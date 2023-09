Der Corbett Report: Wie BlackRock die Welt eroberte

Was ist BlackRock? Woher kommt dieser Finanzriese? Wie erlangte er eine solch unglaubliche Macht über den Reichtum der Welt? Und wie versucht er, diese Macht zu nutzen, um den Lauf der menschlichen Zivilisation zu beeinflussen? Finden Sie es heraus in dieser ausführlichen Corbett Report-Dokumentation How BlackRock Conquered the World.

Transkript

Hey! Lass uns ein kleines Spiel spielen.

Stellen wir uns vor, Sie sind Joe Q. Normie und müssen ein paar Lebensmittel einkaufen. Du springst ins Auto und fährst zum Laden. In welchen Laden gehst du? Natürlich in den Walmart!

Und was kaufen Sie als unfreiwilliges Opfer der Zuckerverschwörung, wenn Sie dort sind? Cola, natürlich!

Und heutzutage kann man sich im Walmart impfen lassen, nicht wahr? Dann können Sie sich auch gleich Ihre sechste Moderna-Auffrischungsimpfung besorgen, wenn Sie schon mal da sind!

Und vergessen Sie nicht, auf dem Heimweg zu tanken!

Ist Ihnen das unheimlich? Warum schließt du dich dann nicht in deinem Haus ein und gehst nie wieder einkaufen? Das wird es ihnen zeigen! Schließlich kannst du alles, was du brauchst, immer bei Amazon bestellen, oder?

Erkennen Sie hier ein Muster? Ja, falls Sie es bisher nicht gehört haben: BlackRock, Inc. ist jetzt offiziell überall. I

BlackRock gehört praktisch alles.

Zu unserem Leidwesen begnügen sich die gruseligen Firmenklauen des BlackRock-Biestes jedoch nicht damit, sich an eine fast vollständige Mehrheit der Aktien aller großen Unternehmen der Welt zu klammern. Nein, BlackRock gräbt seine Krallen jetzt noch weiter ein und lässt seine Muskeln spielen, indem es seinen unvorstellbaren Reichtum und Einfluss nutzt, um die Wirtschaft völlig neu zu ordnen, Betrugsdämonen zu schaffen und dabei den Lauf der Zivilisation zu formen.

Seien wir ehrlich: Wenn Sie nicht besorgt sind über die Macht, die BlackRock zu diesem Zeitpunkt über die Welt ausübt, dann haben Sie nicht aufgepasst.

Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn das alles für Sie neu ist. Die meisten Menschen wissen nicht, woher dieser Investmentgigant kommt, wie er sich an die Spitze der Wall Street gekämpft hat oder was er für Ihre Zukunft geplant hat.

Lassen Sie uns diese Lücke im öffentlichen Verständnis schließen.

Ich bin James Corbett vom Corbett Report und heute erfahren Sie, wie BlackRock die Welt erobert hat.

KAPITEL 1: EINE KURZE GESCHICHTE VON BLACKROCK

„Moment mal“, höre ich Sie einwerfen. „Ich habe das im Griff! BlackRock wurde 1985 von ein paar Ex-Lehmaniten als Fusions- und Übernahmeunternehmen gegründet und hat sich seitdem zum weltweit größten alternativen Investmentunternehmen entwickelt, richtig?“

Falsch. Das ist Blackstone Inc. und wird derzeit von Stephen Schwarzman geleitet. Aber seien Sie nicht böse, wenn Sie die beiden verwechseln. Die Verwechslung von Blackstone/BlackRock wurde absichtlich herbeigeführt.

Tatsächlich begann BlackRock 1988 als Geschäftsvorschlag des Investmentbankers Larry Fink und einer Schar von Geschäftspartnern. Der passend benannte Fink hatte es 1986 als Manager bei der Investmentbank First Boston geschafft, in einem einzigen Quartal 100 Millionen Dollar zu verlieren, weil er auf die falschen Zinssätze gesetzt hatte. Durch diesen demütigenden Rückschlag gedemütigt (so heißt es zumindest), verwandelte Fink Zitronen in Limonade, indem er eine Vision für ein Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Risikomanagement entwarf. Nie wieder würde Larry Fink von einem Marktabschwung überrascht werden!

Fink versammelte einige Partner um sich und unterbreitete seinen Vorschlag den Blackstone-Mitbegründern Pete Peterson und Stephen Schwarzman, denen die Idee so gut gefiel, dass sie sich bereit erklärten, Fink im Gegenzug für eine 50-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen eine Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen Dollar einzuräumen. Ursprünglich Blackstone Financial Management genannt, machte Finks Unternehmen innerhalb weniger Monate einen ordentlichen Gewinn, vervierfachte den Wert seines Vermögens innerhalb eines Jahres und steigerte den Wert seines verwalteten Portfolios bis 1992 auf 17 Milliarden Dollar.

Da das Unternehmen nun fest als eigenständiges Unternehmen etabliert war, begannen Schwarzman und Fink darüber nachzudenken, es von Blackstone abzuspalten und an die Börse zu bringen. Schwarzman schlug vor, dem neuen unabhängigen Unternehmen einen Namen zu geben, der als Anspielung auf die Blackstone-Herkunft „schwarz“ enthält, und Fink, der sich schelmisch über die unvermeidliche Verwirrung und Verärgerung freute, die ein solcher Schritt hervorrufen würde, schlug den Namen BlackRock vor.

STEPHEN SCHWARZMAN: Larry und ich saßen also zusammen und er sagte: „Was hältst du davon, einen Familiennamen zu haben? Du weißt schon, mit „schwarz“ darin. Und ich sagte, dass ich das für eine gute Idee halte. Und ich glaube, er legte entweder BlackPebble oder BlackRock auf den Tisch. Und er sagte: „Weißt du, wenn wir so etwas machen, werden uns alle unsere Leute umbringen.“ Quelle: Squawk Box CNBC 22. Juni 2017, 6:00-9:01 Uhr EDT

Die beiden teilen offensichtlich den gleichen Sinn für Humor. „Es gibt ein wenig Verwirrung [zwischen den Unternehmen]“, räumt Schwarzman jetzt ein. „Und jedes Mal, wenn das passiert, muss ich wirklich lachen.“

Doch die gemeinsame Vorliebe, unnötige Verwirrung zu stiften, reichte nicht aus, um die Partner zusammenzuhalten. Bis 1994 hatten sich die beiden wegen der Vergütung für Neueinstellungen zerstritten (oder vielleicht auch aus Verzweiflung über Schwarzmans laufende Scheidung, je nachdem, wer die Geschichte erzählt), und Schwarzman verkaufte die Blackstone-Beteiligungen an BlackRock für gerade einmal 240 Millionen Dollar. („Das war sicherlich ein heldenhafter Fehler“, gibt Schwarzman zu.)

Nach der Trennung von Blackstone und der Gründung von BlackRock als eigenständiges Unternehmen war Fink auf dem besten Weg, sein Unternehmen zu dem weltumspannenden Finanzkoloss zu machen, der es heute ist.

Im Jahr 1999, mit einem verwalteten Vermögen von 165 Milliarden Dollar, ging BlackRock an die New Yorker Börse zu einem Preis von 14 Dollar pro Aktie. Durch die Ausweitung seiner Dienstleistungen in den Bereichen Analyse und Risikomanagement mit seinem proprietären Aladdin Enterprise Investment System (dazu später mehr) erwarb das Unternehmen 2004 die Investmentfondsgesellschaft State Street Research & Management, fusionierte 2006 mit Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) und kaufte 2007 das Dachfondsgeschäft der Quellos Group mit Sitz in Seattle, wodurch der Gesamtwert der von BlackRock verwalteten Vermögenswerte auf über 1 Billion Dollar anstieg.

Doch erst die globale Finanzkrise von 2007-2008 katapultierte BlackRock in seine heutige Position der finanziellen Dominanz. Fragen Sie einfach Heike Buchter, die deutsche Korrespondentin, die buchstäblich das Buch über BlackRock geschrieben hat. „Vor der Finanzkrise war mir der Name nicht einmal bekannt. Aber in den Jahren nach dem Zusammenbruch von Lehman [Brothers] [2008] tauchte BlackRock überall auf. Überall!“ sagte Buchter 2015 gegenüber der Deutschen Presseagentur DW.

