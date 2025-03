Der dunkle MAGA-Technokrat in der Regierung und im Unternehmen – Teil 1

Von Iain Davis

Was bedeutet der Titel dieses Artikels – ganz zu schweigen von jedem einzelnen ungewöhnlichen Wort darin? Dies ist keine rhetorische Frage. Wir müssen jeden Begriff dringend verstehen. Jeder Begriff basiert auf einer präzisen politischen Philosophie. Eine Kombination dieser miteinander verbundenen Philosophien wurde – entweder teilweise oder vollständig – von einigen der mächtigsten Menschen der Welt übernommen. Wenn wir falsch verstehen, wie diese Lenker und Beeinflusser denken, riskieren wir, blind jede Weltordnung zu akzeptieren, die sie uns aufzwingen wollen – und uns am Ende zu fragen, wie und warum wir uns dieser unterworfen sehen.

Was meinte Elon Musk, als er sagte, er sei „dunkler MAGA“? Die Erforschung dieser Frage wird uns sicherlich zu einer sehr düsteren Schlussfolgerung führen. Doch ironischerweise ist es genau diese Schlussfolgerung, die uns, einmal im richtigen Licht gesehen, befreien kann.

Diese zweiteilige Serie untersucht die echten, aber fehlgeleiteten Hoffnungen von Millionen US-Bürgern, die Donald Trump zu seiner zweiten Amtszeit außerhalb einer Wahlperiode gewählt haben. Ohne es zu wissen, haben sie dafür gestimmt, in einem Technate zu leben, das von einem sogenannten „Gov-Corp“ verwaltet wird. Damit haben sie einen weiteren Schritt in Richtung einer multipolaren Weltordnung oder „Neuen Weltordnung“ getan, wie manche sie schon lange nennen.

Kurz vor den Wahlen im November 2024 verkündete Elon Musk auf einer Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania: „Ich bin nicht nur MAGA, ich bin Dark MAGA.“ Nur ein paar Monate zuvor hatte Trump auf demselben Veranstaltungsgelände in Butler ein mutmaßliches Attentat überlebt. Musk teilte sich die Bühne mit dem „kugelsicheren“ Populisten und Helden Trump, der als absoluter Favorit für die Präsidentschaft gilt, und nutzte seine Chance.

Das Akronym „Make America Great Again“ (MAGA) ist allgemein bekannt. Aber das von Musk hinzugefügte Adjektiv „dark“ (düster) wird kaum verstanden – und impliziert viel mehr.

Die Erklärungen für seine „Dark MAGA“-Erklärung reichen von Musk, der das Dark MAGA Meme prägt, bis hin zu Musk, der sich selbst als Super-Antiheld oder sogar als Befürworter einer gewaltsamen faschistischen Machtübernahme in den USA darstellt. Keine dieser Behauptungen hat sich mit seinem offensichtlicheren Bezug befasst. Musk gehört zu einer Gruppe von Technokraten hinter der Präsidentschaft von Trump, die die Ideen der Dunklen Aufklärung fördern.

Peter Thiel, der zusammen mit Musk PayPal gründete, ist wahrscheinlich der bekannteste Vertreter der Dunklen Aufklärung, während Musk der bekannteste Vertreter der Technokratie ist. Wie wir in diesem Artikel sehen werden, überschneiden sich diese gesellschaftspolitischen Theorien jedoch erheblich und verstärken sich gegenseitig.

Elon Musks technokratisches Erbe

In einer 2021 SEC-Meldung änderten Elon Musk, CEO von Tesla, und Zach Kirkhorn, damals Finanzvorstand von Tesla, offiziell ihre jeweiligen Arbeitstitel und wurden zu den „TechnoKings“ von Tesla. Dies mag wie nichts als respektloser Spaß erscheinen – man bedenke, dass Kirkhorn auch unter dem Game-of-Thrones-Titel „Master of Coin“ bekannt war –, aber Musk versteht sicherlich den Ernst der Technokratie und des damit verbundenen Begriffs „Technokrat“.

Die sorgfältige Wortwahl ist ein wichtiger Punkt, der in diesem Artikel immer wieder betont wird. Während Oligarchen wie Musk und Thiel ihre Ideen oft scheinbar leichtfertig äußern – oder so, als kämen sie aus dem Nichts –, sind diese scheinbar beiläufigen Bemerkungen nicht bedeutungslos. Es handelt sich um eine aesopische Sprache, die die Grundüberzeugungen von Menschen wie Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos und anderen Mitgliedern dessen, was David Rothkopf, Mitglied des Thinktanks des Council on Foreign Relations, in seinem Buch zu diesem Thema großzügig als „Superklasse“ bezeichnet, zum Ausdruck bringt: Menschen, die „das Leben von Millionen Menschen über Grenzen hinweg regelmäßig beeinflussen können“.

Der „Witz“ geht auf unsere Kosten. Oder besser gesagt, auf diejenigen von uns, die davon ausgehen, dass das alles nur ein Witz ist.

Sowohl Musk als auch Thiel gehören zur „Superklasse“, obwohl „Parasitenklasse“ eine passendere Beschreibung für die von Rothkopf beschriebene Oligarchie wäre. „Insider“ Rothkopfs Schätzung von etwa 6.000 einzelnen Oligarchen, deren Entscheidungen das Leben der verbleibenden acht Milliarden Menschen beeinflussen, scheint plausibel.

Musk und Thiel sind nur zwei von 6.000, da sie von den Oligarchen hinter den Kulissen in die „Superklasse“ aufgenommen wurden, die nicht auf den veröffentlichten Listen der reichsten Männer und Frauen der Welt stehen. Musk und Thiel sind Männer von Welt. Wir konzentrieren uns auf sie, weil sie prominente beschleunigungstechnische Unterstützer der Trump/Vance-Regierung sind.

Elon Musks Großvater mütterlicherseits war Joshua N. Haldeman (1902–1974), der aus Pequot, Minnesota, stammte. 1906, als Joshua vier Jahre alt war, zogen seine Eltern mit der Familie in den Norden und ließen sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan nieder. Nach 34 Jahren in den westlichen Ebenen der USA und Kanadas zog Joshua Haldeman 1936 in die Provinzhauptstadt von Saskatchewan, Regina, wo er ein erfolgreiches chiropraktisches Unternehmen gründete.

Zwischen 1936 und 1941 richtete Haldeman nicht nur Wirbelsäulen wieder auf. Er war auch Forschungsleiter und Leiter der Regina-Niederlassung einer aufstrebenden Organisation namens Technocracy Incorporated, abgekürzt Technocracy Inc. Während er 1940 in dieser Position tätig war, wurde er von der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) wegen Verstoßes gegen die Defence of Canada Regulations verhaftet, nach denen Technocracy Inc. als „illegale Organisation“ galt. Infolgedessen wurde Haldeman die Einreise in die USA verweigert, wo er eine Rede zur Förderung der Technokratie halten wollte. Er wurde zu einer Geldstrafe und einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er die umstrittene Technocracy Inc. geleitet hatte.

Nach seiner Verurteilung im Jahr 1941 schloss sich Haldeman der Canadian Social Credit Party (Socred) an, die 1932 vom Evangelisten William Aberhart gegründet worden war. Socred versuchte, die Wirtschaftstheorie des „Sozialkredits“ des britischen Ingenieurs und Ökonomen C. H. Douglas umzusetzen. Wie Socred basierte auch Technocracy auf den Ideen des Ingenieurs Frederick Winslow Taylor (Taylorismus) zur „industriellen Effizienz“. Sie passte auch zu den Wirtschaftstheorien des „auffälligen Konsums“ von Thorstein Veblen.

C. H. Douglas stellte seine Theorie des Sozialkredits vor, um die seiner Meinung nach durch die zentralisierte Kontrolle und das Horten von Ressourcen und Reichtum entstandene Chancenungleichheit zu bekämpfen. Er identifizierte die „makroökonomische Lücke“ zwischen der Inflation der Einzelhandelspreise und dem Lohnwachstum. Er schlug vor, diese Lücke durch die Schaffung des „National Credit Office“ zu schließen, das unabhängig von staatlicher Kontrolle sein sollte, um „schuldenfreie“ Kredite an Verbraucher zu vergeben. Ein Teil dieses National Credit würde zur Senkung der Einzelhandelspreise verwendet werden. Der Rest würde an alle Bürger verteilt werden, unabhängig von ihrer persönlichen finanziellen Situation, um die Nachfrage der Verbraucher nach Waren zu steigern. Douglas‘ Vorschlag war ein frühes Modell des universellen Grundeinkommens (UBI).

Die siebenköpfige Familie von Joshua Haldeman, zu der auch die Tochter Maye Haldeman gehörte, verließ Kanada 1950, um sich in Pretoria, Südafrika, niederzulassen. Als Unternehmer und Abenteurer unternahmen sie ausgedehnte Reisen. Maye Haldeman stand nach eigenen Angaben ihren Eltern sehr nahe und übernahm deren Unternehmergeist, Abenteuerlust und Arbeitsmoral. Unweigerlich war sie auch mit den politischen Ansichten ihrer Eltern vertraut. Maye erinnerte sich daran, dass sie und ihre Geschwister als Kind ihre „monatlichen Bulletins und Fotokopien von Rundbriefen“ machten und dann die Briefmarken auf die Umschläge klebten.

Maye Musk – Quelle

Maye Haldeman heiratete 1970 Errol Musk. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Elon in Pretoria geboren. Er war noch ein Kleinkind, als sein Großvater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Dennoch lernte Elon im Laufe seiner Kindheit die politische Philosophie seines Großvaters kennen und wurde mit ihr vertraut.

Obwohl Musk seiner Mutter offensichtlich nahe stand, entschied er sich, bei seinem Vater in Pretoria zu bleiben, als sich seine Eltern 1979 scheiden ließen. Nachdem sich Elons Beziehung zu seinem Vater verschlechtert hatte, ermutigte er seine Mutter, ihren kanadischen Pass zu beantragen, so Maye. Dadurch konnte sich Elon schnell seinen eigenen kanadischen Pass sichern, aus Südafrika auswandern – was er im Alter von 17 Jahren tat – und so der Wehrpflicht in diesem Land entgehen.

Elons letztendliches Ziel war es, in den USA zu leben und zu arbeiten. Zuvor beschloss er jedoch, von Montreal nach Waldeck, Saskatchewan, zu fahren, wo er nach seiner Rückkehr zu seinen Wurzeln als Landarbeiter auf der Farm seines Cousins zweiten Grades arbeitete. Dort wartete er auf die Ankunft seiner Mutter Maye aus Pretoria. Ihr folgten Elons zwei Geschwister Kimbal und Tosca, die ebenfalls näher an der Haldeman-Seite der Familie in Kanada sein wollten.

Musk studierte zwei Jahre lang am Queen’s College in Kingston, Ontario, bevor er sein Ziel, sich in Amerika niederzulassen, in die Tat umsetzte. Er wechselte an die University of Pennsylvania, wo er einen Bachelor-Abschluss in Physik und Wirtschaftswissenschaften erwarb. Anschließend absolvierte er Praktika in Technologieunternehmen im Silicon Valley, bevor er seine Ausbildung abbrach, um seine unternehmerischen Ambitionen zu verfolgen.

Schnellvorlauf ins Heute

Im Oktober 2024 postete der Amazon-Milliardär Jeff Bezos auf Musks „X“-Plattform eine verlockende Aussage: „Der Netzwerkstaat für den Mars wird vor unseren Augen geformt.“ Musk antwortete begeistert: „Die Mars-Technokratie.“ Daraufhin antwortete Bezos: „Ich bin dabei.“

Während er weiterhin von der Kolonisierung des Mars träumt, hat Musk deutlich gemacht, welches politische System er bevorzugt. Im Jahr 2019 schrieb er: „Beschleunigung der Entwicklung von Raumschiffen zum Aufbau der Mars-Technokratie.“ Beachten Sie seine Verwendung des Wortes „Beschleunigung“. Für Musk bedeutet „Beschleunigung“ nicht einfach eine Erhöhung der Geschwindigkeit.

Musk setzt sich seit langem für ein universelles Grundeinkommen ein. Hier ist ein Beispiel für seine Befürwortung des UBI: Auf dem Weltregierungsgipfel 2017 sagte Musk: „Wir werden eine Art universelles Grundeinkommen brauchen.“ Ein weiteres Beispiel: Im Juni 2024 sprach Musk mit dem damaligen Premierminister Rishi Sunak auf dem vom Vereinigten Königreich einberufenen ersten globalen „AI Safety Summit“ malte Musk eine utopische Vision einer von künstlicher Intelligenz dominierten Gesellschaft und eines „Zeitalters des Überflusses“, bevor er hinzufügte: „Wir werden kein universelles Grundeinkommen haben, wir werden ein universelles hohes Einkommen haben.“ Mit anderen Worten: Er schlug vor, dass die Massen ein perfektes „Leben im Überfluss“ führen würden, ermöglicht durch die ultimative KI-gesteuerte Verteilung des BGE.

Musk strebt nach Technokratie – und einem Sozialkreditsystem – genau wie sein Großvater Joshua Haldeman. Dies zeigt sich nicht nur in seiner persönlichen Geschichte und seinen Worten. Alles, was Musk tut, steht in völliger Übereinstimmung mit diesen beiden Bestrebungen. Aber wenn wir eingeladen werden, über Technokratie in Bezug auf den Mars zu diskutieren, werden wir natürlich gebeten, alle Beweise zu ignorieren, die Musks und die Versuche seiner Oligarchenkollegen aufdecken, hier auf der Erde ein „Technate“ zu etablieren – ein System der technokratischen, totalitären Kontrolle des Kontinents.

Wie bei vielen seiner Oligarchenbrüder sind Musks Geschäftssinn und seine Ethik höchst fragwürdig. Es scheint, dass er nur aufgrund seiner Netzwerkverbindungen, seiner beträchtlichen staatlichen Unterstützung und der Großzügigkeit seiner Investoren überlebt hat und danach im Geschäft erfolgreich war. Wie George Carlin weise bemerkte: „Es ist ein großer Club.“

Musk investierte mehr als eine Viertelmilliarde Dollar, um Trump ins Oval Office zu bringen. Natürlich erwartet er eine Rendite für seine Investition. Tatsächlich ist diese Rendite bereits beschlossene Sache: Musk verdient bereits Milliarden von US-Steuerzahlern durch ein Netz von Regierungsverträgen. Für Tycoons wie Musk ist Geld einfach ein Mittel zum Zweck: Macht zu erlangen. Sein Reichtum hat ihn in die Lage versetzt, seine große Vision der Technokratie ernsthaft umzusetzen.

Musks Einstieg in die Technokratie erfolgt über die neu gegründete Zeitarbeitsfirma in Washington, D.C., deren Vorsitz er nun innehat. Das im vergangenen November von Trump angekündigte und an seinem ersten Tag im Amt gegründete US-Ministerium für Regierungseffizienz, bekannt als DOGE, das seine Mission angeblich bis zum Sommer 2026 abschließen soll, scheint eine aufstrebende Technokratie zu sein.

Der Risikokapitalgeber Musk und der Biotech-Milliardär Vivek Ramaswamy wurden mit Hilfe von Howard Lutnick, dem CEO von Cantor Fitzgerald, handverlesen, um DOGE zu leiten. Vivek Ramaswamy hat sich inzwischen zurückgezogen, um für das Amt des Gouverneurs von Ohio zu kandidieren. Lutnick war Trumps Wahl für das Amt des US-Handelsministers und wurde kürzlich bestätigt. Seine Ernennung wirft viele Bedenken auf. Nicht zuletzt wegen seiner Verbindung zu Satellogic, einem strategischen Partner von Peter Thiels Palantir Technologies. Diese Verbindung offenbart Lutnicks persönliche Investition in den öffentlich-privaten Überwachungsstaat, der von US-amerikanischen und israelischen Geheimdiensten regiert wird.

