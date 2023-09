US-Regierung überwacht Social-Media-Posts von schwangeren Müttern

Interne E-Mails zeigen, dass die US-Einwanderungs- und Zollbehörde personenbezogene Daten sammelt, für die ansonsten eine richterliche Anordnung erforderlich wäre, einschließlich der Beiträge werdender Eltern über ihre Schwangerschaft auf Websites wie BabyCenter.

Die oberste Strafverfolgungsbehörde des US-Heimatschutzministeriums (Department of Homeland Security, DHS) überwacht die Online-Beiträge werdender Eltern über ihre Schwangerschaft und Fragen der reproduktiven Gesundheit, wie aus internen E-Mails hervorgeht, die der Online-Datenschutzaktivistengruppe Electronic Privacy Information Center (EPIC) auf der Grundlage des Freedom of Information Act (FOIA) zugänglich gemacht wurden.

Die U.S. Customs and Immigration Enforcement (ICE), die für strafrechtliche Ermittlungen und die Durchsetzung der U.S. Einwanderungsgesetze zuständig ist, ist eine der wenigen Regierungsbehörden, die ein Software-Tracking-Tool namens SocialNet einsetzt.

SocialNet sammelt Online-Informationen über Bürger von einer Reihe von Websites, darunter BabyCenter, eine Referenz- und Schwangerschaftsüberwachungs-Website, auf der neue und werdende Eltern Informationen über ihre Gesundheit und Schwangerschaftserfahrungen veröffentlichen können.

Eva Galperin, Direktorin für Cybersicherheit bei der Electronic Frontier Foundation (EFF), einer führenden gemeinnützigen Organisation zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten in der digitalen Welt, bezeichnete die Enthüllung als „beunruhigend“.

„Wenn Menschen ihre Schwangerschaft bei BabyCenter angeben, tun sie dies normalerweise, ohne zu erwarten, dass ICE oder die örtliche Polizei den Status ihrer Schwangerschaft überprüft“, sagte Galperin gegenüber The Defender.

„ICE könnte möglicherweise Informationen über Ihre reproduktive Gesundheit, Ihre Schwangerschaft oder Ihre Kinder lesen“, sagte sie und fügte hinzu, dass dies angesichts des derzeitigen politischen Klimas in Bezug auf Schwangerschaft und Abtreibung besonders besorgniserregend sei.

ShadowDragon, ein Unternehmen für Online-Überwachung, hat SocialNet 2009 entwickelt und vertreibt es bis heute. Das Tool sammelt Daten von mehr als 150 Websites.

Eine vollständige Liste der Websites ist nicht verfügbar, aber The Intercept berichtete im September 2021 über eine Teilliste, die Amazon, YouTube, Yahoo, Reddit, LinkedIn, Facebook und Dutzende andere umfasst.

Der Präsident von ShadowDragon, Elliott Anderson, sagte in einem Werbevideo für SocialNet: „Man kann eine E-Mail-Adresse, ein Pseudonym, einen Namen, eine Telefonnummer und viele andere Dinge eingeben und hat sofort Informationen über das Ziel. Wir können Interessen sehen, wir können sehen, wer Freunde sind, Bilder, Videos“.

ICE antwortete nicht auf eine Anfrage von The Defender bezüglich seiner Nutzung von SocialNet.

ShadowDragon hat nicht nur Verträge mit ICE, sondern auch mit dem FBI, dem US-Außenministerium und der DEA. Galperin wies darauf hin, dass auch mehrere staatliche und lokale Polizeidienststellen SocialNet nutzen.

„Wir wissen, dass es ein ganzes Ökosystem von Unternehmen wie ShadowDragon gibt, die ihre Dienste an alle möglichen Regierungen und Strafverfolgungsbehörden verkaufen“, sagte sie.

Jeramie D. Scott, Senior Counsel und Direktor des EPIC Surveillance Supervision Project, sagte in einer E-Mail an 404 Media:

„Unsere Interaktionen, Assoziationen, Wörter, Gewohnheiten, Standorte – im Grunde unser gesamtes digitales Leben – werden jetzt und auf unbestimmte Zeit in der Zukunft mithilfe von Blackbox-Algorithmen gesammelt. Der Missbrauch solcher Instrumente ist kein ‚ob‘, sondern ein ‚wann‘.“

Online-Datenschutzgruppe verklagt ICE wegen FOIA-Anfragen

EPIC beantragte am 3. Dezember 2021 eine beschleunigte FOIA-Anfrage für die Kommunikation und Verträge des ICE mit ShadowDragon und argumentierte, es gebe eine „klare Dringlichkeit, die Öffentlichkeit über den Einsatz der invasiven Ermittlungssoftware durch das DHS zu informieren“.

„Die Öffentlichkeit ist zunehmend besorgt über den Zugang der Regierung zu technologischen Werkzeugen, die es ihr ermöglichen, Menschen zu überwachen und ihre Daten zu sammeln“, so EPIC in seinem Brief. „Die Öffentlichkeit ist auch besorgt über den Ruf des DHS und der ICE, undokumentierte Einwanderer und Migranten zu misshandeln.“

EPIC legte Beweise vor, dass ICE mindestens 891.556 Dollar an Steuergeldern für den Kauf von SocialNet ausgegeben hat.

