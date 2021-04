Der COVID-19-Impfstoff: Ist das Ziel der Immunität oder Entvölkerung?

„Es sind absolut keine Impfstoffe erforderlich, um die Pandemie zu beenden. Sie impfen keine Menschen, die nicht durch eine Krankheit gefährdet sind. Sie planen auch nicht, Millionen von gesunden und gesunden Menschen mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht ausführlich an Menschen getestet wurde. “ Dr. Mike Yeadon PhD , ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer für Allergie und Atemwegserkrankungen

„Was wir aus 30 Jahren Erfahrung über Coronavirus wissen, ist, dass ein Coronavirus-Impfstoff eine einzigartige Besonderheit aufweist. Jeder Versuch, den Impfstoff herzustellen, hat zur Schaffung einer Klasse von Antikörpern geführt, die geimpfte Menschen tatsächlich krank machen, wenn sie letztendlich einer Exposition ausgesetzt sind zum wilden Virus. “ Robert F. Kennedy Jr.

Ich denke, dass dies derzeit in unserem Land und in weiten Teilen der westlichen Welt geschieht. Eine Krise der öffentlichen Gesundheit, die vor dem ersten Ausbruch in Wuhan, hergestellt und ausgetragen wurde, um langjährige bürgerliche Freiheiten kurzzuschließen, die Autorität der politischen Führer zu stärken, die Wirtschaft zusammenzubrechen und die grundlegenden sozialen Beziehungen dramatisch neu zu gestalten und absolute Kontrolle über Arbeit, Schule, Versammlungen und Freizeitaktivitäten auferlegen. Die öffentliche Ordnung wird jetzt von nicht gewählten Technokraten festgelegt, die hinter dem Deckmantel hoch klingender Organisationen agieren, die vollständig von den größten Unternehmen und reichsten Oligarchen der Welt kontrolliert werden. Präsident Dwight Eisenhower hat dieses beunruhigende Szenario vor 70 Jahren vorweggenommen, als er sagte:

„Wenn wir jedoch wissenschaftliche Forschung und Entdeckung in Bezug auf Respekt halten, müssen wir uns auch der gleichen und entgegengesetzten Gefahr bewusst sein, dass die öffentliche Ordnung selbst zum Gefangenen einer wissenschaftlich-technologischen Elite werden könnte.“

Bingo. Dies ist der heutige Stand der Dinge in Amerika. Alle wirkliche Macht wurde einer globalistischen Oligarchie zugestanden, die hinter dem Vorhang korrupter Regierungsbeamter und Experten des öffentlichen Gesundheitswesens agiert. Dies wirft die Frage auf, ob der das Coronavirus umgebende Reifen als spontane und angemessene Reaktion auf eine tödliche und sich schnell ausbreitende Pandemie auftrat oder ob die Hysterie stark übertrieben wurde (die Infektionssterblichkeitsrate beträgt 0,26% oder 1 zu 400), um eine Transformation durchzuführen Eine politisch-soziale Agenda, die nicht nur die Demokratie und die grundlegenden Menschenrechte auslöscht, sondern auch den Weg für gefährliche Impfstoffe ebnet, die das Bevölkerungswachstum drastisch einschränken, was ein Ziel ist, das unter den wohlhabenden Eliten weit verbreitet ist.

Würde es Sie überraschen zu wissen, dass in Afrika, auf den Philippinen, in Nicaragua und in Mexiko Impfstoffe eingesetzt wurden, um die Fruchtbarkeit zu beenden? Würde es Sie schockieren zu wissen, dass „Do-Goodie“ -Mandarinen – die die Welt vor Überbevölkerung und globaler Erwärmung retten wollen – giftige Impfstoffe gegen ahnungslose junge Frauen angewendet haben, die nicht wussten, dass sie als Laborratten bei bösartigen Tieren eingesetzt wurden Eugenik-Experiment? Dies ist aus einem Artikel bei Global Research:

„Laut LifeSiteNews, einer katholischen Webseite, beschuldigt die Kenya Catholic Doctors Association UNICEF und die WHO, Millionen von Mädchen und Frauen unter dem Deckmantel eines von der kenianischen Regierung gesponserten Anti-Tetanus-Impfprogramms zu sterilisieren. … Alle sechs Proben positiv wurden positiv auf das HCG-Antigen getestet. Das HCG-Antigen wird in Impfstoffen gegen Fruchtbarkeit verwendet, wurde jedoch in Tetanus-Impfstoffen für junge Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter gefunden. Dr. Ngare, Sprecher der Kenya Catholic Doctors Association, erklärte in einem am 4. November veröffentlichten Bulletin: „Dies hat unsere schlimmsten Befürchtungen als richtig erwiesen, dass es bei dieser WHO-Kampagne nicht darum geht, Tetanus bei Neugeborenen auszurotten, sondern um eine gut koordinierte Übung zur Massensterilisation zur Kontrolle der Bevölkerung unter Verwendung eines bewährten Impfstoffs zur Regulierung der Fruchtbarkeit. Diese Beweise wurden dem Gesundheitsministerium vor der dritten Impfrunde vorgelegt, aber ignoriert. “ („ Massensterilisation“: Kenianische Ärzte finden Anti-Fertilitäts-Mittel im UN-Tetanus-Impfstoff? “, Global Research )