Doch Lutnick hat einen noch bedeutenderen Interessenkonflikt. Er lenkt Cantor Fitzgerald, um Tether (USDT) zu unterstützen, eine Stablecoin, die zunehmend US-Staatsanleihen kauft. Auf dem Weg in das Zeitalter der digitalen Währungen ist das Projekt der US-Regierung zur Rettung ihres schuldenbeladenen Dollars und ihrer fragilen Wirtschaft eng mit Stablecoins verbunden. Als Handelsminister wird Lutnick daher in der Lage sein, die Entwicklung der Märkte in Richtung der neuen digitalen Wirtschaft der USA zu lenken. Wir werden diesen Aspekt in Teil 2 näher beleuchten.

Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass „der Doge“ der offizielle Titel des obersten Verwalters (Magistrats) der Handelsrepublik Venedig war. Wie wir auch in Teil 2 besprechen werden, gibt es viele Gründe für die Vermutung, dass das heutige Akronym DOGE kein Zufall ist.

Nach dem Ausscheiden von Ramaswamy und Lutnick aus dem DOGE-Projekt scheint Musk der einzige „CEO“ zu sein. Eine Unternehmensmonarchie, die von einem CEO-„König“ (TechnoKing) geführt wird, steht im Einklang mit den Theorien, die der Dunklen Aufklärung zugrunde liegen.

Das erklärte Ziel des DOGE ist die Umstrukturierung der Bundesregierung, um die Ausgaben zu senken und die Effizienz zu maximieren. Dieses Ziel steht im Einklang mit dem Taylorismus, einer Grundlage der Technokratie.

Einer der führenden Neoreaktionäre (wir werden diesen Begriff gleich erklären), Curtis Yarvin, prägte das einprägsame Akronym RAGE. Es steht für „Retire All Government Employees“ (Alle Regierungsangestellten in den Ruhestand schicken). Die Parallelen zwischen den erklärten Zielen des DOGE und der Absicht von Yarvins RAGE sind deutlich.

Anscheinend wird das DOGE keine offizielle Exekutivabteilung sein, sondern stattdessen als ein föderaler präsidialer Beratungsausschuss fungieren, der angeblich außerhalb der Regierung steht. Aber täuschen Sie sich nicht: Das DOGE wird untrennbar mit dem politischen Prozess verbunden sein. Seine Mitarbeiter werden in den ehemaligen Büros seines Vorgängers, des United States Digital Service, untergebracht sein. Und sein Steuermann, Musk, soll ein persönliches Büro im Westflügel des Weißen Hauses haben.

Die Effizienzideen bestimmter nominierter Experten, angefangen bei Musk, werden über einen neuen „DOGE“-Unterausschuss des House Committee on Oversight and Government Reform (Hausausschuss für Aufsicht und Regierungsreform) politisches Gewicht erhalten. Den Vorsitz dieses Unterausschusses führt die umstrittene Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-GA) – oft auch als MTG bezeichnet. Oberflächlich betrachtet mag es wie ein Aufsichtsunterausschuss mit Autorität über die „Experten“ für Wissenschaft, Technik und Technologie aussehen, aber in der Praxis werden die „Experten“ die damit verbundenen politischen Entscheidungen effektiv kontrollieren. Dieses von technischen „Experten“ entworfene Konzept der Politikgestaltung ist für die Technokratie von zentraler Bedeutung.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO von J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, gehört zu denjenigen, die den DOGE-Plan begrüßt haben. Sicherlich gefällt Bankern wie Dimon der Vorschlag, die Finanzaufsichtsbehörden der US-Regierung radikal zu reduzieren oder sogar abzuschaffen. Die Trump-Administration strebt danach, die Kontrolle über Finanzaufsichtsbehörden wie die Security and Exchange Commission (SEC) und die Kartellbehörde Federal Communications Commission (FCC) zu übernehmen und zu zentralisieren. Folglich rechnen die Banken mit einer viel lockereren Regulierung. In einer Rede in Davos sagte Mary Erdoes, Vermögensverwalterin des Vermögensfonds J.P. Morgan und mögliche Nachfolgerin von Dimon als CEO, dass diese Maßnahmen die „Tiergeister“ der US-Banker befreit und die Investmentbanken in den „Go-Modus“ versetzt hätten.

Da Elon Musk weder von den Amerikanern gewählt noch von ihren Vertretern im Kongress autorisiert wurde, stellt der DOGE eine formelle Verlagerung der politischen Macht vom öffentlichen auf den privaten Sektor dar. Es handelt sich im Grunde um einen vom Privatsektor dominierten Think Tank, der offen dazu befugt ist, „Bundesbehörden umzustrukturieren“. Wenn der DOGE wie vorgeschlagen vorgeht, ist klar, dass gewählte US-Vertreter – darunter MTG – und US-Senatoren, wie oben erwähnt, nicht die Oberhand haben werden. Tatsächlich könnte man sich fragen, ob sie überhaupt in der Lage sind, die Hintergedanken derjenigen zu verstehen, die das DOGE-Konzept vorantreiben.

Da Musk und andere DOGE-Unterstützer – wie Bezos – seit langem von riesigen Regierungsaufträgen profitieren und da Leute wie Dimon zweifellos gebeten werden, den DOGE zu „beraten“, sehen wir im Kern des DOGE-Projekts einen massiven Interessenkonflikt. Dieser Konflikt steht, wie alles andere am DOGE, im Einklang mit der Technokratie, denn er verschafft genau den Technokraten, die einen Technate kontrollieren wollen, Privilegien in der Hackordnung.

Ein genauerer Blick auf die Technokratie

Der Leiter von Technocracy Inc., Howard Scott, spricht 1941 auf einer Kundgebung im Hollywood Bowl in Los Angeles – Quelle

Um zu verstehen, warum Menschen wie Musk und Bezos von der Aussicht auf Technocracy so begeistert sind, müssen wir das volle Ausmaß der Technokratie verstehen. Wir müssen nicht nur begreifen, was sie oberflächlich betrachtet ist, sondern auch ihre tiefen, dunklen, die Menschheit verändernden und die Gesellschaft verändernden Absichten und Ziele erkennen.

Technokratie bedeutet nicht nur eine technokratische Regierungsführung – also ein soziopolitisches System, in dem qualifizierte Experten oder „Technokraten“ anstelle von Politikern die Politik bestimmen.

Technokratische Regierungsführung rückte während der Pseudopandemie 2020–2023 in den Vordergrund. Medizinische „Experten“, insbesondere Anthony Fauci und andere Mitglieder der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, wurden in Positionen gebracht, die für die Öffentlichkeit sehr sichtbar waren. Sie wurden weithin als die treibenden Kräfte hinter der politischen Reaktion angesehen – nämlich Massenimpfungen, Ausgangssperren, Schließungen von Kleinunternehmen und andere von oben auferlegte Mandate, die die weltweite Einhaltung durchsetzen und messen sollten.

Aber die Technokratie, die Musk, Bezos und andere Tech-„Experten“ etablieren wollen, impliziert mehr als ein Experiment zu den Auswirkungen von mRNA-Injektionen, mehr als einen Test zur Kontrolle und Hypnotisierung der Massen.

Die Technokratie basiert auf der Überzeugung, dass es technologische Lösungen für alle sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme gibt. Die Elon Musks und Peter Thiels dieser Welt und viele weitere ihresgleichen teilen diese einseitige Überzeugung.

Als Thiel beispielsweise vor 20 Jahren die Impact-Investment-Plattform Founders Fund mitbegründete, hieß es in ihrem Leitbild: „Technologie ist der grundlegende Wachstumstreiber in der industrialisierten Welt.“ Außerdem wurde erklärt, dass der Founders Fund dazu da sei, „schwierige wissenschaftliche oder technische Probleme“ zu lösen. Wenn die richtige Technologie erfolgreich war, wurde sie vom Founders Fund als „kürzester Weg zu sozialem Wert“ bezeichnet.

Die Technokratie bietet eine Form der politischen Antwort – es gibt keine politische „Politik“, wie wir den Begriff in einer Technokratie verstehen – als technologische Lösungen für soziale Probleme. Dies ist jedoch nur ein begrenzter Aspekt der Technokratie. (Denken Sie daran, dass das Vertrauen in technologische Lösungen nicht nurin der Technokratie zu finden ist.)

Die Technokratie ist wirklich einzigartig, anders als alle soziopolitischen, philosophischen oder wirtschaftlichen Ideologien, die den meisten von uns vertraut sind.

Im Jahr 1937 beschrieb das hauseigene Magazin von Technocracy Inc., The Technocrat – Vol. 3 No. 4, Technocracy als:

Die Wissenschaft des Social Engineering, die wissenschaftliche Funktionsweise des gesamten sozialen Mechanismus zur Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung.

Frederick Winslow Taylor – Quelle

Um diese Definition in einen Kontext zu setzen, gehen wir zwei Jahrzehnte zurück ins Jahr 1911, als der amerikanische Maschinenbauingenieur Frederick Winslow Taylor, der wohl erste Unternehmensberater der Welt, „The Principles of Scientific Management“ veröffentlichte. Sein Buch erschien auf dem Höhepunkt der Progressiven Ära in den Vereinigten Staaten.

Die Progressive Era war eine historische Periode, die vom politischen Aktivismus der US-amerikanischen Mittelschicht geprägt war, die versuchte, die ihrer Meinung nach zugrunde liegenden sozialen Probleme der übermäßigen Industrialisierung, Masseneinwanderung und politischen Korruption anzugehen. Der „Taylorismus“, der sich auf die drohende Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die Befürwortung effizienter wissenschaftlicher Managementsysteme konzentrierte, war Teil des Zeitgeistes.

In „The Principles of Scientific Management“ schrieb Taylor:

In der Vergangenheit stand der Mensch an erster Stelle; in Zukunft muss das System an erster Stelle stehen. [. . .] Das beste Management ist eine echte Wissenschaft, die auf klar definierten Gesetzen, Regeln und Prinzipien als Grundlage beruht. [. . .] Die Grundprinzipien des wissenschaftlichen Managements sind auf alle Arten menschlicher Aktivitäten anwendbar, von unseren einfachsten individuellen Handlungen bis hin zur Arbeit unserer großen Unternehmen.

Taylors Ideen stimmten mit den Theorien des Ökonomen und Soziologen Thorstein Veblen überein. Veblen vertrat die Ansicht, dass wirtschaftliche Aktivität nicht nur eine Funktion von Angebot und Nachfrage, Nutzen und Wert ist, sondern dass sie sich mit der Gesellschaft weiterentwickelt und somit auch von psychologischen, soziologischen und anthropologischen Einflüssen geprägt wird.

Veblen ist vielleicht am bekanntesten für seine Theorie des „auffälligen Konsums“. Er beobachtete, dass die Reichen ihren sozialen Status durch die zur Schau gestellte Darstellung ihrer Kaufkraft signalisierten: teure Immobilien, Autos, Schmuck usw. Innerhalb der hierarchischen Klassenstruktur versuchten aufstrebende Klassen, dem demonstrativen Konsum der über ihnen stehenden Klasse nachzueifern. Veblen behauptete, dass der Kaskadeneffekt dieses sozialen Aufstiegs eine Nachfrage nach überflüssigen Gütern und Dienstleistungen schaffe und dass die wirtschaftliche Nettoauswirkung daher hoffnungslose Ineffizienz und Ressourcenverschwendung sei.

In „ The Engineers and the Price System“ schlug Veblen vor, dass technokratische Ingenieure eine gründliche Analyse der Institutionen durchführen sollten, die die soziale Stabilität aufrechterhielten. Sobald die Institutionen verstanden wurden, sollten diejenigen mit technologischem Fachwissen sie reformieren, die Effizienz verbessern und so die Gesellschaft weniger verschwenderisch gestalten. In Kürze werden wir besprechen, wie diese Idee später von den neoreaktionären Akzelerationisten aufgegriffen wurde.

Sowohl Taylor als auch Veblen konzentrierten sich auf die Maximierung der Effizienz von Industrie- und Fertigungsprozessen. Dennoch erkannten beide, dass ihre Theorien auf einen breiteren sozialen Kontext ausgedehnt werden könnten. Es war die umfassendere Anwendung ihrer Vorschläge, die die Oligarchen jener Zeit betörte.

Im Jahr 1919 war Veblen eines der Gründungsmitglieder einer von John D. Rockefeller finanzierten privaten Forschungsuniversität in New York City namens The New School for Social Research (später umbenannt in The New School). Dieses progressive Bildungsmodell führte bald zur Gründung der Technical Alliance, einem kleinen Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren, zu dem nicht nur Veblen, sondern auch Howard Scott gehörte, der die Gruppe leiten sollte.

Die Technische Allianz wurde 1933 neu formuliert, nachdem eine erzwungene Pause durch Scotts Entlarvung als Betrüger ausgelöst worden war. Er hatte einige seiner Referenzen gefälscht – wie anscheinend auch C. H. Douglas. Nach der Pause schloss sich Scott M. King Hubbert an, der später für seine vage und im Allgemeinen ungenaue „Peak-Oil“-Theorie weltweit bekannt werden sollte, sowie anderen. Die Mitglieder der Technischen Allianz benannten sich in Technocracy Inc. um.

Technocracy wurde in der 1933 von Technocracy Inc. veröffentlichten Publikation „ Technocracy Study Course “ ausführlich beschrieben. Gemäß den technischen Spezifikationen des Studiengangs sollte die Gesellschaft in das unterteilt werden, was die Befürworter der Technokratie (von nun an als „Technokraten“ bezeichnet) als „Funktionsabfolge“ bezeichnen. In dieser Abfolge wird die Gesellschaft, wie wir sie kennen, entfernt. Stattdessen wird eine zentralisierte Kontrolle aller menschlichen Interaktionen und Verhaltensweisen als Teil des „sozialen Mechanismus“ vorgeschlagen.

Ein gesamter „sozialer Mechanismus“, der Technokraten unterworfen ist, wird als Technate bezeichnet. Ein Technate ist so konzipiert, dass er „auf kontinentaler Ebene“ funktioniert – d. h. auf jedem Kontinent oder Technate, dessen Grenzen auf einer Karte eingezeichnet sind. Die Karte des Technate von Nordamerika umfasst Grönland, Kanada, die Vereinigten Staaten, Mexiko, Teile Mittelamerikas, das nördliche Südamerika, die Karibikinseln und den östlichen Pazifik.

In der Technokratie gibt es keine nationalen Regierungen. Nationalstaaten sind in jedem kontinentalen Technate abgeschafft.

Angetrieben von den vermeintlichen Grundsätzen der Effizienz halten Technokraten die zentralisierte Kontrolle aller Ressourcen für unerlässlich:

Die Technokratie ist der Ansicht, dass die Produktion und Verteilung einer Fülle von materiellem Wohlstand auf kontinentaler Ebene für alle Bürger des Kontinents nur durch eine kontinentale technologische Kontrolle, eine Funktionsregierung, einen Technate, erreicht werden kann.

Jede Funktion oder „Funktionssequenz“ wird entweder als industrielle Sequenz, als Dienstleistungssequenz oder als Spezialsequenz kategorisiert. Zum Beispiel sind die „Transport-Funktionssequenz“ und die „Raumfahrttechnik-Funktionssequenz“ beides industrielle Sequenzen. Die „Gesundheitswesen“- und „Bildungswesen“-Funktionssequenzen gehören zu den Dienstleistungssequenzen. Die „Spezialsequenzen“ sind diejenigen, die mit Sicherheit und Verteidigung (Streitkräfte), wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung (kontinentale Forschung), der Verwaltung der Bevölkerung (soziale Beziehungen) und der Beziehung des Technaten zu anderen Technaten oder Nationalstaaten (Außenbeziehungen) zusammenhängen.

