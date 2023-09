UN-Präsident billigt Pandemie-Erklärung – Datenschutzexperten warnen vor „digitalem Gulag“

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat heute gegen den Widerstand von elf Staaten eine Erklärung zur Pandemieprävention verabschiedet, mit der eine globale Pandemiebehörde geschaffen werden soll. Kritiker sagten, die Erklärung unterstütze Restriktionen im Stil von COVID-19, darunter „die Schließung von Schulen und die unverhältnismäßige Ausgrenzung von Frauen aus dem Arbeitsmarkt und in die Armut“.

Der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) hat heute die unverbindliche UN-Erklärung zur Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPPR) ohne Abstimmung in der Vollversammlung und gegen die Einwände von 11 Staaten angenommen.

Kritiker bezeichneten die Erklärung, mit der eine globale Pandemiebehörde geschaffen werden soll, die befugt ist, Abriegelungen, allgemeine Impfungen und Zensur von „Fehlinformationen“ durchzusetzen, als „heuchlerisch“ und „aus den Fugen geraten“.

Die Genehmigung erfolgte im Rahmen eines hochrangigen Treffens zum Thema PPPR. Doch was bedeutet die Erklärung in der Praxis?

Für die Befürworter ist die Erklärung ein wichtiger Schritt hin zu einer globalen Koordinierung der Pandemieprävention und der öffentlichen Gesundheit.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bietet sie „die Möglichkeit, Pandemien und deren Folgen zu verhindern und sich darauf vorzubereiten, und zwar mit einem Ansatz, der alle staatlichen Sektoren einbezieht“.

Die WHO sagte auch, dass das PPPR darauf abzielt, „Lehren aus der COVID-19-Pandemie zu ziehen“, und dass es „in einer Zeit kommt, in der die Welt mit zahlreichen humanitären und klimabedingten Krisen konfrontiert ist, die Leben und Existenzgrundlagen auf der ganzen Welt bedrohen“.

In einer Erklärung sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus: „Wenn uns COVID-19 nichts anderes gelehrt hat, dann dass, wenn die Gesundheit in Gefahr ist, alles in Gefahr ist.“ Er verknüpfte das PPPR mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und sagte, die Staats- und Regierungschefs sollten zeigen, dass sie die schmerzhaften Lektionen der Pandemie gelernt haben.

Rechtsanwalt Lawrence Gostin, Leiter des WHO-Kollaborationszentrums an der Georgetown University – eine Schlüsselfigur, die bei den Verhandlungen über den vorgeschlagenen „Pandemievertrag“ und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IHR) eine wichtige Rolle hinter den Kulissen spielt – sagte, das hochrangige Treffen sei „unsere beste Chance, die Unterstützung und das große Engagement der Staats- und Regierungschefs zu gewinnen“.

„Beispielloses“ Abkommen geht auf Kosten der nationalen Souveränität

Andere Experten sahen das anders. Der Autor und Podcaster Frank Gaffney, Gründer und Präsident des Center for Security Policy, sagte gegenüber The Defender, es sei „sehr besorgniserregend“, dass die U.N. und die WHO „die Art von ständiger Fähigkeit oder Autorität ihrerseits, im Wesentlichen zu diktieren, was Notfälle sind, weiter fördern, wenn nicht sogar autorisieren werden“.

„Es lässt sich nicht vermeiden, dass dies auf Kosten der Souveränität der verschiedenen Nationen geht, denen dann gesagt wird, dass sie einen Notfall haben und was sie zu tun haben“, fügte er hinzu. „Das ist beispiellos.“

Gostin sagte, dass die Verhandlungsführer nicht wüssten, wie sie Rechenschaftspflicht und Souveränität bei der Umsetzung von Instrumenten wie dem PPPR, den IHR oder dem „Pandemievertrag“ in Einklang bringen könnten.

Dr. David Bell, Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, Biotech-Berater und ehemaliger Direktor für globale Gesundheitstechnologien beim Intellectual Ventures Global Good Fund, schrieb für das Brownstone Institute, dass das Hauptziel“ des PPPR darin bestehe, den Pandemievertrag“ und die IHR-Änderungen, die derzeit von den WHO-Mitgliedsstaaten verhandelt werden, zu unterstützen“.