Noch bevor das Bear-Sterns-Fiasko in den Zusammenbruch von Lehman Brothers und das große finanzielle Blutbad im September 2008 mündete, wandte sich die Wall Street kollektiv an BlackRock, um Hilfe zu erhalten. AIG, Lehman Brothers, Fannie Mae und Freddie Mac hatten das Unternehmen in den Monaten vor der Kernschmelze damit beauftragt, ihre ausufernden Kreditverpflichtungen zu durchforsten. BlackRock galt als das einzige Unternehmen, das die schwindelerregende Mathematik hinter den komplizierten Debt Swaps und exotischen Finanzinstrumenten, die dem schwankenden Finanzsystem zugrunde lagen, durchschauen konnte, und viele Wall Street-Könige hatten Fink auf Kurzwahl, als die Panik die Märkte zu erfassen begann.

„Ich stelle mir das wie Ghostbusters vor: Wenn du ein Problem hast, wen rufst du dann an? BlackRock!“ sagte UBS-Geschäftsführer Terrence Keely seinerzeit gegenüber CNN.

Und warum sollte man Fink nicht zutrauen, das Chaos der Subprime-Hypothekenkrise zu beseitigen? Schließlich war er derjenige, der die ganze giftige Subprime-Hypothekenindustrie überhaupt erst ins Leben gerufen hat.

Oh, habe ich das vergessen zu erwähnen? Erinnern Sie sich an die ganze Sache mit dem Verlust seines Jobs, weil er 1986 100 Millionen Dollar für First Boston verloren hat? Dies geschah nur drei Jahre, nachdem Fink den Kunden der Bank Milliarden eingebracht hatte, indem er seine erste Collateralized Mortgage Obligation (CMO) konstruierte und fast im Alleingang den Subprime-Hypothekenmarkt schuf, der 2008 so spektakulär scheiterte.

LARRY FINK: Ich habe 1976 bei der First Boston angefangen. [. . .] Ich war der erste Freddie Mac Bond Trader [. . .] und so steckte der Hypothekenmarkt noch in den Kinderschuhen. [. . .] Und 1982 hatten wir dann die Möglichkeit, einen PC an unserem Handelstisch einzusetzen. Davor gab es keine Möglichkeit, einen Computer auf den Handelstisch zu stellen. Und mir war klar, dass wir, wenn wir Rechenleistung auf dem Handelstisch zur Verfügung hätten, in der Lage sein würden, die Cashflows von Hypotheken zu analysieren. Das führte 1983 zur ersten Aufteilung einer Hypothek in verschiedene Tranchen. So schufen wir den ersten CMO. QUELLE: Laurence Fink spricht über Investitionen und die Blackrock-Kultur 2020

Je nachdem, wie man es betrachtet, war Fink also entweder der perfekte Mann, um den Schlamassel zu beseitigen, den seine CMO-Monstrosität angerichtet hatte, oder der erste Fink, der dafür ins Gefängnis hätte gehen müssen. Raten Sie mal, wie die US-Regierung die Sache sieht?

Ja, Sie haben es erraten. Sie sah Fink natürlich als ihren Retter.

Konkret wandte sich die US-Regierung an BlackRock, um Hilfe zu erhalten. Der angeschlagene US-Finanzminister Timothy Geithner konsultierte Larry Fink im Laufe der 18-monatigen Krise nicht weniger als 49 Mal persönlich. Damit keine Zweifel aufkommen, wer in dieser Beziehung das Sagen hatte: Als Geithner am Ende von Obamas erster Amtszeit in den Seilen hing und sein Posten als Finanzminister gefährdet war, stand Finks Name auf der kurzen Liste derer, die für seine Nachfolge infrage kamen.

Auch die Federal Reserve setzte ihr Vertrauen in BlackRock und bat das Unternehmen um Unterstützung bei der Verwaltung der Rettungsmaßnahmen von 2008. Letztlich spielte BlackRock eine Rolle bei der Finanzierung des Verkaufs von Bear Stearns an J.P. Morgan in Höhe von 30 Milliarden Dollar, bei der Rettungsaktion für AIG in Höhe von 180 Milliarden Dollar und bei der Rettung der Citigroup in Höhe von 45 Milliarden Dollar.

Als sich der Staub an der Wall Street nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers schließlich legte, gab es kaum einen Zweifel daran, wer oben auf dem Staubhaufen saß: BlackRock. Die einzige Frage war, wie sie ihren wachsenden Reichtum und ihr finanzielles Gewicht in reale politische Macht ummünzen würden.

Für Fink lag die Antwort auf der Hand: Er wollte von der Kleinkriminalität der Hochfinanz in die kriminelle Oberliga der Regierung wechseln. Dementsprechend hat er in den vergangenen zehn Jahren seine Zeit damit verbracht, den politischen Einfluss von BlackRock so weit auszubauen, dass das Unternehmen (wie selbst Bloomberg zugibt) de facto zum „vierten Zweig der Regierung“ geworden ist.

Als es den Führungskräften von BlackRock gelang, eine vertrauliche PowerPoint-Präsentation der Federal Reserve in die Hände zu bekommen, in der damit gedroht wurde, BlackRock dem gleichen Regulierungssystem zu unterwerfen wie die großen Banken, gab der Wall Street-Riese Millionen aus, um die Regierung erfolgreich zu beeinflussen, den Vorschlag fallen zu lassen.

Aber Lobbyarbeit bei der Regierung ist ein Umweg, um zu bekommen, was man will. Wie Ihnen jeder gute Finanzguru sagen wird, ist es weitaus kosteneffizienter, dafür zu sorgen, dass lästige Vorschriften gar nicht erst eingeführt werden. Vielleicht ist das der Grund, warum Fink seit Jahren einflussreiche Politiker um sich schart, um sie als Berater und Vorstandsmitglieder zu gewinnen, damit er sicherstellen kann, dass BlackRock bei jedem wichtigen politischen Ereignis einen wichtigen Vertreter hat.

Wie William Engdahl in seinem eigenen Exposé über BlackRock ausführlich darlegt:

Der Gründer und CEO von BlackRock, Larry Fink, ist eindeutig daran interessiert, weltweit Einfluss zu kaufen. Er machte den ehemaligen deutschen CDU-Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz zum Chef von BlackRock Deutschland, als es so aussah, als könnte er die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel antreten, und den ehemaligen britischen Schatzkanzler George Osborne zum „politischen Berater“. Fink berief die ehemalige Stabschefin von Hillary Clinton, Cheryl Mills, in den Vorstand von BlackRock, als es sicher schien, dass Hillary bald ins Weiße Haus einziehen würde. Er hat ehemalige Zentralbanker in seinen Vorstand berufen und sich daraufhin lukrative Verträge mit deren ehemaligen Institutionen gesichert. Stanley Fischer, ehemaliger Chef der Bank of Israel und später stellvertretender Vorsitzender der Federal Reserve, ist jetzt Senior Adviser bei BlackRock. Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Nationalbank, ist stellvertretender Vorsitzender bei BlackRock, wo er das BlackRock Investment Institute leitet. Jean Boivin, ehemaliger stellvertretender Gouverneur der Bank of Canada, ist globaler Forschungsleiter des Investmentinstituts von BlackRock.

Und das ist bisher nicht alles. Als es an der Zeit war, den Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats zu ernennen, der für die Koordinierung der Politik in nationalen und internationalen Wirtschaftsfragen zuständig ist, wendeten sich Bidens Handlanger natürlich an Brian Deese, den ehemaligen weltweiten Leiter für nachhaltige Investitionen bei BlackRock Inc.

Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

. … oder besser gesagt, die Gegenwart. Denn wenn wir die Propagandaschichten der letzten drei Jahre abtragen, stellen wir fest, dass die bemerkenswerten Ereignisse der Betrugsdemie absolut nichts mit einem Virus zu tun haben. Stattdessen sind wir Zeugen einer Umstellung des Währungs- und Wirtschaftssystems, die von (Sie haben es erraten!) BlackRock konzipiert, vorgeschlagen und dann umgesetzt wurde.

KAPITEL 2: DIREKT GEHEN

Historiker der Zukunft werden 2019 zweifellos als das Jahr vermerken, in dem BlackRock die Übernahme des Planeten ernsthaft in Angriff nahm.

Es war im Januar dieses schicksalhaften Jahres, als Joe Biden mit der Mütze in der Hand zu Larry Finks Büro an der Wall Street kroch, um den Segen des Finanztitans für seine Präsidentschaftswahl(en) zu erbitten. („Ich bin hier, um zu helfen“, soll Fink geantwortet haben.)