Das klingt alles ziemlich verdächtig, nicht wahr, zumal es in Kenia zunächst keine Tetanuskrise gab. Kenia war lediglich das Testfeld für Impfstoffe, um teuflischere Ziele zu erreichen. Warum sollte eine Tetanus-Kampagne beispielsweise nur Frauen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ansprechen? Warum schloss die Kampagne junge Mädchen, Jungen und Männer aus, die gleichermaßen anfällig für Tetanus waren?

Warum?

Du weißt, warum. Es ist, weil das eigentliche Ziel nichts mit Tetanus zu tun hatte. Tetanus war lediglich der Vorwand, der verwendet wurde, um die Aktivitäten globalistischer Eliten zu verbergen, die die Knicke aus ihrer Entvölkerungsstrategie herausarbeiten. Schauen Sie sich diese Pressemitteilung der Kenia-Konferenz der katholischen Bischöfe zur Nationalen Tetanus-Impfkampagne an:

„Wir sind nicht davon überzeugt, dass die Regierung eine angemessene Verantwortung dafür übernommen hat, dass der Tetanus-Toxoid-Impfstoff (TT), der mit der Beta-Einheit für humanes Choriongonadotropin (b-HCG) versetzt ist, von den Sponsoring-Entwicklungspartnern nicht verwendet wird. Dies wurde zuvor von denselben Partnern auf den Philippinen, in Nicaragua und in Mexiko genutzt, um Frauen gegen zukünftige Schwangerschaften zu impfen. Die Beta-HCG-Untereinheit ist ein Hormon, das für die Schwangerschaft notwendig ist. Bei Injektion als Impfstoff gegen eine nicht schwangere Frau entwickelt diese Beta-HCG-Untereinheit in Kombination mit Tetanustoxoid Antikörper gegen Tetanus und HCG. Wenn das Ei einer Frau befruchtet wird, wird ihr eigenes natürliches HCG zerstört, wodurch sie dauerhaft unfruchtbar wird . In dieser Situation wurde die Tetanus-Impfung als Verhütungsmethode eingesetzt. “ („ Massensterilisation“: Kenianische Ärzte finden im UN-Tetanus-Impfstoff ein Mittel gegen Fruchtbarkeit ?)

Ich weiß was du denkst. Sie denken, dass sie diese Entvölkerungsprogramme vielleicht in Afrika durchgeführt haben, aber in den Vereinigten Staaten würden sie niemals so etwas tun, wo unsere immer wachsamen Medien enthüllen würden, was sie vorhatten. Richtig?

Leider sind die Medien im Besitz von Lock, Stock und Barrel von denselben Leuten, die Krisen verursachen, um ihre eigene Agenda für sich selbst voranzutreiben. Covid-19 ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht anders. Die Tatsache, dass die Infektion bescheiden tödlich ist, trägt tatsächlich dazu bei, das umfassendere Ziel zu erreichen, die Gesellschaft umzugestalten, die Wirtschaft umzustrukturieren, die repräsentative Regierung aufzugeben und die Bevölkerung auf ein nachhaltigeres Niveau zu reduzieren. Dies sind die eigentlichen Ziele dieser politisch motivierten Farce. Lesen Sie diesen Artikel in Bloomberg (2019), der Aufschluss über die heutigen Covid-Entwicklungen gibt. Der Artikel trägt den treffenden Titel „Die Erde braucht weniger Menschen, sagen Wissenschaftler“:

„Vor vierzig Jahren kamen Wissenschaftler aus 50 Nationen nach Genf, um über das sogenannte„ CO2-Klimaproblem “zu diskutieren.… Jetzt, vier Jahrzehnte später, schlägt eine größere Gruppe von Wissenschaftlern einen weiteren, viel dringlicheren Alarm. Mehr als 11.000 Experten aus der ganzen Welt fordern eine wichtige Ergänzung der Hauptstrategie, fossile Brennstoffe für erneuerbare Energien zu entsorgen: Es muss weit weniger Menschen auf dem Planeten geben… „Wir erklären mit mehr als 11.000 Unterzeichnern von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt klar und eindeutig, dass der Planet Erde vor einem Klimanotfall steht“ , schrieben die Wissenschaftler in einer scharfen Warnung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Wenn die Diagramme nacheinander aufgenommen werden, zeigen sie einen verheerenden Trend für die Gesundheit der Planeten. Vom Fleischkonsum über Treibhausgasemissionen und Eisverlust bis hin zum Anstieg des Meeresspiegels und extremen Wetterereignissen bieten sie ein düsteres Porträt von 40 Jahren verpasster Möglichkeiten. Die Wissenschaftler fordern die politischen Entscheidungsträger ausdrücklich auf, systematische Änderungen in der Energie-, Lebensmittel- und Wirtschaftspolitik rasch umzusetzen . Aber sie gehen noch einen Schritt weiter in das politisch angespannte Gebiet der Bevölkerungskontrolle. Es muss „in einem Rahmen stabilisiert – und im Idealfall schrittweise reduziert – werden, der die soziale Integrität gewährleistet“, schreiben sie. („Die Erde braucht weniger Menschen, sagen Wissenschaftler“, Bloomberg )