Bell sagte, es gebe ein „Schweigeverfahren“, was bedeute, dass Staaten, die nicht reagierten, als Unterstützer des Textes angesehen würden. Er sagte, der Text sei „eindeutig widersprüchlich, manchmal irreführend und oft ziemlich sinnlos“ und ziele darauf ab, die Macht der WHO zu zentralisieren.

Bell sagte dem Defender: „Die Erklärung wurde nicht mit ernsthafter Absicht geschrieben, sondern ist im Wesentlichen leere Rhetorik, die eine fortgesetzte Zentralisierung der Kontrolle fördert, die die UNO und die WHO offen anstreben, auf Kosten von Demokratie, Menschenrechten und Gleichheit.“

Francis Boyle, J.D., Ph.D., ein Biowaffenexperte und Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, der den Anti-Terrorismus-Gesetzentwurf für biologische Waffen von 1989 entworfen hat, stimmte dem zu. „Die gleichen Leute, die den Pandemievertrag und die IHR-Änderungen entworfen haben, haben auch das PPPR-Dokument verfasst“, sagte Bell gegenüber The Defender.

„Es handelt sich hier um einen Versuch, die gesamte Organisation der Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und die ihr angeschlossenen Organisationen dazu zu bringen, den von der WHO vorgeschlagenen weltweiten totalitären medizinischen und wissenschaftlichen Polizeistaat zu unterstützen“, sagte er.

Auf dem heutigen hochrangigen Treffen waren Reden von 158 nationalen Vertretern geplant, darunter die Präsidenten oder Premierminister von 34 Ländern und als Vertreter der USA Außenminister Anthony Blinken.

Zu den Podiumsteilnehmern gehörten der deutsche Gesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach und Vertreter der Biotechnology Innovation Organization.

Was bedeutet die Erklärung für Sie?

Der endgültige Text der politischen Erklärung des PPPR vom 1. September enthält Aussagen und Vorschläge zu einer Reihe von Themen, von der Impfung bis zur so genannten „Fehlinformation“.

In der Erklärung heißt es: „Pandemien erfordern eine rechtzeitige, dringende und kontinuierliche Führung, globale Solidarität, verstärkte internationale Zusammenarbeit und multilaterales Engagement … zur Durchführung kohärenter und solider nationaler, regionaler und globaler Maßnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse … zur Stärkung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“.

In der Erklärung wird festgestellt, dass „Gesundheit eine Voraussetzung für alle“ und ein Indikator für „nachhaltige Entwicklung“ ist, und es werden folgende Forderungen gestellt:

Universelle Impfung : In der Erklärung wird die „tiefe Besorgnis“ über die weltweit sinkenden Impfraten zum Ausdruck gebracht und eine Verpflichtung zur Unterstützung der „Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln sowie von Präventionsmaßnahmen und Behandlungen für übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten“ eingegangen. „Routineimpfungen gehören zu den effizientesten und kosteneffektivsten Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens mit der größten Reichweite und den nachweislich besten Ergebnissen“, heißt es in der Erklärung, in der auch die „wichtige Rolle des Privatsektors bei der Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel“, einschließlich Impfstoffen, hervorgehoben wird. Sie ruft dazu auf, die Kapazitäten für Routineimpfungen, Impfungen und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, u. a. durch die Bereitstellung evidenzbasierter Informationen zur Förderung des Vertrauens, der Akzeptanz und der Nachfrage“ sowie durch die Ausweitung der Impfstoffabdeckung, um Ausbrüche sowie die Ausbreitung und das Wiederauftreten übertragbarer Krankheiten zu verhindern“.

