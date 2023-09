Britische Abgeordnete versuchen, Russell Brand „abzusetzen“… aber warum?

Kit Knightly

Die Unschuldsvermutung zu untergraben und die Annullierungskultur zu nähren ist heutzutage üblich, aber das Timing ist sehr seltsam.

Diese Russell-Brand-Geschichte wird von Tag zu Tag merkwürdiger. Gestern Abend wurde bekannt, dass ein hochrangiger Abgeordneter Briefe an mehrere Social-Media-Unternehmen geschrieben hat, in denen er Informationen über die Einnahmen von Russell Brand verlangt und sie heimlich unter Druck setzt, seine Accounts entweder zu demontieren oder zu löschen.

Die Nachricht wurde bekannt, als die Videoplattform Rumble einen Screenshot ihres Briefes zusammen mit ihrer offiziellen Antwort auf Twitter veröffentlichte.

In dem Brief bittet die Abgeordnete Caroline Dinenage – Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Medien und Sport – um Auskunft darüber, „ob Herr Brand in der Lage ist, seine Inhalte zu monetarisieren“, „ob Rumble beabsichtigt, sich YouTube [bei der Aussetzung der Monetarisierung] anzuschließen“ und welche Schritte unternommen werden, „um sicherzustellen, dass Täter die Plattform nicht nutzen können, um das Wohlergehen von Opfern zu untergraben“.

Später wurde bekannt, dass fast identische Briefe an die Büros von X(Twitter) und TikTok geschickt worden waren.

Das ist natürlich falsch. Zumindest handelt es sich um eine massive Übervorteilung der Regierung und ein mögliches ministerielles Fehlverhalten. Es ist auf jeden Fall eine Verletzung der Privatsphäre und eine eklatante Missachtung der Rechtsstaatlichkeit.

Vergessen Sie Russell Brand, ob Sie ihn mögen oder nicht und was er getan oder nicht getan hat, hier geht es ums Prinzip.

Gegenwärtig ist Brand nichts weiter als Gegenstand einer medialen Schlammschlacht – es gab keinen Prozess, keine Verhaftung, keine Anklage. Vor dem Gesetz ist er unschuldig und wird es bleiben, bis er verurteilt wird. Das ist ein wichtiges Recht, das seit der Magna Carta im britischen Recht verankert ist:

Kein freier Mann soll verhaftet, eingekerkert, enteignet, geächtet, verbannt oder auf andere Weise ruiniert werden, noch werden wir gegen ihn vorgehen oder ihn zu uns schicken, es sei denn durch ein rechtmäßiges Urteil seines Standes oder durch das Gesetz des Landes.

Was würde die Regierung dazu veranlassen?

Darauf gibt es eigentlich nur eine Antwort: Die Grenzüberschreitung war genau das, worum es ging.

Entweder wird Russell Brand wirklich verfolgt, um einen Präzedenzfall zu schaffen, oder es handelt sich um ein inszeniertes Drama, um einen Präzedenzfall zu schaffen. So oder so, der Präzedenzfall ist das Ziel des Spiels, und der Präzedenzfall sollte jeden viel mehr interessieren als die Details des Falls.

Aber das ist nur die übliche Tyrannei, die in diesen Tagen des De-Bankings und der Zensur ziemlich eintönig wird.

Das wirklich Seltsame an der Sache ist der Zeitpunkt.

Das Online-Sicherheitsgesetz

Vorgestern hat das House of Lords den Online Safety Act verabschiedet, der der britischen Medienaufsichtsbehörde OfCom weitreichende neue Befugnisse einräumt, sobald er vom König abgesegnet ist.

Dazu gehört auch die Befugnis, so genannte „Information Notices“ zu erlassen. Das bedeutet, dass OfCom befugt sein wird, alle gewünschten Informationen von Internet-Diensten anzufordern und zu sammeln, unter Androhung von Geld- oder sogar Gefängnisstrafen, wenn das Unternehmen der Aufforderung nicht nachkommt.

Mit „alle Informationen“ sind alle Informationen gemeint, die Klausel ist bewusst so weit und vage wie möglich gehalten:

Das BAKOM kann durch eine Mitteilung nach diesem Unterabschnitt (eine „Informationsmitteilung“) eine Person im Sinne von Unterabschnitt (4) auffordern, ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die es benötigt, um seine Aufgaben im Bereich der Online-Sicherheit wahrzunehmen oder über deren Wahrnehmung zu entscheiden. Entwurf eines Gesetzes zur Online-Sicherheit, Seite 77, s87(1)

Spätere Bestimmungen erwähnen sogar ausdrücklich Informationen über Einnahmen und Monetarisierung (zusammen mit einer Reihe anderer Informationen).

Sie sehen also, dass es für Dinenage keinen Grund gab, diese Briefe zu verschicken. In naher Zukunft wäre OfCom in der Lage gewesen, Rumble/TikTok/X Auskunftsbescheide zuzustellen, um die Einkommenszahlen von Brand zu erhalten, und es wäre nicht infrage gekommen, a) einen Abgeordneten öffentlich in Verlegenheit zu bringen oder b) die Zusammenarbeit mit den Unternehmen zu verweigern.

Dinenage stand nicht unter Zeitdruck, da die Nachricht erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, und sie kann sich nicht darauf berufen, den Inhalt des Gesetzes nicht zu kennen, da sie als Ministerin für Digitales 2020-2021 an dessen Ausarbeitung beteiligt war.

Zusammengefasst: Es gab überhaupt keinen Grund, diese Briefe jetzt zu verschicken. Es hätte sogar der Position der Regierung geschadet und die Unterstützung für Brand erhöht. Warum wurden sie dann verschickt?

Es könnte sein, dass sie mit der Bitte um Informationen, die ihnen verweigert werden, zeigen wollen, warum wir das Online-Sicherheitsgesetz „brauchen“. „Rumble schützt Sexualstraftäter, aber das neue Gesetz wird das verhindern!

Es könnte sein, dass die Social-Media-Unternehmen die Regierung „herausfordern“ wollen, um ihre unvermeidliche Zusammenarbeit zu entschuldigen oder von ihr abzulenken. „Wir haben Nein gesagt, als sie uns darum baten, aber jetzt zwingen sie uns mit einem neuen Gesetz dazu! Es ist nicht unsere Schuld!

Das könnte ein völlig unlogischer, eigennütziger Schachzug eines ehrgeizigen Abgeordneten sein, der den Eindruck erwecken will, dass er „hart gegen sexuelle Übergriffe vorgeht“.

Es könnte sein, dass sie absichtlich beide Seiten mit Argumenten versorgen, um ihre Meinung zu untermauern, Positionen zu festigen und die Spaltung aufrechtzuerhalten (was sie in letzter Zeit häufig tun).

… oder es könnte etwas ganz anderes sein. Gegenwärtig herrscht ein gewisses Gefühl von Chaos um des Chaos willen. Vielleicht wird sich das Gesamtprogramm zeigen, wenn sich die Wogen geglättet haben.

Abschließend möchte ich nur darauf hinweisen, dass der Ehemann von Dame Caroline Dinenage Generalmajor John Mark Lancaster, Baron Lancaster von Kimbolton, ehemaliger stellvertretender Kommandeur der 77. Brigade der britischen Armee, verantwortlich für „nichttödliche Kriegsführung und Verhaltensbeeinflussung“ ist.

Machen Sie, was Sie wollen.

Wenn Sie Dame Caroline kontaktieren möchten, um ihr mitzuteilen, was Sie von ihrem Versuch halten, die Menschenrechte zu untergraben, können Sie dies hier tun.