Dies ist die schlimmste globale Ernährungskrise in der modernen Geschichte, und sie ist im Begriff, ein völlig neues Niveau zu erreichen

Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt hungern, und wenn Sie diesen Artikel lesen, werden noch mehr Kinder verhungern. Anfang dieses Jahres hat CNN sogar zugegeben, dass wir uns mitten in der „schlimmsten Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte“ befinden, aber da die Mainstream-Medien nur selten Bilder des enormen Leids auf der anderen Seite des Globus zeigen, wissen die meisten Amerikaner nicht einmal, dass dies geschieht. Hier in der westlichen Welt macht sich die Welternährungskrise in erster Linie durch deutlich höhere Preise in den Lebensmittelgeschäften bemerkbar. Diese höheren Preise sind sicherlich schmerzhaft, aber wir können damit umgehen. Aber wenn man nicht mehr genug zu essen hat, um seine Familie dauerhaft zu ernähren, dann ist das wirklich ein Albtraumszenario. Laut der offiziellen Website der Vereinten Nationen befanden sich im vergangenen Jahr 735 Millionen Menschen in einem „Zustand chronischen Hungers“…

Im Jahr 2022 befanden sich rund 735 Millionen Menschen – oder 9,2 Prozent der Weltbevölkerung – in einem Zustand chronischen Hungers – ein alarmierender Anstieg im Vergleich zu 2019. Diese Daten verdeutlichen den Ernst der Lage und weisen auf eine wachsende Krise hin. Ferner werden 2022 schätzungsweise 2,4 Milliarden Menschen von mäßiger bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen sein. Diese Einstufung bedeutet, dass sie keinen Zugang zu ausreichender Nahrung haben. Diese Zahl ist im Vergleich zu 2019 um alarmierende, 391 Millionen Menschen gestiegen.

Der anhaltende Anstieg von Hunger und Ernährungsunsicherheit, der auf ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren zurückzuführen ist, erfordert sofortige Aufmerksamkeit und koordinierte globale Anstrengungen, um dieser kritischen humanitären Herausforderung zu begegnen.

Solche Zahlen haben wir noch nie gesehen.

Und die endgültigen Zahlen für 2023 werden unweigerlich noch höher ausfallen, da überall auf der Welt die Ernten ausfallen.

Dieses Jahr war unter anderem ein katastrophales Jahr für den Reisanbau in Indien…

Satish Kumar sitzt vor seinem überschwemmten Reisfeld im indischen Bundesstaat Haryana und blickt verzweifelt auf seine zerstörte Ernte. „Ich habe einen riesigen Verlust erlitten“, sagt der Landwirt in dritter Generation, der seine junge Familie ausschließlich mit Getreide ernährt. „Bis November kann ich nichts mehr anbauen.“

Die frisch gepflanzten Setzlinge stehen seit Juli unter Wasser, nachdem sintflutartige Regenfälle Nordindien heimgesucht und Erdrutsche und Sturzfluten die Region verwüstet hatten.

Die indische Regierung reagierte auf die Krise, indem sie den Export von weißem Reis, der nicht aus Basmati gewonnen wird, verbot, was ein großes Problem für Dutzende Landwirte darstellt, die von indischen Reisexporten abhängig sind…

Vergangenen Monat hat Indien, der weltweit größte Reisexporteur, den Export von weißem Reis, der nicht aus Basmati gewonnen wird, verboten, um die steigenden Preise im eigenen Land zu senken und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Daraufhin führte Indien weitere Beschränkungen für seine Reisausfuhren ein, einschließlich eines Zolls von 20 % auf die Ausfuhr von Parboiled-Reis. Dieser Schritt löste Ängste vor einer weltweiten Nahrungsmittelinflation aus, beeinträchtigte die Existenzgrundlage einiger Landwirte und veranlasste mehrere vom Reis abhängige Länder, dringend Ausnahmen von dem Verbot zu beantragen.

