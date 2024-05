Olympische Spiele 2024 in Paris: Eine neue Ära der KI und der biometrischen Überwachung

Der Einsatz von KI-gestützter Überwachung durch die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Maßnahmen zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit nach der Pandemie.

Es gibt einen – nicht nur offensichtlichen – Zusammenhang zwischen den letzten Olympischen Spielen in Tokio und der bevorstehenden Veranstaltung in Paris.

Im Jahr 2020 wurden die Spiele in Tokio wegen der Pandemie verschoben.

Die Pandemie, ob gerechtfertigt oder nicht, und die Maßnahmen, die von verschiedenen Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt ergriffen wurden, haben das Leben der Menschen durcheinander gebracht, und die Olympischen Spiele waren keine Ausnahme.

Einer der lehrreichsten Momente der bisherigen Covid-Ära ist jedoch die Tatsache, dass die Situation oft als bequeme Ausrede für die Einführung einer Vielzahl neuer Massenüberwachungsmaßnahmen und -technologien genutzt wurde.

Diejenigen, die auf KI und biometrischen Daten basieren, stehen dabei an erster Stelle. Bei großen Sportveranstaltungen und anderen Ereignissen standen sie schon länger in den Startlöchern, aber die Pandemie hat ihnen in der öffentlichen Politik und sogar in der öffentlichen Meinung eine echte “Auffrischungsdosis” verpasst.

Und jetzt, mit den bevorstehenden Spielen in Paris, sehen wir, wie die Saat, die während der Pandemie gesät wurde, weiter aufgeht und langsam den Boden im übertragenen Sinne erobert.

Berichten zufolge haben die Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris den zweiten KI-Überwachungstest für große Menschenmengen abgeschlossen. Allein die Tatsache, dass es sich um Tests handelt, zeigt uns, dass es sich um neue Maßnahmen handelt – aber warum sie gerade jetzt für notwendig erachtet werden, wird nicht sehr deutlich.

Tatsache ist jedoch, dass die französischen Behörden beschlossen haben, diese Art der Überwachung (“Körperscanner – keine Gesichtserkennung” – so scheint es) einzuführen.

Und das, obwohl die Gegner dieses Systems sagen, dass es zu einer schleichenden Ausbreitung von Protesten führen könnte – etwas, wofür die französische Öffentlichkeit empfänglich ist, wovor die französische Regierung aber im Allgemeinen große Angst hat.

Aber zurück zu den Olympischen Spielen. Die französische Polizei und zwei große Verkehrsbetriebe, die SNCF und die RATP, haben die Überwachungstechnologie getestet.

Sie nutzten zwei Ereignisse – ein großes französisches Fußballspiel in Paris und ein Konzert der Black Eyed Peas – als “Testfälle”.

Sie “griffen auf die Bilder von 100 Kameras zu”, berichtete der staatliche Fernsehsender TF1.

Die Medien berichteten: “Videtics, Orange Business, ChapsVision und Wintics” sind die beteiligten Firmen, während “Menschenansammlungen, ungewöhnlich große Menschenmengen, zurückgelassene Gegenstände, das Vorhandensein oder der Gebrauch von Waffen, eine Person am Boden, Feuer und Verstöße gegen die Verkehrsregeln” gemeldet wurden.

Und nun etwas Positives: “An den Ein- und Ausgängen der Testgebiete wurden Schilder und Plakate angebracht, um die Nutzer zu warnen”, so TF1.