Forbes veröffentlichte einen ähnlichen Artikel mit dem Titel „Über 11.000 Wissenschaftler erklären Klimanotfall“. Hier ist ein kurzer Ausschnitt:

„Der Brief ist nicht nur dringlicher als in der Vergangenheit verfasste Schreiben, sondern bietet auch sofortige Schritte in sechs Schlüsselbereichen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu verlangsamen. Die Schritte stellen eine ziemlich drastische Neuordnung der globalen Gesellschaft und ihrer zugrunde liegenden Systeme dar, beginnend mit dem Auslaufen fossiler Brennstoffe, dem Ersetzen der großflächigen Rodung durch Bemühungen der Wiederaufforstung, der Stabilisierung der Weltbevölkerung und der starken Reduzierung der Menge an Fleisch und tierischen Produkten, die wir verbrauchen, ….“ („ Über 11.000 Wissenschaftler erklären Klimanotfall “, Forbes )

Schließlich gibt es diese Aussage, die in der Zeitschrift BioScience von Dutzenden von Wissenschaftlern veröffentlicht und von weiteren 11.000 aus 153 Nationen gebilligt wurde. Die Wissenschaftler sagen, dass die notwendigen Änderungen darin bestehen, das Bevölkerungswachstum zu beenden, fossile Brennstoffe im Boden zu belassen, die Waldzerstörung zu stoppen und den Fleischkonsum zu reduzieren:

„Wissenschaftler haben die moralische Verpflichtung, die Menschheit klar vor jeder katastrophalen Bedrohung zu warnen und“ zu sagen, wie es ist „. Auf der Grundlage dieser Verpflichtung und der unten dargestellten grafischen Indikatoren erklären wir mit mehr als 11.000 Unterzeichnern von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt klar und eindeutig, dass der Planet Erde einem Klimanotfall ausgesetzt ist. Die Weltbevölkerung, die immer noch um rund 80 Millionen Menschen pro Jahr oder mehr als 200.000 pro Tag zunimmt (Abbildung 1a – b), muss innerhalb eines Rahmens, der die soziale Integrität gewährleistet , stabilisiert und im Idealfall schrittweise reduziert werden . Es gibt bewährte und wirksame Maßnahmen, die die Menschenrechte stärken, gleichzeitig die Geburtenraten senken und die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die Treibhausgasemissionen und den Verlust der biologischen Vielfalt verringern. Diese Richtlinien stellen Familienplanungsdienste allen Menschen zur Verfügung, beseitigen Hindernisse für ihren Zugang und erreichen eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter. “ (“ Warnung der Weltwissenschaftler vor einem Klimanotfall“ , Oxford Academic )

(Beachten Sie, dass Bevölkerungskontrolle ein wiederkehrendes Thema ist, ein Thema, das mit der „Null-Emissionen“ -Agenda von Eliten und selbst gesalbten „Philanthropen“ übereinstimmt.)

Tatsache ist, dass unter Unternehmensführern und anderen Eliten ein wachsender Konsens darüber besteht, dass wir uns einem „Klimanotfall“ gegenübersehen, der sofortige und drakonische Änderungen unserer politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen erfordert. Ist es zu weit hergeholt zu glauben, dass Covid-19 heraufbeschworen wurde, um diese Änderungen umzusetzen, ohne den wahren Grund preiszugeben? Immerhin ist die Öffentlichkeit in Bezug auf den Klimawandel ziemlich gleichmäßig gespalten, was bedeutet, dass die Opposition wahrscheinlich organisiert, gut finanziert und grausam sein würde. Kein Zweifel, das wollten die Oligarchen ganz vermeiden. Eine stark übertriebene globale Pandemie war die viel bessere Wahl. Mit den Medien im Schlepptau und genügend gekauften Experten für öffentliche Gesundheit und demokratischen Gouverneuren, um das Schwergewicht zu übernehmen, müssen die Erfolgsaussichten vielversprechend ausgesehen haben. 8 Monate nach dem laufenden Betrieb, die Zielflagge ist jetzt in Sichtweite. Die Gouverneure des Bundesstaates sind weiterhin ungehindert in der Usurpation spezieller „Krisenmächte“, Fauci und sein Mann werden immer noch weithin verehrt, Masken sind überall, rollende Sperren und immer strengere Beschränkungen sind weiterhin angesagt – Heute, und wir sind nur noch wenige Wochen vom Sahnehäubchen entfernt, der Ausdünnung der Herde mit einem „Impfstoff auf Nanopartikelbasis, der eine synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol oder PEG enthält“. Mit anderen Worten, die Ausdünnung der Herde mit einem „Impfstoff auf Nanopartikelbasis, der eine synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol oder PEG enthält“. Mit anderen Worten, die Ausdünnung der Herde mit einem „Impfstoff auf Nanopartikelbasis, der eine synthetische Chemikalie namens Polyethylenglykol oder PEG enthält“. Mit anderen Worten, Die in Afrika durchgeführten Stealth-Sterilisationsübungen waren lediglich eine Generalprobe für das Hauptereignis, die zusammenfassende Injektion von Milliarden Menschen weltweit, um die Weltbevölkerung signifikant zu reduzieren. Sind wir schon da?