North American Technate – Quelle

Die Verwaltung eines gesamten Technats – jedes Kontinents – ist weiter unterteilt in „Regionale Abteilungen“, die jeweils nach ihren Längen- und Breitengraden definiert und mit einer entsprechenden Rasterreferenznummer versehen sind. „Gebietskontrolle“ ist eher eine administrative als eine funktionale Abfolge. Der Technocracy Study Course legt fest, was das bedeutet:

[An Area Control] ist die Koordinierungsstelle für die verschiedenen Funktionsabläufe und sozialen Einheiten, die in einem geografischen Gebiet einer oder mehrerer Regionalabteilungen tätig sind. Sie untersteht direkt der kontinentalen Kontrolle.

Das gesamte System wird von der „Kontinentalen Kontrolle“ (oben als Kontinentalvorstand dargestellt) und letztlich vom „Kontinentaldirektor“ überwacht:

Der Kontinentaldirektor ist, wie der Name schon sagt, der Hauptgeschäftsführer [CEO] des gesamten sozialen Mechanismus. Zu seinem unmittelbaren Stab gehören die Direktoren der Streitkräfte, der Auslandsbeziehungen, der Kontinentalforschung und der Sozialbeziehungen und Gebietskontrolle. [. . .] Der Kontinentaldirektor wird aus den Mitgliedern der Kontinentalverwaltung von der Kontinentalverwaltung gewählt. Da diese Verwaltung nur aus etwa 100 Mitgliedern besteht, die sich alle gut kennen, gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, diese Wahl zu treffen, als sie.

Um es klar zu sagen: Jeder gesamte Kontinent – ein Technate – wird von einem selbsternannten Gremium kontrolliert, das seinen großen Anführer – den Kontinentaldirektor – aus den eigenen Reihen auswählt. Dieses selbsternannte Gremium kontrolliert alles im Technate.

Diese frühen Technokraten versuchten angeblich, ein klassenloses System zu entwickeln, das allen ein „Leben in Fülle“ ermöglichen sollte. Musks Worte spiegeln oft die spezifischen Bedeutungen wider, die von Technocracy Inc. definiert wurden. Wenn Musk beispielsweise von einem „Zeitalter des Überflusses“ sprach, bezog er sich auf die Technokratie. Leider scheinen die ursprünglichen Bestrebungen der Technokraten nach einer klassenlosen Gesellschaft entweder von unvorstellbarem Bösen oder von unglücklicher Naivität inspiriert worden zu sein. Suchen Sie es sich aus!

Zum Beispiel betrachteten die Technokraten der 1930er Jahre alle Verbrechen einfach als ein Produkt der Ungleichheit, die dem kapitalistischen Preissystem innewohnt; wir werden uns gleich mit dem „Preissystem“ befassen. Da die Technokraten das „menschliche Tier“ als kaum mehr als einen Verhaltensautomaten betrachteten, ignorierten sie entweder andere mögliche Motivationen für Verbrechen neben der wirtschaftlichen Ungleichheit, wie z. B. Größenwahn, oder erkannten sie gar nicht erst an – geschweige denn, sie machten sie dafür verantwortlich. Folglich betrachteten machthungrige Menschen wie die Rockefellers, die erkannten, dass es neben der praktischen Notwendigkeit auch andere Anreize für menschliches Verhalten gibt, die Technokratie aus einer Perspektive, die die Technokraten entweder kaum verstehen konnten oder ignorieren wollten.

Das scheinbar klägliche Verständnis der Technokraten von den Humanwissenschaften führte sie zu der Vorstellung eines Technaten, der eine Art spontane Ordnung entstehen lassen würde – „spontane natürliche Priorität“, wie sie es nannten. Sie lehnten das Prinzip „Alle Menschen sind gleich geschaffen“ ab – hauptsächlich, weil sie es nicht verstanden. In ihren Augen hatte es „keine biologische Grundlage“.

Bei der Analyse des Verhaltens von Kuh- und Hühnerherden stellten die Technokraten eine Hackordnung fest, aus der sie sogenannte „Hackrechte“ ableiteten, um den totalitären, hierarchischen sozialen Mechanismus zu rechtfertigen, den sie für den Menschen befürworteten:

Bestimmte Individuen dominieren, und die anderen nehmen Befehle entgegen. Diese dominanten Individuen müssen nicht groß sein, und sind es häufig auch nicht [bezogen auf Rinder und Hausgeflügel], aber sie dominieren genauso effektiv, als wären sie es. [. . .] Die größte Stabilität in einer sozialen Organisation würde erreicht werden, wenn die Individuen so nah wie möglich an anderen Individuen platziert würden, in Übereinstimmung mit dem „Hackordnungsrecht“ oder der Prioritätsbeziehung, die sie auf natürliche Weise annehmen würden. [. . .] Es darf so weit wie möglich keine Umkehrung der natürlichen „Hackordnung“ unter den Männern geben.

Unabhängig von den Absichten der Technokraten, die die Technokratie ursprünglich entworfen haben, ist die Attraktivität dieses Systems für Oligarchen offensichtlich. Die Technokratie konstruiert einen „sozialen Mechanismus“, der von denen kontrolliert wird, die „Hackordnungen“ beanspruchen, und der speziell darauf ausgelegt ist, die ultimative Form des Totalitarismus zu ermöglichen.

Wie oben erwähnt, werden die Bürger der Technate als „menschliche Tiere“ bezeichnet und als programmierbare Maschinen angesehen. Der wissenschaftliche Betrieb des sozialen Mechanismus – der Technokratie – ermöglicht es dem „Dienst“ (der Arbeit) des „menschlichen Tieres“, als „menschlicher Motor“ für den effizienten Betrieb der verschiedenen Funktionsabläufe zu fungieren.

Die Technokraten lehnten Konzepte wie den menschlichen „Geist“, das „Gewissen“ und den „Willen“ rundheraus ab. Diese Konstrukte gehörten ihrer Meinung nach zur „unwissenden, barbarischen Vergangenheit“ der Menschheit. Für sie war ein Mensch nichts anderes als eine „organische Maschine“, die eine bestimmte Vielfalt von „Bewegungen und Geräuschen“ macht, ähnlich, so die Technokraten, einem Hund oder einem Fahrzeug.

Eine Ausgabe des Technocracy Magazine von Technocracy Inc. – Quelle

Wie im Technocracy Study Course erläutert, würden die Technate die „Effizienz“der Technate durch Social Engineering – Verhaltenskontrolle – des „menschlichen Tieres“ maximieren:

Praktisch die gesamte soziale Kontrolle wird durch den Mechanismus des bedingten Reflexes bewirkt. Der Fahrer eines Autos sieht beispielsweise eine rote Ampel vor sich und tritt sofort auf die Kupplung und die Bremse und hält an. [. . .] Wenn sie früh genug damit anfangen, können Menschen darauf konditioniert werden, so gut wie nichts unter der Sonne zu tun. Sie können darauf konditioniert werden, eine bestimmte Sprache nicht zu verwenden, an bestimmten Tagen bestimmte Lebensmittel nicht zu essen, an bestimmten Tagen nicht zu arbeiten, sich nicht zu paaren, ohne dass bestimmte zeremonielle Worte über sie gesprochen werden, und nicht in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen, um sich etwas zu essen zu holen, auch wenn sie vielleicht tagelang nichts gegessen haben.

Diese schreckliche Unterdrückung wurde durch ein neues Währungssystem zusammengehalten, das die Probleme lösen sollte, die die Technokraten im kapitalistischen „Preissystem“ sahen. Ähnlich wie die Befürworter von Socred betrachteten die Technokraten die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Ressourcen als großes Problem.

Das kapitalistische „Preissystem“ wurde als „verschwenderisch“ und daher als inakzeptabel „ineffizient“ angesehen, vor allem, weil das zur Preisbemessung verwendete „Geld“ durch Bankkredite (Schulden) generiert wurde. Die Technokraten bezeichneten die Fiat-Währung als „allgemeine Schuldverschreibung“.

Die Technokraten kamen daher zu dem Schluss, dass das kapitalistische „Preissystem“ unweigerlich sowohl zu Klassenungleichheit als auch zu auffälligem Konsum führen würde, da die Inhaber der Schulden mehr Vermögen als alle anderen anhäufen würden. Auffälliger Konsum wiederum führte zu einer ineffizienten Verteilung von Ressourcen auf sinnlose Produktion, Ausgaben und Eitelkeitsprojekte. Daher schlugen sie ein neues Währungssystem vor, das auf den Energiekosten der Produktion basiert.

Entsprechende „Energieausweise“ würden die geleistete produktive Arbeit besser widerspiegeln als verschwenderisch verbrauchte Kredite (Schulden), denn „Energie ist in Arbeitseinheiten messbar – Erg, Joule oder Foot-Pound.“ So könnten Energieausweise gerecht – nach der Verteilungssequenz – auf die Technate verteilt werden, basierend auf der für die Ausführung der Funktion erforderlichen Energie.

Die Technokraten erkannten, dass einige Funktionen mehr Energie benötigen als andere. Der Bau einer neuen Eisenbahnstrecke würde mehr Energie erfordern als ein einzelnes „menschliches Tier“, das an dem Bau dieser Eisenbahnstrecke arbeitet. Die Verteilungssequenz würde die daraus resultierende „faire“ Zuteilung von Energiezertifikaten verwalten:

Energie kann entsprechend der Verwendung zugeteilt werden. Der für neue Anlagen, einschließlich Straßen, Häuser, Krankenhäuser, Schulen usw., sowie für den Nahverkehr und die Kommunikation erforderliche Betrag wird als eine Art Gemeinkosten vom Gesamtbetrag abgezogen und nicht den Einzelpersonen in Rechnung gestellt. Nach all diesen Abzügen [. . .] wird der Rest für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen verwendet, die von der erwachsenen Allgemeinheit konsumiert werden. [. . .] Wenn also die Mittel zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung stehen [. . .], würde jeder Person ein Einkommen gewährt werden.

Anders ausgedrückt (mit Anführungszeichen um die Worte der Technokratie): „Wenn“ es noch Mittel gibt, nachdem diejenigen mit ausreichenden „Picksrechten“ die für ihre Funktion erforderlichen Ressourcen – eine Art Gemeinkosten – in Anspruch genommen haben, würde der „Rest“ „gerecht“ auf die „menschlichen Tiere“ verteilt und als ausreichend angesehen, damit sie ihre Funktion erfüllen können.

Jedes ausgestellte Energiezertifikat wäre nicht handelbar und könnte nur für den Kauf von Ressourcen, Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die von Continental Control innerhalb der Technate bereitgestellt werden.

Die Verteilungssequenz würde die Details jeder Gruppe oder Einzelperson aufzeichnen, der die Energiezertifikate zugewiesen wurden, und dann überwachen, wie dieses Energiezertifikat verwendet wurde.

Das Ausmaß der zentralisierten Kontrolle, das der Technokratie innewohnt, ist fast unvorstellbar:

Eine einzige Organisation besetzt und betreibt den gesamten sozialen Mechanismus. Dieselbe Organisation produziert und verteilt nicht nur alle Waren und Dienstleistungen. Daher gibt es ein einheitliches System der Aufzeichnung für den gesamten sozialen Betrieb, und alle Aufzeichnungen über Produktion und Verteilung laufen in einer zentralen Zentrale zusammen. Die Aufschlüsselung der Informationen [in den Energieausweisen] liefert eine vollständige Aufzeichnung der Verteilung oder des öffentlichen Verbrauchs nach Ware, Geschlecht, regionaler Aufteilung, Beruf und Altersgruppe.

Mit Energieausweisen, die den einzelnen Personen zugewiesen werden und in denen alle ihre persönlichen Daten erfasst werden, ist der Überwachungsstaat vollständig. Die Kontinentalkontrolle wird jeden Bürger überwachen und in der Lage sein, alles, was er kauft und wohin er geht, zu überwachen und zu kontrollieren. Mit anderen Worten: In einer Technokratie wird das gesamte menschliche Verhalten beobachtet und reglementiert.

Trotz ihrer ausdrücklichen Abneigung gegen das kapitalistische Preissystem waren die Technokraten nicht gegen die Anhäufung von Reichtum. Sie definierten Reichtum einfach in ihren eigenen technokratischen Begriffen neu.

1933 veröffentlichten die Autoren des Technocracy Study Course auch ihre Einführung in die Technokratie, in der sie schrieben:

Die Technologie hat eine neue Methodik zur Schaffung von materiellem Wohlstand eingeführt. [. . .] Das materielle Einkommen innerhalb eines kontinentalen Gebiets unter technologischer Kontrolle wäre die verfügbare Nettoenergie in Erg, die in Nutzungsformen und Dienstleistungen umgewandelt wird, die über den Betrieb und die Wartung der materiellen Ausrüstung und Strukturen des Gebiets hinausgehen. [. . .] Diese Methode zur Schaffung von materiellem Wohlstand und zur Messung seiner Funktionsweise schließt die Möglichkeit der Schaffung jeglicher Art von Schulden aus.

Wucher – d. h. die Ausgabe fast aller Fiat-Währungen als mit Zinsen rückzahlbare Schulden – ist zweifellos ein wichtiges Instrument, mit dem die Oligarchen von heute Reichtum anhäufen, den sie dann in gesellschaftspolitische Macht umwandeln. Es ist nützlich zu wissen, dass das Wort „Reichtum“ „Wohlstand in Form von Besitz oder Reichtum“ bedeutet. „Reichtum“ impliziert „eine Fülle von Mitteln“. Die Etymologie des Wortes „Mittel“ definiert es als „Ressourcen, die einer Person zur Verfügung stehen, um ein Ziel zu erreichen“.

In der Technokratie werden alle Ressourcen unter das Kommando und die Kontrolle einiger weniger Auserwählter gestellt, die dann die Freiheit haben, jedes beliebige Ziel zu erreichen – auf einem ganzen Kontinent –, indem sie alle Ressourcen nach eigenem Ermessen an wen auch immer und wann auch immer verteilen. In einer Technokratie brauchen die „wenigen Auserwählten“, die über „Peck-Rechte“ verfügen, die über denen aller anderen stehen, keinen finanziellen Reichtum. Die Technokratie verspricht den Höhepunkt der aristotelischen Oligarchie.

Zu sagen, Technokratie sei radikal, wäre eine massive Untertreibung. Wir denken in Begriffen politischer „Ismen“, aber Worte wie „Kommunismus“, „Faschismus“ oder „Feudalismus“ reichen nicht annähernd aus, um das Ausmaß der radikalen Tyrannei zu beschreiben, die der Technokratie innewohnt.

Im Jahr 1965 veröffentlichte Technocracy Inc. einen Schriftwechsel zwischen ihrem Gründer Howard Scott und dem Assistenzprofessor für Wirtschaftswissenschaften J. Kaye Faulkner. Das Gespräch wurde später unter dem Titel „Die Geschichte und der Zweck der Technokratie“ erneut veröffentlicht.

Scott schrieb an Faulkner:

Die Technokratie hat immer behauptet, dass die politische Philosophie und die Wirtschaftstheorie von Marx nie radikal oder revolutionär genug waren, um die Probleme zu bewältigen, die durch die Auswirkungen der Technologie in einer großen nationalen Gesellschaft von heute entstehen. [. ..] Wir haben immer behauptet, dass der Marxsche Kommunismus, was diesen Kontinent betrifft, so weit rechts steht, dass er bürgerlich ist. Man sollte sich vor Augen halten, dass der technologische Fortschritt der nächsten 30 Minuten alle soziale Weisheit der bisherigen Geschichte zunichte macht. [. . .] Die Technologie hat keine Vorfahren in der Sozialgeschichte der Menschheit. Sie schafft ihre eigenen.

