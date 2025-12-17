Warum sind Impfstoffe zu einer Religion geworden?

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Je mehr Menschen sich der Gefahren von Impfstoffen bewusst werden, desto mehr entdecken sie ein seit Jahrzehnten bestehendes Problem, mit dem Befürworter der Impfstoffsicherheit konfrontiert sind: Mit Impfstofffanatikern zu sprechen ist wie gegen eine Wand zu reden. Unabhängig von den vorgelegten Beweisen kann man sie nicht erreichen – manchmal fühlt es sich an, als würde man mit religiösen Fanatikern sprechen, die nicht bereit sind, die „Blasphemie, die man von sich gibt” in Betracht zu ziehen.

Dies ist beabsichtigt, da Impfstoffe als heiliges Wasser verehrt werden, das einen in den Glauben der westlichen Medizin tauft, und zum „Wunder“ geworden sind, auf dem die Überlegenheit der modernen Medizin basiert.

Aufgrund dieses Glaubens und der damit einhergehenden unerbittlichen Propaganda wurde eine Reihe absurder und widersprüchlicher Argumente aufgestellt, um zu behaupten, dass Impfstoffe „sicher“ sind, was anderswo niemals akzeptiert würde.

Infolgedessen basiert die gesamte Impfstoffforschung auf der Annahme, dass Impfstoffe sicher sein müssen, und alle behördlichen Entscheidungen teilen diese Voreingenommenheit – wodurch es fast unmöglich ist, die Schädlichkeit eines Impfstoffs nachzuweisen, unabhängig davon, wie viele Menschen er tötet oder verletzt.

Dieser Artikel befasst sich mit den absurden Irrtümern, mit denen Massenimpfungen verteidigt werden, den ungesunden Denkweisen, die sie hervorbringen, und der unglaublichen Chance, die wir haben, diese dysfunktionale Dynamik endlich zu ändern.

Sobald Menschen für Impfstoffprobleme sensibilisiert sind, stellt sich eine Frage: Warum hält die Medizin so rigide an ihrer ideologischen Bindung an Impfungen fest? Dieses Phänomen spiegelt drei zusammenwirkende Faktoren wider:

Erstens war die menschliche Gesellschaft schon immer von konkurrierenden Gruppen geprägt, die um Status und Reichtum wetteiferten, und es ist eine sehr junge Entwicklung, dass Ärzte das Ansehen und das Gehalt genießen, das dieser Beruf mit sich bringt. Dies wurde erreicht durch: ◦Marktmonopolisierung (über die American Medical Association) und technologische Entwicklungen, die eine unglaublich profitable Medizinindustrie hervorbrachten, die die finanziellen Mittel generierte, um ein neu entdecktes Vertrauen in sie weltweit zu vermarkten, und Ärzte (und das Vertrauen in Ärzte) als Grundpfeiler der Industrie benötigte. ◦Die Medizin schuf eine Mythologie, dass sie uns aus dem dunklen Zeitalter der Krankheiten gerettet habe und daher ihre Vorrangstellung in der aktuellen sozialen Hierarchie verdiene. Da „Impfstoffe, die Infektionskrankheiten beenden” ein zentraler Bestandteil dieser Mythologie sind, sind diejenigen innerhalb des konventionellen medizinischen Systems, um ihr bestehendes Ansehen zu erhalten, im Wesentlichen gezwungen, auf die absolute Vorrangstellung von Impfstoffen zu setzen, ungeachtet der Beweise gegen sie oder der Tatsache, dass es, wie Minister Kennedy brillant zeigt, keine tatsächlichen Beweise dafür gibt, dass Impfstoffe für den Rückgang von Infektionskrankheiten verantwortlich waren, für den sich die Medizinindustrie fälschlicherweise verantwortlich erklärte.



Übersetzung von „X“: Um die Gesundheit Amerikas zu verbessern, das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen und unseren Ruf für Integrität und wissenschaftliche Spitzenleistungen zurückzugewinnen, wird das Gesundheitsministerium von @POTUS selbst die heiligsten Dogmen der öffentlichen Gesundheit durch offene Debatten und disziplinierte wissenschaftliche Überprüfungen hinterfragen. Sehen Sie zu, wie ich die Grafik von @SenatorCantwell aus meiner jüngsten Anhörung zerreiße – eine Grafik, mit der sie argumentierte, dass Impfstoffe Hunderte Millionen Amerikanern das Leben gerettet hätten, indem sie auf den Rückgang von Infektionskrankheiten im 20. Jahrhundert hinwies. Hier den Link zum Video.