Noch nicht aber bald.

Die Teams von Psychologen, die mit Regierungen zusammengearbeitet haben (um den Covid-Terror zu verkaufen) und herausgefunden haben, dass die weltliche Realität auf den Kopf gestellt werden muss – durch soziale Distanzierung, Masken, Schutzbefehle, Schließung von Schulen, Unternehmen und Öffentlichkeit Versammlungen und Gottesdienste – um (um ein verwirrendes und erschreckendes Umfeld zu schaffen) ein neues autoritäres System einzuleiten, in dem die persönliche Freiheit nicht weiter reicht als die Auswahl der Online-Einkäufe bei Costco oder Amazon. Diese Psychologen verdienen viel Anerkennung für die Umwandlung der westlichen Welt in einen Polizeistaat, der von Schurken regiert wird, die jetzt über unsere Zukunft für uns entscheiden werden.

DER IMPFSTOFF – Der Höhepunkt von 8 Monaten unerbittlicher Desinformation und Hysterie

Obwohl es klar ist, dass die Fortschritte bei den Impfstoffen absichtlich bis nach den Präsidentschaftswahlen verzögert wurden (um Trumps Aussichten auf eine Wiederwahl zu beeinträchtigen), erkennen nur sehr wenige, warum Impfstoffe so schnell eingesetzt werden. Einfach ausgedrückt, die Epidemie lässt schnell nach und zwingt die Impfstoffhersteller, eine hastige Genehmigung einzuholen, damit die Verbreitung beginnen kann. Dies ist eine Angelegenheit von großer Dringlichkeit, was bedeutet, dass die FDA zweifellos dem politischen Druck nachgeben und potenzielle Impfstoffe genehmigen wird, bevor Studien ihre Sicherheit beweisen. Am Mittwoch:

„Das Vereinigte Königreich war am Mittwoch das erste Land, das den Pfizer- und BioNTech Covid-19-Impfstoff offiziell zugelassen hat. Die ersten Impfungen sollen nächste Woche eingeführt werden . Der Impfstoff wurde weitaus schneller zugelassen als jeder andere in der Geschichte in den 15 bis 20 Jahren, die normalerweise für die Entwicklung dieser Art von Medikamenten benötigt werden. “ ( „Großbritannien ist das erste Land, das den Impfstoff gegen Pfizer-BioNTech Covid-19 zugelassen hat“ , NBC News )

Natürlich spielt die Sicherheit keine Rolle bei der Entwicklung eines Impfstoffs, dessen Entwicklung normalerweise 10 Jahre dauert, sondern der schnell zusammengeschlagen und in nur 8 Monaten auf den Markt gebracht wird. Per Definition ist ein solcher Impfstoff nicht sicher.

Mehr von NBC: „In den USA haben sowohl Pfizer-BioNTech als auch Moderna bei der FDA Anträge auf Genehmigung für den Notfall gestellt. Uğur Şahin, CEO von BioNTech, sagte gegenüber Richard Engel von NBC News, er sei„ zuversichtlich, dass eine Genehmigung in den USA möglich sei auch innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren. ”.. In der Zwischenzeit teilte die Weltgesundheitsorganisation Reuters mit, dass sie Daten von den Unternehmen erhalten habe und diese auf „mögliche Auflistung für den Notfall“ prüfe – was bedeutet, dass sie in Entwicklungsländern schneller eingeführt werden könnten. “ ( NBC News )

Warum werden diese Impfstoffe auf den Markt gebracht?