Wie Scotts Worte andeuten, sahen die Technokraten voraus, dass der rasante technologische Fortschritt unweigerlich sowohl immense Chancen als auch Risiken mit sich bringen würde. Um die Risiken zu mindern, schlugen die Technokraten vor, die Technologie zu nutzen und sie in den Dienst einer „effizienteren“ Regierung zu stellen – d. h. eines Technate.

Diese Vorstellung einer technologischen „Singularität“, die die Anpassungsfähigkeit der Menschheit zu übertreffen droht, sollte später die vielleicht noch radikalere politische Philosophie der beschleunigungistischen Neoreaktionäre inspirieren. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden soziopolitischen Theorien.

Technokratie ist damals wie heute buchstäblich unmenschlich. Sie stellt die technologische Entwicklung über die Moral. Wie Taylor klarstellte, „muss das System an erster Stelle stehen“.

Menschen wie Elon Musk und Jeff Bezos wollen eine Technokratie errichten und in ihr leben – oder zumindest uns dazu bringen, in ihr zu leben. Warum? Hoffen sie, dass wir alle unter der Technokratie ein „Leben im Überfluss“ führen werden? Oder sehen sie sich selbst als elitäre Mitglieder der Kontinentalen Kontrolle, die freie Hand haben, den Rest von uns, den sie als Herde von „menschlichen Tieren“ betrachten, sozial zu manipulieren?

Was meinen Sie?

Die beschleunigungistischen Neoreaktionäre

So wie die Technokratie auf der Analyse des „sozialen Mechanismus“ und der anschließenden „effizienten Verwaltung“ von „Funktionsabläufen“ basiert, so basiert die Dunkle Aufklärung – auch bekannt als neoreaktionäre Bewegung (NRx) – auf der Dekonstruktion und Umverteilung der Macht, die von der tatsächlich herrschenden Entität ausgeübt wird. Die Neoreaktionäre nannten diese Entität „die Kathedrale“.

Sobald die „administrativen, legislativen, juristischen, medialen und akademischen Privilegien“ der „Kathedrale“ richtig verstanden und quantifiziert sind, können sie „in fungible Anteile umgewandelt“ werden, die von „souveränen Unternehmen“ – Sovcorps – gehalten und gehandelt werden, die als Ergebnis des „Neokameralismus“ ein „Flickenteppich“ von „Neostaaten“ – genauer gesagt Neokameralismus-Staaten – bilden werden.

So kann der Staat von der „herrschenden Einheit“ – der Kathedrale – getrennt und effizienter als Unternehmensstruktur namens „Gov-Corp“ geführt werden. Diese Struktur ähnelt sehr dem effizienten Management der „Funktionssequenzen“, die den von der Technokratie vorgeschlagenen „sozialen Mechanismus“ bilden.

Zugegeben, hier gibt es einiges zu entpacken.

Aufbauend auf den Arbeiten von Karl Marx stellte der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter 1942 die Theorie auf, dass sich kapitalistische Volkswirtschaften aufgrund der zyklischen Störungen, die durch Innovationen verursacht werden, die alte Märkte zerstören und neue schaffen, ständig weiterentwickeln. Er machte den Begriff „kreative Zerstörung“ populär, um diesen theoretischen wirtschaftlichen Wachstumsprozess zu beschreiben, der seiner Meinung nach für den Kapitalismus von grundlegender Bedeutung ist. Schumpeter betonte, dass aufstrebende Technologien das Potenzial hätten, die damit verbundene sozioökonomische und gesellschaftspolitische Macht kapitalistischer Monopole zu stören, zu kippen und zu erneuern. Daher implizierte kreative Zerstörung auch eine Neuordnung der sozialen und politischen Ordnung.

Mitte der 1990er Jahre kombinierte eine Gruppe von Gelehrten, die sich als Bilderstürmer verstanden und an der Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) der britischen Warwick University unter der Leitung der Philosophen und Kulturtheoretiker Sadie Plant, Mark Fisher und Nick Land arbeiteten, ihre Gedanken über Schumpeters kreative Zerstörung mit ihrer Erforschung der „Deterritorialisierung“. Als Produkt der kritischen Theorie der Frankfurter Schule ging „Deterritorialisierung“ davon aus, dass jedes soziopolitische „Territorium“ – was auch immer es umfassen mag – letztlich verändert, mutiert oder zerstört werden würde, um dann nach dem Prozess der „Reterritorialisierung“ als etwas anderes wieder aufzutauchen.

Nick Land – Quelle

Die Cyberpunks der CCRU (unter der Leitung von Fisher und Land) betrachteten die Deterritorialisierung als unvermeidlich und die kapitalistische „kreative Zerstörung“ als eine wesentliche soziopolitische und wirtschaftliche Entwicklung. Sie stellten fest, dass die rasanten Verbesserungen in der modernen Datenverarbeitung – beispielsweise die Quanteninformatik – aufeinanderfolgende technologische Sprünge in immer kürzeren Abständen ermöglichten.

Eine technologische Singularität – oder einfach die Singularität –, bei der sich das technologische Wachstum selbst aufrechterhält, wurde als unvermeidlich angesehen. Die technologische Rückkopplungsschleife bedeutete, dass die Deterritorialisierung automatisch erfolgen würde. Sie würde sich stark beschleunigen und die Fähigkeit der Menschheit, einzugreifen oder sich anzupassen, übertreffen, so die CCRU.

Daher steht die Gesellschaft vor der Aufgabe, sich entweder anzupassen oder zu sterben. Anpassung bedeutet, dass die schöpferische Zerstörung des Kapitalismus begrüßt und intensiviert werden muss – nicht nur, weil es sich um ein sozioökonomisches Phänomen handelt, sondern weil es ein wünschenswertes „Schema“ ist, das es umzusetzen gilt. Die schöpferische Zerstörung sozialer, wirtschaftlicher und politischer Systeme ist eine vorgeschlagene Überlebensstrategie, die selbst beschleunigt werden muss, um mit der unvermeidlichen Deterritorialisierung Schritt zu halten, während wir auf die Singularität – oder eine andere Apokalypse – zusteuern.

In seinem 1967 erschienenen Roman „Lord of Light“ beschrieb der amerikanische Science-Fiction-Autor Roger Zelazny Revolutionäre, die ihre Gesellschaft durch einen besseren Zugang der Öffentlichkeit zu Technologie schnell verändern wollten. Zelazny nannte seine fiktiven Revolutionäre „Beschleuniger“. Der Begriff wurde später vom Professor für kritische Theorie Benjamin Noys populär gemacht. Anmerkung: Dies war vor Nick Lands Bezeichnung seiner Interpretation von Schumpeters kreativer Zerstörung als „Beschleunigungismus“.

Im Jahr 2016 erklärte Land:

Deterritorialisierung ist das Einzige, worüber der Akzelerationismus jemals wirklich gesprochen hat. [. . .] In dieser keimenden akzelerationistischen Matrix gibt es keinen Unterschied zwischen der Zerstörung des Kapitalismus und seiner Intensivierung. Die Selbstzerstörung des Kapitalismus ist das, was den Kapitalismus ausmacht. „Kreative Zerstörung“ ist das Ganze [. . .]. Das Kapital revolutioniert sich selbst gründlicher, als es jede äußere „Revolution“ je könnte.

Führende Persönlichkeiten der CCRU, Nick Land und Mark Fisher im Vereinigten Königreich und insbesondere Curtis Yarvin in den USA, waren Teil der wachsenden neoreaktionären Bewegung (NRx). Neoreaktionäre sind sowohl links als auch rechts von der traditionellen politischen Trennlinie angesiedelt, aber alle Neoreaktionäre sind Akzelerationisten.

Der damit verbundene Begriff „Beschleuniger“ hat sich definitiv durchgesetzt. Im Jahr 2011 veröffentlichten Forscher der britischen Unternehmens- und Innovationsstiftung Nesta ein Diskussionspapier, in dem sie den rasanten Anstieg von „Beschleuniger“-Programmen feststellten, die in den USA begannen und sich anschließend auf Europa und darüber hinaus ausbreiteten:

Die Zahl der Accelerator-Programme ist in den USA in den letzten Jahren rasant gestiegen, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend in jüngster Zeit auch in Europa wiederholt. Aus einem Accelerator-Programm, Y Combinator im Jahr 2005, sind inzwischen Dutzende in den USA geworden, die Hunderte von Start-ups pro Jahr finanzieren. Es gab bereits eine Reihe von hochkarätigen Start-up-Erfolgen aus Accelerator-Programmen.

Y Combinator (YC) ist heute 20 Jahre alt und wandte den beschleunigenden Ansatz auf den Risikokapitalmarkt an. Es folgten bemerkenswerte erfolgreiche Start-up-Unternehmen. Stripe, Coinbase und Dropbox gehörten zu den Gewinnern von YC. Im Jahr 2011 trat Sam Altman, Schützling von Peter Thiel (der zusammen mit Thiel, Musk und anderen OpenAI mitbegründete), YC bei und wurde 2014 dessen Präsident.

Neben der US-Regierung haben auch die britische Regierung und die EU-Mitgliedstaaten den Akzelerationismus voll und ganz angenommen. Die britische Regierung betreibt beispielsweise zahlreiche Akzeleratoren.

Der Akzelerationismus wurde auffällig häufig zur Entwicklung von Verteidigungs- und Überwachungstechnologie eingesetzt. Nehmen wir zum Beispiel den D3-Accelerator, der sich Berichten zufolge „voll und ganz auf militärische Start-ups konzentriert“. Der Accelerator „Dare to Defend Democracy“ (D3) konzentrierte sich zunächst auf die Ukraine und ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die den akzelerationistischen Ansatz auf Start-ups anwendet, die sich ausschließlich auf KI-gestützte Intelligenz, Cybersicherheit und Militärtechnologie konzentrieren.

Zu den führenden Investoren des D3-Accelerators gehört der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt. Zusammen mit Peter Thiel, Elon Musk und anderen Investoren in KI-Lösungen haben sie sich zusammengetan, um das Schlachtfeld in der Ukraine als Testumgebung zu nutzen. Darüber hinaus haben Thiels Palantir und Musks Starlink in Zusammenarbeit mit dem Pentagon das Projekt Maven entwickelt. Das Projekt setzt KI ein, um riesige Datenmengen schnell zu analysieren und automatisierte Zielvorgaben zu generieren. Der Einfluss des Akzelerationismus auf öffentlich-private KI-Start-ups im Verteidigungssektor auf beiden Seiten des Atlantiks ist bereits beträchtlich. Wir werden dies in Teil 2 weiter untersuchen.

Doch bei allen Gewinnern schafft der akzelerationistische Ansatz auch viele Verlierer, von denen wir nie etwas hören.

Akzeleratoren bieten ihre Dienstleistungen in der Regel über ein hochselektives, kohortenbasiertes Programm mit begrenzter Dauer (in der Regel 3–12 Monate) an. Zu den Dienstleistungen gehören häufig Unterstützung bei der Entwicklung des Geschäftsplans, des Investor-Pitch-Decks, von Prototypen und ersten Markttests. [Akzeleratoren] stützen ihr Geschäftsmodell auf das Eigenkapital der Start-ups. Das bedeutet, dass sie eher wachstumsorientiert sind und in der Regel darauf abzielen, Unternehmen hervorzubringen, die schnell skalieren oder schnell scheitern, wodurch die Verschwendung von Ressourcen minimiert wird.

Dieses selektive, hochwirksame, auf kreativer Zerstörung basierende Modell des Risikokapitals deckt seine potenziellen Verluste durch die Beschlagnahme von Eigenkapital von Anfang an. Die Start-ups, die es nicht schaffen, gehen leer aus. Ihre Investoren versuchen, das wieder hereinzuholen, was sie können.

Die Kathedrale

Unter dem Pseudonym Mencius Moldbug veröffentlichte Curtis Yarvin zwischen 2007 und 2014 eine Reihe von Essays, in denen er seine verschiedenen „UNQUALIFIED RESERVATIONS“ (ein Titel, der sich über den unteren Rand jedes Essays erstreckt) darlegte.

Im Jahr 2014 nahm Yarvin eine Auszeit vom Schreiben als Moldbug, um sich mit Thiels Unterstützung auf seine geschäftlichen Interessen zu konzentrieren. Im Jahr 2013 erhielt er von Thiel eine Anschubfinanzierung für sein Unternehmen Tlön und dessen Urbit-Plattform, ein Unternehmen für dezentrale Peer-to-Peer-Netzwerktechnologie (P2P). (Anmerkung: Yarvin verlagerte seinen Fokus im Mai 2020 wieder auf das Schreiben und gab bekannt, dass er sich mitten in der Arbeit an seinem Buch Gray Mirror Of The Nihilist Prince befand.)

Yarvin (als Moldbug) identifizierte das, was er „die Kathedrale“ nannte, als primäres Ziel für kreative Zerstörung. Sein neoreaktionärer Kollege Michael Anissimov beschrieb die Kathedrale als „den sich selbst organisierenden Konsens der Progressiven und der progressiven Ideologie, die durch die Universitäten, die Medien und den öffentlichen Dienst repräsentiert wird. [. . .] Die Kathedrale hat keinen zentralen Verwalter, sondern stellt einen Konsens dar, der als kohärente Gruppe agiert und andere Ideologien als böse verurteilt.“ Mit anderen Worten: Die Kathedrale ist keine formale Struktur des Staates, sondern vielmehr die vorherrschende progressive Ideologie derer, die einen kontrollierenden Einfluss auf den Staat ausüben.

Moldbug – Quelle

Im Wesentlichen betrachten die Neoreaktionäre „die Kathedrale“ als den Regierungseffekt des Glaubenssystems, das vom Establishment – der herrschenden Klasse – aufrechterhalten wird. Yarvin beobachtete, dass die Kathedrale als informelle „Institution und nicht als Person“ vorherrscht. Daher, so argumentierte er, seien traditionelle Ansätze für politische Reformen nutzlos. Die eigentliche herrschende Einheit, so argumentierte er, existiere eher als eine gemeinsame Ideologie und als eine daraus resultierende Reihe vereinbarter Ziele, die von einer dominierenden Klasse vertreten werden, als als eine identifizierbare politische Struktur:

Die Machtstrukturen, die die Kathedrale mit dem Rest des Apparats [der Bürokratie] verbinden, sind nicht formell. Es sind lediglich soziale Netzwerke. [. . .] Man kann nichts gegen diese Struktur unternehmen. Man kann nicht verhindern, dass Menschen sich E-Mails schicken.

Die NRx behauptet, dass die Kathedrale für einen modernen, linksgerichteten Progressivismus eintritt. Die Tatsache, dass es nur sehr wenige Belege für ein Engagement des Establishments für egalitäre Sozialreformen gibt, ist nur einer von vielen eklatanten Fehlern und traurigen Annahmen, die in der neoreaktionären politischen Philosophie und im Akzelerationismus im weiteren Sinne weit verbreitet sind. Wir werden in Kürze auf die ungeheuerlichsten Fehler und Annahmen eingehen.

Zwar werden progressive Sitten häufig von Mitgliedern des Establishments angepriesen, doch handelt es sich hierbei offensichtlich um eine Taktik des Wahrnehmungsmanagements und ist Teil der Sozialtechnik. Das Establishment möchte gerne als fortschrittlich angesehen werden und bevorzugt sicherlich, dass wir fortschrittliche Werte übernehmen, aber es gibt keine Beweise dafür, dass sich das Establishment im Einklang mit der progressiven Ideologie verhält. Dennoch ist an Curtis Yarvins Beobachtung etwas Wahres dran, dass die Kathedrale, ausgedrückt in neoreaktionären Begriffen, „die Macht nicht abgeben will“.

