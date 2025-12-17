Der Damm bricht – und die Pharmaindustrie gerät in Panik

Von The Vigilant Fox

Zum ersten Mal überhaupt steht die Tür offen. Und langsam aber sicher gibt es Fortschritte.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Cheryl Hines hat nie verstanden, warum die Verbesserung der Sicherheit von Impfstoffen die Menschen so wütend macht.

Dann unterhielt sie sich mit Tucker Carlson, und plötzlich machte es Klick.

Die Menschen sind nicht beleidigt von der Idee sichererer Impfstoffe, weil sie extrem oder „verrückt“ ist. Sie sind beleidigt, weil Impfstoffe bereits „perfekt“ sind, und wenn man es wagt, sicherere Impfstoffe vorzuschlagen, leugnet man diese Perfektion.

Denken Sie einen Moment darüber nach.

RFK Jr. war einst ein Liebling der Linken und wurde als Umweltanwalt gefeiert, der für die Reinigung von Luft und Wasser kämpfte. Aber als er begann, Impfstoffe zu kritisieren, wurde er praktisch exkommuniziert.

Der „Glaube“ an Impfstoffe ist wie eine Religion, und das schon seit sehr langer Zeit. Schauen Sie sich Diego Riveras Impfstoff-Wandgemälde aus den 1930er Jahren an. Es zeigt ein Kind, das dem Jesuskind auffallend ähnlich sieht und von „weisen“ Wissenschaftlern umgeben ist, während es geimpft wird. Rivera war kein religiöser Mensch. Ironischerweise war „Wissenschaft“ seine Religion.

Nach Jahrzehnten der Gehirnwäsche beginnen die Menschen zu erkennen, dass das, was sie ihr ganzes Leben lang über Impfstoffe geglaubt haben, nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhte, sondern auf einem Glaubenssystem.

Und durch dieses Erwachen sind sie endlich in der Lage, die Impfstoff- und Pharmaindustrie so zu sehen, wie sie wirklich ist.

Diejenigen von uns, die sich seit Jahren um die Gesundheit dieses Landes sorgen, haben fast die Hoffnung verloren, mehr als die meisten Menschen glauben.

Das Gesundheitswesen ist immer korrupter geworden, die Macht der Pharmaindustrie ist explodiert, und die Gesundheitspolitik hat sich zunehmend von der Realität entfernt, während ein Großteil des Landes dies bejubelte.

Das mit anzusehen fühlte sich an, als wäre man in einer Zwangsjacke gefangen, in einer Abwärtsspirale ohne Ausweg. Aber es war nicht COVID, das dieses Gefühl hervorgerufen hat. COVID hat es nur endlich offenbart.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten könnte diese endlose Spirale endlich ein Ende finden. Deshalb geraten die dafür verantwortlichen Kräfte in Panik.

Wir befinden uns seit einiger Zeit in einer dunklen Phase. Aber dort zu bleiben, in der Dunkelheit, getrieben von Angst, hilft niemandem.

Sich vollständig von allem, was schief läuft, vereinnahmen zu lassen, ist weder nachhaltig noch produktiv. Stattdessen müssen wir Möglichkeiten finden, um etwas zu verändern.

Aber wir werden sie verpassen, wenn wir uns von der Angst leiten lassen und uns nur auf das Negative konzentrieren.

Jahrzehntelang war die gängigste Annahme ziemlich einfach: Die Pharmaindustrie gewinnt immer.

Natürlich gewann sie! Sie kontrollierte die Aufsichtsbehörden, die Berichterstattung in den Medien, die medizinische Ausbildung und die politische Kommunikation. Egal wie stark die Beweise gegen sie und ihre Produkte waren und egal wie laut die öffentliche Opposition wurde, das Ergebnis änderte sich nie.

Bis COVID kam.

Was sie taten, war einfach zu offensichtlich. Zu unverhohlen.

Die Profitgier. Die Zensur. Die Verletzungen und wie sie wiederholt ignoriert wurden.

Zum ersten Mal überschritt die Wut der breiten Öffentlichkeit ideologische Grenzen – und schuf damit eine politische Öffnung, die zuvor fast niemand für möglich gehalten hätte.

Dieser Riss in der Tür wurde zu etwas Großem: der Bewegung „Make America Healthy Again“ (MAHA).

