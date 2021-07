Die Verwüstung durch einen Ping: der unerträgliche Wahnsinn des COVID-Zirkus

Als der 21. Juli – der so genannte „Freedom Day“ – in England näher rückte, war die riesige britische Covid-Lobby in heller Aufregung.

Seit Wochen hatten sie ihr Bestes getan, um die Lockerung der Covid-Beschränkungen zu sabotieren. Ihre Haupttaktik war die fieberhafte Berichterstattung über die wachsende Zahl von Fällen, die durch die sogenannte Delta-Variante verursacht wurden. Was sie nicht sagten, war, dass diese Variante zu diesem Zeitpunkt in diesem Teil der Welt weitgehend harmlos zu sein scheint, da die Todesfälle durch Covid in England seit ihrem Höchststand im Januar um mehr als 95 Prozent zurückgegangen sind.

Die BBC und andere Konzernmedien zeigten nie die Grafik unten, die den dramatischen Rückgang der Covid-Todesfälle in den letzten fünf Monaten dokumentiert:

Die oben dargestellten Informationen stammen übrigens aus Regierungsdaten und die meisten dieser wenigen „Covid-Todesfälle“ sind nicht wirklich Covid-Todesfälle, sondern Todesfälle durch andere schwere Komorbiditäten.

Beachten Sie, dass die Kurve dem Verlauf des letzten Jahres folgt. Dieser Verlauf ist ähnlich wie in den USA und anderen Ländern der nördlichen Hemisphäre, die ein gemäßigtes Klima haben. Mit der Ankunft von mehr Sonnenschein und wärmerem Wetter von März bis Oktober verliert SARS-CoV-2, wie auch andere Viren seiner Familie, offenbar seinen tödlichen Stachel.

Glaubt man außerdem den Aussagen der britischen Regierung zu Beginn ihrer Impfkampagne, sollte das Land angesichts der hohen Impfraten endgültig aus dem Covid-Wald heraus sein. Die meisten Schutzbedürftigen und die über 50-Jährigen haben ihre beiden Impfungen bereits erhalten. Und viele derjenigen, die nicht geimpft wurden, haben Covid überwunden und verfügen daher über natürliche Antikörper.

Aber diese Tatsachen spielen für die Kräfte der Verwüstung kaum eine Rolle. Da sie nicht in der Lage sind, den bevorstehenden Freedom Day abzusagen, haben sie immer noch einen Weg gefunden, einen Schraubenschlüssel in die Maschine zu werfen. Dieser Schraubenschlüssel ist eine Kontaktverfolgungs-App. Im letzten Monat hat die App fleißig Quarantäneanweisungen an Millionen von Briten geschickt, die in die Nähe von Personen gekommen sind, die positiv auf die derzeit weitgehend harmlose Version der britischen Delta-Variante getestet wurden.

Falls Sie es nicht wussten: Jeder, der den gefürchteten Ping empfängt, wird aufgefordert, sich sofort für zehn Tage selbst zu isolieren, zusammen mit dem Rest seiner Familie. Es ist nicht möglich, die Quarantäne zu durchbrechen, indem man einen Test macht und ein negatives Ergebnis vorweist. Jeder muss zehn Tage harte Covid-Zeit absolvieren, Ausnahmen sind nicht erlaubt. Es ist natürlich leicht zu sehen, wie diese Schurken-App Großbritannien innerhalb weniger Wochen lahmlegen könnte. Berichten zufolge „wurden allein in der Woche vom 7. bis 15. Juli mehr als eine halbe Million Menschen auf Empfehlung der App in eine zehntägige Zwangsquarantäne versetzt.“ Und das auf dem Höhepunkt des Sommers! Man kann den Covid-Industriekomplex nur bewundern für seine Genialität, den Willen einer demokratisch gewählten Regierung mit einem kleinen Stück Code zu unterwandern.

