kooperation und Konfrontation“ eine „Augenbinde“ sei, um China einzudämmen und zu unterdrücken. Konfrontation und Eindämmung sind unverzichtbar, Kooperation ist zweckmäßig, und Wettbewerb ist eine Diskursfalle. Die USA fordern Kooperation, wenn sie China brauchen, aber in Bereichen, in denen sie glauben, einen Vorteil zu haben, koppeln sie ab und kappen die Versorgung, blockieren und sanktionieren und sind bereit, China zu konfrontieren und um es einzudämmen. Die US-Seite will nur ihre eigenen Belange lösen, will nur einseitig profitieren und will nur die Ergebnisse bekommen, die sie will. Die US-Seite will nur ihre eigenen Belange lösen, will nur einseitig profitieren und will nur das Ergebnis bekommen, das sie will. Sie will aus all den schlechten Dingen, die sie getan hat, einen Vorteil ziehen.

„Washington ist immer schlau.

Washington ist immer selbstgerecht und schlau, und versucht sogar immer, herablassend zu sein und droht, mit China „aus einer Position der Stärke“ zu sprechen, um China zu überwältigen, aber die Chinesen werden niemals solche schlechten Ideen und Gesprächsmethoden fressen. Das letzte Mal hat China den USA in Anchorage eine Lektion erteilt, und dieses Mal hat Xie Feng den USA in Tianjin eine weitere Lektion erteilt, also denke ich, dass Sherman zu ihrem Meister zurückkehren und über sich selbst nachdenken muss, sonst wird sie sich das nächste Mal zum Narren machen.

Xie Feng sagte während der Gespräche, dass niemand die starke Entschlossenheit, den festen Willen und die mächtige Fähigkeit des chinesischen Volkes, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen, unterschätzen sollte. Diese kraftvolle Aussage wurde deutlich gemacht und ist eine weitere ernste Warnung an die US-Seite, dass es für Washington an der Zeit ist, seinen Kurs zu ändern!

China schlägt zwei „Listen“ vor

Der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng legte der US-Seite auch zwei Listen vor, eine Liste mit 16 Punkten, in denen die US-Seite aufgefordert wird, ihre falsche Politik und ihre Worte und Taten gegenüber China zu korrigieren, und eine Liste mit 10 vorrangigen Fällen, die China Sorge bereiten. In der Liste der Korrekturmaßnahmen forderte China die US-Seite auf, die Visabeschränkungen für KPCh-Mitglieder und ihre Familien bedingungslos aufzuheben, die Sanktionen gegen chinesische Führer, Beamte und Regierungsabteilungen aufzuheben, die Visabeschränkungen für chinesische Studenten aufzuheben, die Unterdrückung chinesischer Unternehmen zu beenden, die Schikanierung chinesischer Studenten zu beenden, die Unterdrückung von Konfuzius-Instituten zu beenden und die Registrierung chinesischer Medien als „ausländische Agenten“ oder „ausländische Missionen“ aufzuheben. Die Biden-Administration hatte bereits eine Liste erstellt.

Da die Liste aufgestellt wurde, sollte die Biden-Administration sie ernst nehmen, worauf die US-Seite vernünftig reagieren muss, sonst werden sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen wahrscheinlich nicht verbessern, und die Verantwortung liegt zweifelsohne auf der US-Seite. Sherman sagte, er sei hauptsächlich hier, um über die prinzipiellen Fragen der chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen, aber wenn diese durch die Verkrümmung der US-Seite verursachten Anti-China-Fragen nicht gelöst werden, worüber soll man dann zwischen China und den USA sprechen?

Die Behörden in Washington sollten sich die Dinge nicht selbst schwer machen.

Die Themen, die in Chinas „Liste der Korrekturen“ und „Liste der vorrangigen Fälle“ angesprochen werden, sind sowohl solche, die durch die Anti-China-Wut von Bidens Vorgänger Trump verursacht wurden, als auch solche, die seit Bidens Amtsantritt hinzugekommen sind. Abgesehen von einigen Diehards und Überbleibseln ist Trump in den USA und international berüchtigt geworden, fast eine „Ratte auf der Straße, alle schreien“ Figur, er hat den USA und China und der ganzen Welt großen Schaden zugefügt, der liquidiert werden muss.

Bidens Unwillen, nur in der innenpolitischen Agenda zu „enttrumpfen“ oder „selektiv zu enttrumpfen“, wird nicht funktionieren und könnte in der gleichen Situation wie Trump enden. Biden sollte eine Bestandsaufnahme der Situation machen, Mut und Vernunft zeigen und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen richtig handhaben, andernfalls werden die USA in der Diplomatie nur nach Ärger fragen.