MAHA war nicht nur ein weiterer Slogan, sondern das Zusammentreffen mehrerer Kräfte. Langjährige und datengestützte Impfskepsis wurde politisch tragfähig. Das Misstrauen der Tea Party verschmolz mit dem Verrat in der COVID-Ära. Und Donald Trump brauchte die Koalition von RFK Jr., um die Wahl 2024 zu gewinnen.

Diese Notwendigkeit veränderte alles.

Zum ersten Mal beeinflusste jemand, der der Dominanz der großen Pharmaunternehmen offen feindlich gegenüberstand, nicht nur die Politik – er übernahm die Kontrolle über das Gesundheitsministerium.

Das ist beispiellos.

Die Reaktion war unmittelbar und heftig – von allen Seiten des politischen Spektrums.

Einige, die auf diese Veränderung gewartet haben, sind frustriert, dass umfassende Reformen nicht sofort umgesetzt wurden. Aber es kommt auf die Perspektive an. Um innerhalb des HHS irgendetwas Gutes zu erreichen, muss man gegen eine Bürokratie ankämpfen, die darauf ausgelegt ist, Veränderungen zu verhindern.

Jede Abteilung ist voll von Beamten, deren Macht davon abhängt, dass das alte System intakt bleibt. Sabotage ist an der Tagesordnung. Verzögerungen sind beabsichtigt. Und Hinauszögern – nicht Gewinnen – ist derzeit die Hauptstrategie der Pharmaindustrie.

Hier ist die entscheidende Erkenntnis, die den meisten Menschen entgeht: Das Zeitfenster für Chancen ist nur von kurzer Dauer. Es wird nicht ewig bestehen bleiben.

Nach der nächsten Wahl könnte die Unterstützung für MAHA von oben verschwinden. Unser Fokus sollte nicht auf kurzfristigen Erfolgen liegen, die rückgängig gemacht werden können – denn sie werden wahrscheinlich fast sofort rückgängig gemacht werden.

Das Ziel müssen strukturelle Veränderungen sein, die auch künftige Regierungen überdauern.

Das ist auch der Grund, warum die Pharmaindustrie auf Verzögerungstaktik setzt.

Wenn vor Ablauf der Frist nichts Unumkehrbares geschieht, kehrt das alte System sofort wieder zurück.

Eine der derzeit wirksamsten Taktiken ist die interne Spaltung.

Teile und herrsche – eine uralte Strategie.

Ist Ihnen aufgefallen, dass Influencer, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was sich geändert hat, ständig Enttäuschung und Verzweiflung verbreiten?

Nichts ist gut genug. Nichts zählt.

Alles ist ein Misserfolg.

Einige dieser Botschaften müssen von der Industrie finanziert sein, während andere einfach nur Klicks und die damit verbundenen Einnahmen und den Ruhm anstreben.

So oder so, der Effekt ist derselbe: eine zersplitterte Basis, die 2026 nicht mehr vorhanden sein wird.

Dieses Ergebnis könnte sehr wohl das Ende von MAHA bedeuten.

Nirgendwo wird die bürokratische Trägheit deutlicher als im Impfplan der CDC.

Es werden ständig neue Impfstoffe hinzugefügt – von 24 Dosen im Jahr 1983 auf unglaubliche 69 im Jahr 2016.

Keiner wird jemals entfernt. Unabhängig von den Beweisen. Unabhängig vom Schaden. Unabhängig von der öffentlichen Gegenreaktion.

Aaron Siri zeigte dem Impfstoff-Beratungsausschuss der CDC, wie radikal sich der Impfplan für Kinder seit den 1980er Jahren verändert hat.

Der Unterschied ist erschütternd.

„Man sieht, dass allein bei den Routineimpfungen zwischen 1983 und heute ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist.“

„1983 gab es zwei Tropfen zum Einnehmen und drei Injektionen. Heute gibt es drei Tropfen zum Einnehmen und 25 Injektionen, die bis zum ersten Geburtstag verabreicht werden, einschließlich der Impfungen im Mutterleib.“

Der Vorstoß für COVID-Impfstoffe für Kinder hat gezeigt, wie weit unsere „vertrauenswürdigen“ Gesundheitsbehörden von der Realität entfernt waren. Kinder waren einem nahezu null Risiko durch das Virus ausgesetzt, dennoch wurde ihnen empfohlen, sich impfen zu lassen, obwohl erhebliche und ungelöste Sicherheitsbedenken bestanden.

