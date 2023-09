Ist ein Krieg mit China unausweichlich?

Michael Whitney

Was hat sich in den Beziehungen zwischen den USA und China verändert, das die beiden Länder einem Krieg näher bringt?

Niemand scheint es zu wissen. Wer die Entwicklungen in China aufmerksam verfolgt, weiß, dass die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten in den vergangenen Jahren immer angespannter worden sind. Doch obwohl die USA eine feindseligere Haltung gegenüber China eingenommen haben, scheint niemand zu wissen, warum. Hat China etwas Besonderes getan, das Washington verärgert und zu Wirtschaftssanktionen, Technologieblockaden und militärischen Provokationen in der Straße von Taiwan geführt hat?

Nein, es gibt keinen Hinweis darauf, dass China etwas getan hat. Was sich geändert hat, ist die Haltung Washingtons gegenüber China. Und wie Sie sehen werden, hat sich Washingtons Haltung sehr schnell und sehr dramatisch geändert. China wurde fast über Nacht vom Freund zum Feind.

Hier ist der Grund.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 verfolgten die USA eine Politik des Engagements gegenüber China, die die Entwicklung des Landes beschleunigte und es zum wichtigsten Motor des globalen Wachstums machte. Im Dezember 2001 wurde China der Meistbegünstigungsstatus (MFN) gewährt, kurz darauf folgte der Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO). Diese Entwicklungen ermöglichten China den Zugang zu den westlichen Märkten und machten das Land zu einem Produktionszentrum für multinationale US-Unternehmen wie Nike, Apple und Dell. Die Öffnung Chinas führte auch zu einem Anstieg ausländischer Investitionen, die das Wachstum ankurbelten und gleichzeitig die Finanzanlagen und den Anleihemarkt des Landes stärkten. Kurzum: Die US-Politik legte den Grundstein für das „chinesische Wunder“, das die Bühne für einen Großmachtkonflikt mit den USA bereitete.

Kein anderes Land der Welt ist für den kometenhaften Aufstieg Chinas so verantwortlich wie die USA. Doch nun hat das außenpolitische Establishment entschieden, dass ihm seine eigene Schöpfung nicht gefällt. Es gefällt ihm nicht, dass China die sich ihm bietenden Chancen genutzt hat, um sich in einen Konkurrenten der Vereinigten Staaten zu verwandeln. Es gefällt ihnen nicht, dass Chinas Wirtschaft mehr als doppelt so schnell wächst wie die amerikanische und die USA innerhalb eines Jahrzehnts überholen wird. Es gefällt ihnen nicht, dass China ein hochmodernes Infrastrukturnetz des 21. Jahrhunderts aufbaut, das große Teile Europas, des Nahen Ostens, Afrikas und Asiens wirtschaftlich in die weltweit größte Freihandelszone integrieren wird. Chinas expansive wirtschaftspolitische Strategie wird unweigerlich die „regelbasierte internationale Ordnung“ durch ein von China angeführtes System ersetzen, in dem der Renminbi die Reservewährung der Welt ist und Chinas Finanzmärkte die größten und liquidesten der Welt sind. Das außenpolitische Establishment Amerikas ist über keine dieser Entwicklungen glücklich, zumal es für sie alle die Hauptverantwortung trägt.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Chinesen sind intelligente, einfallsreiche, kreative und hart arbeitende Menschen. Und die Kommunistische Partei Chinas hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, 800 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien und gleichzeitig die Wirtschaft des Landes zu beispiellosem Wachstum und Wohlstand zu führen.

Aber ohne den Zugang zu den westlichen Märkten und ohne den Beitritt zur WTO gäbe es heute kein chinesisches Wunder und keine chinesische Supermacht. Diese Möglichkeiten waren das Ergebnis einer breit abgestützten Politik, die von den außenpolitischen Eliten der USA fast einstimmig unterstützt wurde. Wenn Washington jetzt bereut, diese Politik unterstützt zu haben, kann es sich nur selbst die Schuld geben. Hier einige weitere Hintergrundinformationen des Außenpolitik-Experten John Mearsheimer:

Während des Kalten Krieges und unter der Politik von Präsident Nixon beschlossen die USA, sich in China zu engagieren und mit China eine Quasi-Allianz gegen die Sowjetunion zu bilden. Das war sehr vernünftig. Und Nixon tat gut daran, die chinesische Wirtschaft wachsen zu lassen, denn je mächtiger China wurde, desto effektiver war es als Abschreckungspartner gegen die Sowjetunion. Doch als der Kalte Krieg 1989 endete und die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, brauchten die USA China nicht mehr, um die Sowjetunion im Zaum zu halten.