Anmerkung:Die Beweise für die heiligsten Impfstoffe (Pocken und Polio) sind recht schwach. Beispielsweise wurde die Wirksamkeit des Pockenimpfstoffs nie nachgewiesen, er verursachte eher Ausbrüche, als dass er sie verhinderte, und die Pocken wurden erstausgerottet, nachdem eine englische Stadt den Impfstoff zugunsten verbesserter öffentlicher Hygiene und Pockenquarantänen abgelehnt hatte.

• Zweitens überschätzen weniger kompetente Personen, wie der Dunning-Kruger-Effekt zeigt, ihre Kompetenz erheblich, weil ihnen das Wissen fehlt, um ihre Inkompetenz zu erkennen.

In der Medizin gibt es eine riesige Menge an Informationen, die gelernt werden müssen, sodass Ärzte in den meisten Fällen gezwungen sind, während ihrer Ausbildung Abkürzungen zu nehmen, wobei sie immer wieder davon ausgehen, dass, wenn A wahr ist, auch B wahr ist, ohne genau zu verstehen, warum A zu B führt, wie vorläufig dieser Zusammenhang sein kann und in welchen Situationen er nicht gilt.

Ebenso neigen die Öffentlichkeit (insbesondere Medienvertreter) bei der Bewertung medizinischer Informationen dazu, anstatt zu versuchen zu verstehen, wie A zu B wird, die Aussage eines Experten (z. B. eines Arztes), dass „A immer zu B führt”, als die einzige mögliche Aussage zu diesem Thema zu betrachten.

Da A oft nicht tatsächlich zu B führt und Menschen nicht gerne zugeben, dass sie sich geirrt haben (insbesondere wenn sie, wie Ärzte, unglaublich viel persönliche Energie investieren mussten, um ihren sozialen Status zu erreichen), reagieren sie auf Unstimmigkeiten in ihren Überzeugungen in der Regel damit, dass sie ihre Position noch stärker vertreten, anstatt zu versuchen, die zusätzlichen Daten kritisch zu verstehen.

Anmerkung: Die kognitive Dissonanz, die dadurch entsteht, dass sie anerkennen, dass die von ihnen verschriebenen Impfstoffe ihren Patienten geschadet haben, führt auch dazu, dass Ärzte psychologisch daran interessiert sind, Beweise für die Schädlichkeit von Impfstoffen zu ignorieren.

• Drittens lässt sich überzeugend argumentieren, dass Gesellschaften ohne eine Art vereinigenden Glauben oder Spiritualität nicht funktionieren können (zumal Menschen ohne einen solchen häufig nach einem suchen, den sie annehmen können). In unserer Kultur entstand eine ziemlich eigentümliche Situation, in der die Religion von weiten Teilen der Gesellschaft verworfen und durch die Wissenschaft ersetzt wurde (in der Überzeugung, dass dies zu einer gerechteren und rationaleren Gesellschaft führen würde), während das zugrunde liegende Bedürfnis nach einem weit verbreiteten Glauben nie thematisiert wurde.

Aus diesem Grund verwandelte sich die Wissenschaft allmählich in die Religion der Gesellschaft, was dazu führte, dass sie behauptete, ein objektiver Richter der Wahrheit zu sein, in Wirklichkeit jedoch häufig sehr dogmatisch und irrational war, da sie versuchte, ihr eigenes Monopol auf die Wahrheit zu etablieren (was dazu geführt hat, dass viele die derzeitige gesellschaftliche Institution der Wissenschaft als „Scientismus” bezeichnen).

Wenn über Wissenschaft diskutiert wird, verwenden ihre Befürworter daher häufig religiöse Begriffe (z. B. „Ich glaube an die Wissenschaft”, „Ich glaube an Impfstoffe”, „Jeder, der den Klimawandel leugnet, ist verwerflich und muss zum Schweigen gebracht werden”).

Die Religion der Medizin

Im Laufe der Jahre haben viele beobachtet, dass die Medizin, indem sie die Herrschaft über Leben und Tod beansprucht, zur neuen religiösen Grundlage der Wissenschaft geworden ist. Dr. Robert S. Mendelsohn erklärte: „Die moderne Medizin kann ohne unseren Glauben nicht überleben, denn die moderne Medizin ist weder eine Kunst noch eine Wissenschaft. Sie ist eine Religion.“

In Mendelsohns 1979 erschienenem Buch Confessions of a Medical Heretic (Bekenntnisse eines medizinischen Ketzers) argumentierte er, dass die Medizin eine dogmatische Institution sei, die Autorität und ritualisierte Praktiken über das Wohl der Patienten stelle. Anschließend trat er in zahlreichen einflussreichen Fernsehsendungen auf, darunter 1983 in einer Debatte über die Gefahren von Impfstoffen:

In the 1980s, the media had not yet been bought out by the pharmaceutical industry and programs critical of vaccines were aired.