Am 22. August 2019 wurde Larry Fink zusammen mit so illustren Persönlichkeiten wie Al „Climate Conman“ Gore, Chrystia „Account Freezing“ Freeland, Mark „GFANZ“ Carney und dem Mann selbst, Klaus „Bond Villain“ Schwab, in den Stiftungsrat des Weltwirtschaftsforums berufen, eine Organisation, die, wie das WEF mitteilt, „als Hüterin der Mission und der Werte des Weltwirtschaftsforums dient“. („Aber welche Werte sind das genau?“, könnten Sie fragen. „Und was hat Yo-Yo Ma damit zu tun?“)

Es war jedoch ein anderes Ereignis, das am 22. August 2019 stattfand, das heute unsere Aufmerksamkeit erregt. Wie sich herausstellt, war der 22. August nicht nur das Datum, an dem Fink seinen globalistischen Ritterschlag im Vorstand des WEF erhielt, sondern auch das Datum, an dem der finanzielle Staatsstreich (später fälschlicherweise als „Pandemie“ bezeichnet) tatsächlich begann.

Um zu verstehen, was an diesem Tag geschah, müssen wir uns jedoch einen Moment Zeit nehmen, um die Struktur des US-Währungssystems zu verstehen. Es gibt nämlich zwei Arten von Geld im Bankensystem: das „Bankgeld“ – das Geld, das Sie und ich für Transaktionen in der Realwirtschaft verwenden – und das „Reservegeld“ – das Geld, das die Banken bei der Federal Reserve hinterlegen. Diese beiden Arten von Geld zirkulieren in zwei getrennten Geldkreisläufen, die manchmal als Privatkundenkreislauf (Bankgeld) und als Großkundenkreislauf (Reservegeld) bezeichnet werden.

Um zu verstehen, was das bedeutet, empfehle ich Ihnen, sich die unverzichtbaren Videos von John Titus zu diesem Thema anzusehen, insbesondere „Mommy, Where Does Money Come From?“ und „Wherefore Art Thou Reserves?“ sowie „Larry and Carstens‘ Excellent Pandemic“, in denen er das geteilte Geldkreislaufsystem erklärt:

CLIP 11m06s – 11m28s HARD CUT TO 21m38s – 22m47s

Der springende Punkt des Zweikreissystems ist, dass die Federal Reserve historisch gesehen nie in der Lage war, „Geld zu drucken“ in dem Sinne, wie die Menschen diesen Begriff normalerweise verstehen. Sie ist in der Lage, Reservegeld zu schaffen, das die Banken bei der Fed hinterlegen können, um ihre Kapitalanforderungen zu erfüllen. Je mehr Reserven sie bei der Fed geparkt haben, desto mehr Bankgeld können sie ins Leben rufen und an die Realwirtschaft ausleihen. Die Lücke zwischen dem von der Fed geschaffenen Reservegeld und dem von den Banken geschaffenen Bankgeld wirkt wie eine Art Stromkreisunterbrecher, und deshalb führte die Flut von Reservegeld, die die Fed im Zuge der globalen Finanzkrise von 2008 schuf, nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Einlagen von Geschäftsbanken.

Doch all das hat sich vor drei Jahren geändert. Wie Titus feststellt, stieg zum Zeitpunkt der betrügerischen Rettungsaktionen im Jahr 2020 der Betrag der Bankeinlagen bei Geschäftsbanken in den USA – eine Zahl, die nie mit dem Gesamtbetrag der bei der Fed gehaltenen Einlagen korreliert hatte – plötzlich im Gleichschritt mit der steigenden Bilanz der Fed an.

Offensichtlich hatte sich zwischen der Rettungsaktion 2008 und der Rettungsaktion 2020 etwas getan. Während die Flutwelle von Reserveguthaben, die bei der früheren Rettungsaktion zur Kapitalisierung der Banken freigesetzt wurde, nicht in die „reale“ Wirtschaft gelangte, war das Geld bei der Rettungsaktion 2020 der Fall.

Was ist also passiert? BlackRock ist passiert, das ist passiert.

Am 15. August 2019 veröffentlichte BlackRock einen Bericht mit dem typisch langweiligen Titel „Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination (Umgang mit dem nächsten Abschwung: Von unkonventioneller Geldpolitik zu beispielloser politischer Koordinierung)“. Obwohl das Papier in der breiten Öffentlichkeit wenig Beachtung fand, erregte es in den Finanzmedien Aufsehen. Noch bedeutender war jedoch das Interesse zahlreicher Zentralbanker, die genau am 22. August 2019, dem Tag von Finks Berufung in den Vorstand des WEF, zum jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, Wyoming, zusammenkamen.

Das Thema des Symposiums 2019 – bei dem Zentralbanker, politische Entscheidungsträger, Ökonomen und Wissenschaftler zusammenkommen, um wirtschaftliche Fragen und politische Optionen zu erörtern – lautete „Herausforderungen für die Geldpolitik“, und das BlackRock-Papier, das eine Woche vor der Veranstaltung veröffentlicht wurde, war sorgfältig ausgearbeitet, um die Parameter für diese Diskussion festzulegen.

Es ist keine Überraschung, dass der Bericht die Aufmerksamkeit der Zentralbanker auf sich zog. Schließlich hatte der Vorschlag von BlackRock einen Stammbaum. Von den vier Mitverfassern des Berichts waren drei von ihnen selbst ehemalige Zentralbanker: Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Stanley Fischer, ehemaliger Vizepräsident der Federal Reserve und ehemaliger Gouverneur der Bank of Israel, und Jean Boivin, ehemaliger stellvertretender Gouverneur der Bank of Canada.

Doch nicht nur die Autoren des Papiers, sondern auch die Vorschläge in „Dealing with the next downturn (Bewältigung des nächsten Abschwungs)“ sollten die globale Währungsordnung erschüttern.

Der Bericht beginnt mit der Feststellung des Dilemmas, in dem sich die Zentralbanker bis 2019 befinden. Nach Jahren der quantitativen Lockerung (QE) und ZIRP (Nullzinspolitik) und sogar der einst undenkbaren NIRP (Negativzinspolitik) ging den Bankstern der Handlungsspielraum aus. Wie BlackRock feststellt:

Der derzeitige geldpolitische Spielraum der globalen Zentralbanken ist begrenzt und wird nicht ausreichen, um auf einen signifikanten, geschweige denn einen dramatischen Abschwung zu reagieren. Die konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik wirkt in erster Linie über die stimulierende Wirkung niedrigerer kurz- und langfristiger Zinssätze. Dieser Kanal ist fast ausgeschöpft: Ein Drittel der Staatsanleihen und Investment-Grade-Anleihen in den Industrieländern weisen inzwischen negative Renditen auf, und die weltweiten Anleiherenditen nähern sich ihrem potenziellen Boden. Eine weitere Unterstützung kann sich nicht auf sinkende Zinssätze stützen.

Was war also die Antwort von BlackRock auf dieses Rätsel? Natürlich mit einem großen Reset!

Nein, nicht der große Reset von Klaus Schwab. Eine andere Art von „großem Reset“. Der „Going Direct“-Reset.

Wenn die Geldpolitik erschöpft ist und die Fiskalpolitik allein nicht ausreicht, ist eine noch nie dagewesene Reaktion erforderlich. Diese Antwort wird wahrscheinlich „direktes Handeln“ beinhalten: Direktes Handeln bedeutet, dass die Zentralbank Wege findet, um Zentralbankgeld direkt in die Hände der öffentlichen und privaten Geldgeber zu bringen. Direkte Geldschöpfung, die auf verschiedene Weise organisiert werden kann, funktioniert wie folgt: 1) die Umgehung des Zinskanals, wenn dieses traditionelle Instrumentarium der Zentralbank erschöpft ist, und 2) die Durchsetzung der politischen Koordinierung, damit die fiskalische Expansion nicht zu einem gegenläufigen Anstieg der Zinssätze führt.

Die Autoren des BlackRock-Vorschlags betonen weiter, dass es ihnen nicht darum geht, den Menschen einfach wahllos Geld auf ihre Bankkonten zu schütten. Wie der Mitverfasser des Berichts, Phillip Hildebrand, in seinem Auftritt bei Bloomberg am Tag der Veröffentlichung des Papiers betonte, handelt es sich nicht um Bernankes „Helikoptergeld“-Idee.