: In der Erklärung wird die „tiefe Besorgnis“ über die weltweit sinkenden Impfraten zum Ausdruck gebracht und eine Verpflichtung zur Unterstützung der „Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln sowie von Präventionsmaßnahmen und Behandlungen für übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten“ eingegangen. „Routineimpfungen gehören zu den effizientesten und kosteneffektivsten Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens mit der größten Reichweite und den nachweislich besten Ergebnissen“, heißt es in der Erklärung, in der auch die „wichtige Rolle des Privatsektors bei der Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel“, einschließlich Impfstoffen, hervorgehoben wird. Sie ruft dazu auf, die Kapazitäten für Routineimpfungen, Impfungen und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, u. a. durch die Bereitstellung evidenzbasierter Informationen zur Förderung des Vertrauens, der Akzeptanz und der Nachfrage“ sowie durch die Ausweitung der Impfstoffabdeckung, um Ausbrüche sowie die Ausbreitung und das Wiederauftreten übertragbarer Krankheiten zu verhindern“. Die „vorübergehenden“ COVID-19-Befugnisse werden dauerhaft : In der Erklärung wird „Besorgnis über das anhaltende Auftreten und Wiederauftreten epidemieanfälliger Krankheiten“ geäußert und auf die Notwendigkeit hingewiesen, „auf den aus der COVID-19-Pandemie gezogenen Lehren und bewährten Praktiken aufzubauen“, einschließlich der „Umwandlung der während der Pandemie entwickelten, vorübergehend aufgestockten Kapazitäten“ in „dauerhafte Kapazitäten auf nachhaltige Weise“.

: In der Erklärung wird „Besorgnis über das anhaltende Auftreten und Wiederauftreten epidemieanfälliger Krankheiten“ geäußert und auf die Notwendigkeit hingewiesen, „auf den aus der COVID-19-Pandemie gezogenen Lehren und bewährten Praktiken aufzubauen“, einschließlich der „Umwandlung der während der Pandemie entwickelten, vorübergehend aufgestockten Kapazitäten“ in „dauerhafte Kapazitäten auf nachhaltige Weise“. Sie fordert eine verstärkte Überwachung und digitale Gesundheitsdokumente, wie z. B. Impfpässe : In der Erklärung wird „das Potenzial digitaler Gesundheitstechnologien“ bei der „Durchführung und Unterstützung von Gesundheitsmaßnahmen und der Verstärkung nationaler Reaktionsmaßnahmen“ auf Pandemien und Gesundheitsnotfälle anerkannt. Digitale Technologien wie Impfpässe sind eine Schlüsselkomponente der derzeit verhandelten IHR-Änderungen. In der Erklärung wird auch die Notwendigkeit von „Frühwarnsystemen“ und eines „integrierten One-Health-Ansatzes“ für die „früheste und angemessenste Reaktion“ auf Pandemien und gesundheitliche Notfälle betont.

: In der Erklärung wird „das Potenzial digitaler Gesundheitstechnologien“ bei der „Durchführung und Unterstützung von Gesundheitsmaßnahmen und der Verstärkung nationaler Reaktionsmaßnahmen“ auf Pandemien und Gesundheitsnotfälle anerkannt. Digitale Technologien wie Impfpässe sind eine Schlüsselkomponente der derzeit verhandelten IHR-Änderungen. In der Erklärung wird auch die Notwendigkeit von „Frühwarnsystemen“ und eines „integrierten One-Health-Ansatzes“ für die „früheste und angemessenste Reaktion“ auf Pandemien und gesundheitliche Notfälle betont. Mögliche Zensur der sozialen Medien : In der Erklärung wird die Besorgnis geäußert, dass gesundheitsbezogene Fehlinformationen und Desinformationen die routinemäßigen Impfungen weltweit negativ beeinflusst haben“. Dementsprechend fordert die Erklärung „Maßnahmen, um den negativen Auswirkungen von gesundheitsbezogener Fehlinformation, Desinformation, Hassreden und Stigmatisierung, insbesondere auf Social-Media-Plattformen, entgegenzuwirken und zu begegnen … einschließlich der Bekämpfung des Zögerns, sich impfen zu lassen … und um das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitssysteme und -behörden zu fördern“.