This incredible 1983 show was the last time vaccine safety was publicly debated and shows just how differently the public used to see vaccines. pic.twitter.com/3cCQoRFrz3 — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) September 23, 2025

Übersetzung von „X“: In den 1980er Jahren waren die Medien noch nicht von der Pharmaindustrie aufgekauft worden, und es wurden Sendungen ausgestrahlt, die Impfstoffe kritisch beleuchteten. Diese unglaubliche Sendung aus dem Jahr 1983 war das letzte Mal, dass die Sicherheit von Impfstoffen öffentlich diskutiert wurde, und zeigt, wie anders die Öffentlichkeit Impfstoffe früher gesehen hat.

Hinweis:55 weitere zuvor ausgestrahlte Nachrichtenbeiträge über die Gefahren von Impfstoffen, die heute niemals mehr ausgestrahlt würden, können hier angesehen werden.

Mendelsohn hob hervor, wie Ärzte zwanghaft neue Medikamente verschrieben, bevor deren Nebenwirkungen bekannt waren, dass viele Routinepraktiken mehr Schaden als Nutzen verursachten, dass der Zwang der Medizin, „etwas zu tun”, eher auf Glauben als auf Vernunft beruhte und dass Ärzte, die diesen Glauben in Frage stellten, als Ketzer behandelt und ausgestoßen wurden – all das haben wir Jahrzehnte später während COVID-19 gemeinsam erlebt.

Mendelsohn hob auch bestimmte Techniken hervor, die sich die Medizin aus der Religion angeeignet hat: Ärzte ersetzten Priester, weiße Kittel ersetzten Priestergewänder, Krankenhäuser fungierten als Tempel, Krankenversicherungen ähnelten religiösen Ablässen, Medikamente wurden wie Hostien behandelt und Impfstoffe wurden zum Weihwasser, das einen in den Glauben taufte. Ich würde argumentieren, dass der letzte Punkt der wichtigste ist, da:

Medizinstudenten und Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen vollständig geimpft sein – wodurch diejenigen, die nicht mit dem Dogma übereinstimmen, aussortiert werden und die Impfstoffhersteller gezwungen sind, den Patienten Impfstoffe aufzudrängen. Wie COVID-19 gezeigt hat, werden viele Teile der Öffentlichkeit nun diejenigen exkommunizieren, die nicht geimpft sind.

Impfstoffe erhöhen die Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen erheblich (in der Regel um das 3- bis 10-fache), wodurch die Empfänger zu lebenslangen Medikamentenabhängigen werden.

Das Trauma der Impfung verändert das Nervensystem, sodass es weniger mit der Umgebung in Verbindung steht, wodurch der Einzelne viel leichter in ein kontrollierendes materialistisches Paradigma hineingezogen werden kann.

Lange Zeit war der religiöse Charakter von Impfungen ein relativ unbekanntes und tabuisiertes Thema, aber glücklicherweise hat sich das in letzter Zeit geändert. Hier zum Beispiel gaben Tucker Carlson und Cheryl Hines Millionen von Zuschauern eine der eindringlichsten Erklärungen, die ich je gesehen habe, warum Impfungen letztendlich ein religiöses Ritual sind:

Vaccines have become the holy water we all receive at birth to become baptized into the church of modern medicine and chronic illness.



That religious devotion, many, like Tucker Carlson note is why so many people simply cannot consider any evidence vaccines are dangerous.🧵 pic.twitter.com/wJgVEOd2dq — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) November 26, 2025

Anmerkung: Dies ist das Wandbild, das Tucker mit seiner Verehrung der Impfung gemeint hat.

Impfstoffe Amen

Kürzlich veröffentlichte Aaron Siri Vaccines, Amen, ein ausgezeichnetes Buch, das den besten Vergleich zwischen Medizin und Religion seit Mendelsohns Werk von 1979 anstellt, indem es immer wieder zeigt, wie:

Die Aussagen einer kleinen Anzahl von (von der Pharmaindustrie finanzierten) vertrauenswürdigen Autoritäten werden als dogmatische Wahrheit angesehen, die jeder übernimmt – obwohl es dafür keine Beweise oder logische Begründung gibt. Siri entthronte den Paten (Hohepriester) des aktuellen amerikanischen Impfprogramms und zeigte kritische Lücken in seiner doppelzüngigen Argumentation auf, die die Impfpraxis definierte.

Es werden unlogische und offensichtlich widersprüchliche Positionen vertreten, indem argumentiert wird, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, wobei identische Arten von Beweisen akzeptiert werden, wenn sie diese Überzeugung stützen, aber abgelehnt werden, wenn sie sie widerlegen. Siri hebt unzählige Fälle eklatanter Widersprüche mit dem Ausdruck „Impfstoffe, Amen“ hervor, der auch die Zensur von Fragestellern und die Zwangsimpfung durch Impfstofffanatiker anstelle logischer Überzeugungsarbeit widerspiegelt.