Am selben Tag reichte EPIC einen weiteren FOIA-Antrag ein, der die Kommunikation und Verträge zwischen ICE und Babel Street betraf, den Entwicklern der Software Locate X, für deren Nutzung die US-Strafverfolgungsbehörden Verträge im Wert von mehreren Millionen Dollar abgeschlossen haben.

Locate X verwendet Daten aus beliebten mobilen Anwendungen, um die Bewegungen von Mobiltelefonen zu verfolgen.

Nachdem das ICE die angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt hatte, reichte EPIC am 18. März 2022 beim U.S. District Court for the District of Columbia Klage gegen das ICE ein, um die Offenlegung zu erzwingen.

Auf eine Anfrage von The Defender, wann und in welchem Umfang das ICE die angeforderten Dokumente herausgegeben habe, antwortete EPIC nicht umgehend.

Ein Bericht von 404 Media vom 18. September zeigte jedoch einen Auszug aus einem erhaltenen Dokument, aus dem hervorgeht, dass das Homeland Security Investigations Office of Intelligence (HSI-INTEL) des ICE 100 Lizenzen von ShadowDragons SocialNet erwerben muss.

Ist die Überwachung sozialer Medien durch staatliche Stellen legal?

Firmen wie ShadowDragon haben sich auf sogenannte Open Source Intelligence (OSINT) spezialisiert.

Das US-Gesetz definiert OSINT als „Erkenntnisse, die aus öffentlich zugänglichen Informationen gewonnen und zeitnah an ein geeignetes Publikum weitergegeben werden, um ein bestimmtes nachrichtendienstliches Erfordernis zu erfüllen“.

UpGuard, ein Unternehmen, das Unternehmen bei der Bewältigung von Cybersicherheitsrisiken unterstützt, erklärte in einem Blogbeitrag vom 27. Juli, dass sich OSINT zwar mit Informationen befasse, die jedermann im Internet finden könne, aber oft Informationen aufdecke, von denen die meisten Menschen nicht wüssten, dass sie öffentlich seien.

„Diese Unkenntnis ist die Grauzone, in der sich OSINT bewegt. Die Legalität und Ethik von OSINT hängt davon ab, wie mit Schwachstellen umgegangen wird“, sagte Catherine Chipeta, Autorin für Cybersicherheit bei UpGuard.

ShadowDragon lehnte es ab, sich gegenüber The Defender zu seiner Nutzung von OSINT und seinen Verträgen mit Bundes-, Landes- und lokalen Strafverfolgungsbehörden zu äußern.

EPIC wies auf einer Website zu seiner Klage gegen das ICE auf die „fragwürdige“ Rechtmäßigkeit der Verwendung mobiler Standortdaten durch das ICE hin:

Im Jahr 2018 entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Regierung keine von Mobilfunkmasten gesammelten Daten erhalten darf, um ohne richterliche Anordnung den Standort von Telefonen zu verfolgen. Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206 (2018).

Es ist zweifelhaft, ob ICE auf andere Weise – d.h. indirekt durch den Kauf mobiler Standortdaten von Unternehmen wie Babel Street – praktisch die gleichen Informationen legal sammeln kann.

EPIC fügte hinzu:

Die Öffentlichkeit sollte die Beziehungen und Geschäfte des ICE mit Firmen verstehen, die diese Überwachungsinstrumente verkaufen, die Art und Menge der Daten, auf die das ICE Zugriff hat, wie das ICE diese Daten nutzt, welche Datenschutzmaßnahmen das ICE zum Schutz der Rechte der Öffentlichkeit getroffen hat und ob das ICE bei der Durchführung dieser Ermittlungen die Verfassung und Bundesgesetze einhält.

Laut dem Brennan Center for Justice überwachen mindestens zehn Bundesbehörden die sozialen Medien der Bürger.

Das Brennan Center hat vier Möglichkeiten identifiziert, wie die staatliche Überwachung sozialer Medien schädlich sein kann:

Sie kann eine Person oder eine Gruppe aufgrund von Social-Media-Aktivitäten fälschlicherweise in kriminelles Verhalten verstricken.

Sie kann die Bedeutung von Social-Media-Aktivitäten falsch interpretieren.

Sie kann die Bereitschaft der Bürger, online zu kommunizieren oder sich zu engagieren, untergraben und in die Privatsphäre des Einzelnen eindringen.

Das Brennan Center wies auch darauf hin, dass es zwar Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Bundesbehörden gebe, dass es aber auch rechtliche Grenzen für die Überwachung sozialer Medien gebe.

„Insbesondere“, so das Brennan Center, „schränkt der Privacy Act die Sammlung, Speicherung und Offenlegung von persönlich identifizierbaren Informationen über US-Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA (Green-Card-Inhaber), einschließlich Social-Media-Daten, ein“.

Die Überwachung sozialer Medien kann auch gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen, der die Redefreiheit garantiert, sowie gegen den Vierzehnten Verfassungszusatz, der Diskriminierung verhindern soll, indem allen der gleiche Schutz gewährt wird.