: In der Erklärung wird die Besorgnis geäußert, dass gesundheitsbezogene Fehlinformationen und Desinformationen die routinemäßigen Impfungen weltweit negativ beeinflusst haben“. Dementsprechend fordert die Erklärung „Maßnahmen, um den negativen Auswirkungen von gesundheitsbezogener Fehlinformation, Desinformation, Hassreden und Stigmatisierung, insbesondere auf Social-Media-Plattformen, entgegenzuwirken und zu begegnen … einschließlich der Bekämpfung des Zögerns, sich impfen zu lassen … und um das Vertrauen in die öffentlichen Gesundheitssysteme und -behörden zu fördern“. Die Erklärung fordert den Abschluss eines Pandemievertrags“ und Änderungen der IHR : Die Erklärung „ermutigt“ zum Abschluss der Verhandlungen über die IHR-Änderungen und den „Pandemievertrag“, da dies „den nachhaltigen, erschwinglichen, fairen, gerechten, wirksamen, effizienten und rechtzeitigen Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen“, einschließlich Impfstoffen, sicherstellen werde.

: Die Erklärung „ermutigt“ zum Abschluss der Verhandlungen über die IHR-Änderungen und den „Pandemievertrag“, da dies „den nachhaltigen, erschwinglichen, fairen, gerechten, wirksamen, effizienten und rechtzeitigen Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen“, einschließlich Impfstoffen, sicherstellen werde. Sie werden dafür bezahlen: In der Erklärung wird die Einrichtung des Pandemiefonds begrüßt, mit dem kritische Investitionen in die Pandemievorsorge und -bekämpfung finanziert werden sollen, die jährlich 30 Milliarden Dollar kosten. Darin enthalten ist eine „geschätzte Lücke von 10 Mrd. USD an neuen externen Finanzmitteln pro Jahr außerhalb der derzeitigen offiziellen Entwicklungshilfe“ – nämlich die von den WHO-Mitgliedstaaten gezahlten Beiträge.

Laut Bell „stellte die WHO 2019 fest, dass Pandemien selten sind und in Bezug auf die Gesamtsterblichkeit im letzten Jahrhundert unbedeutend sind“, aber „die WHO und das gesamte UN-System betrachten Pandemien jetzt als eine existenzielle und unmittelbare Bedrohung“.

Er sagte, dies sei wichtig, denn „sie fordern weit mehr Geld als für jedes andere internationale Gesundheitsprogramm ausgegeben wird“, was „einigen Leuten großen Reichtum bescheren“ und den Regierungen große Machtbefugnisse verschaffen wird, die dazu genutzt werden können, „genau die Maßnahmen wieder einzuführen, die gerade die größte Zunahme von Armut und Krankheit in unserem Leben verursacht haben.“

„Logischerweise werden Pandemien nur dann häufiger auftreten, wenn jemand die Absicht hat, sie zu verursachen (wir sollten uns also fragen, was hier vor sich geht)“, schrieb Bell.

Bell sagte, dass die Erklärung zwar Lippenbekenntnisse zu Themen wie Frauenrechte und Bildung abgebe, sich aber selbst widerspreche, indem sie Restriktionen im Stil von COVID-19 unterstütze, darunter die Schließung von Schulen und die unverhältnismäßige Verdrängung von Frauen aus dem Arbeitsleben und in die Armut“.

Der unabhängige Journalist James Roguski sagte gegenüber The Defender: „Die enormen Schäden, die durch zugelassene Therapeutika und Injektionen verursacht wurden, machen die Heuchelei“ der Erklärung, in der ein „besserer Zugang“ zu Impfstoffen gefordert wird, „absolut erstaunlich“.

„Wenn es der WHO noch um die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit ginge, würde sie sich offensichtlich nicht an dieser Sache beteiligen, da sie im Widerspruch zu einer guten öffentlichen Gesundheitspolitik steht“, sagte Bell.

Gostin sagte, dass Fehlinformationen „eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit darstellen, insbesondere bei der Verteilung von Impfstoffen“ und fügte hinzu, dass „der Spagat zwischen freier Meinungsäußerung und der Bekämpfung von Fehlinformationen eine Herausforderung ist“ und dass die „WHO Partnerschaften zwischen wissenschaftlichen Experten und Informationsverbreitern anführen kann, um sicherzustellen, dass glaubwürdige Informationen die Öffentlichkeit erreichen.“