Die NRx verwendet das Wort „Demokratie“, wenn sie sich auf die „repräsentative Demokratie“ bezieht. Doch „Demokratie“ und „repräsentative Demokratie“ sind zwei getrennte, unterschiedliche und fast diametral entgegengesetzte politische Systeme. Die repräsentative Demokratie basiert darauf, dass jedes souveräne Individuum seine gesamte Entscheidungsbefugnis an einige wenige gewählte Politiker abgibt, während in der „Demokratie“ jeder souveräne Mensch seine eigene souveräne Autorität durch die Rechtsstaatlichkeit behält und ausübt.

Diese Verwirrung der Definitionen ist ein häufiger Fehler der NRx. So häufig, dass man sich fragen muss, ob es sich einfach um einen „Fehler“ oder eine absichtliche Verschleierung handelt. Wie dem auch sei, die NRx hat Recht, wenn sie den fast religiösen Eifer hervorhebt, mit dem die besagte Kathedrale die sogenannte „Demokratie“ preist. Indem sie die repräsentative Demokratie für gerecht erklärt, behauptet die NRx, dass die Kathedrale eine Art moralische Diktatur errichtet.

Yarvin schrieb:

Das eigentliche Problem ist, dass Demokratie als politische Form mehr oder weniger ein Synonym für Theokratie ist. (Oder in diesem Fall für Atheokratie.) Nach der Theorie der Volkssouveränität kontrollieren diejenigen, die die öffentliche Meinung kontrollieren, die Regierung.

Da die „Demokratie“ die notwendige schöpferische Zerstörung behindert und die Menschheit wie Lemminge auf den Abgrund der Singularität zutreibt, muss die Demokratie zwangsläufig zerstört und eine bessere Regierungsform – eine Art Unternehmensmonarchie – eingeführt werden, so Yarvin:

Die einzige Möglichkeit, der Vorherrschaft der heuchlerischen, moralisierenden Apparatschiks [der Kathedrale und ihrer Gefolgsleute] zu entkommen, besteht darin, das Prinzip vox populi, vox dei aufzugeben und zu einem System zurückzukehren, in dem die Regierung immun gegen die mentalen Schwankungen der Massen ist.

Kameralismus kann als die Wissenschaft der öffentlichen Verwaltung beschrieben werden. Er betrachtet den Staat als ein Unternehmen, das ein Land führt. Der Kameralismus entwickelte sich in Europa im 18. und 19. Jahrhundert, als große, zentralisierte Staaten entstanden. Die systematische Erfassung und Analyse statistischer Daten wurde für staatliche Verwaltungsbeamte und Planer immer wichtiger.

Der Kameralismus unterteilt die Funktion des Staates in drei Teile: (1) öffentliche Finanzen (cameral), (2) die Verwaltung der Ordnung und (3) die Oeconomie. Letztere bestimmt die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft. Es handelt sich um Sozialtechnik unter Verwendung von Wirtschaft und anderen Instrumenten. Der Kameralismus dient in all seinen Funktionen der Effizienz des Staates.

Der Neokameralismus der NRx wendet den Kameralismus auf die Kathedrale an. Der angestrebte postneokameralistische Staat, in dem die Regierung „gegenüber den mentalen Schwankungen der Massen immun ist“, lässt sich am besten verwirklichen, so die Neoreaktionäre, indem der Staat in eine Unternehmensstruktur umgewandelt wird.

Yarvin erklärte dies folgendermaßen:

Beginnen wir mit meiner idealen Welt – der Welt von Tausenden, vorzugsweise sogar Zehntausenden von neokameralistischen Stadtstaaten und Kleinstaaten oder Neostaaten. Die Organisationen, die diese Neostaaten besitzen und betreiben, sind gewinnorientierte souveräne Unternehmen oder Sovcorps.

Die dunkle Aufklärung

Der französische Philosoph Gilles Deleuze (1925–1995) und der französische Psychoanalytiker und politische Aktivist Félix Guattari (1930–1992), die gemeinsam eine Reihe von Werken verfassten, argumentierten, dass der Kapitalismus zwar den Erwerb und die Verteilung von Ressourcen freisetze, seine Architekten jedoch stark territorial geprägt seien und zu Monopolen neigten, was letztlich dazu führe, dass der Kapitalismus „all seine gewaltigen Unterdrückungskräfte zum Tragen“ bringe. Daher sei eine „Entterritorialisierung“ unerlässlich. Da der Kapitalismus von Natur aus selbstzerstörerisch sei, bestehe die Aufgabe darin, „den Prozess zu beschleunigen“.

In Anlehnung an die „Conspicuous-Consumption“-Theorien von Veblen stellte der französische Philosoph und Soziologe Jean-François Lyotard die These auf, dass konsumorientierte Arbeitnehmer in modernen kapitalistischen Gesellschaften keine Emanzipation wollten. Ihre materialistischen Wünsche bedeuteten, dass sie es genossen, „die Scheiße des Kapitals zu schlucken“, schrieb Lyotard.

Aufbauend auf diesen Theorien und die von Mencius Moldbug (Yarvin) vorgestellten Konzepte maximal ausreizend, veröffentlichte der ehemalige CCRU-Leiter Nick Land 2012 „The Dark Enlightenment“. Wenn Technokratie unmenschlich ist, grenzt Dark Enlightenment an Psychopathie.

Land behauptete, dass die postmodernen Grundsätze der liberalen Demokratie – womit er die liberale „repräsentative Demokratie“ meinte – einen unausweichlichen soziopolitischen „Vektor“ schufen, der unweigerlich zu einem „neuen dunklen Zeitalter“ führen würde, da sich die „malthusianischen Grenzen“ unvermeidlich „brutal wieder durchsetzen“ würden. Nur eine beschleunigte Neoreaktion könne die unvermeidliche totalitäre Katastrophe abwenden.

Land fuhr fort:

Für die eingefleischten Neoreaktionäre ist die Demokratie nicht nur dem Untergang geweiht, sie ist der Untergang selbst. Es ist das oberste Gebot, sich von ihren Ansätzen zu distanzieren. Die unterirdische Strömung, die eine solche Anti-Politik antreibt, ist erkennbar hobbessianisch, eine kohärente dunkle Aufklärung, die von Anfang an frei von jeglicher rousseauistischer Begeisterung für den Ausdruck des Volkes ist.

Indem sie Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“-Mythos zustimmten, der von der Kathedrale propagiert wurde, verurteilten sich alle zur „demokratischen Politik“, argumentierte Land. Das Ergebnis der „Demokratisierung“ ist eine kapitalistische „souveräne Macht“, die den Staat zum Nachteil aller und zu scheinbar unausweichlicher Korruption führt:

Die Dynamik der Demokratisierung [ist] grundsätzlich degenerativ: Sie konsolidiert und verschärft systematisch private Laster, Ressentiments und Mängel, bis sie das Niveau kollektiver Kriminalität und umfassender sozialer Korruption erreicht. Der demokratische Politiker und die Wählerschaft sind durch einen Kreislauf gegenseitiger Aufstachelung miteinander verbunden, in dem jede Seite die andere zu immer schamloseren Extremen des Geschreis und des Kannibalismus treibt, bis die einzige Alternative zum Geschrei darin besteht, gegessen zu werden.

Land betonte die beschleunigende Sichtweise, dass die Kathedrale ein postmodernes „zentrales Dogma“ annimmt und infolgedessen ein unangebrachtes „absolutes moralisches Vertrauen“ aufrechterhält. Der „säkularisierte Neopuritanismus der Kathedrale“, der von der gehirngewaschenen Öffentlichkeit ohne Frage akzeptiert wird, vergöttert den „evangelischen Staat“. Folglich wird jeder Widerstand dagegen als Ketzerei angesehen. Land argumentierte, dass nichts intoleranter gegenüber abweichenden Ansichten oder weniger integrativ sein könnte.

Das Problem mit der Kathedrale, so Land, sei, dass die Technologie zwar in der Lage sei, die Entwicklung zu beschleunigen, die „rentenorientierten Sonderinteressen“ – die herrschende Klasse –, die die Kathedrale aufrechterhielten, jedoch alle Vorteile für sich beanspruchten. Es gebe keine politischen Lösungen für dieses kapitalistische Rätsel, da der neopuritanische Glaube an die sogenannte liberale Demokratie die Bevölkerung unfähig mache, die überwältigende Macht der Kathedrale zu verstehen, geschweige denn zu bekämpfen. Land betrachtet dies als eine gesellschaftliche Geistesstörung, die Yarvin als „Demosklerose“ bezeichnete – ein unnachgiebiger, selbstzerstörerischer Glaube an die Kathedrale.

Die Kathedrale war von einer integralen Morbidität befallen, und die Globalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Krankheit verbreitet. Um die Demosklerose aufrechtzuerhalten, bestand die einzige Lösung der Kathedrale darin, immer mehr zu konsumieren, um den neo-puritanischen Glauben der Gläubigen zu bewahren. Land nannte diesen Zustand „Modernität 1.0“. Dies erforderte die ständige Expansion in neue Märkte, bis zu dem Punkt, an dem Land voraussagte, dass das „eurozentrische“ Modell aufgegeben werden würde. Die angloamerikanische Macht würde sich somit ausbreiten, während die Kathedrale versuchte, die „Moderne 2.0“ einzuführen.

In einem Artikel aus dem Jahr 2012 schrieb Land:

Modernität 2.0. Die globale Modernisierung wird von einem neuen ethno-geografischen Kern [dem Osten] neu belebt, befreit von den degenerierten Strukturen seines eurozentrischen Vorgängers, aber zweifellos mit langfristigen Trends konfrontiert, die einen ebenso sterblichen Charakter haben. Dies ist bei weitem das ermutigendste und plausibelste Szenario (aus pro-modernistischer Sicht), und wenn China auch nur annähernd auf seinem derzeitigen Kurs bleibt, wird es mit Sicherheit verwirklicht werden.

The Dark Enlightenment suggests that modernity 2.0 merely postpones the inevitable failure to adapt to the singularity. A true “Western Renaissance” could only be realised with the demise of the extant global Cathedral. Therefore, every crisis should be accelerated and exacerbated in an attempt to break the Cathedral’s hold:

Um wiedergeboren zu werden, muss man zuerst sterben, je härter der „harte Neustart“, desto besser. Eine umfassende Krise und Desintegration bietet die besten Chancen. [. . .] Da Wettbewerb gut ist, würde eine Prise westliche Renaissance die Dinge aufpeppen, auch wenn – wie es überaus wahrscheinlich ist – die Moderne 2.0 der Hauptweg der Welt in die Zukunft ist. Das hängt davon ab, dass der Westen so ziemlich alles, was er seit über einem Jahrhundert tut, stoppt und umkehrt, mit Ausnahme von wissenschaftlichen, technologischen und geschäftlichen Innovationen. [Hervorhebung hinzugefügt]

Beachten Sie, dass aus neoreaktionärer Sicht „wissenschaftliche, technologische und geschäftliche Innovation“ die einzigen wertvollen Attribute der Kathedrale sind. Da Neoreaktionäre fälschlicherweise glauben, dass Souveränität nichts anderes bedeutet als die Macht, Autorität über andere auszuüben, und da die Kathedrale die ultimative angebliche „Souveränität“ besitzt, kann Neokameralismus genutzt werden, um die Souveränität der Kathedrale zu überprüfen und dadurch den Staat effektiver zu führen.

Während das Wort „Souveränität“ sicherlich „Überlegenheit“ impliziert, wird das libertäre Konzept des Selbstbesitzes oder der individuellen Souveränität von den beschleunigenden NRx mehr als nur ignoriert. Es wird von ganzem Herzen abgelehnt. Die Befürworter der Dunklen Aufklärung bezeichnen sich selbst als Libertäre, verwenden diesen Begriff jedoch in einem bizarren Sinne.

Land erkannte zumindest die Existenz einer herrschenden Klasse an, aber die Dunkle Aufklärung basiert auf dem Irrglauben, dass Oligarchen einfach für politische Gefälligkeiten bezahlen. Sobald der Weg der Oligarchen zur Bestechung mit Geld beseitigt ist, können sie getrost ignoriert werden:

Die herrschende Klasse muss plausibel identifiziert werden. [. . .] Es ist [nur] notwendig zu fragen, [. . .] wen Kapitalisten für politische Gefälligkeiten bezahlen, wie viel diese Gefälligkeiten potenziell wert sind und wie die Befugnis, sie zu gewähren, verteilt ist. Dies erfordert, mit einem Minimum an moralischer Irritation, dass die gesamte soziale Landschaft der politischen Bestechung („Lobbying“) genau kartiert wird und die administrativen, legislativen, juristischen, medialen und akademischen Privilegien, auf die durch solche Bestechungsgelder zugegriffen wird, in fungible Anteile umgewandelt werden.

So können die nützlichen „Funktionen“ – oder „Kammern“, um es in neokameralistischen Begriffen auszudrücken – der Kathedrale „kartiert“ und in frei übertragbare Aktienanteile umgewandelt werden.

Yarvin schlug vor, Nationen in Neostaaten aufzuteilen, die von den Aktionären souveräner Unternehmen – Sovcorps – geführt werden. Land, der vielleicht eine traditionellere kameralistische Position einnahm, stellte sich vor, die gesamte Nation in ein von einem Regierungsunternehmen geführtes Unternehmen umzuwandeln:

Die Formalisierung politischer Macht [. . .] ermöglicht eine effektive Regierung. Sobald das Universum der demokratischen Korruption in eine (frei übertragbare) Beteiligung an Gov-Corp umgewandelt wurde, können die Eigentümer des Staates eine rationale Unternehmensführung einführen, beginnend mit der Ernennung eines CEO. Wie bei jedem Unternehmen sind die Interessen des Staates nun genau auf die Maximierung des langfristigen Shareholder Value ausgerichtet.

Die Dunkle Aufklärung schlägt, praktisch identisch mit der Technokratie, eine Diktatur vor. Anstelle eines Kontinentaldirektors der Kontinentalkontrolle befürwortet sie einen CEO des Staatskonzerns. Es sind immer noch einige wenige Auserwählte, die mit absoluter Autorität und Straflosigkeit regieren.

Offensichtlich gibt es unter der totalitären Herrschaft des Staatskonzerns keinerlei demokratische Rechenschaftspflicht – nicht einmal eine repräsentative demokratische Rechenschaftspflicht. In der Tat würden Politiker und Politik obsolet werden. Dennoch versuchten die Neoreaktionäre, die wie die Technokraten auf Beschleunigung setzten, auf ihre eigene, scheinbar naive Art, die Korruption in der Regierung und ihre Auswirkungen anzugehen.

In der Dunklen Aufklärung würde das Regierungsunternehmen als Dienstleister für eine effektive Regierung fungieren. Die Bürger würden zu seinen „Kunden“. Sie könnten daher einen Gegenwert für ihr Geld erwarten und sich bei Unzufriedenheit beschweren:

Wenn Gov-Corp keinen akzeptablen Gegenwert für seine Steuern (souveräne Miete) liefert, können sie den Kundendienst benachrichtigen und, falls nötig, ihre Kundschaft anderweitig bedienen. Gov-Corp würde sich darauf konzentrieren, ein effizientes, attraktives, vitales, sauberes und sicheres Land zu führen, das in der Lage ist, Kunden anzuziehen.

Es ist schwierig zu wissen, wo man anfangen soll, diese absurde Idee zu kritisieren. Ob sie nun „souveräne Renten“ oder „Steuern“ genannt werden, niemand entscheidet sich dafür, sie zu zahlen. Die Vorstellung, dass ein Kunde eine Dienstleistung „kauft“, impliziert, dass er ebenso frei ist, sich dafür zu entscheiden, sie nicht zu kaufen. Doch die einzige Wahl, die das Regierungsunternehmen NRx bietet, ist entweder zu zahlen oder auszusteigen. Wie Land es ausdrückt: „Keine Stimme, freier Ausstieg“, da jegliche Politik fehlt. Für Milliarden von Menschen ist dies nicht im Entferntesten möglich.

