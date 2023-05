Der Cyber-Gulag: Wie Russland seine Bürger verfolgt, zensiert und kontrolliert

Russland hat in der Vergangenheit nur langsam die Technologie zur totalen Überwachung übernommen, aber es holt auf, zum Teil wegen des Krieges in der Ukraine und zum Teil, weil seine Propagandamaschine bei der Bevölkerung abgenutzt ist. Russlands enger werdende Beziehung zu China signalisiert auch einen Transfer von Technologie und technokratischen Strategien zu deren Umsetzung.⁃ TN Editor

TALLINN, Estland (AP) – Wenn Jekaterina Maksimowa es sich nicht leisten kann, zu spät zu kommen, meidet die Journalistin und Aktivistin die Moskauer U-Bahn, obwohl dies wahrscheinlich die effizienteste Strecke ist.

Das liegt daran, dass sie im vergangenen Jahr fünfmal festgenommen wurde – dank der allgegenwärtigen Sicherheitskameras mit Gesichtserkennung. Sie sagt, die Polizei habe ihr gesagt, die Kameras hätten auf sie „reagiert“ – obwohl sie oft nicht zu verstehen schien, warum, und sie nach ein paar Stunden wieder gehen ließ.

„Es scheint, als wäre ich in einer Art Datenbank gespeichert“, sagt Maksimova, die bereits zweimal verhaftet wurde: 2019, nachdem sie an einer Demonstration in Moskau teilgenommen hatte, und 2020 wegen ihres Umweltaktivismus.

Für viele Russen wie sie ist es immer schwieriger geworden, sich der Kontrolle der Behörden zu entziehen, da die Regierung aktiv Social-Media-Konten überwacht und Überwachungskameras gegen Aktivisten einsetzt.

Sogar eine Online-Plattform, die einst von den Nutzern für die einfache Erledigung bürokratischer Aufgaben gelobt wurde, wird als Kontrollinstrument eingesetzt: Die Behörden planen, die Plattform für die Zustellung von Vorladungen zum Militär zu nutzen und damit eine beliebte Taktik von Wehrdienstverweigerern zu durchkreuzen, die es vermeiden wollen, sich die Rekrutierungsunterlagen persönlich aushändigen zu lassen.

Befürworter von Rechten behaupten, dass Russland unter Präsident Wladimir Putin die digitale Technologie genutzt habe, um die Bevölkerung zu verfolgen, zu zensieren und zu kontrollieren, und so einen „Cyber-Gulag“ aufgebaut habe – eine dunkle Anspielung auf die Arbeitslager, in denen zu Sowjetzeiten politische Gefangene festgehalten wurden.

Das ist Neuland – selbst für ein Land, das seine Bürger seit langem ausspioniert.

„Der Kreml ist in der Tat zum Nutznießer der Digitalisierung geworden und nutzt alle Möglichkeiten für staatliche Propaganda, für die Überwachung von Menschen und für die Deanonymisierung von Internetnutzern“, sagte Sarkis Darbinyan, Leiter der Rechtsabteilung von „Roskomsvoboda“, einer russischen Gruppe für Internetfreiheit, die der Kreml als „ausländische Agenten“ betrachtet.

Zunehmende Online-Zensur und Strafverfolgung

Die scheinbare Gleichgültigkeit des Kremls gegenüber der digitalen Überwachung schien sich zu ändern, nachdem die Massenproteste in den Jahren 2011-12 online koordiniert wurden, was die Behörden veranlasste, die Internetkontrollen zu verschärfen.

Einige Vorschriften erlaubten es ihnen, Websites zu sperren; andere verpflichteten Mobilfunkbetreiber und Internetprovider, Gesprächsaufzeichnungen und Nachrichten zu speichern und die Informationen bei Bedarf an Sicherheitsdienste weiterzugeben. Die Behörden setzten Unternehmen wie Google, Apple und Facebook unter Druck, Nutzerdaten auf russischen Servern zu speichern – ohne Erfolg – und kündigten Pläne zum Aufbau eines „souveränen Internets“ an, das vom Rest der Welt abgeschnitten werden könnte.

Viele Experten haben diese Bemühungen zunächst als aussichtslos abgetan, und einige scheinen immer noch wirkungslos zu sein. Russlands Maßnahmen mögen im Vergleich zu Chinas Großer Firewall wie ein Lattenzaun wirken, aber das Vorgehen des Kremls gegen das Internet hat an Dynamik gewonnen.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 stiegen die Online-Zensur und die strafrechtliche Verfolgung von Beiträgen und Kommentaren in sozialen Medien so stark an, dass sie alle bisherigen Rekorde brachen.

Nach Angaben von „Net Freedoms“, einer prominenten Gruppe für Internetrechte, wurden im Jahr 2022 mehr als 610.000 Webseiten von den Behörden gesperrt oder entfernt – die höchste Jahreszahl seit 15 Jahren – und 779 Personen wurden wegen Online-Kommentaren und Beiträgen strafrechtlich verfolgt, was ebenfalls einen Rekord darstellt.

Ein wichtiger Faktor war ein Gesetz, das eine Woche nach der Invasion verabschiedet wurde und Antikriegsstimmung effektiv kriminalisiert, sagte der Leiter von „Net Freedoms“, Damir Gainutdinov. Es verbietet die „Verbreitung falscher Informationen“ über die Armee oder die „Diskreditierung“ derselben.

„Human Rights Watch“ zitierte ein weiteres Gesetz aus dem Jahr 2022, das es den Behörden erlaubt, „Massenmedien außergerichtlich zu schließen und Online-Inhalte zu blockieren, wenn sie ‚falsche Informationen‘ über das Verhalten der russischen Streitkräfte oder anderer staatlicher Einrichtungen im Ausland verbreiten oder wenn sie Aufrufe zu Sanktionen gegen Russland verbreiten.“

Nutzer Sozialer Medien „sollten sich nicht sicher fühlen“

Die 2014 verabschiedeten strengeren Anti-Extremismus-Gesetze zielten auf Nutzer sozialer Medien und Online-Reden ab und führten zu Hunderten von Strafverfahren wegen Posts, Likes und Shares. Die meisten betrafen Nutzer der beliebten russischen Social-Media-Plattform VK, die Berichten zufolge mit den Behörden kooperiert.

Mit der Ausweitung der Razzien nahmen die Behörden auch Facebook, Twitter, Instagram und Telegram ins Visier. Etwa eine Woche nach der Invasion wurden Facebook, Instagram und Twitter in Russland gesperrt, doch die Nutzer dieser Plattformen wurden weiterhin strafrechtlich verfolgt.

Marina Novikova, 65, wurde diesen Monat in der sibirischen Stadt Sewersk wegen „Verbreitung falscher Informationen“ über die Armee verurteilt, weil sie in Telegram Beiträge gegen den Krieg gepostet hatte, und zu einer Geldstrafe von umgerechnet über 12 400 Dollar verurteilt. Ein Moskauer Gericht verurteilte letzte Woche den Oppositionsaktivisten Michail Kriger zu sieben Jahren Gefängnis, weil er in einem Facebook-Kommentar den Wunsch geäußert hatte, Putin „zu hängen“. Die bekannte Bloggerin Nika Belotserkovskaya, die in Frankreich lebt, wurde in Abwesenheit zu neun Jahren Haft verurteilt, weil sie auf Instagram Beiträge über den Krieg gepostet hatte, die nach Ansicht der Behörden „Fälschungen“ über die Armee verbreiteten.

„Die Nutzer sozialer Medienplattformen sollten sich nicht sicher fühlen“, sagte Gainutdinov.

Menschenrechtsaktivisten befürchten, dass die Online-Zensur mit Hilfe von Systemen der künstlichen Intelligenz, die soziale Medien und Websites auf als illegal erachtete Inhalte überwachen, drastisch ausgeweitet werden könnte.

Im Februar kündigte die staatliche Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor die Einführung von Oculus an – einem KI-System, das in Online-Fotos und -Videos nach verbotenen Inhalten sucht und mehr als 200.000 Bilder pro Tag analysieren kann, verglichen mit etwa 200 Bildern pro Tag, die von Menschen bearbeitet werden. Zwei weitere in Arbeit befindliche KI-Systeme werden Textmaterial durchsuchen.

Im Februar zitierte die Zeitung Wedomosti einen nicht identifizierten Roskomnadsor-Beamten, der sich über die „beispiellose Menge und Geschwindigkeit der Verbreitung von Fälschungen“ über den Krieg beklagte. Der Beamte nannte auch extremistische Äußerungen, Aufrufe zu Protesten und „LGBT-Propaganda“ als verbotene Inhalte, die das neue System erkennen wird.

Aktivisten sagen, es sei schwer zu sagen, ob die neuen Systeme funktionieren und wie wirksam sie sind. Darbinyan von der Gruppe für Internetfreiheit bezeichnete dies als „schreckliche Sache“, die zu „mehr Zensur“ führe, während es völlig an Transparenz darüber fehle, wie die Systeme funktionieren und reguliert werden würden.

Die Behörden könnten auch an einem System von Bots arbeiten, die Informationen von Social-Media-Seiten, Messenger-Apps und geschlossenen Online-Communities sammeln, so die belarussische Hacktivistengruppe Cyberpartisans, die Dokumente einer Tochtergesellschaft von Roskomnadzor erhalten hat.

Die Koordinatorin von Cyberpartisans, Yuliana Shametavets, erklärte gegenüber AP, dass die Bots voraussichtlich russischsprachige Social-Media-Gruppen zum Zwecke der Überwachung und Propaganda infiltrieren werden.

„Es ist üblich, über die Russen zu lachen und zu sagen, dass sie alte Waffen haben und nicht wissen, wie man kämpft, aber der Kreml ist großartig in Desinformationskampagnen und es gibt hochkarätige IT-Experten, die extrem effektive und sehr gefährliche Produkte entwickeln“, sagte sie.

Die staatliche Aufsichtsbehörde Roskomnadsor reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Augen auf und unter den Straßen

In den Jahren 2017-18 führten die Moskauer Behörden Straßenkameras mit Gesichtserkennungstechnologie ein.

Während der COVID-19-Pandemie waren die Behörden in der Lage, diejenigen aufzuspüren und zu bestrafen, die gegen die Lockdowns verstießen.

Wedomosti berichtete 2020, dass Schulen mit Kameras ausgestattet werden sollen, die mit einem Gesichtserkennungssystem verbunden sind, das den Namen „Orwell“ trägt, nach dem britischen Autor des dystopischen Romans „1984“ mit seiner alles beobachtenden Figur „Big Brother“.

Als im Jahr 2021 Proteste gegen die Inhaftierung des Oppositionsführers Alexej Nawalny ausbrachen, wurde das System eingesetzt, um Teilnehmer an Demonstrationen ausfindig zu machen und zu verhaften, manchmal noch Wochen später. Als Putin letztes Jahr eine Teilmobilisierung für die Ukraine ankündigte, half es den Beamten offenbar, Wehrdienstverweigerer aufzuspüren.

Ein Mann, der in der Moskauer U-Bahn angehalten wurde, nachdem er einer Aufforderung zur Mobilisierung nicht nachgekommen war, sagte, die Polizei habe ihm gesagt, das Gesichtserkennungssystem habe ihn aufgespürt, so seine Frau, die mit AP unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil sie Vergeltungsmaßnahmen befürchtete.

Im Jahr 2022 weiteten „die russischen Behörden ihre Kontrolle über die biometrischen Daten der Menschen aus, indem sie solche Daten auch von Banken sammelten und die Gesichtserkennungstechnologie zur Überwachung und Verfolgung von Aktivisten einsetzten“, berichtete Human Rights Watch dieses Jahr.

Maksimova, die Aktivistin, die immer wieder in der U-Bahn angehalten wird, hat gegen die Festnahmen geklagt, aber verloren. Die Behörden argumentierten, dass die Polizei aufgrund ihrer früheren Verhaftungen das Recht habe, sie für ein „warnendes Gespräch“ festzuhalten, in dem die Beamten die „moralische und rechtliche Verantwortung“ eines Bürgers erklären.

Maksimova sagt, die Beamten hätten sich geweigert zu erklären, warum sie in ihren Überwachungsdatenbanken gespeichert sei, und dies als Staatsgeheimnis bezeichnet. Sie und ihr Anwalt haben gegen das Gerichtsurteil Berufung eingelegt.

In Moskau gibt es 250.000 Überwachungskameras, die durch die Software aktiviert werden – an Eingängen zu Wohnhäusern, in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf den Straßen, so Darbinyan. Ähnliche Systeme gebe es auch in St. Petersburg und anderen Großstädten wie Nowosibirsk und Kasan, sagte er.

Er glaubt, dass die Behörden „ein Netz von Kameras um das ganze Land herum aufbauen wollen. Das klingt nach einer gewaltigen Aufgabe, aber es gibt die Möglichkeiten und die Mittel dafür.“

Totale digitale Überwachung

Die Bemühungen Russlands werden oft mit China verglichen, wo die Behörden digitale Überwachung in großem Umfang einsetzen. Chinesische Städte sind mit Millionen von Kameras überzogen, die Gesichter, Körperformen und den Gang der Menschen erkennen, um sie zu identifizieren. Sensible Personen werden routinemäßig überwacht, entweder durch Kameras oder über ihre Mobiltelefone, E-Mails und Social-Media-Konten, um jede abweichende Meinung zu unterdrücken.

Der Kreml scheint einen ähnlichen Weg einschlagen zu wollen. Im November wies Putin die Regierung an, ein Online-Register der Wehrpflichtigen zu erstellen, nachdem bei der Mobilisierung von 300.000 Männern für den Kampf in der Ukraine festgestellt worden war, dass die Einberufungsunterlagen in großer Unordnung waren.

Das Register, das bis zum Herbst fertig sein soll, wird alle möglichen Daten erfassen, „von Ambulanzen über Gerichte bis hin zu Finanzämtern und Wahlkommissionen“, so die politische Analystin Tatjana Stanowaja in einem Kommentar für das Carnegie Endowment for International Peace.

Auf diese Weise können die Behörden Vorladungen elektronisch über eine Regierungswebsite zustellen, die für die Beantragung offizieller Dokumente wie Pässe oder Urkunden verwendet wird. Sobald eine Vorladung online erscheint, können die Empfänger Russland nicht mehr verlassen. Andere Beschränkungen – wie der Entzug des Führerscheins oder das Verbot, Eigentum zu kaufen oder zu verkaufen – werden verhängt, wenn sie der Vorladung nicht innerhalb von 20 Tagen nachkommen, unabhängig davon, ob sie sie gesehen haben oder nicht.

Stanowaja ist der Ansicht, dass sich diese Einschränkungen auf andere Aspekte des russischen Lebens ausweiten könnten und die Regierung „ein staatliches System der totalen digitalen Überwachung, des Zwangs und der Bestrafung aufbaut“. Ein Gesetz vom Dezember schreibt vor, dass Taxi-Unternehmen ihre Datenbanken mit der Nachfolgebehörde des sowjetischen KGB teilen müssen, wodurch diese Zugang zu den Daten, Zielen und Zahlungen der Reisenden erhält.

„Der Cyber-Gulag, über den während der Pandemie aktiv gesprochen wurde, nimmt nun seine reale Gestalt an“, schrieb Stanowaja.