Was wir törichterweise taten, war, eine Politik des Engagements zu verfolgen, die ausdrücklich darauf abzielte, China dabei zu helfen, wirtschaftlich stärker zu werden. In dem Maße, in dem China wirtschaftlich wuchs, wandelte es diese wirtschaftliche Macht natürlich in militärische Macht um, und die Vereinigten Staaten trugen als Folge dieser törichten Politik des Engagements dazu bei, einen ebenbürtigen Konkurrenten zu schaffen.

Meine Schlussfolgerung ist, dass die Nixon-Kissinger-Politik von Anfang der 1970er bis Ende der 1980er-Jahre sehr vernünftig war. Aber danach war das Engagement ein kolossaler strategischer Fehler …

Die USA haben nicht nur damit gerechnet, dass China an Macht gewinnen würde – sie haben China auch bewusst dabei geholfen. Sie gingen davon aus, dass China mit der Zeit eine Demokratie und damit ein verantwortungsvoller Akteur in einer von den USA geführten internationalen Ordnung werden würde.

Das ist natürlich nicht geschehen. China ist keine Demokratie geworden. Und China hat sich tatsächlich zum Ziel gesetzt, die Hegemonie in Asien zu erringen und die USA weltweit herauszufordern. Wir haben einen neuen Kalten Krieg. US-Engagement mit China ein „strategischer Fehler“: Mearsheimer, Nikkei

Ich stimme zwar den meisten Aussagen Mearsheimers zu, widerspreche aber entschieden der Auffassung, dass die amerikanische Führung wirklich besorgt darüber war, dass China eine Demokratie werden könnte. Demokratie erklärt auch nicht, warum die US-Politik von einem für beide Seiten vorteilhaften Engagement zu offener Feindseligkeit übergegangen ist. Was Mearsheimer nicht anerkennt, ist die Tatsache, dass die westlichen Volkswirtschaften von einer Oligarchie von Eliten kontrolliert werden, denen es nicht gelungen ist, die Machtstruktur der chinesischen Regierung wesentlich zu durchdringen. Das liegt nicht daran, dass die chinesische Regierung angeblich „kommunistisch“ ist, sondern daran, dass die chinesische Führung stark nationalistisch und entschlossen ist, die souveräne Unabhängigkeit Chinas gegen die Angriffe westlicher Eliten zu verteidigen. Mit anderen Worten, die sich abzeichnende Konfrontation mit China ist ein Machtkampf zwischen der globalistischen Kabale des WEF und den chinesischen Nationalisten.

China ist jedenfalls nicht für die angespannten Beziehungen verantwortlich, die heute bestehen. Die Feindseligkeiten und Provokationen gehen alle von den USA aus, die versuchen, den Schaden, den sie durch die Umsetzung einer Politik verursacht haben, die ihren eigenen nationalen Interessen zuwiderläuft, wiedergutzumachen. Kurz gesagt, die Biden-Administration versucht, 30 Jahre gescheiterter Politik ungeschehen zu machen, indem sie eine Kehrtwende vollzieht und dann China die Schuld dafür gibt. Dies ist eine klassische „Köder und Schalter“-Operation. Mehr von Mearsheimer:

Die Zeit hat gezeigt, dass die Strategie des Engagements gescheitert ist. Die chinesische Wirtschaft hat einen beispiellosen Aufschwung erlebt, aber das Land hat sich nicht zu einer liberalen Demokratie oder zu einem „responsible glass-holder (ein Akteur, der an der Aufrechterhaltung der gegenwärtigen internationalen Ordnung interessiert ist)“ entwickelt. Im Gegenteil, die chinesische Führung sieht in liberalen Werten eine Bedrohung für die Stabilität ihres Landes. Und sie verfolgen eine rigorose Außenpolitik, wie sie für die Führer aufstrebender Mächte typisch ist. Wir müssen zugeben, dass das wirtschaftliche Engagement ein kolossaler strategischer Fehler war. Kurt Campbell und Eli Ratner – zwei ehemalige Beamte der Obama-Administration, die das Scheitern des Engagements einräumten und jetzt Mitglieder der Biden-Administration sind – schreiben: „Washington sieht sich nun dem dynamischsten und beeindruckendsten Konkurrenten in der modernen Geschichte gegenüber. (US-Engagement mit China ein „strategischer Fehler“: Mearsheimer, Nikkei)

Die Frage, die sich sofort aufdrängt, ist: Wenn das Engagement ein solch „kolossaler strategischer Fehler“ war, warum hat es dann 30 Jahre gedauert, um dies zu erkennen? Mit einer Bevölkerung, die viermal so groß ist wie die der USA, und einem BIP-Wachstum von etwa 9% über zwei Jahrzehnte hätte es ziemlich offensichtlich sein müssen, dass China in nicht allzu ferner Zukunft größer und mächtiger sein würde als die USA. Doch jeder im politischen Establishment tat so, als würde er nicht sehen, was sich direkt vor seiner Nase abspielte.