PHILIPP HILDEBRAND: Etwas, das im Wesentlichen in die Richtung dessen geht, was wir „go and direct“ nennen, d.h. Möglichkeiten, Geld direkt in die Taschen von Verbrauchern oder Unternehmen zu stecken, damit sie es ausgeben, also den Zinskanal zu umgehen, im Gegensatz zum traditionellen Zentralbankwesen, wo man wirklich nur, äh, immer über den Zinskanal arbeitet, also so etwas wie Helikoptergeld muss man koordinieren doch ich denke, was damit gemeint ist, Helikoptergeld ist eine Art Schlagwort aus dem berühmten Vortrag, den Ben Bernanke in den frühen 2000er-Jahren gehalten hat, aber der Punkt ist ja, dass man einen anderen Weg gehen muss, als über den Zinskanal zu arbeiten, weil die Zinsen bereits so niedrig sind QUELLE: Hildebrand von BlackRock sagt, dass das Risiko einer Rezession im Jahr 2020 gestiegen ist

Es handelte sich auch nicht – wie der Mitverfasser des Berichts, Jean Boivin, in seinem Auftritt im Januar 2020 im BlackRock-Podcast zu dieser Idee betonte – um eine Version der modernen Geldtheorie (MMT), bei der die Regierung einfach Bankgeld druckt, um es direkt in der Wirtschaft auszugeben.

Nein, es sollte ein Prozess sein, bei dem Sonderfazilitäten – die sie „standing emergency fiscal facilities“ (SEFFs) nannten – geschaffen würden, um Bankgeld direkt auf die Geschäftskonten verschiedener öffentlicher oder privater Einrichtungen zu leiten. Diese SEFFs würden von den Zentralbankern selbst überwacht werden, sodass sich die Ströme der beiden Währungskreisläufe auf eine Weise kreuzen würden, wie es bisher noch nie geschehen war.

Alle zusätzlichen Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums müssen über den Zinskanal hinausgehen und „direkt“ erfolgen, d. h. wenn eine Zentralbank privaten oder öffentlichen Konten direkt Geld gutschreibt. Auf die eine oder andere Weise wird dies bedeuten, dass die Ausgaben subventioniert werden – und eine solche Maßnahme wäre von vornherein eher fiskalisch als monetär. Dies kann direkt durch die Fiskalpolitik geschehen oder durch die Erweiterung des geldpolitischen Instrumentariums um ein Instrument, das fiskalischer Natur ist, wie z. B. die Lockerung der Kreditvergabe durch den Kauf von Aktien. Dies bedeutet, dass ein wirksamer Konjunkturimpuls eine Koordinierung zwischen Geld- und Fiskalpolitik erfordern würde – sei es implizit oder explizit. [Hervorhebungen hinzugefügt].

Also gut, fassen wir zusammen. Am 15. August 2019 legte BlackRock einen Vorschlag vor, in dem die Zentralbanken aufgefordert wurden, ein völlig neuartiges Verfahren einzuführen, um im Falle des nächsten Abschwungs Geld direkt in die Wirtschaft zu pumpen. Am 22. August 2019 trafen sich dann die Zentralbanker der Welt in Wyoming zu ihrer jährlichen Veranstaltung, um genau diese Ideen zu diskutieren.

Und nun? Haben die Zentralbanker auf BlackRock gehört? Und ob sie das haben!

Erinnern Sie sich noch daran, wie sich die Einlagen der Geschäftsbanken zum ersten Mal synchron mit der Fed-Bilanz entwickelten? Nun, lassen Sie uns das noch einmal betrachten, oder?

Die Korrelation zwischen der Fed-Bilanz und den Einlagen der Geschäftsbanken – ein verräterisches Zeichen für einen „direkten“ Rettungsversuch im Stil von BlackRock – begann nicht im März 2020. Tatsächlich war es im September 2019 – Monate bevor der Betrug von Bill Gates ins Auge gefasst wurde – als wir begannen zu sehen, wie die Geldschöpfung der Federal Reserve ihren Weg direkt in den Geldkreislauf des Einzelhandels fand.

Mit anderen Worten: Weniger als einen Monat, nachdem BlackRock diese revolutionäre neue Art der fiskalischen Intervention vorgeschlagen hatte, begannen die Zentralbanken, genau diese Idee umzusetzen. Der Going Direct Reset – besser bekannt als finanzieller Staatsstreich – hatte begonnen.

Allerdings wurde diese direkte Intervention später durch die nächste Masche der Fed, den Einlegern noch mehr Staatsschulden aufzudrücken, wieder zunichte gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Der Punkt ist, dass das Siegel an der Going-Direct-Flasche gebrochen war, und es dauerte nicht lange, bis die Zentralbanker eine perfekte Ausrede hatten, um der Öffentlichkeit die gesamte Flasche in den Rachen zu stopfen. Was uns als „Pandemie“ verkauft wurde, war in Wirklichkeit auf finanzieller Ebene nur eine Ausrede für ein absolut beispielloses Pumpen von Billionen von Dollar durch die Fed direkt in die Wirtschaft.

Die Geschichte, wie der direkte Reset während der Rettungsaktionen im Jahr 2020 umgesetzt wurde, ist faszinierend, und ich möchte Sie ermutigen, in diesen Kaninchenbau einzutauchen, wenn Sie daran interessiert sind. Aber für den heutigen Zweck reicht es aus zu verstehen, was die Zentralbanker aus dem Going Direct Reset herausgeholt haben: die Fähigkeit, die Fiskalpolitik zu übernehmen und die Wirtschaft der Main Street auf eine mehr … nun ja, direkte Weise zu steuern.

Aber was hat BlackRock davon, fragen Sie sich? Nun, als es an der Zeit war, zu entscheiden, wer mit der Verwaltung der betrügerischen Rettungsaktion betraut werden sollte, raten Sie mal, an wen sich die Fed wandte? Wenn Sie auf BlackRock getippt haben, dann liegen Sie (leider) genau richtig!

Ja, im März 2020 beauftragte die US-Notenbank BlackRock mit der Verwaltung von drei separaten Rettungsprogrammen: ihrem Programm für durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere, ihren Käufen von neu ausgegebenen Unternehmensanleihen und ihren Käufen von bestehenden Investment-Grade-Anleihen und Kredit-ETFs.

Natürlich war diese Rettungsaktion nicht nur eine weitere Ausrede für BlackRock, um Zugang zum Staatssäckel zu erhalten und Gelder an Unternehmen in seinem eigenen Portfolio zu verteilen, obwohl es das sicherlich war.

Und es war nicht nur ein weiterer Notfall, bei dem der Vorsitzende der Federal Reserve Larry Fink auf Kurzwahl stellen musste – nicht nur, um BlackRock mit nicht ausgeschriebenen Verträgen zu überhäufen, sondern auch, um sein eigenes Portfolio zu verwalten – obwohl es das natürlich auch war.

Es war für BlackRock auch eine bequeme Ausrede, um einen seiner eigenen wertvollsten Vermögenswerte zu retten: iShares, die Sammlung börsengehandelter Fonds (ETFs), die das Unternehmen 2009 für 13,5 Milliarden Dollar von Barclays erworben und die sich bis 2020 zu einem 1,9 Billionen Dollar schweren Moloch entwickelt hatte.

Wie Pam und Russ Martens, die sich in ihrem Blog Wall Street On Parade seit Jahren mit BlackRock beschäftigen, in ihrem Artikel „BlackRock Is Bailing Out Its ETFs with Fed Money and Taxpayers Eating Losses“ (BlackRock rettet seine börsengehandelten Fonds mit Fed-Geld und Steuergeldern, die für Verluste aufkommen) beschrieben haben:

BlackRock erhält von der Fed die Erlaubnis, im Rahmen des Fed-Programms zur Stützung des Marktes für Unternehmensanleihen eigene ETFs auf Unternehmensanleihen zu kaufen. Einem Bericht der Zeitschrift Institutional Investor vom Montag zufolge kaufte BlackRock im Auftrag der Fed „vom 12. bis 19. Mai für 1,58 Milliarden Dollar Investment-Grade- und High-Yield-ETFs, wobei die iShares-Fonds von BlackRock 48 Prozent des Marktwerts von 1,307 Milliarden Dollar am Ende dieses Zeitraums ausmachten, so ETFGI in einem Bericht vom 30. Mai.“ Keine Ausschreibungsverträge und Aufkauf eigener Produkte? Was könnte daran falsch sein?