Die Forschung zur Impfstoffsicherheit ist mit endlosen Annahmen darüber durchsetzt, dass Impfstoffe absolut sicher sein müssen, wodurch tatsächliche Schäden verschleiert werden. Dennoch wird diese Forschung – die (aufgrund dieser Annahmen) niemals tatsächlich die Sicherheit bewiesen hat – als unwiderlegbarer Beweis dafür präsentiert, dass Impfstoffe sowohl sicher als auch wirksam sind.

Anmerkung: Ich habe kürzlich mit einem Mitarbeiter der CDC korrespondiert, der mir mitteilte, dass er „einen Projektvorschlag für 2021–2022 gelesen habe, in dem diskutiert wurde, dass die ersten Mädchen, die die HPV-Impfung erhalten hatten, mit zunehmendem Alter eine höhere Rate an Gebärmutterhalskrebs aufwiesen. Anstatt die offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen, dass dies die zentrale [aber nie bewiesene] Rechtfertigung für HPV-Impfungen widerlegt, sagten sie einfach: Wir wissen, dass der Impfstoff wirkt, also muss etwas anderes die Ursache für den Anstieg der Erkrankung sein, die er eigentlich verhindern sollte.”

Das Fehlen von Beweisen ist kein Beweis für das Nichtvorhandensein

Aufgrund der hohen Toxizität von Impfstoffen zeigen echte Studien zwangsläufig erhebliche Schäden. Die Strategie der medizinischen Fachwelt bestand daher darin, Studien, in denen geimpfte und ungeimpfte Kinder verglichen werden, von vornherein zu verhindern.

Daher werden placebokontrollierte Impfstoffstudien vehement als „unethisch” abgelehnt, weil sie Kindern (Placebo) einen „lebensrettenden” Impfstoff vorenthalten – obwohl es weitaus unethischer ist, jedem Kind Impfstoffe mit unbekannter Sicherheit zu injizieren. Wenn jedoch „ethische” Studien zeigen, dass Impfschäden real sind, werden sie als „nicht kontrolliert” abgelehnt und mit Forderungen nach „kontrollierten Studien” (die aus „ethischen” Gründen verboten sind) konfrontiert. Diese Absurdität setzt sich fort, da:

Wenn „nicht kontrollierte“ Datensätze auf Sicherheit hindeuten, werden sie nicht hinterfragt, sondern weit verbreitet.

Es gibt große Datensätze, mit denen „ethisch“ geimpfte und ungeimpfte Personen verglichen werden könnten, aber trotz umfangreicher Bemühungen, diese zu erhalten, wird der Öffentlichkeit niemals Zugang zu ihnen gewährt.

Wenn Einzelpersonen unabhängig voneinander solche Studien durchführen, die Schäden nachweisen, werden die Studien zurückgezogen und die Forscher oft von Ärztekammern ins Visier genommen.

Vor kurzem erklärte sich ein Arzt bereit, eine Studie zum Vergleich zwischen geimpften und nicht geimpften Personen durchzuführen, um die Sicherheit von Impfstoffen zu beweisen, und die Ergebnisse unabhängig von ihrem Ausgang zu veröffentlichen. Als die Daten jedoch eindeutig zeigten, dass Impfstoffe äußerst gefährlich sind, weigerte er sich, die Studie zu veröffentlichen, und gab vor einer versteckten Kamera entschuldigend zu, dass er dies getan habe, um sich selbst zu schützen.

Viele andere belastende Datensätze werden routinemäßig verschwiegen. Beispielsweise sagte ein Whistleblower der CDC aus, dass die CDC Daten verschwiegen habe, die sie gesammelt hatte und die zeigten, dass Impfstoffe Autismus verursachen. Als die CDC schließlich durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, die Daten zur Verfolgung der Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen zu veröffentlichen, zeigten diese erhebliche Schäden, und dass frühere Veröffentlichungen dieser Daten diese Schäden verschwiegen hatten.

Kurz gesagt, es wurde ein unlogischer Status quo verankert, bei dem „das Fehlen von Beweisen” für die Schädlichkeit von Impfstoffen fälschlicherweise als „Beweis für die Unschädlichkeit” akzeptiert wird. Darauf aufbauend wurde die evidenzbasierte Medizin (das Leitprinzip der modernen medizinischen Praxis) auf der Prämisse gegründet, dass klinische Entscheidungen auf der Grundlage der „besten verfügbaren Evidenz” getroffen werden sollten.