Leider ist die aktuelle britische Regierung weder der App noch den Covid-Hasardeuren gewachsen. Die Verrücktheit des Ganzen wurde Anfang des Monats offensichtlich, als Boris Johnson selbst von der schelmischen Software angepiept wurde, die ihm befahl, sich für 10 Tage zu isolieren. Johnsons erste Reaktion war „Nein“, aber er änderte seine Meinung schnell, als die Covid-Menge ihre Wut entlud. Big Boris schaffte es, dem Irrsinn der Linken für etwa drei Stunden die Stirn zu bieten.

Johnsons Kehrtwende sagt Ihnen alles, was Sie über ein Land wissen müssen, das im irrationalen Chaos versinkt. Um zu sehen, wie weit Großbritannien in den Wahnsinn gesunken ist, betrachten Sie einige der Fakten, die die Entscheidung des Premiers zur Selbstquarantäne umgeben.

Boris Johnson hat Covid-19 im letzten Jahr in einem öffentlichkeitswirksamen Kampf mit der Krankheit überwunden, und deshalb sollte er natürliche Antikörper gegen sie besitzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mit Covid ansteckt oder infektiös wird, ist also sehr gering. Darüber hinaus ist Johnson vollständig geimpft, da er seine Injektionen Anfang des Jahres erhalten hat.

Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, als uns gesagt wurde, dass Impfstoffe unsere Eintrittskarte in die Normalität wären, da sie einen Schutz gegen die Krankheit bieten würden. Offenbar glauben die Verantwortlichen nicht mehr daran. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie nie daran geglaubt haben, da alles darauf hindeutet, dass es nicht möglich ist, einen wirksamen Impfstoff gegen diesen Virustyp zu entwickeln, da er von Natur aus mutiert. Wir wiesen bereits im Februar darauf hin, als wir schrieben:

„Hier ist die Wahrheit: Es ist nicht möglich, einen wirksamen Impfstoff gegen den Virustyp zu entwickeln, der COVID-19 verursacht. Warum? Aus genau dem Grund, aus dem der Impfstoff von AstraZeneca in Südafrika versagt hat und auch anderswo versagen wird. Das Coronavirus ist ein Virustyp, der stark mutiert, und deshalb ist es unmöglich, ein Impfprotokoll zu entwickeln, das seine Ausbreitung stoppen würde. Jeder glaubwürdige Virologe weiß das. Und dennoch wurde die Öffentlichkeit nicht darüber informiert. Ganz im Gegenteil, diese entscheidende Information wurde aktiv unterdrückt.“

Leider ist das Szenario, vor dem wir gewarnt haben, nun eingetreten. Nach den neuesten Daten aus Israel ist der Pfizer-Impfstoff nur zu 39 Prozent wirksam gegen die jüngsten Varianten. Und selbst diese Meldung basiert wahrscheinlich auf Daten, die manipuliert wurden, um die Verantwortlichen für das ganze Fiasko zu schützen.

Eines sollte jedoch klar sein: Die Verabreichung von experimentellen, ungetesteten und unwirksamen Arzneimitteln an die breite Bevölkerung stellt wahrscheinlich einen Verstoß gegen Gesetze dar, der untersucht werden sollte, damit die Verantwortlichen für diese Travestie zur Rechenschaft gezogen werden können.

Es ist eine große Ironie, dass Johnsons Ping-Alarm durch seinen Kontakt mit seinem Gesundheitsminister Sajid Javid ausgelöst wurde, der zuvor positiv auf Covid getestet wurde. Wie Johnson wurde auch Javid mit den Medikamenten vollgepumpt, von denen uns versprochen wurde, sie würden der Pandemie ein Ende bereiten. Jetzt müssen er und alle, die er getroffen hat, für volle zehn Tage in Quarantäne gehen. Ungeachtet dessen drängt Javid seine Mitbürger, sich denselben unwirksamen und gefährlichen Injektionen zu unterziehen, die er selbst so unbedacht genommen hat: Nach den neuesten Daten der Datenbank für unerwünschte Arzneimittelwirkungen der Europäischen Union gab es 18.928 Todesfälle und 1,8 Millionen Verletzte durch Covid-Spritzen.

Sehen Sie den Wahnsinn des Ganzen?