Mehr als drei Milliarden Menschen weltweit sind auf Reis als Grundnahrungsmittel angewiesen, und Indien ist für etwa 40 Prozent der weltweiten Reisausfuhren verantwortlich.

Bitte lesen Sie den letzten Satz noch einmal.

Ohne indische Reisexporte wird die Zahl der Hungernden in den armen Ländern Afrikas und des Nahen Ostens in die Höhe schnellen.

Einige arme Länder betteln förmlich darum, dass Indien wieder weißen Reis ohne Basmati-Sorte exportiert, aber die indische Regierung hat sich bisher nicht erweichen lassen.

Der Reispreis ist weltweit in die Höhe geschnellt und das Angebot wird immer knapper.

Ich möchte Ihnen eine Frage stellen.

Was würden Sie tun, wenn Ihr Kind vor Ihren Augen an Unterernährung sterben würde?

In Somalia stirbt die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung…

In Somalia sind die Familien derzeit mit einer katastrophalen Ernährungskrise konfrontiert. Dies ist das Ergebnis einer schweren und lang anhaltenden Dürre und eines jahrzehntelangen Konflikts, der die landwirtschaftliche Produktion zerstört und es den Hirten fast unmöglich gemacht hat, Futter für ihre Tiere zu finden. Leider sind die Kinder am meisten gefährdet: 50% der Kinder unter fünf Jahren im Land leiden an akuter Unterernährung.

Hier in der westlichen Welt müssen unsere Kinder nicht verhungern.

Dafür sollten wir dankbar sein.

Doch die Schlangen vor den Tafeln werden immer länger. Hier ein Beispiel aus Ohio…

Kam McKenzie, SNAP-Verantwortlicher der Lebensmittelbank, sagte, dass die Lebensmittelbank in der Liberty Street seit Ende Februar, als die SNAP-Leistungen aus der COVID-Ära eingestellt wurden, 940 Familien mehr pro Monat empfängt. „Jetzt kommen durchschnittlich etwas mehr als 300 Familien pro Tag in die Liberty Street Pantry, um Lebensmittel einzukaufen“, sagt McKenzie.

Ausgehend von der Menge an Lebensmitteln, die Freestore ausgibt, schätzt sie, dass die Nachfrage nach der Liberty Street Pantry im Vergleich zum Juni 2022 um 27 Prozent gestiegen ist.

Und wir haben Probleme mit der Ernte.

In der Mitte des Landes hat die scheinbar endlose Trockenheit die Maisernte dieses Jahr stark beeinträchtigt…

Der Mangel an Regen hat die Ernten schwer getroffen: In Missouri zum Beispiel wurden 40 Prozent der Maisernte als schlecht oder sehr schlecht eingestuft, so der Dürre-Monitor. Iowa, der größte Maisproduzent der USA, erlebt die schlimmste Dürre seit einem Jahrzehnt. 80 Prozent des Bundesstaates sind in einer Form von Trockenheit betroffen. Die anhaltende Trockenheit hat sogar die Ufer des Lake Superior erreicht: Teile von Wisconsin wurden zum ersten Mal seit Einführung des U.S. Drought Monitor im Jahr 1999 als besonders trocken eingestuft, sagte Dennis Todey, Direktor des Midwest Climate Hub des U.S. Landwirtschaftsministeriums.

„Es sind die Schwere der Dürre und ihre Dauer, die im Moment einige verwirrende Probleme verursachen“, sagte er.

Leider stehen wir erst am Anfang dieser neuen globalen Nahrungsmittelkrise.

Mehrere langfristige Trends werden dazu führen, dass wir in den kommenden Jahren nicht mehr in der Lage sein werden, alle Menschen auf der Welt zu ernähren.

Unsere Politiker wissen das, aber sie schweigen über die sich rasch ausbreitende Ernährungskrise, weil sie die Bevölkerung nicht beunruhigen wollen.

Doch es gibt keinen Ausweg. Schon heute haben Hunderte Millionen Menschen nicht genug zu essen, und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Zahl der chronisch Hungernden eine Milliarde übersteigt.