Leider hat die Industrie dies umdefiniert und versteht darunter „große (teure) Doppelblindstudien“ (RCTs), die in renommierten (von der Industrie finanzierten) medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht und von (bestechlichen) „Experten“ befürwortet werden, anstatt die derzeit besten verfügbaren Beweise zu einem Thema.

Hinweis: Die FDA verlangt ebenfalls streng kostspielige RCTs für die Zulassung von Arzneimitteln, wodurch es unmöglich wird, dass nicht patentierte (nicht monetarisierbare) Therapien jemals zugelassen werden. Der RCT-Fundamentalismus (die Weigerung, etwas anderes als randomisierte kontrollierte Studien in Betracht zu ziehen) ist besonders fehlgeleitet, da kleinere Beobachtungsstudien in der Regel die gleichen Ergebnisse liefern wie große RCTs (nachgewiesen durch eine definitive Cochrane-Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2014), insbesondere wenn die Wirkungen signifikant sind.

Obwohl die derzeit besten verfügbaren Beweise (retrospektive Vergleiche zwischen geimpften und ungeimpften Kindern) auf erhebliche Schäden durch Impfstoffe hinweisen, werden sie abgelehnt, weil sie nicht aus RCTs stammen (obwohl Impfstoff-Placebos „unethisch” sind), anstatt als Zeichen dafür zu gelten, dass „bessere” Forschungsarbeiten durchgeführt werden müssen, um die Schäden zu widerlegen, die die derzeit besten verfügbaren Beweise zeigen.

Retrospective studies showing vaccinated kids are much sicker are always dismissed for not being "well-controlled."



According to evidence based medicine, the "best available evidence" should guide clinical decisions.



Since placebo trials on vaccines are never done for "ethical"… pic.twitter.com/KyDDtvqfba — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) November 26, 2025

Als Siri versuchte, Daten zu beschaffen, die die Sicherheit von Impfstoffen belegen (z. B. in eidesstattlichen Aussagen, Gerichtsverfahren oder Petitionen an die Bundesregierung), konnte niemand eine einzige Studie vorweisen, die die Behauptung stützt, dass Impfstoffe für Säuglinge keinen Autismus verursachen, obwohl alle davon überzeugt sind, dass es „bergweise Beweise” dafür gibt, dass Impfstoffe sicher sind.

Im Gegenzug stellten die Berichte des Institute of Medicine (IOM) aus den Jahren 1994 und 2012 (die von vielen als endgültiger Beweis für die Sicherheit von Impfstoffen angesehen werden) fest, dass es tatsächlich keine ausreichenden Beweise gibt, um einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und schweren Gesundheitsschäden eindeutig zu bestätigen oder zu widerlegen, und dass diese Forschung dringend durchgeführt werden sollte.

Darüber hinaus konzentriert sich Gavin DeBeckers ausgezeichnetes Buch „Forbidden Facts” darauf, wie das IOM regelmäßig die nachgewiesenen Schäden von Giftstoffen, an denen die Regierung finanziell beteiligt ist (z. B. Agent Orange), vertuscht, und liefert, wie DeBecker weiter unten erläutert, durchgesickerte Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass den IOM-Mitgliedern zu Beginn mitgeteilt wurde, dass ihr Abschlussbericht keine Hinweise auf Schäden durch Impfstoffe enthalten dürfe.

Aufgrund dieses religiösen Eifers basieren die meisten Forschungen zur Impfstoffsicherheit auf der Vorstellung, dass Impfstoffe völlig sicher sind, ungeachtet aller gegenteiligen Beweise. Hier enthüllt Gavin DeBecker, dass durchgesickerte Memos zeigen, dass die endgültigen Berichte zur Impfstoffsicherheit alle Beweise für Schäden absichtlich verschwiegen haben.

Hier der Link zum Video

Beweise verschleiern

Da RCTs so kostspielig sind, hat die Pharmaindustrie eine Reihe zuverlässiger Methoden gefunden, um sie zu manipulieren, die kontinuierlich angewendet werden. Diese Datenmanipulation ist bei Impfstoffstudien besonders dreist. Zum Beispiel:

In klinischen Studien werden Impfstoffe nur über sehr kurze Zeiträume überwacht (z. B. wurden in den Studien zu Hepatitis-B-Impfstoffen, die jedem Neugeborenen verabreicht wurden, Nebenwirkungen nur über einen Zeitraum von 4 bis 5 Tagen überwacht), sodass eine langfristige Erkennung der Vielzahl chronischer Erkrankungen, die durch Impfstoffe verursacht werden, unmöglich ist.

