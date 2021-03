Der COVID-Impfstoff von Pfizer könnte das lukrativste Medikament der Welt werden

childrenshealthdefense.org: Der Impfstoff von Pfizer ist bereits das zweit umsatzstärkste Medikament der Welt. Sobald die Pandemie vorbei ist, will der Impfstoffhersteller die Preise erhöhen.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer ist bereits das Medikament mit den zweithöchsten Umsätzen weltweit – aber das Unternehmen plant, den Impfstoff in eine noch größere Cashcow zu verwandeln, sobald die Pandemie endet, so Nachrichtenberichte.

Unter Berufung auf Kommentare des Pfizer-Finanzchefs Frank D’Amelio berichteten Forbes und FiercePharma, dass das Unternehmen „mehr auf den Preis setzen wird“, sobald die Pandemie nachlässt und „wir uns nicht mehr in einem Pandemie-Preisumfeld befinden“, so D’Amelio.

Der Impfstoffhersteller erwartet für das Jahr 2021 einen Umsatz von etwa 15 Milliarden Dollar, basierend auf den aktuellen Verträgen für seinen COVID-Impfstoff, aber diese Zahl könnte sich verdoppeln, da Pfizer sagt, dass es potenziell 2 Milliarden Dosen in diesem Jahr liefern kann, so The Guardian.

Ein Analyst spekulierte, dass Pfizer einen Preis anstreben könnte, der drei- bis viermal höher ist als die 19,50 Dollar, die das Unternehmen derzeit von der US-Regierung verlangt – oder sogar bis zu 156 Dollar pro Dosis.

Pfizer begründete den aktuellen Preis des Impfstoffs mit der Notwendigkeit für die Regierungen, Dosen zu sichern und das Virus unter Kontrolle zu bringen. Die Gewinne teilt sich das Unternehmen 50:50 mit dem deutschen Partner BioNTech.

Im Rahmen der Operation Warp Speed hat Pfizer zugestimmt, die US-Regierung mit 100 Millionen Dosen seines Impfstoffs für 1,95 Milliarden Dollar zu beliefern, so dass die Amerikaner den Impfstoff kostenlos erhalten können.

Der ursprüngliche Vertrag mit Pfizer beinhaltete eine Option für die Regierung, bis zu 500 Millionen weitere Dosen zu 19,50 Dollar pro Dosis zu kaufen. Das ist weit unter den 150 oder 175 Dollar pro Dosis, die der Hersteller normalerweise für einen Impfstoff einnimmt, sagte D’Amelio während der Bilanzpressekonferenz im Februar.

Im Vergleich dazu liegt der Moderna-Impfstoff bei 15 Dollar pro Dosis, Johnson & Johnson (J&J) bei 10 Dollar und AstraZenecas COVID-Impfstoff bei 4 Dollar pro Dosis, berichtet Fierce Pharma.

Pfizer-Führungskräfte enthüllten die Umsatzschätzung von $15 Milliarden als Teil der Prognose für das Jahr 2021, basierend auf den Dosen, die im Rahmen bestehender Verträge im Jahr 2021 geliefert werden sollen.

Zum Vergleich: Pfizer vermarktet auch den umsatzstärksten Impfstoff außerhalb von COVID – den Pneumokokken-Impfstoff Prevnar 13. Im Jahr 2020 lag der Umsatz von Prevnar 13 bei 5,85 Mrd. $. Das gesamte Impfstoff-Franchise von Pfizer erzielte 2020 einen Umsatz von 6,56 Milliarden Dollar, berichtet Fierce Pharma.

Wenn die anfängliche Nachfrage nach dem COVID-Impfstoff nachlässt, könnte das Unternehmen erhebliche Gewinne erzielen, indem es höhere Preise verlangt und routinemäßige Auffrischungsdosen für neue Varianten des Virus einführt, so Pfizer-CEO Albert Bourla gegenüber Analysten, Großbanken und Investoren während des Earnings Call im Februar.

Während der Barclays‘ Global Health Conference sagte D’Amelio, dass das Unternehmen dies nicht als einmaliges Ereignis ansieht, sondern als etwas, das in absehbarer Zeit „anhalten wird“.