Bell widersprach jedoch dieser Ansicht und schrieb: „Die WHO hat kürzlich Menschen, die über die negativen Auswirkungen von COVID-Impfstoffen diskutieren und die WHO-Politik in Frage stellen, öffentlich als ‚rechtsextrem‘, ‚wissenschaftsfeindliche Aggressoren‘ und ‚eine mörderische Kraft‘ bezeichnet“, und fügte hinzu: „Das ist nicht in Ordnung. Es ist die Verunglimpfung und Hassrede, die faschistische Regime benutzen.“

Für Gostin ist die PPPR-Erklärung jedoch nicht ausreichend. „Sie ist völlig unzureichend, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, wie etwa Zusagen zur Finanzierung von Gesundheitssystemen“, sagte er und fügte hinzu: „Es gab zu wenig Zusammenarbeit zwischen der UNO und der WHO.“

11 Länder lehnen Erklärung ab

Der Konsens über das PPPR ist nicht universell. In einem Schreiben vom 17. September an Dennis Francis, den Präsidenten der UN-Generalversammlung, das von den Vertretern von 11 Ländern mitunterzeichnet wurde, wurden die „berechtigten Bedenken“ einer großen Anzahl von Entwicklungsländern „ignoriert“.

Bei den 11 Ländern handelt es sich um Belarus, Bolivien, Kuba, die Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea, die Islamische Republik Iran, Nicaragua, die Russische Föderation, die Arabische Republik Syrien, Venezuela und Simbabwe.

In ihrem Schreiben brachen sie das „Schweigeverfahren“ und erklärten: „Unsere Delegationen sind überzeugt, dass dies keine Art und Weise ist, multilaterale und zwischenstaatliche Verhandlungen über Themen zu führen, die für die internationale Gemeinschaft und insbesondere für die Entwicklungsländer von großer Bedeutung sind.“

Er fügte hinzu, dass „in keinem dieser Prozesse ein Konsens erreicht wurde“. Das Schreiben enthält jedoch keine spezifischen Einwände gegen den Inhalt der PPPR-Erklärung.

Laut Boyle sollen die Einwände der 11 Nationen „verhindern, dass diese Erklärung im Konsens angenommen wird und damit wohl Teil des internationalen Gewohnheitsrechts wird, was die Absicht der Urheber der Erklärung ist“.

„Sie konnten sie nicht als Konsensresolution durch die UN-Generalversammlung bringen, weil die 11 Staaten Einspruch erhoben haben“, sagte Boyle. „Sie versuchen, sie zu verdrehen und falsch darzustellen“, sagte er, indem sie den Präsidenten der UN-Generalversammlung – und nicht die UN-Generalversammlung – die Erklärung genehmigen lassen.

Gates-unterstützte Organisation drängt auf PPPR-Erklärung

Neben nationalen Vertretern nahmen auch Organisationen wie Gavi, die Vaccine Alliance – von der WHO als Interessenvertreter und „Beobachter“ anerkannt – an der heutigen Sitzung teil.

Gavi hat es sich zur Aufgabe gemacht, „Leben zu retten und die Gesundheit der Menschen zu schützen“, und erklärt, dass sie „dabei hilft, fast die Hälfte aller Kinder weltweit gegen tödliche und schwächende Infektionskrankheiten zu impfen“.

Die Bill & Melinda Gates Foundation ist ein Partner von Gavi und hat einen ständigen Sitz im Vorstand, ebenso wie die WHO, UNICEF und die Weltbank.

Gavi bezeichnete die diesjährige Generalversammlung der Vereinten Nationen als „ernüchternden Meilenstein“ auf dem Weg zur Erreichung des 2030-Ziels für die SDGs und sagte, das hochrangige Treffen sei „eine einmalige und historische Gelegenheit für die Staats- und Regierungschefs, einen globalen Ansatz für die Bekämpfung von Pandemie-Bedrohungen zu verfolgen, der die gesamte Regierung und die gesamte Gesellschaft einbezieht“.

„Indem wir die Lehren aus der akuten Phase der Pandemie ziehen, ist der Moment gekommen, ein reaktionsfähigeres und widerstandsfähigeres System zu schaffen“, sagte Gavi und fügte hinzu, dass „dringender Handlungsbedarf besteht, um die SDG3-Ziele [Gesundheit und Wohlbefinden] zu erreichen und alle Kinder mit lebensrettenden Impfstoffen zu versorgen“.