Die in Impfstoffstudien verwendeten „Placebos” verursachen in der Regel erhebliche Schäden, wodurch die Schädlichkeit des Impfstoffs verschleiert wird, da die in den Studien beobachteten Schäden „den Placebos entsprechen”. Betrachten Sie beispielsweise diese Daten aus der HPV-Impfstoffstudie (in der ein schädliches Aluminium-Adjuvans als „Placebo” verwendet wurde, um zu verschleiern, dass 2,3 % der Studienteilnehmer eine lebensverändernde Autoimmunerkrankung entwickelten):

Ebenso starben in den ersten Gardasil-Studien von 21.458 Probanden 10 Impfstoffempfänger und 7 „Placebo”-Empfänger, darunter 7 durch Autounfälle (die durch POTS – eine häufige Nebenwirkung von Gardasil – ausgelöst werden können, indem sie zu Ohnmachtsanfällen beim Fahrer führen).

Obwohl die Sterblichkeitsrate bei Gardasil (8,5 pro 10.000) und bei „Placebo” (7,2 pro 10.000) fast doppelt so hoch war wie die Hintergrundsterblichkeitsrate bei Mädchen und jungen Frauen (4,37 pro 10.000), war die FDA, ähnlich wie bei dem beispiellosen Anstieg von Autoimmunerkrankungen, nicht besorgt, da sie mit der „Placebo”-Rate übereinstimmte.

Noch bemerkenswerter ist, dass, wie Siri gezeigt hat, die meisten Impfstoffe einen anderen Impfstoff (oft einen für eine völlig andere Krankheit) als „Placebo“ verwenden, wodurch es wiederum möglich ist, alle durch den Impfstoff beobachteten Schäden zu verschleiern. Ebenso wird man in vielen Fällen, wenn man sich die einzelnen Impfstoffstudien nacheinander ansieht, feststellen, dass der allererste Impfstoff in der Pyramidenstruktur einfach nie gegen ein Placebo getestet wurde, sondern als „sicher” angesehen wurde (trotz der in diesen Studien aufgetretenen Schäden).

In vielen Fällen werden die Studien nicht verblindet durchgeführt. Beispielsweise haben die Studienleiter der COVID-19-Studien ausgesagt (und veröffentlichte Daten zeigen 17 ), dass die Studie nicht verblindet war, was dazu führte, dass Impfstoffempfänger mit COVID-ähnlichen Symptomen nicht auf COVID-19 PCR-getestet wurden (wodurch ihre COVID-Fälle reduziert und die Wirksamkeit des Impfstoffs überhöht wurden), ähnlich wie unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffempfängern nicht protokolliert wurden.

), dass die Studie nicht verblindet war, was dazu führte, dass Impfstoffempfänger mit COVID-ähnlichen Symptomen nicht auf COVID-19 PCR-getestet wurden (wodurch ihre COVID-Fälle reduziert und die Wirksamkeit des Impfstoffs überhöht wurden), ähnlich wie unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffempfängern nicht protokolliert wurden. Anmerkung: Dies erklärt wahrscheinlich, warum der Impfstoff in der Realität so viel schlechter abschnitt als in den Studien angedeutet.

Dies erklärt wahrscheinlich, warum der Impfstoff in der Realität so viel schlechter abschnitt als in den Studien angedeutet. In Studien ist es fast unmöglich, Nebenwirkungen zu melden, die nicht zu den „erwarteten Reaktionen” gehören, die überwacht werden (in der Regel geringfügige Nebenwirkungen wie Fieber oder Müdigkeit) – etwas, das wir auch bei den COVID-Impfstoffstudien und innerhalb des CDC-Systems gesehen haben, das zur Überwachung der Impfstoffsicherheit eingerichtet wurde.

Pharmaunternehmen dürfen von der FDA Verletzungen, die auftreten, neu klassifizieren, um sie weniger schlimm erscheinen zu lassen (z. B. gaben COVID-Studienteilnehmer an, dass ein schwerer Krebs als vergrößerte Lymphknoten und eine dauerhafte Behinderung als „funktionelle Bauchschmerzen” neu klassifiziert wurden), und die Hauptprüfer (PIs) haben die Befugnis, zu entscheiden, ob die Reaktion mit dem Impfstoff in Zusammenhang steht – wobei sie zwangsläufig zu dem Schluss kommen werden, dass dies nicht der Fall ist.

Leider sind diese Probleme, wie bereits erwähnt, nicht nur bei Impfstoffen zu beobachten. So hat beispielsweise Minister Kennedy kürzlich einen Beitrag geteilt, in dem er auf die jahrzehntelang unterdrückten Beweise hinweist, dass SSRI gewalttätiges Verhalten verursachen können:

Drawing on the nation’s most comprehensive data, the @CDCgov is finally confronting the long-taboo question of whether SSRIs and other psychoactive drugs contribute to mass violence. https://t.co/PVtOJN96ko — Secretary Kennedy (@SecKennedy) November 4, 2025

Übersetzungen von „X„: Auf der Grundlage der umfassendsten Daten des Landes befasst sich die @CDCgov endlich mit der lange tabuisierten Frage, ob SSRI und andere Psychopharmaka zu Massengewalt beitragen.