Das ist schockierend. Und noch schockierender ist das Mittel, auf das sich unsere Staats- und Regierungschefs geeinigt haben, um ihren derzeitigen Vorsprung in der Weltordnung zu erhalten. Sie wollen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu sabotieren. Das passt perfekt zu Mearsheimers Beobachtung, dass „die einzige Chance, die Dynamik zu ändern, eine dramatische Krise ist, die Chinas unaufhaltsames Wachstum untergräbt“. Und das erklärt, was heute geschieht: Die Biden-Administration unternimmt konzertierte Anstrengungen, um die verwundbaren Sektoren der chinesischen Wirtschaft ins Visier zu nehmen und durch Sanktionen, Blockaden und Unterbrechungen der Versorgungswege so viel Schaden wie möglich anzurichten. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Wirtschaftskrieg gegen China in den nächsten Jahren sukzessive verschärfen wird, begleitet von neuen Provokationen in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer. Wenn Mearsheimers Analyse richtig ist, stehen wir erst am Anfang eines hybriden Krieges, der sich zweifellos über Jahre hinziehen wird.

Wann sind unsere außenpolitischen Genies auf die Idee gekommen, dass die Ankurbelung des chinesischen Wachstums tatsächlich die Zukunftsaussichten der USA beeinträchtigen könnte?

Wir kennen den genauen Zeitpunkt nicht, aber es sieht so aus, als ob um 2017 herum der Konsens der Eliten über die Unterstützung des Engagements zu bröckeln begann, da immer mehr Menschen die Unzulänglichkeiten der Politik erkannten. Lesen Sie diesen Kommentar von Martin Wolf, Mitherausgeber der Financial Times, der erklärt, wie schnell sich die westlichen Eliten gegen China wandten:

Ich glaube, was passiert, ist, dass die westlichen Politiker, vorwiegend die amerikanischen, entschieden haben, dass der Aufstieg Chinas eine große strategische Bedrohung darstellt. Und das hat verschiedene Dimensionen. Eine davon ist, dass die Linke der Mitte gesagt hat: „Nun, die werden nie eine Demokratie werden, wie wir sie uns vorgestellt haben, und das ist problematisch. Das gefällt uns nicht. Aber das größere Element – und das ist die Ansicht der strategischen Gemeinschaft und eines großen Teils der Geschäftswelt – ist: „Diese Leute (China) stellen eine ernsthafte Bedrohung dar. Sie haben riesige Ressourcen, sie haben eine ziemlich große Verteidigungsstruktur, sie sind technologisch in einigen bedeutungsvollen Bereichen auf dem Vormarsch, und wir sind viel zu sehr von ihnen abhängig… Sie empfinden die Interdependenz mit China als beängstigend, und diese Paranoia ist zu einem dominierenden Element des amerikanischen Denkens geworden. Und das hat sich in Amerika rasant und ausgesprochen stark verändert, aber wir sehen das jetzt auch in Europa. Kürzlich hat der Bundesverband der Deutschen Industrie ein Papier veröffentlicht, in dem es sinngemäß heißt: „Sie kennen die chinesische Technologiepolitik; das ist eine Bedrohung für Deutschland.“ Das ist eine große Veränderung und das ist erst in jüngster Vergangenheit passiert“. China: Freund oder Feind? You Tube, 12:35 Minuten

Laut Wolf änderten sich die allgemeinen Ansichten der außenpolitischen Eliten über China rasant und sehr dramatisch. (Wolfs Bericht ähnelt dem vieler anderer Eliten, die die gleiche Geschichte erzählen). Engagement wurde zunehmend als schädlich für westliche Interessen angesehen, und die Suche nach einem anderen Ansatz begann. Was Wolf uns nicht sagt, ist, was die Außenpolitiker davon überzeugte, dass China zu einer „großen strategischen Bedrohung“ geworden war. War es die zunehmend aktivistische Kontrolle ausländischer Unternehmen durch die KPCh oder die Weigerung der Kommunistischen Partei, ihre riesigen staatseigenen Unternehmen (SOEs) zu reformieren? Supercomputing?