Pfizer hat bereits eine Studie über eine dritte Impfstoffdosis gestartet, um Varianten zu adressieren, forderte jährliche Auffrischungsimpfungen und sagte den Investoren, dass sie eine Einnahmequelle ähnlich wie bei Grippeimpfstoffen erwarten.

„Jedes Jahr müssen Sie sich gegen Grippe impfen lassen“, sagte Bourla. „Es wird dasselbe mit COVID sein. In einem Jahr müssen Sie Ihre jährliche Impfung für COVID bekommen, um geschützt zu sein.“

Das wird noch mehr Umsatz – und mehr Gewinn – mit dem Impfstoff bedeuten, berichtete WRCBtv, eine CBS-Tochter.

Laut Forbes sagen einige Kritiker, dass die drastische Erhöhung der Kosten für den Impfstoff eine „Lockvogel“-Operation ist, die dazu führen könnte, dass Pfizer auf den Capitol Hill gerufen wird, um die Kosten gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit zu rechtfertigen.

Aber der Pharmahersteller ist nicht der einzige, der die Preisgestaltung für Impfstoffe während der Pandemie anders sieht. J&J und AstraZeneca haben sich jeweils verpflichtet, ihre Impfstoffe während der Pandemie zum Selbstkostenpreis zu verkaufen, mit dem vertraglichen Recht, die Pandemie im Juli 2021 als „vorbei“ zu betrachten, was den Weg für Preiserhöhungen ebnet, berichtet die Financial Times.

Moderna deutete an, dass es die Preise erhöhen könnte, nachdem die Pandemie zu einer endemischen wird. Während einer Anhörung des House Committee on Energy and Commerce im letzten Sommer wurden die Hersteller gefragt, ob sie den Impfstoff zum Selbstkostenpreis verkaufen würden.

Moderna sagte, dass es seinen Impfstoff nicht zum Selbstkostenpreis verkaufen würde, obwohl die Entwicklung und Herstellung des Impfstoffs fast vollständig durch US-Steuergelder finanziert wurde. Moderna erhielt daraufhin vom Lown Institute in Boston eine Auszeichnung für das „schlimmste Beispiel von Geschäftemacherei und Dysfunktion im Gesundheitswesen“.

Wie Pfizer ist auch Konkurrent Moderna drauf und dran, mit seinem COVID-Impfstoff Milliarden zu verdienen. Mitte Januar hatte sich Moderna 11,7 Milliarden Dollar an Vorbestellungen von verschiedenen Regierungen und Organisationen gesichert, und das Unternehmen war dabei, weitere Deals auszuhandeln, wie Fierce Pharma berichtet.

Der CEO von Moderna, Stephane Bancel, sagte in einem Interview, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr in die Riege der größten Impfstoffanbieter nach Umsatz aufsteigen könnte.

Im Gegensatz zu Moderna, „Pfizer’s COVID-19-Impfstoff-Entwicklung und Produktionskosten wurden vollständig selbst finanziert, mit Milliarden von Dollar bereits auf Risiko investiert“, sagte das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 16. November 2020.

Dr. Reshma Ramachandran, ein Arzt-Stipendiat des Yale National Clinicians Scholars Program, sagte letzten Monat vor US-Gesetzgebern über die Preisgestaltung von Impfstoffen und die Weigerung der Regierung und der Arzneimittelhersteller aus, Informationen über die Vereinbarungen, die sie rund um ihre Impfstoffe getroffen haben, offenzulegen.

In einem Interview mit YaleNews erklärte Ramachandran, dass, wenn Pfizer sich von der „Pandemie-Preisgestaltung“ wegbewegt und zu Preisen übergeht, die im Einklang mit anderen Impfstoffen auf dem Markt stehen, also bei 150 oder 175 Dollar pro Dosis, die Versicherungsgesellschaften die Kosten tragen müssen und sie über die Versicherungsprämien an die Allgemeinheit weitergeben werden.

Wir haben dies bereits bei Grippeimpfstoffen gesehen – „eine öffentlich finanzierte Impfstofftechnologie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter verteuert, mit erheblichen Auswirkungen auf unsere Budgets für öffentliche Gesundheitsprogramme und unsere Versicherungsprämien“, so Ramachandran. „Es sind nicht die Unternehmen, die das Risiko der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen auf sich genommen haben. It’s the American people.“