Wie bereits erwähnt, wird die Verteilung von Impfstoffen beschleunigt, da die Pandemie nachlässt. Tatsächlich ist sie für alle praktischen Zwecke bereits vorbei. In den USA werden die Daten zu Krankenhausaufenthalten und Todesfällen absichtlich aufgeblasen, um die Hysterie aufrechtzuerhalten (wir werden dies später erklären), während in Großbritannien die Todesfälle, die Covid (in der gefälschten „zweiten Welle“) zuzuschreiben sind, die 5 nie überschritten haben -Jahresdurchschnitt der „übermäßigen Todesfälle“, der das Barometer für die Entscheidung ist, ob es einen ungewöhnlichen Anstieg der Sterblichkeit gibt oder nicht. Das gibt es nicht. Die zweite Welle existiert nicht. Es ist reine Herstellung. Schauen Sie sich diesen Klappentext von Dr. Mike Yeadon an, Pfizers ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler für Allergie und Atemwege. Yeadon weist die Theorie der „zweiten Welle“ als unwissenschaftlichen Unsinn ab. Folgendes sagt er:

„Viren machen keine Wellen … Ich habe wiederholt darum gebeten, die Fülle wissenschaftlicher Arbeiten zu sehen, die zur Vorhersage einer‚ zweiten Welle ‚verwendet werden, und ein Modell zu erstellen, um die wahrscheinliche Größe und das Timing zu berechnen. Sie waren noch nie da. Es ist fast so, als gäbe es keine solche grundlegende Literatur… Seitdem gab es keine Beispiele für mehrere Wellen, und das jüngste neuartige Coronavirus mit einer realen Ausbreitung (SARS) führte in jeder betroffenen geografischen Region jeweils eine Welle durch. Warum ein Modell mit einer ‚zweiten Welle‘ überhaupt gebaut wurde, kann ich nicht erraten. … Trotz des Fehlens von Beweisen für eine „zweite Welle “ – und des Nachweises des Fehlens von Wellen für diese Klasse von Atemwegsviren – gab es eine umfassende Multimedia-Plattformkampagne, mit der die Idee einer „zweiten Welle “ umgesetzt werden sollte winken in den Köpfen aller . Dies lief viele Wochen lang ununterbrochen. Es war erfolgreich: Eine Umfrage unter Hausärzten ergab, dass fast 86% von ihnen angaben, in diesem Winter eine „zweite Welle“ zu erwarten. Als Recherche für dieses Stück suchte ich die früheste Erwähnung einer „zweiten Welle“. Die Profis Heneghan und Jefferson stellten am 30. April fest, dass wir gewarnt wurden, eine „zweite Welle“ zu erwarten, und dass der Premierminister am 27. April vor einer „zweiten Welle“ gewarnt hatte. Die Professoren warnten jeden, der zuversichtliche Vorhersagen für eine „zweite“ und „dritte Welle“ machte, dass die historischen Aufzeichnungen dies nicht unterstützen. Ich habe von der BBC nach Erwähnungen einer „zweiten Welle“ gesucht. Am 3. und 6. März wird eine einzelne SARS-CoV-2-Welle erwähnt, bei der die meisten (95%) der Auswirkungen frühzeitig auftreten. Was als endgültiges Dokument am 29. März erscheint, bezieht sich immer noch nur auf eine Welle. Das lehrt Geschichte und Immunologie…. Trotz dieser lästigen Kuriosität in Bezug auf eine „zweite Welle“ und fast so, als gäbe es einen Plan für eine solche Welle, begann sich die PCR-Testinfrastruktur (Polymerasekettenreaktion) in Großbritannien umzugestalten. Das portugiesische Oberste Gericht stellte vor zwei Wochen fest, dass diese PCR-Test kein verlässlicher Weg ist, um den Gesundheitszustand oder die Infektiosität der Bürger zu bestimmen. Angesichts der wissenschaftlichen Gültigkeit dieses Tests unter großen Herausforderungen glaube ich, dass er sofort aus dem Gebrauch genommen werden muss. “ (“ Die PCR False Positive Pseudo-Epidemie „, Lockdown Skeptics )

Keine zweite Welle?

Aber „es gab einen Plan für einen“, das heißt, es gab einen Plan, um die Panik zu verstärken, um die Ziele der Eliten zu erreichen. Das ist klar.

Yeadon erklärt dann, wie die PCR-Tests aus den Labors des NHS (National Health Service) entfernt und an private „Massentestzentren“ geliefert wurden, die „hochqualifizierte und erfahrene biomedizinische Wissenschaftler des Health and Care Professions Council (HCPC)“ durch „hauptsächlich“ ersetzten von freiwilligen, nicht registrierten Mitarbeitern in nicht akkreditierten Labors, die innerhalb weniger Wochen eingerichtet wurden. “ Dies stellte natürlich die allgemeine Zuverlässigkeit ihrer Testergebnisse in Frage, was wiederum zu einer großen Anzahl von falsch positiven Ergebnissen führte, die in keiner Weise die abnehmende Wirkung des Virus widerspiegelten.

Wie Yeadon feststellt: Solche Massentests bergen bei Verwendung der PCR als Methode ein ernstes Risiko für eine sogenannte „falsch positive PCR-Pseudoepidemie“ . Dies könnte niemals passieren, wenn wir keine PCR-Massentests verwenden würden. Wenn in Liverpool ein zuverlässigerer Test verwendet wurde (Lateral-Flow-Test oder LFT), der zeigte, dass ein geringerer Prozentsatz der Menschen infiziert war, wurde der Test zugunsten des PCR-Tests verworfen.