Die Zahlen sprechen für sich selbst. Nachdem BlackRock die Erlaubnis erhalten hatte, seine eigenen börsengehandelten Fonds mit dem neu geprägten „Going Direct“-Geld der Fed zu retten, stieg iShares erneut an und übertraf im vergangenen Jahr die Marke von 3 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Aber es war nicht nur die Fed, die BlackRock den roten Teppich ausrollte, um den von BlackRock entwickelten Rettungsplan umzusetzen. Bankster aus aller Welt überschlugen sich förmlich, um BlackRock mit der Verwaltung ihrer Marktinterventionen zu beauftragen.

Im April 2020 gab die Bank of Canada bekannt, dass sie (wer sonst?) BlackRocks Financial Markets Advisory (FMA) anheuert, um ihr eigenes Programm zum Ankauf von Unternehmensanleihen im Wert von 10 Milliarden Dollar zu verwalten. Im Mai 2020 beauftragte dann auch die schwedische Zentralbank, die Riksbank, BlackRock als externen Berater, um „eine Analyse des schwedischen Marktes für Unternehmensanleihen und eine Bewertung möglicher Gestaltungsoptionen für ein potenzielles Programm zum Ankauf von Unternehmensanleihen“ durchzuführen.

Wie wir bereits gesehen haben, hatte die globale Finanzkrise BlackRock auf die Landkarte gebracht, die Dominanz des Unternehmens auf der Weltbühne begründet und Larry Fink in den Status eines Wall Street-Legenden katapultiert. Mit dem Going Direct Reset 2020 hatte BlackRock jedoch wirklich die Welt erobert. BlackRock diktierte nun die Interventionen der Zentralbanken und agierte dann in jeder erdenklichen Rolle und unter direkter Verletzung der Regeln für Interessenkonflikte, indem es als Berater, Manager, Käufer, Verkäufer und Investor sowohl bei der Fed als auch bei den Banken, Unternehmen, Pensionsfonds und anderen Einrichtungen, die es rettete, tätig war.

Ja, mit dem Aufkommen der Betrugsdemie hatte BlackRock seine Position als „The Company That Owns The World“ gefestigt.

Aber wieder einmal stellen sich uns die gleichen Fragen: Was will BlackRock mit dieser Macht erreichen? Wozu ist es in der Lage? Und was sind die Ziele von Fink und seinen Mitstreitern?

Lasst es uns herausfinden.

KAPITEL 3: Aladins Dschinni und die Zukunft der Welt

Wie Sie inzwischen wissen, wurde BlackRock 1988 als „Blackstone Financial Management“ in den Büros der Blackstone Group gegründet. Im Jahr 1992 war das Unternehmen bereits so erfolgreich, dass der Gründer Larry Fink und der CEO von Blackstone, Stephen Schwarzman, das Unternehmen als eigene Einheit ausgliederten und es in einem bewussten Versuch, Verwirrung zu stiften, BlackRock tauften.

Aber es war 1993 (so heißt es zumindest), als das wohl wichtigste Instrument der Marktkontrolle von BlackRock geschmiedet wurde. In jenem Jahr wurde Jody Kochansky, ein im Jahr zuvor eingestellter Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere, seiner täglichen Aufgabe überdrüssig, morgens um 6:30 Uhr sein gesamtes Portfolio mit den Zahlen von gestern zu vergleichen.

Die Aufgabe, die von Hand anhand von Papierausdrucken erledigt wurde, war langwierig und mühsam. Kochansky hatte eine bessere Idee: „Wir sagten uns, wir nehmen diese Daten, und anstatt sie auszudrucken, sortieren wir sie in eine Datenbank und lassen den Computer den Bericht von heute mit dem von gestern vergleichen, und zwar für jede Position.“

Das mag uns heute selbstverständlich erscheinen, aber 1993 war die Idee, eine Aufgabe wie diese zu automatisieren, radikal. Dennoch hat es sich gelohnt. Nachdem sie den Nutzen eines automatisierten, täglichen, computergenerierten Berichts erkannt hatten, der das Risiko jedes Vermögenswerts in einem Portfolio berechnete, setzten sich Kochansky und sein Team für eine 72-stündige Code-Schreibübung zusammen, deren Ergebnis Aladdin (kurz für „Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network ,Netzwerk für Aktiva, Passiva, Anleihen und derivative Anlagen“) war, eine proprietäre Technologie für die Anlageanalyse, die als „das Betriebssystem für BlackRock“ angepriesen wurde.

Die Software, die als „zentrales Verarbeitungssystem für die Anlageverwaltung“ verkauft wird, ist heute das Herzstück von BlackRock Solutions, einer BlackRock-Tochtergesellschaft, die Aladdin an Firmenkunden und institutionelle Anleger lizenziert. Aladdin vereint Portfoliomanagement und -handel, Compliance, Betrieb und Risikoüberwachung in einer einzigen Plattform und wird inzwischen von über 200 Institutionen genutzt, darunter die Fondsmanager-Rivalen Vanguard und State Street, die Hälfte der zehn größten Versicherer der Welt, Big-Tech-Riesen wie Microsoft, Apple und Alphabet sowie zahlreiche Pensionsfonds, darunter der weltweit größte, der 1,5 Billionen Dollar schwere Japanese Government Pension Insurance Fund.

Die Zahlen selbst erzählen die Geschichte von Aladdin.

Es wird von 13.000 BlackRock-Mitarbeitern und Tausenden von BlackRock-Kunden genutzt.

Es belegt drei Rechenzentren in den USA, und BlackRock plant, zwei weitere in Europa zu eröffnen.

Jeden Tag werden Tausende von Monte-Carlo-Simulationen mit Computeralgorithmen durchgeführt, die die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in chaotischen Systemen modellieren, und zwar für jedes der zig Millionen von Wertpapieren, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen.

Im Februar 2017 verwaltete Aladdin die Risiken von Vermögenswerten im Wert von 20 Billionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hörte BlackRock auf, diese Zahl zu melden, da – wie das Unternehmen gegenüber der Financial Times erklärte – „das Gesamtvermögen nicht widerspiegelt, wie Kunden das System nutzen.“ Eine anonyme Quelle im Unternehmen vertrat eine andere Auffassung: „Die Zahl wird nicht mehr veröffentlicht, weil die enormen Summen negative Aufmerksamkeit erregt haben.“

In diesem Fall wird die Formulierung „enorme Summen“ dem wahrhaft schwindelerregenden Vermögen unter dem wachsamen Auge dieses Computersystems kaum gerecht. Wie die Financial Times weiter berichtet, hat die Kombination aus den zahlreichen neuen Kunden, die Aladdin in den vergangenen Jahren genutzt haben, und dem Wachstum der Aktien- und Anleihemärkte in dieser Zeit dazu geführt, dass der Gesamtwert der vom System verwalteten Vermögenswerte viel größer ist als die 2017 gemeldeten 20 Billionen Dollar: „Heute befinden sich 21,6 Milliarden Dollar von nur einem Drittel der 240 Kunden auf der Plattform, wie aus öffentlichen Dokumenten, die mit den Unternehmen abgestimmt wurden, und aus erster Hand hervorgeht.“

Zum Vergleich: Diese Zahl – die das Vermögen von nur einem Drittel der BlackRock-Kunden repräsentiert – entspricht 10 % des Wertes aller Aktien und Anleihen auf der Welt.

Aber wenn Sie sich Sorgen machen, dass ein so großer Teil des weltweiten Vermögens von einer einzigen firmeneigenen Computersoftware verwaltet wird, hat BlackRock eine Botschaft für Sie: Entspannen Sie sich! Offiziell heißt es, Aladdin berechne nur das Risiko, sage den Vermögensverwaltern aber nicht, was sie kaufen oder verkaufen sollen. Selbst wenn also eine verirrte Codezeile oder ein verrückter Algorithmus irgendwo tief in der Programmierung von Aladdin eine katastrophale Fehlinvestition vornehmen würde, würde die endgültige Entscheidung über eine bestimmte Investition immer noch vom menschlichen Urteilsvermögen abhängen.