Die Wertschätzung der Neoreaktionäre für die Oligarchie ist denkbar oberflächlich. Land gibt offen zu, dass die vorgeschlagenen „Eigentümer des Staates“ diejenigen sind, die über ausreichende Mittel verfügen würden, um die bestehenden „Stakeholder“ der Kathedrale – also ihre „Eigentümer“ – „aufzukaufen“. Wer, glaubt er, wird also die Regierungsunternehmen leiten, wenn nicht die Oligarchen, denen der Staat bereits „gehört“? Regierungsunternehmen stellen nicht die „herrschende Klasse“ in Frage. Stattdessen wird der „herrschenden Klasse“ die vollständige Kontrolle über Gesellschaft und Staat auf einem goldenen Tablett serviert.

Bürger können sich bereits über verschiedene Mechanismen bei der Regierung beschweren, darunter Lobbyarbeit, Petitionen, Proteste und andere Formen des Aktivismus. Wahlen machen keinen Unterschied, gerade weil die Regierung immer von Oligarchen korrumpiert wird, die sich zwar manchmal streiten, sich aber im Wesentlichen über die Richtung einig sind, in die sich die Menschheit bewegen soll. Um ehrlich zu sein, funktionieren die anderen bestehenden Beschwerdewegeaus mehr oder weniger demselben Grund auch nicht wirklich.

Die Lösung der Dunklen Aufklärung für dieses genau identifizierte Problem besteht darin, jede Form des Widerspruchs zu „formalisieren“ und an Oligarchen zu verkaufen, denen die Neoreaktionäre vertrauen, dass sie eine faire und gerechte „Kundendienstfunktion“ ausüben. Aus menschlicher Sicht ist dies in keiner Weise eine plausible Lösung.

Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass diese sogenannte Lösung ein Versuch ist, die Narren zu besänftigen und sie davon zu überzeugen, sich auf die Dunkle Aufklärung einzulassen. Offen gesagt wird die Menschheit von den Neoreaktionären verachtet, die sie vollständig enteignet sehen wollen.

Die Kathedrale würde fast die gesamte „Souveränität“ innehaben, aber der Anteil der „Souveränität“, den normale Menschen innehätten, wäre vernachlässigbar. Anstatt sich jedoch mit dieser logischen Schlussfolgerung auseinanderzusetzen, behandelt die Dunkle Aufklärung die Menschen als praktisch irrelevant. Wie Land es sieht:

Soweit Wähler es wert sind, bestochen zu werden, besteht keine Notwendigkeit, sie vollständig aus dieser Berechnung auszuschließen, obwohl ihr Anteil an der Souveränität mit entsprechendem Spott bewertet wird.

Die eugenische Tendenz von Land ist offensichtlich, wenn er behauptet, dass „die Menschen im Durchschnitt nicht sehr intelligent sind“. Da die Bürger in Lands Augen so wenig wert sind und ihr Anteil an der Souveränität praktisch gleich Null ist, ist es am besten, sie als weitgehend ahnungslose Kunden des Regierungskonzerns zu behandeln. Angesichts der drohenden Singularität stellt sich laut Land die Frage, wie die nützliche Funktion dieser Kunden maximiert werden kann, um die entsprechende „souveräne Rente“ von ihnen zu erhalten.

Sein Vorschlag ist, dass wir alle zu „technoplastischen Wesen“ werden sollten. Dies würde uns „für präzise, wissenschaftlich fundierte Transformationen empfänglich machen“.

Land schreibt:

„Menschlichkeit“ wird verständlich, wenn sie in die Technosphäre integriert wird, in der die Informationsverarbeitung des Genoms – zum Beispiel – das Lesen und Bearbeiten in perfekte Übereinstimmung bringt. Diesen Kreislauf zu beschreiben, wie er die menschliche Spezies verzehrt, bedeutet, unseren bionischen Horizont zu definieren: die Schwelle der endgültigen Verschmelzung von Natur und Kultur, an der eine Bevölkerung nicht mehr von ihrer Technologie zu unterscheiden ist.

Im Wesentlichen besteht die beschleunigende Lösung für die Übel der Menschheit also darin, die Menschheit zu beenden, in Übereinstimmung mit der Dunklen Aufklärung.

Sobald wir „technoplastische Wesen“ – transhumane Cyborgs – in einer Welt sind, in der sich „Biologie und Medizin gemeinsam weiterentwickeln“, werden wir den „bionischen Horizont“ überschreiten, wie Land es nennt. An diesem Punkt können wir Gott endlich töten und die „Essenz des Menschen als geschaffenes Wesen“ aufgeben. Wir werden frei sein, unsere Menschlichkeit zu opfern und uns auf unsere „neue Evolutionsphase“ einzulassen.

Als geschätzte Kunden, die nur durch die Verschmelzung mit der Technologie verständlich werden, können wir uns alle und unsere Kinder vor der Souveränität des Staatskonzerns niederwerfen. Unter dem wachsamen Auge unseres illustren CEO können wir nach Bedarf programmiert werden. Das Ergebnis? Endlich, endlich werden wir eine effektive Regierung haben. Schließlich muss „das System an erster Stelle stehen“.

Die Akzelerationisten

Im Jahr 2008 veröffentlichten zwei kanadische linksgerichtete Neoreaktionäre, Alex Williams und Nick Srnicek, das #ACCELERATE-MANIFEST für eine akzelerationistische Politik. In dieser Abhandlung reagierten die beiden auf Mark Fishers Gedanken zum „kapitalistischen Realismus“. ( Im folgenden Jahr verfasste Fisher ein Buch mit dem Titel„Capitalist Realism: Is There No Alternative“.) Fisher hatte beobachtet, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine tragfähige politisch-wirtschaftliche Alternative zum Kapitalismus angeboten worden war. Wahrscheinlich unter Berufung auf Slavoj Žižek hatte Fisher geschrieben: „Es ist einfacher, sich ein Ende der Welt vorzustellen als ein Ende des Kapitalismus.“

Fisher argumentierte, dass es der Linken nicht gelungen sei, den Neoliberalismus in Frage zu stellen, den er als eigenständigen, aber verstärkenden Bestandteil des modernen Kapitalismus bezeichnete. Angesichts der durch den Neoliberalismus verursachten Ungerechtigkeiten forderte Fisher die Linke auf, einen beschleunigenden Ansatz gegenüber dem Kapitalismus zu verfolgen. Er identifizierte den Neoliberalismus und nicht den Progressivismus als den Gründungsglauben, der das, was Land und Yarvin als „die Kathedrale“ bezeichneten, zusammenhält.

Wie seine Kollegen auf der Rechten behauptete Fisher, dass technologisches Wachstum unaufhaltsam sei. Er argumentierte, dass der Versuch der traditionellen Linken, eine sozialistische Gesellschaft neu zu erschaffen, ohne den homogenisierenden Effekt der modernen Technologie zu berücksichtigen, ein Akt der Vergeblichkeit sei. Wenn die Hoffnung darin bestehe, die fortschrittliche politische Theorie sinnvoll zu nutzen, müsse die Linke den kapitalistischen Realismus annehmen und den Akzelerationismus einsetzen, um den Neoliberalismus kreativ zu zerstören und zu „entterritorialisieren“, um eine progressive, postkapitalistische Reterritorialisierung zu gewährleisten.

In ihrem #ACCELERATE MANIFESTO akzeptierten Williams und Srnicek den kapitalistischen Realismus und sagten:

Bei diesem Projekt muss die materielle Plattform des Neoliberalismus nicht zerstört werden. Sie muss für gemeinsame Ziele umfunktioniert werden. Die bestehende Infrastruktur ist keine kapitalistische Bühne, die zerschlagen werden muss, sondern ein Sprungbrett in den Postkapitalismus.

Sie wandten den Neokameralismus auf den Neoliberalismus an und fügten hinzu:

Die Linke muss jeden technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt nutzen, den die kapitalistische Gesellschaft ermöglicht. Wir erklären, dass Quantifizierung kein Übel ist, das es zu beseitigen gilt, sondern ein Werkzeug, das so effektiv wie möglich eingesetzt werden muss. Die Erstellung von Wirtschaftsmodellen ist – einfach ausgedrückt – eine Notwendigkeit, um eine komplexe Welt verständlich zu machen. [. . .] Die Werkzeuge, die in der Analyse sozialer Netzwerke, der agentenbasierten Modellierung, der Big-Data-Analyse und den Nichtgleichgewichts-Wirtschaftsmodellen zu finden sind, sind notwendige kognitive Vermittler für das Verständnis komplexer Systeme wie der modernen Wirtschaft. Die beschleunigungsorientierte Linke muss sich in diesen technischen Bereichen auskennen.

Als Vertreter der beschleunigten Linken, die eine progressive Zukunft anstreben, befürworten die Co-Autoren eine „soziotechnische Hegemonie“, um sicherzustellen, dass „Produktion, Finanzen, Logistik und Konsum“ „in Richtung postkapitalistischer Ziele umformatiert“ werden. Sie fördern öffentlich-private Partnerschaften – den Stakeholder-Kapitalismus. Und sie sind der Meinung, dass „Regierungen, Institutionen, Denkfabriken, Gewerkschaften oder einzelne Wohltäter“ zusammenarbeiten sollten, um „eine Ökologie der Organisationen, einen Pluralismus der Kräfte“ zu schaffen.

Diese „Ökologie“ öffentlicher und privater Institutionen könnte, so die Vision von Williams und Srnicek, „eine neue Ideologie, Wirtschafts- und Sozialmodelle und eine Vision des Guten“ schaffen und neue „Institutionen und materielle Wege entwerfen, um sie zu vermitteln, zu verkörpern und zu verbreiten“. Durch die Zusammenarbeit dieser Interessengruppen würde eine „positive Rückkopplungsschleife der infrastrukturellen, ideologischen, sozialen und wirtschaftlichen Transformation entstehen, die eine neue komplexe Hegemonie, eine neue postkapitalistische technosoziale Plattform, hervorbringt“.

Es ist schon etwas amüsant, dass die beschleunigungsorientierte Linke trotz all ihrer Reden von einer „soziotechnischen Hegemonie“ durch die gleichen alten Meinungsverschiedenheiten von der neoreaktionären Rechten getrennt wurde – ganz zu schweigen von einer gewissen Feindseligkeit. Williams und Srnicek kritisieren Land scharf und bezeichnen Lands inhumanes Modell des Akzelerationismus als „einfach hirnlosen Ansturm“, während ihr eigenes Modell einen stärker auf den Menschen ausgerichteten „navigativen“ Akzelerationismus verspricht.

Jeder Mensch, der möchte, dass künftige Generationen der Menschheit gedeihen, wird sich schwer tun, sich entweder für das #ACCELERATE-MANIFEST oder die Dunkle Aufklärung zu entscheiden. Beide sind tief im Transhumanismus verwurzelt. Anstatt darauf programmiert zu werden, gute Kunden von Regierungsunternehmen zu sein, würden wir darauf programmiert werden, herausragende Progressive unter soziotechnischer Hegemonie zu sein. Über Letzteres schreiben Williams und Srnicek:

Jede Transformation der Gesellschaft muss wirtschaftliche und soziale Experimente beinhalten, [. . .] die fortschrittliche kybernetische Technologien [. . .] mit ausgeklügelten Wirtschaftsmodellen [. . .] und einer demokratischen Plattform, die in der technologischen Infrastruktur selbst verankert ist, [. . .] verbinden und Kybernetik und lineare Programmierung einsetzen, um die neuen Probleme zu bewältigen. [. . .] Die Linke muss eine soziotechnische Hegemonie entwickeln: sowohl im Bereich der Ideen als auch im Bereich der materiellen Plattformen. Plattformen sind die Infrastruktur der globalen Gesellschaft. Sie legen die grundlegenden Parameter dessen fest, was möglich ist, sowohl in Bezug auf das Verhalten als auch auf die Ideologie.

In Wahrheit skizziert die beschleunigende Neoreaktion, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, nichts anderes als eine zukünftige technologische und soziopolitische Dystopie. Es gibt absolut keinen Grund, sich vorzustellen, dass eine Hegemonie jeglicher Art in der Lage ist, etwas anderes als Tyrannei hervorzubringen. Wie die Technokraten scheinen auch die beschleunigungistischen Neoreaktionäre nicht begreifen zu können, dass es immer größenwahnsinnige Oligarchen geben wird, die darauf aus sind, „ein Ziel zu erreichen“, egal wie gestört ihr Ziel auch sein mag.

Die Enttäuschung über die repräsentative Demokratie ist kein Grund, totalitäre soziopolitische Kontrollsysteme an Oligarchen zu übergeben. Die Beschleunigung in Richtung Hegemonie ist keine Lösung. Wenn man kein Oligarch ist, ist das eine dumme und selbstmörderische Idee.

Weder Technokratie, Akzelerationismus noch die Dunkle Aufklärung existieren innerhalb unserer vertrauten politischen Paradigmen. Sie liegen so weit außerhalb des Overton-Fensters, dass wir nicht einmal über sie diskutieren können, ohne in sinnlose und überflüssige Debatten darüber verwickelt zu werden, ob sie kommunistisch oder faschistisch sind, oder ohne mitleidigem Spott überhäuft zu werden.

Um ehrlich zu sein, macht es kaum einen Unterschied, was wir, das gemeine Volk, glauben. Die Oligarchen, die mit diesen politischen Philosophien vertraut sind, versuchen offensichtlich, sie zu unseren Lebzeiten zu verwirklichen. Wir ignorieren die daraus resultierenden kulturellen Revolutionen und Social-Engineering-Projekte auf eigene Gefahr. Täuschen Sie sich nicht: Sie sind bereits im Gange.

Denken Sie an Lands düster erleuchtete Entschlossenheit, dass wir „jede rousseauistische Begeisterung für den Ausdruck des Volkes“ ablehnen müssen – die allgemeine Wahrnehmung des „Gesellschaftsvertrags“. Wir sehen jetzt, wie seine Zielsetzung in die [öffentliche] Politik übergeht.

Präsident Trump ist mit Unterstützung von Technokraten wie Elon Musk und Neoreaktionären wie Peter Thiel an die Macht gekommen. Eine der ersten Amtshandlungen von Trump als Präsident war die Ankündigung eines 500 Milliarden Dollar schweren öffentlich-privaten Infrastruktur-Investitionsprojekts namens „Stargate“. Ziel ist es, die für die Entwicklung und Einführung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) erforderlichen Rechenzentren und Stromerzeugungskapazitäten zu errichten.

Das öffentlich-private Konsortium Stargate bringt die US-Regierung in eine Partnerschaft mit OpenAI, Oracle und Softbank. Thiels Schützling Sam Altman ist CEO von OpenAI. Kurz nach Trumps Ankündigung gab Altman eine Erklärung ab, die voller aesopischer Sprache war. Er sagte Reportern:

Ich denke, dass die Technologie viel dazu beiträgt, die Welt zu mehr Wohlstand und besserem Wohlergehen zu führen. [. . .] Ich gehe immer noch davon aus, dass der Gesellschaftsvertrag in gewisser Weise geändert werden muss. [. . .] Die gesamte Gesellschaftsstruktur selbst wird in gewissem Umfang zur Debatte stehen und neu gestaltet werden müssen.