„Bis September wurde der Großteil der PCR-Tests von großen privaten Labors durchgeführt, von denen einige als Lighthouse Labs bezeichnet werden.“ Zu diesem Zeitpunkt begann die Zahl der Infektionen stark anzusteigen, was mit dem Verhalten von Epidemien in der Vergangenheit völlig unvereinbar war.

Yeadon: „Wie können wir diese Behauptungen von Zehntausenden von täglichen„ Fällen “und einer beispiellosen„ zweiten Welle “von Todesfällen mit der nicht durchführbaren Menge an Tests in Einklang bringen, die von Bankfachleuten als schwierig angesehen werden, selbst im kleinen Maßstab zuverlässig durchzuführen? ”

Das ist leicht. Die ganze Scharade wurde manipuliert, um PCR-Fehlalarme wie eine echte Epidemie aussehen zu lassen. Denken Sie daran, dies ist nicht meine unprofessionelle Beobachtung, sondern Pfizers ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler für Allergie und Atemwege.

Und schauen Sie sich nur an, inwieweit diese Farce beibehalten wurde. Hier ist Yeadon, der erklärt, wie Definitionen bis zum Bruch gedehnt werden, um die Anzahl der Covid-Todesfälle zu übertreiben:

„Ein“ Fall „ist ein positiver PCR-Test. Es sind keine Symptome beteiligt. Eine „COVID-19-Aufnahme“ in ein Krankenhaus ist eine Person, die vor, bei der Einreise oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während eines Krankenhausaufenthalts durch PCR positiv getestet wurde, unabhängig vom Grund für die Aufnahme oder den Symptomen, die der Patient aufweist. Ein „COVID-19-Tod“ ist jeder Tod innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven PCR-Test. „

Nehmen wir also an, Sie haben einen massiven Herzinfarkt und sterben, aber ein PCR-Test zeigt, dass Sie harmlose RNA-Fragmente in Ihrem Blutkreislauf haben. Dann wird der Tod als „Covid“ bezeichnet. Verstanden? Yeadon fasst dieses Taschentuch in einem knappen Satz zusammen:

„Wir haben sehr starke Beweise dafür, dass die derzeit durchgeführten PCR-Massentests völlig wertlos sind.“ (Yeadon und eine Expertengruppe haben seitdem ein 10-Punkte-Papier bei der Eurosurveillance-Redaktion eingereicht, in dem die Wissenschaft, auf der der PCR-Test basiert, infrage gestellt wird. Wir sind mit strengen Sperren konfrontiert, die das Leben und den Lebensunterhalt vieler Menschen zerstört haben, den eingeschränkten Zugang zu Bildung und diese von Regierungen auf der ganzen Welt auferlegten Einschränkungen sind ein direkter Angriff auf die Grundrechte der Menschen und ihre persönlichen Freiheiten, was zu Kollateralschäden führt für ganze Volkswirtschaften auf globaler Ebene. “)

Laut Yeadon und seinem Team unabhängiger Forscher:

„Die Pandemie war im Juni vorbei und die Herdenimmunität war die Hauptkraft, die die Pandemie drehte und zum Rückzug drängte. Im Herbst sind die behaupteten „Fälle“ ein Artefakt eines gestörten Testsystems …. Zwar gibt es COVID-19 im Sinne der „sekundären Welligkeit“… es ist hauptsächlich in Regionen, Städten und Bezirken aufgetreten, die im Frühjahr weniger stark betroffen waren. Real COVID-19 ist selbstlimitierend und hat in einigen nördlichen Städten möglicherweise bereits einen Höhepunkt erreicht. Es wird nicht in Kraft zurückkehren … Das ist es. Der Rest ist eine falsch positive PCR-Pseudoepidemie. Die Heilung besteht natürlich, wie in der Vergangenheit, als die PCR die Pandemie selbst als Bedrohung im Land abgelöst hat, darin, die PCR-Massentests zu stoppen. “ ( „Die PCR False Positive Pseudo-Epidemie“ Dr. Mike Yeadon, Lockdown Skeptics )

Yeadons Analyse ähnelt der von Genevieve Briand, stellvertretende Programmdirektorin des Masterstudiengangs Applied Economics bei John Hopkins. Briand wollte anhand der eigenen Daten der CDC sehen, welche Auswirkungen Covid auf übermäßige Todesfälle hatte. Was sie fand, war außergewöhnlich, stimmte aber mit Yeadons Analyse überein. Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was sie entdeckt hat:

„Von Mitte März bis Mitte September haben die Todesfälle in den USA 1,7 Millionen erreicht, von denen 200.000 oder 12% der Todesfälle auf COVID-19 zurückzuführen sind. Nach dem Abrufen von Daten auf der CDC-Website erstellte Briand eine Grafik, die den Prozentsatz der Todesfälle pro Alterskategorie von Anfang Februar bis Anfang September darstellt und den Zeitraum von vor dem Nachweis von COVID-19 in den USA bis nach dem Anstieg der Infektionsraten umfasst. Überraschenderweise blieb der Tod älterer Menschen vor und nach COVID-19 gleich. Da COVID-19 hauptsächlich ältere Menschen betrifft, erwarteten Experten einen Anstieg des Prozentsatzes der Todesfälle in älteren Altersgruppen. Dieser Anstieg ist jedoch aus den CDC-Daten nicht ersichtlich. Tatsächlich bleibt der Prozentsatz der Todesfälle in allen Altersgruppen relativ gleich. „Der Grund, warum wir bei älteren Menschen eine höhere Anzahl von COVID-19-Todesfällen haben als bei jüngeren, liegt einfach darin, dass in den USA jeden Tag ältere Menschen häufiger sterben als jüngere“, sagte Briand. Briand bemerkte auch, dass sowohl vor als auch nach COVID-19 50.000 bis 70.000 Todesfälle zu verzeichnen sind, was darauf hinweist, dass diese Anzahl von Todesfällen lange vor dem Auftreten von COVID-19 normal war. Daher hat COVID-19 laut Briand nicht nur keinen Einfluss auf den Prozentsatz der Todesfälle älterer Menschen gehabt, sondern auch die Gesamtzahl der Todesfälle nicht erhöht. Diese Datenanalysen legen nahe, dass im Gegensatz zu den meisten Annahmen die Anzahl der Todesfälle durch COVID-19 nicht alarmierend ist. Tatsächlich hat es relativ keine Auswirkungen auf die Todesfälle in den Vereinigten Staaten. … “All dies deutet darauf hin, dass COVID-19 keine übermäßigen Todesfälle verursacht hat. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nicht über den normalen Todeszahlen. Wir haben keine gegenteiligen Beweise gefunden“, schloss Briand. ( „Ein genauerer Blick auf US-Todesfälle aufgrund von COVID-19“ , JB Wells News )

Die Untersuchungen von Yeadon und Brand zeigen, wie gefälschte Testergebnisse, manipulierte Sterblichkeitsdaten, unerbittliche Täuschung und verwirrende staatliche Mandate (Masken, Sperren usw.) die öffentliche Hysterie angeheizt haben und die konforme Bevölkerung geschaffen haben, nach der unsere Herrscher suchen. Nach 8 Monaten dieses psychischen Drubbing sind die Eliten nun bereit, den Coup de Grâce zu liefern, einen Impfstoff, der potenziell toxische Substanzen enthält, die den Lauf der Geschichte verändern werden.

Übertreibe ich

Vielleicht, aber es gibt viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Denken Sie daran, die enthusiastischsten Befürworter dieser experimentellen Impfstoffe (Medien) sind dieselben Personen:

Wer hat über Trump-Russland für 3 Jahre nonstop gelogen.

Wer zensierte aggressiv Informationen über Hunter Bidens massiven Einfluss auf das Hausieren.

Wer hat Informationen über die gestohlenen Präsidentschaftswahlen im letzten Monat vertuscht?

Die Medien sind der Feind des Volkes, und das haben sie vielfach bewiesen. Aber wie können wir diese Regel auf die Einführung der neuen Impfstoffe anwenden?

Wir können davon ausgehen, dass die Interessen der wohlhabenden Powerbroker, denen die Medien gehören und die ihre Agenda festlegen, Vorrang vor den Menschen haben, die geimpft werden sollen. Das ist alles. Ihre Interessen haben Vorrang vor Ihrer Sicherheit. So funktioniert es.

Man sollte also äußerst vorsichtig sein mit Impfstoffen, die in Rekordzeit auf den Markt gebracht werden, ebenso wie sie den Motiven von Menschen misstrauisch gegenüberstehen sollten, die „Skepsis“ oder „Zögern“ als „nationale Sicherheitsbedrohung“ betrachten. Diesen Menschen ist nicht zu trauen. So einfach ist das.

Warum sollte die britische Regierung zum Beispiel “ militärische Geheimdienste“ einsetzen , um herauszufinden und auszumerzen, was die Times „Anti-Impfstoff-Kämpfer“ und damit verbundene „Propagandainhalte“ im Cyberspace nennt?

Warum sollten die Social-Media-Riesen Artikel entfernen, die die Impfstoffe kritisieren?

Warum drängen alle Medien und Experten des öffentlichen Gesundheitswesens auf Massenimpfungen?

Warum?

Die Antwort liegt auf der Hand, nicht wahr?

Das liegt daran, dass die wohlhabenden Powerbroker, die diese Operation orchestrieren, wollen, dass We the People massenhaft geimpft wird. Darum geht es hier.

Die Frage ist also: Warum? Warum ist es ihnen so wichtig? Ist es, weil sie Leben retten wollen?