. . . Unnötig zu sagen, dass das eine Lüge ist. Im Jahr 2017 stellte BlackRock ein Projekt vor, mit dem leistungsschwache menschliche Stockpicker durch Computeralgorithmen ersetzt werden sollen. Unter dem Namen „Monarch“ wurden Milliarden von Dollar an Vermögenswerten der menschlichen Kontrolle entrissen und einem obskuren Zweig des BlackRock-Imperiums namens Systematic Active Equities (SAE) übergeben. BlackRock erwarb SAE 2009 im Rahmen des gleichen Deals, bei dem es iShares von Barclays Global Investor (BGI) übernahm.

Wie wir bereits gesehen haben, war der BGI-Deal für BlackRock unglaublich lukrativ: iShares wurde 2009 für 13,5 Milliarden US-Dollar erworben und wird 2020 mit 1,9 Billionen US-Dollar bewertet sein. Mark Wiseman, Global Head of Active Equities bei BlackRock, sagte 2018 gegenüber der Financial Times: „Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn wir in fünf bis zehn Jahren zurückblicken, das, wovon wir bei der BGI-Übernahme am meisten profitiert haben, eigentlich SAE ist.“

Sogar die New York Times berichtete zum Zeitpunkt des Starts der Monarch-Operation, dass Larry Fink „sein Los mit den Maschinen geworfen“ habe und dass BlackRock „einen ehrgeizigen Plan zur Konsolidierung einer großen Anzahl aktiv verwalteter Investmentfonds mit anderen Fonds, die sich bei der Aktienauswahl mehr auf Algorithmen und Modelle verlassen“, aufgestellt habe.

„Die Demokratisierung von Informationen hat es dem aktiven Management sehr viel schwerer gemacht“, so Fink gegenüber der NY Times. „Wir müssen das Ökosystem verändern – das bedeutet, dass wir uns mehr auf Big Data, künstliche Intelligenz, Faktoren und Modelle innerhalb von quantitativen und traditionellen Anlagestrategien verlassen müssen.“

Um keinen Zweifel an BlackRocks Engagement für diese menschenfeindliche Agenda aufkommen zu lassen, hat das Unternehmen 2018 mit der Gründung der AI Labs, die „aus Forschern, Datenwissenschaftlern und Ingenieuren bestehen“ und daran arbeiten, „Methoden zu entwickeln, um ihre schwierigsten technischen Probleme zu lösen und die Bereiche Finanzen und KI voranzubringen“, noch einen draufgesetzt.

Die tatsächlichen Modelle, die SAE für die Auswahl von Aktien verwendet, sind hinter den Mauern des Unternehmensgeheimnisses verborgen, aber wir kennen einige Details. Wir wissen zum Beispiel, dass SAE über 1.000 Marktsignale für jede zu bewertende Aktie sammelt, darunter alles, was man bei einer quantitativen Analyse der Aktienmärkte erwarten würde – Handelspreis, Volumen, Kurs-Gewinn-Verhältnis usw. – bis zu den exotischeren Formen der Datenerfassung, die möglich sind, wenn komplexe Lernalgorithmen mit den wahnsinnigen Datenmengen verbunden werden, die heute über scheinbar jeden und alles verfügbar sind.

Ein Harvard-MBA-Student hat einige dieser neuartigen Ansätze zur Aktienbewertung, die von den SAE-Algorithmen angewandt werden, in einem Beitrag von 2018 zu diesem Thema katalogisiert.

Eine der Möglichkeiten, wie BlackRock maschinelles Lernen in seinen Anlageprozess einbezieht, ist die „Signalkombination“, bei der ein Modell Daten auswertet und versucht, die Beziehungen zwischen Aktienrenditen und verschiedenen quantitativen Daten zu erkennen. So wird unter anderem der Internetverkehr auf den Unternehmenswebseiten als Indikator für das künftige Wachstum des Unternehmens analysiert oder es werden Geolokalisierungsdaten von Smartphones ausgewertet, um vorherzusagen, welche Einzelhändler besonders beliebt sind. Dabei mussten die Forscher das Modell neu kalibrieren und verfeinern, um sicherzustellen, dass es einen Mehrwert erbrachte und nicht nur bekannte Marktverhaltensweisen wiederentdeckte, die bereits von „fundamentalen“ Fondsmanagern bekannt waren. Eine weitere wichtige Anwendung des maschinellen Lernens war die Kombination mit der Verarbeitung natürlicher Sprache. Bei diesem Modell lernt die Technologie auf adaptive Weise, welche Wörter die künftige Wertentwicklung von Aktien vorhersagen können. Dieses Modell wurde bei der Analyse von Maklerberichten und Unternehmensunterlagen eingesetzt, und die Technologie entdeckte, dass die Äußerungen des CEO im Allgemeinen positiver sind.

Lassen Sie uns also rekapitulieren. Wir wissen, dass BlackRock inzwischen weit über 21 Billionen Dollar an Vermögenswerten mit seiner Aladdin-Software verwaltet und damit einen erheblichen Teil des weltweiten Vermögens von den Berechnungen eines undurchsichtigen, proprietären BlackRock-„Betriebssystems“ abhängig macht. Und wir wissen, dass Fink „sein Los mit den Maschinen geworfen hat“ und sich zunehmend der Suche nach Möglichkeiten widmet, die sogenannte künstliche Intelligenz, Lernalgorithmen und andere hochmoderne Technologien zu nutzen, um den Menschen weiter aus dem Investitionskreislauf zu entfernen.

Aber hier ist die eigentliche Frage: Was macht BlackRock eigentlich mit seinem allsehenden Auge Aladin und seinen SEA-Robo-Stockpickern und seinen KI-Labors? Wohin wollen uns Fink und Co. mit der neuesten und besten Fintech-Magie eigentlich bringen?

Glücklicherweise müssen wir nicht in den Teeblättern blättern, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Larry Fink war so freundlich, sie für uns schwarz auf weiß aufzuschreiben.

Seit 2012 schreibt Fink, der de facto der Herrscher über den Reichtum der Welt ist, jedes Jahr einen „Brief an die CEOs“, in dem er die nächsten Schritte auf seinem Weg zur Weltherrschaft darlegt.

. . . Errr, ich meine, er schreibt den Brief „als Treuhänder für unsere Kunden, die uns mit der Verwaltung ihres Vermögens betrauen – um die Themen hervorzuheben, die meiner Meinung nach entscheidend sind, um dauerhafte langfristige Erträge zu erzielen und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.“

Diese Briefe des Mannes, der einen beträchtlichen Teil des weltweit investierbaren Vermögens verwaltet, werden manchmal als „Aufruf zum Handeln“ an die Unternehmensführer bezeichnet und bewirken tatsächlich eine Änderung des Verhaltens der Unternehmen. Dass dies so ist, sollte für jeden, der auch nur zwei Gehirnzellen besitzt, selbstverständlich sein, und genau deswegen hat ein Forscherteam monatelange, sorgfältige Untersuchungen durchgeführt, um eine von Fachleuten begutachtete Arbeit zu veröffentlichen, die zu dem Schluss kommt, dass die Portfoliounternehmen auf BlackRocks Bemühungen um öffentliches Engagement reagieren.

Was ist also Larry Finks neuestes Steckenpferd, fragen Sie sich? Der ESG-Betrug natürlich!

Richtig, Fink nutzte seinen Brief aus dem Jahr 2022, um sein gefangenes Publikum von Unternehmenschefs über „Die Macht des Kapitalismus“ zu belehren, womit er die Macht des Kapitalismus meint, menschliches Verhalten im Namen der „Nachhaltigkeit“ noch besser zu kontrollieren.

Konkret:

Vor zwei Jahren habe ich geschrieben, dass das Klimarisiko ein Investitionsrisiko ist. Und in dieser kurzen Zeit haben wir eine tektonische Verschiebung des Kapitals erlebt. Nachhaltige Investitionen haben jetzt 4 Billionen Dollar erreicht. Auch die Maßnahmen und Ambitionen zur Dekarbonisierung haben zugenommen. Dies ist erst der Anfang – die tektonische Verschiebung hin zu nachhaltigen Investitionen beschleunigt sich weiter. Ob nun Kapital in neue Unternehmen fließt, die sich auf Energieinnovationen konzentrieren, oder ob Kapital von traditionellen Indizes in individuellere Portfolios und Produkte umgeschichtet wird – wir werden mehr Geld in Bewegung sehen. Jedes Unternehmen und jede Branche wird sich durch den Übergang zu einer Netto-Null-Welt verändern. Die Frage ist: Werden Sie führen oder werden Sie geführt werden?

