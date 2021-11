Der Covid-Schwindel: Die Dampfwalze zur Tyrannei

Von Peter König: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Co-Autor des Buches von Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Es gibt so viele wissenschaftliche Mitteilungen, die in den Nicht-Mainstream-Medien veröffentlicht werden, die immer und immer wieder darauf hinweisen, dass es absolut keine Rechtfertigung für die Impfung von Kindern und für die Impfung von Erwachsenen gibt, es gibt einfach keine Rechtfertigung für die Impfung. Punkt. Und dies schon gar nicht mit einer experimentellen mRNA-genomverändernden Injektion – es gibt keine Rechtfertigung für den gesamten kriminellen Covid-Schwindel, Punkt.

Die Sterblichkeitsrate von Covid liegt bei 0,07 % oder weniger. Alles andere ist eine Lüge.

Dr. Anthony Fauci selbst sagte dies in einem von Experten begutachteten Artikel, New England Journal of Medicine (NEJM), „Navigating the Uncharted“, März 2020.

Doch die Dampfwalze rollt weiter und überrollt alle wissenschaftlichen Beweise, und da die Dampfwalze die Medien bezahlt und korrumpiert, lügen die Medien weiter und korrumpieren die Menschen, und die Regierungen korrumpieren, bedrohen, erpressen und zwingen bestimmte anfällige Wissenschaftler, die Lüge trotz ihres besseren Wissens fortzusetzen.

Die Betrugspropaganda nimmt kein Ende, wenn es sich bei dem Narrativ um eine totale Lüge handelt. Die Dampfwalze besteht aus den Regierungen und ihren korrumpierten Medien, dem gesamten UN-System, insbesondere der WHO und dieser mächtigen elitären Sekte, deren Mitglieder zwar nicht namentlich genannt werden, aber allgemein bekannt sind.

Das alles sind Tatsachen.

Die „Nicht-Rechtfertigung“ immer wieder zu wiederholen – dass sie verfassungswidrig ist, dass sie illegal ist, dass sie kriminell ist, dass sie gegen die Menschenrechte verstößt, dass sie durch keine Wissenschaft gerechtfertigt ist, die sich behauptet – ist nutzlos. Denn nur die Bekehrten werden zuhören. Während die Dampfwalze nicht zuhört, weiterrollt, über alles hinwegrollt, über jede gegenteilige Meinung, nicht einmal den Dialog sucht. Die Dampfwalze hat Recht – indem sie jede Opposition schlichtweg zerschlägt und in die Tyrannei zwingt.

Einige mögen die Wahrheit verbreiten. Aber wir sehen, welcher Schaden bereits in weniger als 2 Jahren angerichtet wurde – Millionen, vielleicht zehn Millionen sind gestorben – nicht durch Covid, sondern durch das Gift, das sich Covid-Impfstoff nennt. Doch die Dampfwalze ignoriert all das… erwähnt diese Tatsache nie, sondern zwingt einfach immer mehr Menschen, sich impfen zu lassen. Und sie überrollt alle Beweise, belügt Sie, uns, genau das tun die Regierungen, die von uns, den Menschen, gewählt und bezahlt werden – alle, alle 193 UN-Mitgliedsländer.

Die wenigen ehrlichen und transparenten (die meisten in Afrika, eine in Haiti) wurden mit dem Tod bestraft, durch Gift, durch Strangulation, durch Gewehre – sie sollen abschreckend sein für andere, die vielleicht in ihre Fußstapfen treten wollen und sich dem Großverbrechen UN-Agenda 2030 widersetzen.

Das muss gesagt werden.

Die Menschen müssen es wissen.

Es ist nicht nur eine Frage von Impfen oder Nicht-Impfen.

IHR müsst verstehen, was hinter der falschen Impfung steckt, um zu verstehen, dass es um viel mehr geht, als den netten Worten der Regierungen zum Schutz eurer Gesundheit Glauben zu schenken – all diese Regierungen haben sich an den Teufel verkauft, an die Hölle, um es offen zu sagen, denn sie alle kennen die wahre Agenda hinter dieser UN-Agenda 2030, die mit dem Mitternachtsgong zum 1. Januar 2020 begann – nicht zufällig. Die Impf-Agenda ist eine Frage von Leben und Tod.

Keine Pandemie beginnt auf einmal weltweit…., es sei denn, sie wurde von langer Hand vorbereitet, durch mehrere öffentlich bekannte Ereignisse, die aber von den gekauften Mainstream-Medien nicht verbreitet wurden, wie der Rockefeller-Report 2010, Event 201 vom 18. Oktober 2019 in NYC, gesponsert von der Gates Foundation, von der von Rockefeller finanzierten Johns Hopkins School of Medicine, und von – wer sonst – der alles beherrschenden NGO – dem Weltwirtschaftsforum, dem WEF.

Ob Sie es glauben oder nicht, das WEF ist eine NGO der Elite, der Reichsten der Reichen, der Wall-Street-Chefs, der Konzernchefs, der Hollywood-Chefs – und einiger anderer Köpfe. Ja, das WEF ist eine Nichtregierungsorganisation, die der UNO befiehlt, sich zu benehmen und Lügen zu erzählen, die sie (das WEF) von ihnen (Guterres und seinem UNO-Clan) hören will, und die Lügen immer und immer wieder zu wiederholen.

Und die wahre Agenda ist:

1) Massive Bevölkerungsreduktion – als Teil der eugenistischen Agenda von Gates, Rockefeller, Kissinger und anderen. Das ist ihr oberstes Ziel. Deshalb erhalten Sie keinen echten Impfstoff, sondern einen Killerimpfstoff, der Ihr Immunsystem untergräbt und zu Mortalität und Morbidität führt. Todesfälle und Verletzungen können innerhalb von 2 bis 3 Jahren auftreten, sodass überzeugte Impfbefürworter und Leugner der Wahrheit niemals den Impfstoff oder die Impfstoffhersteller oder die WHO für Ihren Tod oder den Tod Ihres Angehörigen verantwortlich machen werden – das ist Teil des Plans, denn die Folgen der „Impfstoffe“ sind vielfältig, aber einige ihrer Hauptmerkmale sind:

i) Die Substanzen in der Injektion greifen die menschlichen Fortpflanzungssysteme an, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, was häufig zu Krebs, Fehlgeburten und mehr führt;

ii) sie verursachen Blutgerinnsel, die sich vor allem in der Lunge ablagern und die Atmungsfähigkeit beeinträchtigen, sie können aber auch zum Herzen wandern und dort Schlaganfälle, Herzembolien oder Herzinfarkte verursachen, oder sie wandern zum Gehirn, wo sie einen Hirnschlag oder den Tod verursachen können;

iii) Sie können Ihr Immunsystem angreifen – und tun dies oft auch – durch die Überproduktion von Spike-Proteinen, die durch den „Impfstoff“ erzeugt werden, so dass Sie für jede Infektionskrankheit anfällig werden, der Sie sonst durch Ihr natürliches Immunsystem widerstanden hätten.

2) Sie verwandeln Ihren Körper durch das Graphenoxid in der Injektion in ein Magnetfeld, das auf die Befehle von 5G- und bald 6G-Ultra-Mikrowellen reagiert, Ihr Gehirn in einen Computer umwandelt und Sie, den Menschen, in einen Roboter oder Transhumanen verwandelt, der bei jedem Schritt, den „es“ tut, überwacht und kontrolliert werden kann – nicht mehr Sie, sondern der Transhumane. Wenn er sich nicht an die Anweisungen hält, kann er, der Transhuman, auch ferngesteuert ausgelöscht werden.

Klingt zu fantastisch, um wahr zu sein? Lesen Sie das Buch von Klaus Schwab, „Covid-19: The Great Reset“, und sehen Sie sich sein 2016 geführtes Interview (weniger als 2 Minuten) mit dem schweizerisch-französischen Fernsehen an (siehe auch das erste Segment im Video unten), in dem er andeutet und vorhersagt, dass die Menschen bis etwa 2025 gechipt sein werden, so dass sie Befehle von 5G/6G-Wellen empfangen können, und, wie er wörtlich hinzufügt, zu Transhumanen werden.

3) Die erfundene Covid-Krise ruiniert so viele kleine, mittlere und sogar große Unternehmen auf der ganzen Welt wie möglich, schafft unsägliche Arbeitslosigkeit und Elend und hinterlässt einen Bestand an bankrotten Vermögenswerten, die für einen Pfennig pro Dollar – oder weniger – an die Top-Elite transferiert werden, an diejenigen, die das biblische Verbrechen, das wir seit fast zwei Jahren erleben, planen.

Das ist keine Verschwörung, das sind Tatsachen, Tatsachen, die wir, das Volk, noch stoppen können, wenn wir JETZT aufwachen und solidarisch handeln.

Zurück zum Anfang, wo der Punkt gemacht wird, dass es nicht gut ist, endlos die Illegalität der „Covid-Maßnahmen“ zu wiederholen, die Verfassungswidrigkeit der Covid-Pässe, oder der Grünen Pässe, oder der Impf-Pässe, oder all das, was in dem berüchtigten QR-Code gespeichert ist, für jetzt auf Ihrem Handy, bald unter die Haut implantiert werden, bereits im Jahr 2016 vorhergesagt, von Klaus Schwab.

Es nützt nichts, zu wiederholen, was diejenigen von uns, die nicht dem Mainstream folgen, längst erfasst haben, es sei denn, man erklärt auch die ganze Geschichte, nämlich dass Covid und der Impf-Hoax darum herum nur ein Instrument für eine viel größere Agenda ist, deren oberstes Ziel die massive Bevölkerungsreduktion ist, und Sie könnten ein Teil davon sein. Wenn Sie wüssten, was das wahre Ziel der Eugenisten ist, würden Sie vielleicht in Ohnmacht fallen. Es genügt zu sagen, dass ihr Ziel die Reduzierung der Weltbevölkerung um deutlich mehr als die Hälfte ist. Und das beginnend in der reichen westlichen Welt, wo die meisten nicht erneuerbaren Ressourcen verbraucht werden, wo das meiste Kapital gestohlen und an den obersten elitären Sektenclan transferiert werden kann, sodass Sie, überlebender Bürger, mit einem Grundeinkommen zufrieden sein können, das Ihnen das Überleben ermöglicht.

Oder, wie Klaus Schwab sagt: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein.“

Wenn Sie sich dieses gesamten Hintergrunds nicht bewusst sind, nicht nur der Verfassungswidrigkeit des gefälschten und tödlichen „Impfstoffs“, werden Sie sich einfach in Ihrer Komfortzone wälzen, es geschehen lassen, tyrannisiert werden, ohne es zu bemerken – und am Ende, wenn es zu spät ist, werden Sie aufwachen und sagen „niemand hat es mir gesagt“ – genau. Klingt das nicht vertraut? So vertraut, dass man fast glauben könnte, dass Hitlers Nazi-Deutschland und der darauf folgende Zweite Weltkrieg nur ein Probelauf für das war, was sich vor unseren Augen abspielt – als UN-Agenda 2030.

Seien Sie sich dessen bewusst. Wir können es aufhalten. Wenn wir es wollen. Wir sind viele. Sie sind wenige.

Wir haben noch 9 Jahre vor uns. Aber wenn man erst einmal geimpft wurde, hat man einen Großteil seiner Fähigkeit verloren, sich zu wehren, seiner Autonomie, denn man kann sterben oder handlungsunfähig werden. Also, lassen Sie sich nicht impfen, akzeptieren Sie keine Tyrannei, akzeptieren Sie kein diskriminierendes Impf-Zertifikat. Sagen Sie NEIN – zu dem Verbrechen, das „unsere“ Behörden an uns, dem Volk, begehen.

Und sprechen Sie mit der Polizei und dem Militär. Sie sollten es auch wissen. Denn schließlich sitzen sie im selben Boot wie wir, das Volk, zumal ihre verfassungsmäßige Aufgabe darin besteht, das Volk zu verteidigen, nicht die Tyrannen an der Spitze der Regierungen. Sprechen Sie mit ihnen. Friedlich – mit Vernunft. Denn auch sie werden belogen.

Hören Sie JETZT damit auf.