Bidens Versuch, die Anti-China-Allianz der USA in der sogenannten „Indo-Pazifik-Region“ und international wieder aufleben zu lassen, wieder aufzubauen und zu stärken, ist lächerlich. In dieser Hinsicht verstehen sowohl Biden als auch Außenminister Blinken und der stellvertretende Außenminister Sherman dies eigentlich in ihrem Herzen, aber sie haben sich verrannt.“

UND DAS WICHTIGSTE: WANG YI LEGT DAS GESETZ FEST

„Wang Yi stellt Chinas drei Grundlinien für die Beziehungen zwischen den USA und China klar:

Da Sherman gekommen ist und geredet hat, obliegt es ihr, Präsident Biden über die tatsächliche Situation ihres Tianjin-Besuchs zu berichten, vor allem im Hinblick auf die drei Anforderungen oder drei Grundlinien, die der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi dargelegt hat, wie China und die Vereinigten Staaten ihre Differenzen effektiv handhaben und verhindern können, dass die sino-amerikanischen Beziehungen außer Kontrolle geraten.

Erstens dürfen die USA den sozialistischen Weg und das sozialistische System mit chinesischen Merkmalen nicht in Frage stellen, verunglimpfen oder gar versuchen, sie zu untergraben. Chinas Weg und System sind die Entscheidung der Geschichte und die Entscheidung des Volkes, und sie betreffen das langfristige Wohlergehen von 1,4 Milliarden Chinesen und das zukünftige Schicksal der chinesischen Nation, was das Kerninteresse ist, an dem China festhalten muss.

Zweitens dürfen die Vereinigten Staaten nicht versuchen, Chinas Entwicklungsprozess zu behindern oder gar zu unterbrechen. Das chinesische Volk hat sicherlich das Recht auf ein besseres Leben, und China hat auch das Recht auf Modernisierung, was nicht das Monopol der USA ist und das Grundgewissen der Menschheit und die internationale Gerechtigkeit betrifft. China fordert die US-Seite auf, alle einseitigen Sanktionen, die hohen Zölle, die langarmige Gerichtsbarkeit und die Wissenschafts- und Technologieblockade, die gegen China verhängt wurden, zügig aufzuheben.

Drittens dürfen die Vereinigten Staaten die nationale Souveränität Chinas nicht verletzen, geschweige denn die territoriale Integrität Chinas untergraben. Bei den Fragen im Zusammenhang mit Xinjiang, Tibet und Hongkong geht es niemals um Menschenrechte oder Demokratie, sondern vielmehr um die großen Rechte und Unrechte des Kampfes gegen die „Unabhängigkeit von Xinjiang“, die „Unabhängigkeit von Tibet“ und die „Unabhängigkeit von Hongkong“. Kein Land wird zulassen, dass seine souveräne Sicherheit beeinträchtigt wird. Was die Taiwan-Frage betrifft, so hat sie höchste Priorität. Obwohl die beiden Seiten der Taiwanstraße noch nicht wiedervereint sind, hat sich die grundlegende Tatsache, dass das Festland und Taiwan zu demselben China gehören und dass Taiwan Teil des chinesischen Territoriums ist, nie geändert und wird sich auch nie ändern. Wenn die „Unabhängigkeit Taiwans“ zu provozieren wagt, hat China das Recht, alle notwendigen Mittel zu ergreifen, um sie zu stoppen. Wir raten der US-Seite, sich an ihre Verpflichtungen in der Taiwan-Frage zu halten und umsichtig zu handeln.

Diese drei Grundlinien stehen in direktem Zusammenhang mit Chinas inneren Angelegenheiten, nationaler Souveränität, territorialer Integrität, Sicherheitsinteressen und Entwicklungsrechten. Die US-Seite wird sich definitiv den Kopf zerbrechen und bluten!

Die Vereinigten Staaten sollten darüber nachdenken, ihre eigenen Probleme zu lösen!

Die Vereinigten Staaten haben eine Menge eigener Probleme, bzw. der Niedergang und Verlust der Vereinigten Staaten heute ist hauptsächlich von ihnen selbst verursacht, ohne anderen Ländern die Schuld zu geben, ganz zu schweigen von China, was die internationale und sogar viele amerikanische öffentliche Meinung und einsichtige Menschen auch sehr deutlich sehen. Die Versuche der US-Behörden, China als „imaginären Feind“ und „Sündenbock“ zu benutzen, um den Niedergang der USA zu ändern und die USA vor der Niederlage zu bewahren, sind Unsinn, eine Umkehrung von richtig und falsch und der letzte Wahnsinn. Wenn die US-Behörden nicht aufwachen und sich nicht beeilen, ihre eigenen Probleme zu lösen, werden die USA nur noch dekadenter und schlimmer werden. Die Vereinigten Staaten haben heute, mit Feinden auf allen Seiten wegen ihrer eigenen Bösartigkeit, nichts zu bieten außer Getöse.

(…)

Die Chinesen haben längst genug von der amerikanischen Arroganz, und die Zeit, in der die USA versuchten, die Chinesen zu tyrannisieren, ist längst vorbei. Wenn die USA weiterhin unangemessenes Getue machen und darauf bestehen, China wie einen Gegner zu behandeln, wird China sich entschieden wehren müssen. Ich rate den Behörden in Washington, keine weiteren strategischen Fehler zu machen.