Oooh, oooh, ich will führen, Larry! Nimm mich, nimm mich! … aber bitte sag mir, wie ich mein Unternehmen in diese schöne neue Netto-Null-Weltordnung führen kann.

Im Stakeholder-Kapitalismus geht es darum, langfristige, dauerhafte Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Und die Transparenz in Bezug auf die Planung Ihres Unternehmens für eine Netto-Null-Welt ist ein wichtiger Bestandteil davon. Aber das ist nur eine von vielen Angaben, die wir und andere Investoren von den Unternehmen verlangen. Als Verwalter des Kapitals unserer Kunden verlangen wir von den Unternehmen, dass sie nachweisen, wie sie ihrer Verantwortung gegenüber den Aktionären gerecht werden, unter anderem durch solide Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken und -richtlinien.

Ja, zur Überraschung von absolut niemandem hat Larry Fink BlackRock für den Multi-Billionen-Dollar-Betrug der „Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken und -Richtlinien“, besser bekannt als ESG, verpflichtet. Diejenigen, die noch nichts über ESG wissen, können sich mit meiner Präsentation „ESG and the Big Oil Conspiracy“ (ESG und die große Ölverschwörung) von Anfang dieses Jahres auf den neuesten Stand bringen. Oder sie können die Zusammenfassung des ESG-Betrugs von Iain Davis in seinem Artikel über die Globalisierung der Allmende (auch bekannt als die Finanzialisierung der Natur durch sogenannte „Natural Asset Corporations“) lesen:

Dies wird mithilfe von Stakeholder Capitalism Metrics erreicht. Vermögenswerte werden anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-Benchmarks (ESG) für nachhaltige Unternehmensleistung bewertet. Jedes Unternehmen, das sich am Markt finanzieren will, etwa durch die Ausgabe von Klimaanleihen oder grünen Anleihen für europäische Projekte, muss ein gutes ESG-Rating vorweisen können. Ein niedriges ESG-Rating schreckt Investoren ab und verhindert, dass ein Projekt oder ein Geschäftsvorhaben in Angriff genommen wird. Bei einem hohen ESG-Rating werden sich die Investoren darauf stürzen, ihr Geld in Projekte zu stecken, die durch internationale Vereinbarungen abgesichert sind. Durch die Kombination von Finanzinitiativen wie NACs und ESGs werden die SDGs in Marktregeln umgewandelt.

Mit anderen Worten: ESG ist eine Reihe von Scheinmetriken, die von globalistischen Denkfabriken und Möchtegern-Regierungsräten (wie dem Weltwirtschaftsforum) ausgeheckt wurden, um als eine Art Sozialkredit-System für Unternehmen zu dienen. Wenn Unternehmen sich nicht an die aktuelle globalistische Politik halten – sei es, dass sie sich zu industriezerstörenden Netto-Null-Verpflichtungen (oder sogar Absolut-Null-Verpflichtungen) verpflichten oder Gedankenverbrecher aus dem Bankensektor verbannen oder etwas anderes, das auf der globalistischen Checkliste steht -, wird ihr ESG-Rating in Mitleidenschaft gezogen.

„Na und?“, werden Sie vielleicht fragen. „Was hat ein ESG-Rating mit dem Preis von Tee in China zu tun, und warum sollte sich ein CEO dafür interessieren?

Das „Na und“ besteht darin, dass BlackRock – wie Fink in seinem jüngsten Schreiben andeutet – die ESG-Berichterstattung und -Einhaltung in seine Überlegungen einbeziehen wird, wenn es darum geht, in welche Aktien und Anleihen zu investieren und welche es zu ignorieren gilt.

Und Fink ist nicht allein. Es gibt inzwischen 291 Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative, einer „internationalen Gruppe von Vermögensverwaltern, die sich dem Ziel verpflichtet haben, bis 2050 oder früher keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen“. Dazu gehören BlackRock, Vanguard, State Street und eine Reihe anderer Unternehmen, die zusammen ein Vermögen von 66 Billionen Dollar verwalten.

Im Klartext: BlackRock und die anderen globalistischen Investmentfirmen nutzen ihre Macht als Vermögensverwalter, um die Unternehmenswelt nach ihrem Bild zu formen und die Unternehmen ihrem Willen zu unterwerfen.

Und falls Sie sich wundern: Ja, das hat auch mit der KI-Agenda zu tun.

Im Jahr 2020 kündigte BlackRock die Einführung eines neuen Moduls für sein automatisiertes Aladdin-System an: Aladdin Climate.

Aladdin Climate ist die erste Softwareanwendung, die Anlegern Messungen sowohl des physischen Risikos des Klimawandels als auch des Übergangsrisikos zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auf Portfolios mit klimaangepassten Wertpapierbewertungen und Risikometriken bietet. Mithilfe von Aladdin Climate können Anleger nun Klimarisiken und -chancen auf Wertpapierebene analysieren und die Auswirkungen von politischen Veränderungen, Technologie und Energieversorgung auf bestimmte Investitionen messen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Welt aussehen könnte, die von digitalen Oberherren auf Geheiß dieser ESG-Agenda gelenkt wird, müssen wir uns nur den aktuellen Konflikt in der Ukraine ansehen. Wie Fink in seinem Brief an die Aktionäre Anfang des Jahres schrieb:

Ein weniger diskutierter Aspekt des Krieges sind schließlich seine möglichen Auswirkungen auf den Aufschwung digitaler Währungen. Der Krieg wird die Länder dazu veranlassen, ihre Währungsabhängigkeiten neu zu bewerten. Schon vor dem Krieg waren mehrere Regierungen bestrebt, eine aktivere Rolle bei digitalen Währungen zu spielen und den regulatorischen Rahmen zu definieren, unter dem sie operieren. So hat die US-Zentralbank kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben, um die möglichen Auswirkungen eines digitalen US-Dollars zu untersuchen. Ein globales digitales Zahlungssystem, das sorgfältig konzipiert ist, kann die Abwicklung internationaler Transaktionen verbessern und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche und Korruption verringern. Digitale Währungen können auch dazu beitragen, die Kosten für grenzüberschreitende Zahlungen zu senken, zum Beispiel, wenn im Ausland tätige Arbeitnehmer ihre Einkünfte an ihre Familien zurückschicken. Angesichts des zunehmenden Interesses unserer Kunden untersucht BlackRock digitale Währungen, Stablecoins und die zugrundeliegenden Technologien, um zu verstehen, wie sie uns bei der Betreuung unserer Kunden helfen können.

Die Zukunft der Welt, wie sie BlackRock vorschwebt, ist nun in vollem Umfang sichtbar geworden. Es ist eine Welt, in der zügellose Computer-Lernalgorithmen die Investitionen der weltweit größten Institutionen automatisch in die Kassen derjenigen lenken, die den Forderungen von Fink und seinen Mitstreitern nachgeben. Es ist eine Welt, in der Transaktionen zunehmend digitalisiert werden, wobei jede Transaktion zum finanziellen Vorteil der algorithmischen Oberherren bei BlackRock ausgewertet wird. Und es ist eine Welt, in der Unternehmen, die sich weigern, sich der Agenda anzuschließen, mit einem ESG-Degrading in die Vergessenheit geraten und Einzelpersonen, die Widerstand leisten, ihre CBDC-Geldbörsen gesperrt werden.

Der Wandel von BlackRock von einer reinen Investmentfirma zu einem finanziellen, politischen und technologischen Koloss, der die Macht hat, den Lauf der menschlichen Zivilisation zu steuern, ist fast abgeschlossen.