Nein, das ist es überhaupt nicht. Es ist offensichtlich noch etwas, von dem wir nichts wissen. Vielleicht ist es der Klimawandel, vielleicht ist es Überbevölkerung, oder vielleicht ist es eine kollektive Entschlossenheit, die Gesellschaft in eine technokratische Dystopie zu verwandeln. („The Great Reset“). Wir wissen es nicht wirklich, aber eines ist sicher, all dieses Ballyhoo über Covid ist ein roter Hering. Es lenkt einfach die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Agenda ab, weshalb wir bei den Impfstoffen vorsichtig sein sollten. Massenimpfungen könnten in der Tat das ultimative Ziel sein. Schauen Sie sich Yeadons Impfstoff in einer kürzlich erschienenen Ausgabe der LifeSite News an:

„ Es sind absolut keine Impfstoffe erforderlich, um die Pandemie auszulöschen…. Sie impfen keine Menschen, die nicht durch eine Krankheit gefährdet sind. Sie planen auch nicht, Millionen von gesunden und gesunden Menschen mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht ausführlich an Menschen getestet wurde. Da es nachweislich ist, dass „etwa 30% der Bevölkerung zuvor Immunität hatten“, und wenn man einige kleine Kinder mit einbezieht, die „resistent“ sind, 40%, und wenn man bedenkt, dass die Infektionsrate „irgendwo [Mitte] Mitte von 2020 liegt. Dies bedeutet, dass derzeit etwa 65 bis 72% der Bevölkerung gegen COVID-19 immun sind. Und in Anbetracht der Realität der Herdenimmunität, wenn die Anfälligkeit für ein Virus mit 28 bis 35% so niedrig ist, „kann diese Population einen wachsenden Krankheitsausbruch nicht mehr unterstützen“, und daher „schwindet und verschwindet das Virus . Die Pandemie ist effektiv vorbei und kann leicht von einem ordnungsgemäß funktionierenden NHS (National Health Service) behandelt werden. Dementsprechend sollte es dem Land sofort gestattet sein, zum normalen Leben zurückzukehren. “ ( „Ehemaliger Pfizer-Vizepräsident:“ Keine Notwendigkeit für Impfstoffe „,“ die Pandemie ist praktisch vorbei „ , LifeSite News )

Hat er recht Sind die Impfstoffe ein unnötiges Risiko, das keinem irdischen Zweck dient? Hier ist mehr von Yeadon über die möglichen Nachteile der neuen mRNA-basierten Impfstoffe, die „der letzte Schrei“ sind.

„Die Bildung sogenannter“ nicht neutralisierender Antikörper “ kann zu einer übertriebenen Immunreaktion führen , insbesondere wenn die Testperson nach der Impfung mit dem echten“ wilden „Virus konfrontiert wird.“ – Es wird erwartet, dass die Impfungen Antikörper gegen Spike-Proteine ​​von SARS-CoV-2 produzieren. Spike-Proteine ​​enthalten jedoch auch Syncytin-homologe Proteine, die für die Bildung der Plazenta bei Säugetieren wie Menschen essentiell sind. Es muss ausgeschlossen werden, dass ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslösen kann, da dies sonst bei geimpften Frauen zu einer Unfruchtbarkeit von unbestimmter Dauer führen kann . – Die mRNA-Impfstoffe von Pfizer / BioNTech enthalten Polyethylenglykol (PEG). 70% der Menschen entwickeln Antikörper gegen diese Substanz. Dies bedeutet, dass viele Menschen allergische, möglicherweise tödliche Reaktionen auf die Impfung entwickeln können. – Die viel zu kurze Studiendauer erlaubt keine realistische Abschätzung der Spätfolgen . Wie in den Narkolepsiefällen nach der Schweinegrippeimpfung wären Millionen gesunder Menschen einem inakzeptablen Risiko ausgesetzt, wenn eine Notfallgenehmigung erteilt würde und die Möglichkeit zur Beobachtung der späten Auswirkungen der Impfung folgen würde. “ ( „Das war schnell“, Lockdown-Skeptiker )

Fassen wir zusammen:

Die neuen Messenger-RNA-Impfstoffe könnten die Empfänger anfälliger für schwere Krankheiten oder Todesfälle machen. Spike-Proteine ​​können „eine Immunreaktion auslösen“, die „zu Unfruchtbarkeit führt. “(Wieder einmal Bevölkerungskontrolle) Die neuen Impfstoffe enthalten Polyethylenglykol (PEG), das „möglicherweise tödlich“ sein kann. Die Versuche waren nicht lang genug, um festzustellen, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Die FDA-Zulassung bedeutet nicht „sicher“. Ganz im Gegenteil. Die FDA wird auf die gleiche Weise „erfasst“ wie die FAA. (Denken Sie: Boeing 737 Max)

Das neue Regime für Covid-19-Impfstoffe ist sowohl unnötig als auch riskant. Leser sollten den Hype ignorieren und selbst recherchieren. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlergehen. Erwarten Sie nicht, dass die Medien oder Gesundheitsbehörden die Wahrheit sagen. Sie werden nicht. Sie wollen Dich als Versuchskaninchen in ihrem gestörten Laborexperiment benutzen. Nicht kooperieren, nicht einhalten, nicht zustimmen, nicht nachgeben.

Keine Kapitulation.