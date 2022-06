Der Covid-Impfstoff wirkte nur in finanzieller Hinsicht – Nichtgeimpfte haben die „Pandemie“ in Europa besiegt – Rumänien und Bulgarien gegen Portugal (94 % geimpft)

Der Beweis, dass der Covid-Impfstoff nicht funktioniert hat

Auch wenn der Witz über Putin, der die Pandemie begraben hat, unheimlich real ist, können wir eine vernichtende Analyse nicht ignorieren, die eindeutig zeigt, dass der Covid-Impfstoff nur in finanzieller Hinsicht funktioniert hat. In Ländern, die fast vollständig geimpft waren, kommt es immer noch zu zahlreichen Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, während die Impfskeptiker dem Virus entkommen sind. Darüber hinaus zeigen die heutigen Studien, dass die „Einsperrung“ asymptomatischer Personen ein Missbrauch war, für den es keine medizinische Rechtfertigung gibt.

In den weltweiten und nationalen Mainstreammedien werden keine apokalyptischen Nachrichten mehr über Covid berichtet. In der Tat gibt es keine weiteren Nachrichten über das Pandemievirus. Das bedeutet nicht, dass in der Welt nichts passiert, aber es bedeutet, dass das, was passiert, den ganzen pseudowissenschaftlichen und manipulativen Diskurs der Behörden zunichtemacht. Obwohl wir in die warme Jahreszeit eingetreten sind, in der der menschliche Körper stärker ist und das Virus besser bekämpfen kann, kommt es in Ländern, in denen die Bevölkerung fast vollständig geimpft wurde, zu einer übermäßigen Zahl von Covid-Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.

Wir haben uns jedoch drei Länder näher angesehen: Portugal, Rumänien und Bulgarien, mit unterschiedlichen Impfquoten, und die Ergebnisse waren erschütternd. Zwischen dem 12. und 25. Mai gab es in Portugal 364.799 Covid-Fälle und 426 Todesfälle, in Rumänien 6.130 Fälle und 75 Todesfälle und in Bulgarien 3.416 Fälle und 96 Todesfälle.

Portugal, das weltweit für die schnelle Impfung des gesamten Landes gelobt wird, meldete, dass 94 % mit einer Dosis, 86 % mit zwei Dosen und 63 % mit drei Dosen geimpft wurden. Prozentsätze, die weltweit einmalig sind.

Portugal meldete jedoch am 25. Mai 41 Todesfälle mit einem 7-Tage-Durchschnitt von 37 Todesfällen, während Rumänien am 25. Mai einen Todesfall und einen 7-Tage-Durchschnitt von 4 Todesfällen meldete, und Bulgarien am 25. Mai 6 Todesfälle und einen 7-Tage-Durchschnitt von 6,3 Todesfällen verzeichnete. Der 7-Tage-Durchschnitt der Krankenhausaufenthalte betrug 1 210 in Portugal, 868 in Rumänien und 558 in Bulgarien. In Rumänien sind 42 % der Bevölkerung mit zwei Dosen und 12 % mit drei Dosen geimpft, während in Bulgarien 29 % der Bevölkerung mit zwei Dosen und 11 % mit drei Dosen geimpft sind.



Was bewirkt der Impfstoff also?

Zunächst wurde uns gesagt, dass es Infektionen und Übertragungen verhindert, was sich jedoch als völlig unwahr herausstellte. Dann wurde uns gesagt, dass es die Sterblichkeit reduziert. Das ist bisher widerlegt worden. Die Tatsache, dass mehr Ungeimpfte als Geimpfte starben, ist auf den geringen Anteil der Geimpften zurückzuführen. Was die Ansteckung betrifft, so sind zumindest in Rumänien 60 % der Geimpften Covid-positiv. Was in Portugal, aber auch in anderen durchgeimpften Ländern geschieht, kann nur auf eine Weise erklärt werden. Der Impfstoff wirkt nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann schadet es wenigstens nicht und belastet die Haushalte der Länder nur enorm. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Jeden Tag hören wir von plötzlichen Todesfällen junger Menschen und von Menschen, die keinerlei gesundheitliche Probleme hatten. Natürlich werden die Geimpften eine solche Hypothese wütend und vehement zurückweisen, und es ist verständlich, dass sie auf diese Weise reagieren.

Aber die medizinische Welt muss auf diese Tragödien reagieren, die einfach nicht aufhören wollen.

Studien tauchen auf

Eine Studie in 42 Ländern, darunter das Vereinigte Königreich und die USA, kam zu dem Schluss, dass asymptomatische Personen nur 14 % der Covid-Fälle ausmachten und dass ihr Risiko, das Virus zu übertragen, insgesamt um zwei Drittel geringer war als das von symptomatischen Personen. Und selbst wenn sie das Virus übertrugen, dann nur auf Menschen in der gleichen Familie, wo der körperliche Kontakt sehr eng war. Was bedeutet das? Dass alle „Sperrmaßnahmen“ asymptomatischer Personen einfach nur grober Missbrauch waren, für den natürlich niemand zur Rechenschaft gezogen werden wird.