Dunkel erleuchtetes Christentum

Ungeachtet der verschiedenen religiösen Riten, die von den verschiedenen christlichen Konfessionen praktiziert werden, oder der sektiererischen Spaltungen, die sie hervorrufen, sind die verbindenden Werte aller echten Christen – Liebe, Mitgefühl, Demut, Integrität und Gerechtigkeit – leicht zu schätzen und zu respektieren.

Aber rechtsgerichtete Mitglieder der neoreaktionären Bewegung, darunter Yarvin und Land, nehmen Anstoß an dem, was sie als eine fortschrittliche Übersetzung dieser christlichen Werte betrachten. Folglich haben selbsternannte christliche Neoreaktionäre eine verzerrte Neuinterpretation der traditionellen christlichen Werte angenommen, die die meisten von uns kennen.

„Universalismus“ ist eine christliche Theologie, die die Lehre der universellen Versöhnung mit Gott predigt. Der christliche Universalismus vertritt die Auffassung, dass jeder – Christ oder nicht, Heiliger oder Sünder – durch Jesus Christus Erlösung finden kann. Der Universalismus vertritt oft die Auffassung, dass es keine ewige Verdammnis in der Hölle gibt , weil ‚der Herr nicht für immer verstoßen wird‘.

Die Theologie des Universalismus ist mit dem Mainline Protestantism verbunden, der soziale Gerechtigkeit und persönliche Erlösung betont und liberalere und progressivere Interpretationen der Heiligen Schrift bietet. Yarvin greift den christlichen Universalismus als extreme Form des Calvinismus an, der seiner Meinung nach vorschreibt, dass „alle Hunde in den Himmel kommen und es keine Hölle gibt“. Sein Einwand richtet sich gegen die Schlussfolgerung, dass „jeder Teil der Auserwählten ist“.

Der Glaube, dass wir alle gleichermaßen Gnade verdienen, steht im Widerspruch zum Dogma der neoreaktionären Rechten. Denken Sie daran, dass die NRx verkündet, dass der „Anteil der Menschheit an der Souveränität“ nur „Spott“ verdient.

Folglich wird der „Universalismus“ von den Neoreaktionären neu definiert und bedeutet die Synthese zwischen „den protestantischen und säkularen nationalistischen Hauptströmungen“. Yarvin argumentiert, dass der säkulare Nationalismus in den USA zu „Internationalismus“ – Globalismus – geworden ist und dass „Nationalismus“ folglich zu einem „unangemessenen Begriff“ geworden ist.

Die Neoreaktionäre beziehen sich auf einen Artikel mit dem Titel „Religion: American Malvern“, der 1942 in der Zeitschrift Time veröffentlicht wurde, als angeblichen Beweis dafür, dass die progressive liberale Theologie mutiert und mit dem progressiven politischen Globalismus verschmolzen ist. Dies wird als Nachteil sowohl für den christlichen Glauben als auch für den Nationalismus angesehen. Obwohl der Artikel die politische Korruption der Kirche in den USA mit Globalisten wie John Foster Dulles in Verbindung bringt, zeigt er nicht, dass christliche Theologie und progressive politische Ideologie miteinander verflochten sind.

Da die Kathedrale jedoch als die angeblich vorherrschende progressive Ideologie der herrschenden Klasse definiert wird, kommt Yarvin zu dem Schluss, dass der politische Progressivismus eine „Sekte des Christentums“ ist – und nicht etwa eine Sekte, die er befürwortet.

Offen gesagt scheint dies kaum mehr als ein sprachlicher Trick zu sein. Abgesehen von der Tatsache, dass sowohl der politische Progressivismus als auch der theologische Liberalismus eine Reform anstreben, scheint die von den Neoreaktionären vorgeschlagene Verbindung der beiden nur schwer haltbar zu sein. Es ist fast unmöglich, der Argumentation von Yarvin und Land zu folgen, so dass viele in Frage stellen, ob es überhaupt eine gibt.

Yarvin besteht darauf, dass das moderne Christentum selbst zu einem Kernbestandteil der „nicht-theistischen Sekte“ des von der NRx definierten Universalismus geworden ist – dem neo-puritanischen Glauben an die Kathedrale. Folglich werden laut NRx die Neoreaktionäre, die sich dem Universalismus widersetzen, von den neo-puritanischen Akolythen der Kathedrale als buchstäbliche Ketzer angesehen – also von allen, die keine Neoreaktionäre sind.

Yarvin weist diese Auffassung zurück und betrachtet diejenigen, die sich der liberalen Theologie – dem Progressivismus – verschrieben haben, als die wahren Ketzer. Er behauptet, dass die NRx danach strebt, den wahren christlichen Glauben wiederherzustellen:

Wenn ein Christ, der glaubt, dass sein Glaube durch die universelle Vernunft gerechtfertigt ist, ein Universalist ist, könnte ein Christ, der glaubt, dass sein Glaube durch göttliche Offenbarung gerechtfertigt ist – mit anderen Worten, ein „Christ“, wie das Wort heute allgemein verwendet wird – als Offenbarungsgläubiger bezeichnet werden.

Für NRx-Christen wie Peter Thiel ist es das Christliche, den Staat und die Unternehmen zu stärken und den lähmenden Einfluss des progressiven Universalismus zu beseitigen. Ihrer Ansicht nach besteht die wahre Offenbarung darin, dass „echte“ Christen die liberale Theologie ablehnen und an einer wörtlicheren Auslegung der Schrift festhalten. In Kombination mit seiner gesellschaftspolitischen Philosophie hat diese Theologie Thiel und vermutlich auch andere, die seinen Glauben teilen, offenbar dazu gebracht, vermeintlich christliche Werte zu übernehmen, die die meisten von uns nur schwer als christlich erkennen würden.

Heute sprechen die TechnoKings – wie Garry Tan, CEO von Y Combinator – und viele der führenden Köpfe der Mainstream Alternative Media (MAM) offener über ihren christlichen Glauben und werben dafür. Nehmen wir zum Beispiel Russell Brand. Brands Missionierung ist auf der von Thiel unterstützten Videoplattform Rumble beliebt, auf der viele MAM-Schwergewichte erfolgreich sind.

Wie die britische Zeitschrift Christian Today berichtet, gehören Hulk Hogan, Shia LaBeouf, Rob Schneider, Kat Von D, Candace Owens und Ayaan Hirsi Ali zu den vielen Prominenten und „Talkern“, die in den letzten Monaten sehr auffällig zum Christentum (hauptsächlich zum Katholizismus) konvertiert sind. Bevor wir davon ausgehen, dass dies auf ein Wiederaufleben christlicher Werte hindeutet, sollten wir uns vielleicht zunächst einmal ansehen, worin diese Werte bestehen könnten.

Es ist verlockend, die Mode, offen für das Christentum einzutreten, als Marketingstrategie zu betrachten, insbesondere in den USA. Der „Bible Belt“ stellt eine beträchtliche Bevölkerungsgruppe und in der Regel ein republikanisches Kernland dar. Aber es steckt mehr dahinter.

Peter Thiel ist so etwas wie ein Glaubensführer unter den TechnoKings und spricht schon lange offen über seine eigenen angeblich christlichen Überzeugungen. Thiel ist auch ein begeisterter Anhänger und ehemaliger Student der Philosophie von René Girard (1923–2015). Seine persönlichen christlichen Werte sind offensichtlich stark von seinen gesellschaftspolitischen und philosophischen Überzeugungen beeinflusst. Sie weichen erheblich von den christlichen Werten ab, die wir bisher besprochen haben.

Girard argumentierte, dass der Wunsch der Menschen, andere nachzuahmen – Mimesis –, sie dazu verleite, Objekte und Dienstleistungen zu begehren und ihnen einen entsprechenden und oft irrationalen Wert beizumessen. Seine mimetische Theorie stimmt weitgehend mit Veblens Theorie des demonstrativen Konsums überein.

Wenn Menschen von mimetischem Verlangen getrieben werden, sind soziale Konflikte – und letztlich Gewalt – unvermeidlich, da wir um Ressourcen konkurrieren, so Girard. Der Konflikt eskaliert, bis er alles verzehrt und die Gesellschaft zu zerstören droht. Dann wird ein Sündenbock notwendig, argumentierte er.

Durch den Sündenbockmechanismus wird eine Person oder Gruppe beschuldigt, verfolgt und ermordet. Dieser „Gründungsmord“ vereint die Gesellschaft und bringt sie in einen stabileren Zustand zurück. Aber der Frieden ist prekär, denn das zugrunde liegende mimetische Verlangen bleibt bestehen. Wenn wir Girards Argumentation folgen und davon ausgehen, dass der Gründungsmord geplant werden muss, könnten wir die Ausgrenzung des Sündenbocks als eine archetypische psychologische Operation (PsyOp) beschreiben.

Der Gründungsmord ermöglicht eine kulturelle Erneuerung durch den Prozess der Sakralisierung. Eine begleitende Mythologie verleiht dem ermordeten Sündenbock große Macht. Die Schuld des Sündenbocks bedeutet, dass er sterben musste, damit die Gesellschaft wiedergeboren werden konnte, wodurch der Mord zu einer heiligen Handlung wurde. Nachfolgende symbolische Opfer waren laut Girard eine Bekräftigung der kulturellen Bedeutung des Gründungsmordes.

Girard konvertierte 1959 zum Katholizismus, basierend auf dem, was er als empirischen philosophischen Ansatz zur Heiligen Schrift bezeichnete. Er identifizierte die Geschichte der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus als archetypisches Beispiel für einen „Gründungsmord“. Das Lamm Gottes war das zum Sündenbock gemachte Opfer, das getötet wurde und zur wundersamen Grundlage einer neuen Kultur wurde.

Girard betrachtete die Auferstehung Jesu – die theologisch beweist, dass er „nicht schuldig“ war – als einen kulturellen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Sie entlarvte die Lüge, die dem Sündenbockmechanismus zugrunde liegt. Der Gründungsmord an Christus offenbart den Widerspruch im Herzen der menschlichen Gesellschaft. Ihr geschätzter „Frieden“ kann nur aus ihrer eigenen, ihr innewohnenden und unkontrollierbaren Gewalt stammen.

Im Jahr 2003 schrieb Thiel einen Aufsatz mit dem Titel „Der Strauss’sche Moment“. Darin stellte Thiel sowohl die Rationalität der Aufklärung als auch die vorherrschende christliche Theologie in Frage. Er argumentierte, dass der Gründungsmord „der geheime Ursprung aller religiösen und politischen Institutionen ist“. Um ihre aufgeklärten Wahnvorstellungen und ihre christlichen Ansprüche aufrechtzuerhalten, besteht die einzige Möglichkeit der modernen Gesellschaft – in Girard’schen Begriffen – darin, sich selbst zu täuschen, indem sie die „Wahrheit über die menschliche Natur“ ignoriert.

Thiel kritisierte Philosophen der Aufklärung wie John Locke dafür, dass sie die mimetischen Wünsche der Menschen übersehen hätten. Thiel bezeichnete dieses „Verlangen“ als grundlegenden Aspekt der menschlichen Natur und schrieb: „Anstelle der menschlichen Natur hinterlässt uns Locke ein unerkennbares X.“

Thiel argumentierte, dass die menschliche Natur – das unerkennbare X – erkannt und erklärt werden könne. Daher wies Thiel, wie Yarvin, Land und die NRx im Allgemeinen, die angebliche Zweideutigkeit der Aufklärung zurück:

Die Aufklärung unternahm einen großen strategischen Rückzug. Wenn der einzige Weg, die Menschen davon abzuhalten, einander [im Namen der Religion oder widersprüchlicher Überzeugungen] zu töten, darin bestand, eine Welt zu schaffen, in der niemand zu viel über die [menschliche Natur] nachdachte, dann schien der intellektuelle Preis für die Einstellung solcher Überlegungen ein geringer Preis zu sein. Die Frage nach der menschlichen Natur wurde aufgegeben, weil es zu gefährlich ist, sie zu diskutieren.

Thiel hält dieses „Unverständnis für die Wahrheit der menschlichen Kultur“ für einen fatalen Fehler. Er stimmt mit Girards Standpunkt überein, dass „die moderne Welt eine stark apokalyptische Dimension enthält“ – das mimetische Verlangen. Sie ist grundlegend instabil, anfällig für Revolutionen, Korruption und Zusammenbrüche und kann nicht von Dauer sein. Daher ist es ein Gebot der Christen, die mimetische Apokalypse anzuerkennen und zu verstehen, dass die durch die Auferstehung offenbarte Wahrheit die wahre Offenbarung des Gründungsmordes ist: Die Menschheit ist das Problem.

In „The Straussian Moment“ präsentiert Thiel diese Weltsicht, indem er eine Vorgehensweise für christliche Politiker vorschlägt, die die „Wahrheit“ über den Gründungsmord an Christus verstehen. Wenn man dies einmal verstanden hat, können die gewalttätige menschliche Natur und die zyklische Unvermeidbarkeit der Apokalypse in eine kohärentere Theologie einbezogen werden, glaubt er.

Christliche Politiker sollten vorgehen, indem sie „die richtige Mischung aus Gewalt und Frieden bestimmen“, die sie je nach den Umständen anwenden müssen. Die Aufgabe besteht darin, die „grenzenlose Gewalt der außer Kontrolle geratenen Mimesis“ zu bewältigen, mit dem Ziel, den „Frieden des Reiches Gottes“ zu bringen.

Es ist ironisch, dass Thiel das kritisiert, was er als die Launen der Rationalität der Aufklärung ansieht. In Thiels christlichen „Werten“ scheint es eine Menge moralischer Zweideutigkeiten zu geben.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Thiels Meinung kaum geändert. Seine Girard’sche Sichtweise der mimetischen Apokalypse hat sich vermutlich mit seiner düster aufgeklärten Konzeptualisierung der Singularität verbunden und seine persönliche Theologie geprägt. In einem Gespräch mit Peter Robinson vom Hoover Institute legte Thiel seine Gedanken über die Apokalypse dar.

Thiel sagte, dass die menschliche Natur eine „grenzenlose Gewalttätigkeit“ in sich trage. Daher sprechen biblische Prophezeiungen der Apokalypse wirklich davon, was „die Menschheit in einer Welt mit immer leistungsfähigerer Technologie wahrscheinlich tun wird“. Thiel stimmt René Girard zu, dass Gewalt nicht „eine der Eigenschaften Gottes“ ist. Folglich lehnt er die eher humanistische Ansicht der Philosophen der Aufklärung ab, dass die Menschheit „nicht so gefährlich“ sei. Auch hier ist die Menschheit das Hauptrisiko in Thiels Theologie.

Thiel ist der Ansicht, dass die Welt von existenziellen Krisen heimgesucht wird. Er nennt den Klimawandel, die Gefahr eines Atomkriegs, die Singularität, Pandemien und andere Aspekte der sogenannten Polykrise. Die Menschheit fürchtet das „apokalyptische Gespenst“, aber er behauptet, sie sehe die Lösung in einem „Ein-Welt-Staat, der echte Zähne hat, echte Macht. Und der biblische Begriff dafür ist der Antichrist.“ Thiel hält eine zentralisierte Weltregierung für gleichbedeutend mit „dem Antichristen oder Armageddon“. Da Erlösung nur dann gefunden werden kann, wenn die Menschen die Wahrheit über den Gründungsmord an Christus erkennen, muss sich die Gesellschaft ihrer eigenen mimetischen Gewalt stellen und realistisch damit umgehen. Das Problem ist, so Thiel, dass die Menschheit nicht „apokalyptisch genug“ ist.

Thiel setzte sein Gespräch mit Robinson fort und verwendete das Gleichnis von Odysseus‘ Rückreise zu Circes Insel, wobei er beobachtete, wie Odysseus vorsichtig durch die Gewässer zwischen den Gefahren des sechsäugigen Monsters Scylla (die Polykrise – Apokalypse) und dem Strudel Charybdis (ein Ein-Welt-Staat – Armageddon oder der Antichrist) navigierte. Thiel vergleicht sich mit Odysseus und sagt, dass er „einen schmalen Pfad zwischen diesen beiden finden möchte, auf dem wir beide vermeiden können“.