Als SSRI auf den Markt kamen, wurde die FDA mit Berichten über Selbstmorde, Morde und Massenerschießungen überschwemmt, die durch diese „Antidepressiva” verursacht wurden. Gerichtsverfahren deckten dann auf, dass die Industrie dieses Risiko kannte, aber genau wie heute verbarg die FDA es vor der Öffentlichkeit. Diese Anhörung der FDA aus dem Jahr 1991 wird Sie umhauen, denn viele dieser Geschichten hätten sofortige Gründe sein müssen, SSRI vom Markt zu nehmen – stattdessen werden immer mehr Menschen damit behandelt. In diesem Thread zeige ich Ihnen die unterdrückten Daten zu den tatsächlichen Gefahren von SSRI, die sie weiterhin vertuschen und Ihnen nie mitteilen, wenn Sie mit der Einnahme der Medikamente beginnen.

Ein Kommentar in diesem Thread ist mir besonders aufgefallen, da er verdeutlicht, wie zögerlich PIs sind, eine Verletzung mit einem Arzneimittel in Verbindung zu bringen, selbst wenn sie eindeutig erkennen können, dass dies der Fall ist:

Regulatorische Vereinnahmung

Impfstoffe sind das einzige Konsumprodukt, das:

Ihnen zu Ihrem eigenen Wohl vorgeschrieben wird.

Sie dürfen die Sicherheitsdaten nicht einsehen und müssen stattdessen auf die Bewertung durch „Experten” vertrauen.

Sie können den Hersteller nicht verklagen, wenn ein fehlerhaft konzipierter Impfstoff Ihnen schweren Schaden zufügt.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das völlig absurd und nur möglich, weil es einen fast religiösen Glauben an Impfungen gibt und die Arzneimittelbehörden ihre grundlegende Pflicht zum Schutz der Öffentlichkeit sträflich vernachlässigen. Dieses Versagen resultiert aus:

dem fast religiösen Eifer für Impfstoffe, der die Gesundheitsbürokratie durchdrungen hat und jede echte Überprüfung von Impfstoffen vor oder nach ihrer Markteinführung verhindert.

Der Bundesregierung (die Entschädigungen für Impfschäden zahlt) ein starker Anreiz gegeben wird, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu unterdrücken, die darauf hindeuten, dass Impfstoffe unsicher oder unwirksam sind. Wenn beispielsweise eine einzige Studie des HHS feststellen würde, dass jeder fünfte Autismusfall mit Impfstoffen in Verbindung steht, könnte dies zu einer Haftung in Höhe von etwa 1,3 Billionen Dollar führen – zum Vergleich: Der gesamte Bundeshaushalt für 2017 betrug 3,3 Billionen Dollar.

Eine Drehtür motiviert Gesundheitsbürokraten dazu, die Lüge aufrechtzuerhalten, dass jeder Impfstoff „sicher und wirksam” sei. So kämpften die FDA und die CDC jahrelang darum, eine Flut von Berichten über schwere Schäden durch den HPV-Impfstoff zu vertuschen, woraufhin der CDC-Direktor eine Führungsposition bei Merck übernahm und über 30 Millionen Dollar von Merck erhielt.

Ebenso hat Peter Marks, ein Direktor der FDA, der sich kontinuierlich dafür einsetzte, Schäden durch COVID-Impfstoffe zu vertuschen und den Impfstoff ohne ausreichende Tests auf den Markt zu bringen, damit er vorgeschrieben werden konnte, kürzlich die Behörde verlassen und wurde Führungskraft bei Eli Lilly.

In ähnlicher Weise zeigt Aaron Siri in „Vaccines Amen“:

E-Mails, die gemäß dem FOIA (Freedom of Information Act) veröffentlicht wurden, belegen, dass der Leiter des CDC-Büros für Impfstoffsicherheit regelmäßig mit der Pharmaindustrie kommunizierte, um die nationale Impfstoffpolitik festzulegen, während Bürgerinitiativen, die sich für Impfstoffsicherheit einsetzten, hingehalten wurden.

CDC-Berichte werden intern streng geprüft, um sicherzustellen, dass nur Daten veröffentlicht werden, die die Vorstellung stützen, dass Impfstoffe sicher, wirksam und notwendig sind.

CDC-Mitglieder und Beratungsgremien betrachten die Behörden der Impfstoffindustrie mit solcher Ehrfurcht, dass ihre Behauptungen selten einer grundlegenden Prüfung unterzogen werden, egal wie absurd sie auch sein mögen.