Was war es?

Auch wenn wir diese Frage nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten können, so können wir doch eine begründete Vermutung anstellen.

Im Jahr 2013 startete der chinesische Präsident Xi Jinping sein charakteristisches Infrastrukturprogramm, die Belt and Road Initiative, eine umfassende Entwicklungsstrategie, die mehrere Kontinente umfasst und das teuerste und größte Infrastrukturprogramm aller Zeiten darstellt. Die BRI hat bereits Zusagen von mehr als 150 Staaten erhalten, die 75% der Weltbevölkerung repräsentieren. Das erklärte Ziel des Projekts ist es, „die regionale Konnektivität zu verbessern und eine bessere Zukunft zu ermöglichen“. In der Tat tut das Projekt all dies und noch viel mehr. Die BRI wird Häfen, Wolkenkratzer, Eisenbahnen, Straßen, Brücken, Flughäfen, Dämme, Kohlekraftwerke und Eisenbahntunnel verbessern und so ein riesiges Spinnennetz aus hochmodernen Hochgeschwindigkeitszügen schaffen, das die Transportkosten senken und die Gewinne von Herstellern und Großhändlern steigern wird. Die BRI entwirft die Vision einer vollständig integrierten Welt im 21. Jahrhundert, in der Peking das Epizentrum des Welthandels sein wird. Deswegen sind die USA und ihre Verbündeten – überzeugte Verfechter eines archaischen, extraktiven Modells des neoliberalen Kapitalismus – bereit, alles zu tun, um Chinas Entwicklung aus dem Gleis zu werfen und die Umsetzung dieses futuristischen Plans zu verhindern. So fasste Sir Malcolm Rifkind , Politiker und ehemaliger Kabinettsminister, kürzlich die Bedeutung der BRI in einer Diskussion über China auf YouTube zusammen:

„Wenn wir in die Zukunft blicken, denke ich, dass das Wichtigste die potenzielle Bedeutung der Belt and Road Initiative für die Beziehungen zwischen Europa und China ist. Seit Jahrtausenden sind Europa und China auf den Seeweg angewiesen. Diese riesige zentralasiatische Landmasse war wie der Atlantische Ozean eine Barriere. Was jetzt passiert, und wenn wir 5, 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen, dann gibt es immer mehr Güterzüge, die in beide Richtungen von China nach Westeuropa fahren. Das heißt also, Europa und China könnten sich direkt anschauen, so wie es Europa und Nordamerika durch den Luftverkehr und die Tatsache, dass der Atlantik zu einer Brücke geworden ist, möglich war. Das wäre eine historische Veränderung, unabhängig von der Politik, wo China und Europa sich direkt anschauen und auf diese Weise miteinander agieren. Das hätte massive Auswirkungen“. China: Freund oder Feind? You Tube, 1:21:10 Min.

Rifkind hat recht. Die Öffnung von Transitkorridoren und Frachtlinien zwischen China und Europa ist „das Wichtigste“, weil sie die Kontinente in einer riesigen Freihandelszone näher zusammenbringt, was unweigerlich ihre gegenseitige Macht und ihren Wohlstand vergrößern wird, während die USA außen vor bleiben. Das ist der Grund, warum die Biden-Administration so entschlossen ist, sicherzustellen, dass die BRI nicht Wirklichkeit wird. Es sei daran erinnert, dass das oberste außenpolitische Ziel der Vereinigten Staaten darin besteht, „eine feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu beherrschen, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle ausreichen würden, um globale Macht zu schaffen“. Die enorme Ausdehnung von Chinas Belt and Road über die eurasische Landmasse und die Verbindung europäischer Hauptstädte mit Peking und Shanghai passt definitiv in diese Beschreibung und macht China zum Erzfeind Washingtons.

Noch glaubt die chinesische Führung, dass sie mit Washington zu einer Übereinkunft kommen kann, die eine direkte Konfrontation vermeidet. Aber Washingtons rote Linien sind bereits überschritten, und Ärger ist vorprogrammiert.

Michael Whitney ist ein renommierter geopolitischer und sozialer Analyst mit Sitz im US-Bundesstaat Washington. Er begann seine Karriere als unabhängiger Bürgerjournalist im Jahr 2002 mit einem Engagement für ehrlichen Journalismus, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden.