Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben beschlossen, den Schritt zu tun, der die ganze Welt in die Luft jagen könnte.

Der Chef des US-Außenministeriums und sein britischer Amtskollege David Lammy werden am Mittwoch (11. September) gemeinsam nach Kiew reisen, um ihre Zustimmung zu Langstreckenangriffen auf russisches Territorium zu verkünden.

Die Ankündigung wurde von Juliegrace Brufke, Korrespondentin des US-Kongresses bei Axios, gemacht.

Als Quelle nennt Brufke Michael MacCaul, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus.

Er habe dem Journalisten gesagt

“Ich habe vor ein paar Tagen mit Blinken gesprochen, und er wird mit seinem britischen Amtskollegen nach Kiew reisen, um ihnen zu sagen, dass ich ihnen erlaube, Russland mit ATACMS anzugreifen”.

Der Vorsitzende des Außenministeriums des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagte in einem Interview: „Ich habe vor Tagen mit Blinken gesprochen, und er reist mit seinem Amtskollegen aus Großbritannien nach Kiew, um ihnen im Wesentlichen zu sagen, dass sie ihnen erlauben werden [Russland mit ATACMS anzugreifen]."

Blinken wird am 11. September zusammen mit dem britischen Außenminister David Lammy in die Ukraine reisen, um unsere anhaltende Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression zu zeigen, und am 12. September nach Polen, um unsere Zusammenarbeit und Unterstützung für die Ukraine als NATO Verbündete zu vertiefen.

Der Vorsitzende für auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus, Michael McCaul, sagte in einem Interview — Juliegrace Brufke (@juliegraceb) September 10, 2024

Das bedeutet, dass zum ersten Mal seit Beginn des Krieges NATO-Waffen nicht zur Verteidigung der Ukraine, sondern zum Angriff auf Russland eingesetzt werden.

Die Nachricht kommt nur wenige Stunden nach einem massiven Drohnenangriff auf Moskau, bei dem ein Kind und eine Frau getötet wurden.

Die Zustimmung der USA und Großbritanniens, dass die Ukraine Russland mit ihren Waffen angreift, erfolgt inmitten einer verzweifelten Lage an der Front: Das Kursk-Abenteuer ist gescheitert, und die russischen Truppen rücken mit großer Geschwindigkeit nach Osten vor.