Trotz historischer Widerstände hat das System noch einmal nachgelegt.

Deshalb war das, was als Nächstes geschah, außergewöhnlich.

Innerhalb von 15 Wochen nach seinem Amtsantritt legte RFK Jr. den Grundstein dafür, COVID-Impfstoffe aus dem Impfplan für Kinder zu streichen.

Das allein war schon historisch.

Das letzte Mal, dass ein Impfstoff entfernt wurde – abgesehen von einem Ersatz – war 1972 der Pockenimpfstoff.

Die Entscheidung von RFK Jr. löste sofortige Gegenreaktionen aus. Es folgten Anhörungen im Senat. Von den Demokraten geführte Bundesstaaten brachen tatsächlich mit den CDC, um ihre eigenen Impfpläne zu erstellen.

Aber die Grenze war endlich überschritten worden. Der Impfplan war nicht mehr unantastbar.

Das ist enorm.

Die Aufmerksamkeit richtete sich dann auf den am wenigsten zu rechtfertigenden Impfstoff im gesamten Impfplan.

Neugeborenen-Hepatitis B.

Die Krankheit betrifft überwiegend Erwachsene, nicht Säuglinge. Babys, die von Hepatitis-B-negativen Müttern geboren werden, sind praktisch keinem Risiko ausgesetzt. Dennoch wurde jedem Neugeborenen trotzdem eine Impfung verabreicht.

Warum?

Es läuft auf die einfache Tatsache hinaus, dass die am stärksten gefährdeten Erwachsenen die Impfung ablehnten.

Interne Dokumente zeigen eindeutig, dass die Aufsichtsbehörden offen zugaben, dass die Impfung von Kindern eine Umgehungslösung für den Widerstand der Erwachsenen war.

Diese Strategie war zuvor noch nie im Bereich der öffentlichen Gesundheit versucht worden. Und dennoch wurde sie für alle Neugeborenen eingeführt.

Lassen Sie das auf sich wirken.

Diese Rechtfertigungen halten einfach nicht stand.

Um einen einzigen Fall von Hepatitis B zu verhindern, müssen etwa eine Million Säuglinge geimpft werden.

Was?!

Der Rückgang der Hepatitis-B-Erkrankungen trat ein, bevor die geimpften Kohorten alt genug waren, um dies zu erklären. Der gleiche Rückgang trat auch bei Hepatitis C auf – für die es keinen Impfstoff gab. Aber diese Daten werden immer noch verwendet, um die Impfung von Neugeborenen gegen Hepatitis B zu rechtfertigen. Das ist reiner Wahnsinn.

Unterdessen häuften sich die Sicherheitsbedenken: Autoimmunerkrankungen, Gehirnentzündungen und plötzlicher Kindstod.

Die Aufsichtsbehörden haben jahrelang immer wieder „gut kontrollierte” Sicherheitsstudien versprochen.

Aber wurden diese Studien jemals durchgeführt? NEIN.

Trotz ununterbrochener Hysterie und wiederholter Sabotageversuche fand die ACIP-Abstimmung endlich statt.

Und es geschah etwas, was fast niemand für möglich gehalten hatte: Der Hepatitis-B-Impfstoff wurde aus dem Impfplan für Neugeborene gestrichen.

Das war keine geringfügige Änderung. Es war ein struktureller Riss im gesamten Impfstoffparadigma. Ein Beweis dafür, dass nichts dauerhaft geschützt ist, sobald etwas in Frage gestellt wird.

Präsident Trump folgte mit einer Erklärung, in der er bekräftigte, dass die Dynamik, die wir gerade erlebt hatten, erst der Anfang sei.

Die Beobachtung der ACIP-Anhörung offenbarte etwas Großes und Wichtiges, das es zu verstehen gilt.

Fast alle Befürworter handelten aus der unerschütterlichen Überzeugung heraus, dass Impfstoffe standardmäßig zu 100 % sicher sind. Für sie ist ein Schaden unmöglich, solange er nicht zweifelsfrei bewiesen ist. Der Nutzen wird selbst dann angenommen, wenn die Logik zusammenbricht.

Die Forderungen nach „mehr Studien” bezogen sich nicht auf die Sicherheit. Es ging ihnen um eine Verzögerung.

Ein FDA-Beamter erklärte offiziell, dass der Hepatitis-B-Impfstoff heute nicht mehr den modernen Zulassungsstandards entsprechen würde.

Und dennoch unterstützen sie ihn.

Wenn Sie nur einige Artikel von A Midwestern Doctor gelesen haben, wissen Sie, dass die FDA seit Jahren weniger als Regulierungsbehörde, sondern eher als Schutzschild für die Industrie fungiert.

Unsichere Medikamente werden geschützt. Konkurrierende Therapien werden unterdrückt. Unabhängige Wissenschaftler werden ins Visier genommen. Heilmittel werden verschwiegen.

Bereits 1907 wurde Harvey Wiley zum Leiter der FDA ernannt. Er setzte sich für die Abschaffung gepanschter Lebensmittel ein.

Sein Engagement trug dazu bei, dass Coca-Cola beschloss, Kokain aus seiner Rezeptur zu entfernen.

Die Lebensmittelindustrie setzte alle Hebel in Bewegung, um Wiley zu bekämpfen. Trotz seiner öffentlichen Unterstützung gelang es ihnen, den Landwirtschaftsminister dazu zu bringen, seine Arbeit zu sabotieren.

Wiley trat schließlich zurück. Er erkannte, dass er außerhalb der Regierung effektiver sein konnte als innerhalb.

RFK Jr. könnte der erste Beamte seit Wiley sein, der eine hohe Position erreicht hat und die volle Unterstützung des Präsidenten genießt, um langjährige und sehr mächtige Geschäftsinteressen in Frage zu stellen.

Unter neuer Führung hat die FDA begonnen, Dinge zu tun, die bisher undenkbar waren.

Doppelblindstudien sind nun erforderlich, um die Wirksamkeit von Impfstoffen nachzuweisen. Systeme zur Erfassung unerwünschter Ereignisse werden neu aufgebaut. Bestehende Impfstoffe werden derzeit einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen!

Pharmazeutische Werbung wird genauestens geprüft. Lebensmittelzusatzstoffe werden entfernt. Die Standards für Säuglingsnahrung werden reformiert.

Selbst lange ignorierte Schäden durch Antidepressiva werden endlich anerkannt.

Es ist eine völlig neue Situation.

Wir müssen uns dieser Herausforderung unbedingt stellen.

Was die FDA jetzt zugibt, hätte vor nur zwei Jahren das Ende der Karriere bedeutet, und die Auswirkungen sind enorm!

Es sollte also niemanden überraschen, dass der Gegenangriff begonnen hat.

Die Lobbyarbeit der Pharmaindustrie hat explosionsartig zugenommen. Senatoren werden unter Druck gesetzt, Nominierungen zu blockieren. Medienkampagnen stellen Reformer vor den Zwischenwahlen als politische Belastung dar. Wenn Sie Impfstoffe in Frage stellen, werden Ihre Qualifikationen und Erfahrungen ausgelöscht und durch „Impfgegner-Aktivist” ersetzt.

Sie haben Angst und verdoppeln ihre Anstrengungen, um RFK Jr. zu entfernen, die Führung der FDA zu ersetzen und die alte Ordnung wiederherzustellen, bevor die Reformen dauerhaft werden.

Öffentlicher Druck ist unerlässlich. Schweigen garantiert eine Umkehrung.

Wir müssen handeln, auf dem eingeschlagenen Weg bleiben und dürfen nicht den ständigen Versuchen zum Opfer fallen, die Bewegung zu spalten.

Es gibt viel zu tun, und zum ersten Mal überhaupt steht die Tür offen.

Ja, diese Veränderungen mögen für sich genommen geringfügig erscheinen. Aber in einem System, in dem sich nie etwas bewegt hat, sind sie monumental.

Sie beweisen, dass Reformen möglich sind, wenn Menschen sich weigern, sich manipulieren zu lassen, sich spalten zu lassen und sich zurückzuziehen.

Dies ist nicht das Ende des Kampfes. Es ist der Beweis dafür, dass der Damm bricht.

Und was als Nächstes kommt, hängt davon ab, ob die Menschen die bereits erzielten Fortschritte verteidigen oder sich darüber beschweren, dass sie nicht ausreichen.