JAMES O’KEEFE: Darf ich vorstellen: Serge Varlay, ein Personalvermittler bei BlackRock. SERGE VARLAY: Lassen Sie mich Ihnen sagen, es geht nicht darum, wer der Präsident ist. Es geht darum, wer die Brieftasche des Präsidenten kontrolliert. UNDERCOVER REPORTER: Und wer ist das? VARLAY: Die Hedgefonds, BlackRock, die Banken. Diese Leute regieren die Welt. Wahlkampffinanzierung. Ja, man kann seine Kandidaten kaufen. Offensichtlich haben wir dieses System bereits eingeführt. Zuerst sind da die Senatoren. Diese Typen sind verdammt geizig. Haben Sie 10 Riesen? Damit können Sie einen Senator kaufen. „Ich könnte Ihnen 500 Riesen geben, ohne Fragen zu stellen. Werden Sie tun, was getan werden muss?“ Macht das eigentlich jeder? Macht BlackRock das auch? VARLAY: Das macht jeder. Es spielt keine Rolle, wer gewinnt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich sie in der Tasche. QUELLE: BlackRock-Rekrutierer, der über das Schicksal von Menschen entscheidet“, sagt: Krieg ist gut fürs Geschäft“ Undercover-Filmmaterial

SCHLUSSFOLGERUNG

So düster die Erkundung dieses weltbeherrschenden Molochs auch ist, es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Die Öffentlichkeit wird sich zumindest endlich der Existenz von BlackRock und seiner relativen Bedeutung auf der globalen Finanzbühne bewusst. Dies spiegelt sich in einer zunehmenden Zahl von Protesten wider, die sich gegen BlackRock und seine Aktivitäten richten. Zum Beispiel:

NOW – BlackRock HQ in NYC mit Heugabeln gestürmt

Klimaaktivisten marschieren zum BlackRock HQ für Occupy Park Ave Proteste – NYC

Aufmerksame Beobachter werden jedoch feststellen, dass sich diese Proteste nicht gegen die BlackRock-Agenda richten, die ich in dieser Serie dargelegt habe. Ganz im Gegenteil. Sie sind für diese Agenda. Das Hauptargument der Demonstranten scheint zu sein, dass Fink und BlackRock Greenwashing betreiben und dass der Megakonzern tatsächlich mehr an seinem Gewinn interessiert ist als an der Rettung von Mutter Erde.

Nun, das stimmt. Sogar der ehemalige Chief Investment Officer for Sustainable Investing von BlackRock hat nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen einen ausführlichen, vierteiligen Enthüllungsbericht verfasst, in dem er darlegt, dass der von Fink propagierte Vorstoß für nachhaltiges Investieren“ von vorn bis hinten ein Betrug ist.

Mein einziger Kritikpunkt an dieser begrenzten Kritik an BlackRock ist, dass sie impliziert, dass Fink und seine Mitstreiter nur daran interessiert sind, Dollars anzuhäufen. Das tun sie nicht. Sie sind daran interessiert, ihren finanziellen Reichtum in reale Macht zu verwandeln. Macht, die sie im Dienste ihrer eigenen Agenda ausüben und mit einem falschen grünen Mantel umhüllen werden, weil sie glauben – und das nicht ohne Grund -, dass die Öffentlichkeit das so will.

Etwas näher an der Sache sind gemeinnützige Gruppen wie Consumers‘ Research, die BlackRock wegen der Verarmung der Realwirtschaft zum eigenen Vorteil und zum Vorteil ihrer Kunden „anklagen“. Man sollte meinen, dass ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ESG-Standards (Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards) für amerikanische Unternehmen durchzusetzen, dieselben Standards auch auf ausländische Investitionen anwenden würde, aber BlackRock drängt seine „Wake-Agenda“ weder China noch Russland auf“, erklärte Will Hild, Executive Director von Consumers‘ Research, Anfang des Jahres nach dem Start einer Werbekampagne gegen den Investmentriesen.

Aber auch diese Kritik scheint an der Sache vorbeizugehen. Will Hild damit sagen, dass Fink über jeden Vorwurf erhaben wäre, wenn er seine wirtschaftszerstörerischen Maßstäbe gleichmäßig auf alle anwenden würde?

Hoffnungsvoller stimmt, dass es Anzeichen dafür gibt, dass die politische Klasse – die immer bereit ist, sich an die Spitze einer Parade zu stellen und so zu tun, als würde sie sie anführen – die wachsende öffentliche Unzufriedenheit mit BlackRock aufgreift und beginnt, die Beziehungen zu dem Unternehmen zu kappen.

In den vergangenen Monaten haben mehrere Regierungen von US-Bundesstaaten ihre Absicht angekündigt, sich von BlackRock zu trennen. 19 Generalstaatsanwälte von Bundesstaaten unterzeichneten im August sogar einen Brief an Larry Fink, in dem sie ihn für seine Agenda der sozialen Kontrolle kritisierten:

Die Maßnahmen von BlackRock in Bezug auf eine Vielzahl von Governance-Zielen können gegen mehrere staatliche Gesetze verstoßen. Im Schreiben von Herrn McCombe wird behauptet, dass unsere Treuhandgesetze eingehalten werden, weil BlackRock eine private Motivation hat, die sich von seinen öffentlichen Verpflichtungen und Erklärungen unterscheidet. Dies reicht wahrscheinlich nicht aus, um den staatlichen Gesetzen zu genügen, die eine ausschließliche Konzentration auf die finanzielle Rendite verlangen. Unsere Staaten werden nicht tatenlos zusehen, wie die Renten unserer Rentner für BlackRocks Klima-Agenda geopfert werden. Es ist an der Zeit, dass BlackRock offenlegt, ob es die wertvollsten Stakeholder unserer Staaten, unsere derzeitigen und zukünftigen Rentner, wirklich schätzt.

Im Rahmen dieses Desinvestitionsvorstoßes kündigte der Schatzmeister des Bundesstaates Louisiana im Oktober an, dass der Staat 794 Millionen Dollar an staatlichen Geldern von BlackRock abzieht, der Schatzmeister des Bundesstaates South Carolina kündigte Pläne an, bis zum Jahresende 200 Millionen Dollar aus der Kontrolle des Unternehmens abzuziehen, und Arkansas hat bereits 125 Millionen Dollar aus Geldmarktkonten unter der Verwaltung von BlackRock abgezogen.

Wie ich in meinem Auftritt in der Hrvoje Morić Show feststellte, ist die Tatsache, dass sich die Regierungen dieser Bundesstaaten gezwungen sehen, Maßnahmen gegen BlackRock zu ergreifen, unabhängig von den tatsächlichen Beweggründen ein hoffnungsvolles Zeichen. Es bedeutet, dass die politische Klasse versteht, dass ein zunehmender Teil der Öffentlichkeit sich der BlackRock/ESG/Corporate Governance-Agenda bewusst ist und sie ablehnt.

Wieder einmal kommen wir zum Fazit: Das Einzige, was wirklich zählt, ist das öffentliche Bewusstsein für die Probleme, die mit dem Aufstieg eines Finanz- (und politischen und technologischen) Giganten wie BlackRock verbunden sind, und nur die allgemeine öffentliche Meinung kann den Ausschlag geben, wenn es darum geht, einem Ungetüm wie dem, das Fink geschaffen hat, den Reichtum (und damit die Macht) zu nehmen.

Doch bevor wir hier zum Schluss kommen, gibt es noch einen letzten Punkt zu beachten.

Sie erinnern sich vielleicht, dass wir zu Beginn dieser Untersuchung die Position von BlackRock als einer der größten institutionellen Aktionäre von Walmart hervorgehoben haben:

Und in Coca-Cola:

Und in Moderna:

Und bei Exxon:

Und bei Amazon:

….und in scheinbar jedem anderen Unternehmen von Bedeutung auf der Weltbühne. Nun, die Faktenprüfer werden Ihnen sagen, dass dies eigentlich keine Rolle spielt, weil es die Aktionäre sind, die die Aktien tatsächlich besitzen, nicht BlackRock selbst. Aber das wirft eine weitere Frage auf: Wem gehört BlackRock?

Oh, natürlich.

Mir ist klar, dass das eine Menge Informationen sind, die man auf einmal aufnehmen muss. Lesen Sie diese Serie ruhig ein- oder zweimal durch. Folgen Sie einigen der zahlreichen Links, um sich mit der Materie vertraut zu machen. Teilen Sie diese Berichte mit anderen.

Aber wenn Sie sich nach der Lektüre all dieser Berichte dabei ertappen, wie Sie auf diese Listen der „Top Institutional Holders“ zurückblicken und sagen: „Hey, Moment! Wer ist The Vanguard Group?“ …

. . . Nun, dann würde ich sagen, Sie fangen an, es zu begreifen! Gut gemacht!

Wer ist also die Vanguard Group? Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich in der nächsten Ausgabe des Corbett Report Abonnenten-Newsletters beantworten werde! Ich hoffe, Sie sind dabei, um die Antwort zu erfahren!