Da es nur schwache Standards zur Gewährleistung der Impfstoffsicherheit gibt (keine Placebo-Studien aufgrund „ethischer” Bedenken), lautet die vorgeschlagene Lösung eine Überwachung nach der Markteinführung. Da dies jedoch im Ermessen der CDC und der FDA liegt und diese „wissen”, dass Impfstoffe sicher sind, werden Hinweise auf Schäden praktisch immer abgetan – was am besten durch das deutlich wird, was wir während COVID-19 gesehen haben.

Wenn es zu unbestreitbaren Beispielen für Impfschäden kommt, besteht die typische Priorität darin, schlechte Publicity zu vertuschen, anstatt Probleme anzugehen (z. B. arbeitete UNICEF mit der CDC zusammen, um die Gegenreaktion auf Daten zu vertuschen, die zeigten, dass ihr Impfprogramm Kinder tötete, anstatt das Programm selbst zu ändern). .

Fazit

Da Impfstoffe eine so hohe Schadensrate (und umgekehrt einen so geringen Nutzen) haben, kann das bestehende Paradigma nur aufrechterhalten werden, indem die Mehrheit davon überzeugt wird, dass Impfstoffe „sicher und wirksam” sind, und indem Debatten verboten werden, da in dem Moment, in dem eine Debatte entsteht, unsinnige Widersprüche, die das Paradigma rechtfertigen, sofort offensichtlich werden.

COVID-19 hat dies endlich geändert, da die Impfstoffe nicht nur trotz ihres kläglichen Versagens bei der Verhinderung der Infektion vorgeschrieben wurden, sondern auch Millionen von Empfängern schwer geschädigt haben, wie aus zuverlässigen Umfragen seit 2022 hervorgeht (ausführlich hier), die durchweg ergaben, dass ein Drittel der Empfänger Nebenwirkungen hatte, ein Zehntel schwere Nebenwirkungen und die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass die Impfstoffe wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben.

So ergab beispielsweise die jüngste Umfrage, dass 26 % der Impfstoffempfänger „leichte” Nebenwirkungen hatten, 10 % „schwere” Nebenwirkungen und 46 % der Amerikaner glauben, dass der COVID-Impfstoff wahrscheinlich eine erhebliche Anzahl von Menschen tötet – wobei 25 % glauben, dass dies sehr wahrscheinlich ist.

Da die Impfstoffmarke dazu verwendet wurde, die experimentellen COVID-19-Gentherapien zu verkaufen, hat dies außerdem den Ruf der gesamten Marke beschädigt und vielen anderen die Möglichkeit gegeben, über ähnliche schwere Schäden zu sprechen, die sie durch andere Impfstoffe erlitten haben (z. B. erzählte Tucker Carlson kürzlich Millionen von Menschen, dass sein Sohn das Guillain-Barré-Syndrom durch eine [unnötige] Grippeimpfung bekommen habe). Das Vertrauen in Impfstoffe bröckelt daher und führt dazu, dass Gesetzgeber endlich die Absurditäten anprangern, mit denen Impfstoffe an alle verkauft werden.

SEN. ANTIC: “How many placebo-controlled studies have been done on vaccines on the childhood schedule?”



TGA EXPERTS: “That'd be a very difficult question to answer.”



SEN. ANTIC: “These are injections that we're giving to almost every child in the country … and we can't say?” pic.twitter.com/QANCYlZ0aA — Chief Nerd (@TheChiefNerd) October 17, 2025

Darüber hinaus wurde letzte Woche dank Ihrer lautstarken Kritik die völlig ungerechtfertigte Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene aus dem Impfplan gestrichen – etwas, das viele von uns, die seit über dreißig Jahren dagegen gekämpft haben, nie für möglich gehalten hätten. Eine solche Gelegenheit hat es in unserem Leben noch nie gegeben, und es ist von entscheidender Bedeutung, diese Botschaft zu verbreiten und Menschen zu unterstützen, die hervorragende Arbeit leisten, um diese Frage zu ändern.

Anmerkung des Autors:Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der näher auf die hier erwähnten Punkte und ihre tiefgreifenden Auswirkungen eingeht. Dieser Artikel sowie weitere Links und Referenzen können hier gelesen werden. Darüber hinaus kann ein Begleitartikel, der über ein Dutzend unterdrückte Studien untersucht, die zeigen, dass geimpfte Kinder weitaus häufiger chronische Krankheiten entwickelten und weitaus häufiger subtile neurologische Schäden erlitten, die die Gesellschaft tiefgreifend verändert haben, hier gelesen werden.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch AMDs Wunsch, anonym zu bleiben, da AMD weiterhin an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Arbeiten von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

Artikel als PDF