Gavi wies auch sich selbst eine Rolle in diesem Prozess zu und erklärte: „Es sollte auch eine herausragende Rolle für spezialisierte Agenturen wie Gavi geben, die auf technischem Fachwissen und den Lehren aus der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie aufbauen, um gesundheitliche Chancengleichheit zu erreichen.“

Bell sagte, Gavi sei ein Beispiel für eine Organisation, die von der COVID-19-Katastrophe nicht „negativ betroffen“ war. „Menschen und Unternehmen, die einen Großteil der Arbeit der WHO und ihrer Schwesterorganisationen wie CEPI, Gavi und Unitaid im Bereich der gesundheitlichen Nothilfe finanzieren, haben von der Politik, für die sie sich so stark eingesetzt haben, sehr profitiert“, schrieb er.

PPPR* sieht „digitalen Gulag“ vor, der im Geheimen ausgehandelt wird

*Pandemie, Prävention, Bereitschaft und Reaktion (Pandemic, Prevention, Preparedness and Response)

Gaffney, der heute ein Webinar zu Vorschlägen zur Ausweitung von Impfpässen und zu mehr Macht für die WHO veranstaltet, sagte, das PPPR sei Teil einer umfassenderen Machtübernahme durch die WHO und die Vereinten Nationen, einschließlich Vorschlägen, die voraussichtlich im September 2024 in der UNO diskutiert werden, um dem UN-Generalsekretär unbefristete Notfallbefugnisse zu erteilen.

„Sowohl die U.N. als auch die WHO stellen sich diese Art von digitalem Gulag als einen Mechanismus vor, um diese Art von Autorität auszuüben, und insbesondere die Fähigkeit dieser Organisationen, zu diktieren, was als Reaktion auf eine Krise, sei sie nun gesundheitsbezogen oder nicht, zu tun ist“, sagte Gaffney. „Das ist es, was mich sehr beunruhigt.“

Dr. Michel Kazatchkine, ein französischer Arzt und Diplomat und Mitglied des Teams, das die PPPR-Erklärung verfasst hat, sagte, dass die Erklärung und der Vorschlag, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Notfallbefugnisse zu erteilen, miteinander verbunden sind.

Roguski zufolge ist die PPPR-Erklärung eine von „vier Schienen, denen man jetzt Aufmerksamkeit schenken muss“ – zusammen mit den im Mai 2022 angenommenen Änderungen der IHR, die seiner Meinung nach „bis Ende November abgelehnt werden müssen“, den neuen Änderungen der IHR und dem „Pandemievertrag“ (der offiziell WHO CA+ Rahmenkonvention heißt).

Roguski erklärte gegenüber The Defender, dass das Zieldatum Mai 2024 für die Verabschiedung der IHR-Änderungen und des „Pandemievertrags“ auf der Weltgesundheitsversammlung der WHO aufgrund der ablehnenden Staaten in Gefahr sei – eine Ansicht, die Gostin teilt, der sagte, dass die Frist Mai 2024 „zu knapp bemessen“ sei, aber feststellte, dass „die Gründe für die Schnelligkeit zwingend sind“.

Roguski sagte, die PPPR-Verhandlungen seien unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ geführt worden, und stellte fest, dass die PPPR-Erklärung nichts über die Bemühungen zur Entwicklung eines globalen digitalen Gesundheitszertifizierungsnetzwerks aussagt, das einen globalen Rahmen für Impfpässe“ und andere Arten von Gesundheitszertifikaten schaffen würde.

Roguski sagte, dass die PPPR-Erklärung nicht die Beendigung der Gain-of-Function-Forschung fordere, sondern die Finanzierung der WHO-Bemühungen zur Umsetzung eines Pathogen Access and Benefits Sharing System“ unterstütze. Er sagte, dass dies „das Risiko der Verbreitung tödlicher Krankheitserreger absichtlich erhöht“.

Laut der PPPR-Erklärung wird 2026 in New York ein hochrangiges Treffen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung des PPPR stattfinden. Weitere hochrangige Treffen zum Thema Gesundheit auf der UN-Generalversammlung in dieser Woche befassen sich mit der allgemeinen Gesundheitsversorgung und Tuberkulose.