Aus Thiels theologischer Perspektive treibt die mimetische Apokalypse die Polykrise voran und die Menschheit reagiert darauf, indem sie den Antichristen annimmt – eine Weltregierung (Armageddon). Er postulierte, dass die Menschheit „auf die antichristliche Lösung vorbereitet“ sei. Thiel sagte, er sei „kein Calvinist“, dass diese Ergebnisse nicht vorbestimmt seien und er sich einen „dritten Weg“ vorstellen könne.

Die mimetische Apokalypse und den Antichristen Armageddon als die einzigen „zwei Optionen“ zu akzeptieren, sei der Fehler des „politischen Atheisten“, so Thiel. Der dritte Weg liegt offenbar irgendwo dazwischen. Wenn man eine eher christliche Sichtweise einnimmt, sind die USA als „Ground Zero der Globalisierung“ auch „Ground Zero des Widerstands gegen die schlechte Globalisierung“. Globalisierung ist nicht unchristlich, aber die falsche Art der Globalisierung – die schlechte Globalisierung – ist es anscheinend.

Als „Christ“ sprach Thiel letztes Jahr auf einer Veranstaltung, die vom ACTS 17 Collective – ein Backronym, dessen vollständiger Name „Acknowledging Christ in Technology and Society“ lautet – organisiert wurde und im Haus von Garry Tan stattfand. Er behauptete, die Menschheit sei „in all diese verrückten Dynamiken verstrickt“ und dass „es diese schlechten Zyklen der Nachahmung und Statusspiele gibt, in die man verwickelt wird“. Bei der Überlegung, wie seine Glaubensgenossen auf die unvermeidliche mimetische Krise und die zukünftige Apokalypse reagieren sollten, riet Thiel:

Von den zehn Geboten sind die beiden wichtigsten das erste und das letzte auf der Liste. Das erste Gebot lautet: Du sollst Gott anbeten. Das zehnte Gebot lautet: Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört.

Laut Thiel ist es für Christen in erster Linie wichtig, mimetische Fehler zu vermeiden und Gott anzubeten. Die anderen acht Gebote, die die traditionellen christlichen Werte preisen, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, nicht zu töten, nicht zu stehlen, keinen Ehebruch zu begehen, kein falsches Zeugnis abzulegen usw., scheinen für ihn weniger wichtig zu sein. Man fragt sich, worin der Sinn der Anbetung Gottes besteht, wenn Gottes wesentliche Botschaft an die Menschheit für diesen selbsternannten Christen von untergeordneter Bedeutung ist.

Abgesehen davon bietet der moralische Spielraum sicherlich „Christen“ Raum, die sicherstellen wollen, dass sie die „richtige Mischung aus Gewalt und Frieden“ bewahren. Wie wir in Teil 2 sehen werden, scheint dies für Thiels „Christentum“ besonders wichtig zu sein, wenn man seine umfangreichen Verbindungen zum militärisch-geheimdienstlich-industriellen Komplex der USA und seine völkermörderischen Kriegsgewinnlertätigkeiten bedenkt. (Es ist nicht ganz klar, wie diese Bestrebungen mit erkennbaren christlichen Werten vereinbar sind.)

ACTS 17 bezeichnet sich selbst als christliche Non-Profit-Organisation, die „Erfolg für diejenigen neu definiert, die Kultur definieren“. Es scheint, dass „Erfolg“ und die Fähigkeit, „Kultur zu definieren“, nun christliche Werte sind.

Diese gemeinnützige Organisation veranstaltet Kirchenseminare und Workshops anstelle von Lebensmittelausgaben oder Gemeindeprojekten. Sie wendet sich an Amerikas technikbegeisterte Möchtegern-TechnoKings, anstatt sich der entrechteten Armen anzunehmen. Sie wurde von drei Dienern Gottes gegründet: Garry Tan von Y Combinator, Trae Stephens, Partner von Founders Fund (und Mitbegründer von Anduril), und Traes Frau Michelle.

Die Erforschung christlicher Werte durch ACTS 17 ist ungewöhnlich. Es scheint, als würde das Christentum als Alternative zum Glauben an „was auch immer“ angeboten. Michelle Stephens, eine promovierte Krankenschwester, die Oath Care mitbegründet hat und dort als leitende Pflegekraft tätig ist, erklärte die Philosophie gegenüber Reportern des San Francisco Standard folgendermaßen:

Als Menschen sind wir alle dazu geschaffen, etwas zu verehren, und wir werden etwas verehren, wenn wir nicht Gott verehren. [. . .] Worauf setzen Sie Ihren Glauben? Was verehren Sie?

Na gut, warum nicht mal den christlichen Gott ausprobieren? Es ist ja nicht so, dass man sich zu etwas anderem verpflichten muss, außer Mimesis zu vermeiden, wenn man kann.

Der Rüstungsunternehmer und Risikokapitalgeber Trae Stephens hat kein Problem damit, KI-Waffen zu entwickeln und gleichzeitig „Christ“ zu sein. In einem Interview mit dem Technologiemagazin Wired im September 2024 erklärte Stephens seine Überzeugung, dass „Jesus sich nicht für bestimmte Menschengruppen interessiert. Er interessiert sich für Menschen.“ Dann fügte er hinzu:

Es gibt vieles, was Risikokapitalgeber tun, das direkt mit Überfluss verbunden ist – sie kümmern sich um die Verbesserung der Menschheit. [. . .] [D]as Wesen des Risikokapitals ist die Schaffung von Wohlstand. Es ist nicht extraktiv. Es ist kein Nullsummenspiel. Es ist die Idee, dass man aus nichts etwas machen kann, und das ist im Grunde eine theologische Idee. […]. Der Aufruf, den ich an die Tech-Community zu richten versuche, lautet, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, Dinge zum Wohle der Menschheit zu tun, um uns näher an Gottes Plan für sein Volk heranzuführen.

Der beschleunigende Risikokapitalismus wird so zu einem christlichen Akt der Barmherzigkeit. Die sozialen Folgen der eigenen Investitionsstrategie sind weitgehend unerheblich. Aus dem Nichts etwas zu erschaffen – großen Reichtum und die Macht zu töten – ist unsere moralische Verpflichtung und das Wesen des Christentums.

Trae ist maßgeblich daran beteiligt, die Kriegsführung in den Privatsektor zu verlagern. Unter seiner Leitung – und Thiels Einfluss – nutzt das „Lattice for Mission Autonomy“-System von Anduril die maßgeschneiderte Lattice-KI-Software von Anduril, um einem einzelnen menschlichen Bediener die vermeintliche Steuerung von Hunderten von autonomen Waffensystemen zu ermöglichen. Dazu gehören auch die von Andurils KI gesteuerten Barracuda-Marschflugkörper.

Ich bin nicht in der Position, den Glauben von irgendjemandem in Frage zu stellen, und das tue ich hier auch nicht. Aber es ist für jeden von uns vernünftig, offensichtliche Heuchelei anzuprangern. Als Adjektiv bedeutet das Wort „christlich“ „gutes, freundliches, hilfsbereites“ Verhalten. Diese Eigenschaften spiegeln echte christliche Werte wider und sind das Mindeste, was wir von jemandem erwarten können, der sich selbst als „Christ“ bezeichnet.

Es ist unhaltbar, sich als Christ zu bezeichnen, während man sich auf eine Weise verhält, die kein vernünftiger Mensch jemals als christlich wahrnehmen könnte. Sich als Anhänger Christi zu bezeichnen und gleichzeitig Unternehmen zu gründen, deren Mission normalerweise als unchristlich wahrgenommen wird, steht im Widerspruch zum allgemeinen Verständnis dessen, was es bedeutet, Christ zu sein. Es klingt nach moralischer Selbstdarstellung und es ist legitim, wenn nicht sogar erforderlich, eine solche Doppelzüngigkeit in Frage zu stellen.

Das soll nicht heißen, dass alle Personen in diesem Artikel nicht an Gott glauben oder sich nicht als Christen betrachten. Das können sie durchaus. Aber wenn Thiel und Stephens dies tun, dann ist ihr Konzept des Christentums eines, mit dem sich die große Mehrheit von uns nicht identifizieren kann.

Das Christentum der dunklen Aufklärung scheint also eine intellektuelle Neuinterpretation zu sein, die eher auf gesellschaftspolitischer Philosophie als auf einer überzeugenden Theologie basiert. Sicher, wenn Sie behaupten, dass das Christentum eine angeblich realistische Einschätzung der mimetischen Gewalt der menschlichen Kultur verlangt; wenn Sie glauben, dass ein praktischerer Ansatz für Konflikte gerechtfertigt ist; wenn Sie behaupten, dass Ihr oberstes Ziel darin besteht, die menschlichen Kosten der bevorstehenden Apokalypse zu mildern und das Armageddon des Antichristen zu vermeiden, dann ist es nicht abwegig, die gezielten Drohnenangriffe Ihres Unternehmens als „christlich“ zu bezeichnen. Für den Rest von uns klingt ein solches selbstgerechtes Gerede jedoch eher nach Selbstbetrug als nach einem selbstlosen christlichen Lebenswandel.

Was die anderen, die kürzlich zum Thiel-Universum konvertiert sind, wirklich glauben, kann niemand sagen. Aber wenn es auch nur annähernd so ist wie Thiels Version des Christentums, gibt es keinen Grund, es zu begrüßen.

Von der Ideologie zur Politik

Politische Ideologien gewinnen erst dann an Einfluss, wenn sie die Politik und die politischen Agenden der Regierung prägen und sich diese wiederum auf die Gesellschaft auswirken. Nehmen wir als Beispiel den Stakeholder-Kapitalismus.

Die Vereinten Nationen (UN) haben die Rolle der Regierungen in den 1990er Jahren neu definiert. Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan sprach 1998 vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) von einer „stillen Revolution“ auf zwischenstaatlicher Ebene:

Die Vereinten Nationen hatten es früher nur mit Regierungen zu tun. Inzwischen wissen wir, dass Frieden und Wohlstand nicht ohne Partnerschaften erreicht werden können, an denen Regierungen, internationale Organisationen, die Geschäftswelt und die Zivilgesellschaft beteiligt sind.

Annan beschrieb den Übergang zu einem globalen Modell der öffentlichen und privaten Partnerschaft (G3P) der globalen Regierungsführung. Diese „Multistakeholder-Governance“ setzt die Rolle der Regierungen neu und verringert sie. Als bloße Partner des Privatsektors und der Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs) haben Regierungen die Aufgabe, ein sogenanntes „förderliches Umfeld“ zu schaffen:

Das förderliche Umfeld einer Volkswirtschaft umfasst sowohl formelle als auch informelle Institutionen, Versorgungsunternehmen und Infrastrukturen wie Verkehr, Energie, Wasser und Telekommunikation sowie die Rahmenbedingungen, die durch die Geld- und Fiskalpolitik und im weiteren Sinne durch die öffentlichen Finanzen festgelegt werden. [. . .] [D]ie Qualität des förderlichen Umfelds eines Landes muss nicht nur anhand seiner Fähigkeit zur Förderung von Wachstum und Produktivität bewertet werden, sondern auch anhand seiner Fähigkeit, die Wirtschaft so umzugestalten, dass ökologische und gemeinsame Wohlstandsziele erreicht werden.

Ein richtig gestaltetes und zentral geplantes Umfeld stellt sicher, dass Partnerschaften mit mehreren Interessengruppen – zu denen auch Regierungen als Partner gehören – Richtlinien und Vorschriften festlegen können, um ihre gemeinsamen „Ziele“ zu erreichen, wie auch immer diese aussehen mögen. So hat beispielsweise die britische Regierung das notwendige Umfeld geschaffen, damit öffentlich-private Partnerschaften die Netto-Null-Wohlstandsziele erreichen können. Zu ihren politischen und regulatorischen Maßnahmen gehören:

Neue Geschäftsmodelle, Standards und Marktvereinbarungen, um die Einführung von Lösungen zu erleichtern, z. B. Energie als Dienstleistung und zeitabhängige Tarife.

Finanzierungsmöglichkeiten zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Wirtschaftsmodelle für neue oder erheblich ausgeweitete Waren.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass förderliche Umfelder Bestandteile einer zentral geplanten Kommandowirtschaft sind, wie wir sie normalerweise mit dem Kommunismus in Verbindung bringen. Partnerschaften mit mehreren Interessengruppen und förderliche Umfelder sind nicht aus dem Kollektivismus, sondern aus dem Stakeholder-Kapitalismus hervorgegangen. Der Stakeholder-Kapitalismus wurde erstmals in den 1970er Jahren vom derzeitigen Vorsitzenden des WEF-Kuratoriums, Klaus Schwab, skizziert und hat sich durch die Nutzung des von Amitai Etzioni und anderen vorgeschlagenen Kommunitarismus weiterentwickelt. Obwohl die kommunitaristische Philosophie ein Auswuchs der Ideen der utopischen Sozialisten ist, hat der Stakeholder-Kapitalismus nichts Sozialistisches an sich.

Eine voll entwickelte kapitalistische Gesellschaft, die auf dem Stakeholder-Prinzip basiert, würde die repräsentative Demokratie durch ein Netzwerk sogenannter Bürgerversammlungen ersetzen. In der Propaganda für diese Versammlungen wird behauptet, dass sie dazu dienen, das Engagement der Bürger in der Politikgestaltung zu verbessern. Repräsentative Mitglieder der Öffentlichkeit, des privaten Sektors und der „Zivilgesellschaft“ versammeln sich, um über Politik zu beraten, mit dem angeblichen Ziel, die politische Macht zu dezentralisieren.

Überlappende öffentliche, private und soziale Steuerungssysteme (Quelle: Delmas und Young, S. 8 [27]) – Quelle

Wenn wir uns jedoch das Modell der kapitalistischen Versammlung der Interessengruppen genauer ansehen, stellen wir fest, dass die öffentlich-private Partnerschaft die gesamte Autorität behält und die Verteilung aller Ressourcen kontrolliert. Darüber hinaus legt die öffentlich-private Partnerschaft die Tagesordnung für die Debatte fest. Die Komponente „Zivilgesellschaft“, die größtenteils durch den von dem investigativen Journalisten Cory Morningstar so genannten Non-Profit-Industriekomplex repräsentiert wird, wird von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) dominiert, die der „Philanthropie“ von Oligarchen wie Jeff Bezos verpflichtet sind.

Wir haben bereits gesagt, dass der Stakeholder-Kapitalismus eine Triumvirat-Struktur der Machtteilung nahelegt, die zu einer Multistakeholder-Politikgestaltung führt. Und wir haben gesagt, dass in Wahrheit die öffentlich-private Partnerschaft, die zwei Drittel des Triumvirats ausmacht, die Zivilgesellschaft, die ein Drittel ausmacht, dominiert. „Bürgerversammlungen“ sind lediglich PR-Stunts, die der öffentlich-privaten Partnerschaft eine demokratische Legitimität verleihen sollen.

Die repräsentative Demokratie bietet den Menschen nicht viel demokratische Kontrolle. Wenn der Stakeholder-Kapitalismus, einschließlich seiner Bürgerversammlungen, vollständig umgesetzt würde, wie Klaus Schwab vorschlägt, würde die demokratische Kontrolle vollständig aufgehoben werden. Der Stakeholder-Kapitalismus ist darauf ausgelegt, öffentlich-private Partnerschaften zu befreien – nicht die Menschen.

Öffentlich-private Partnerschaften mit mehreren Interessengruppen sind allgegenwärtig. Chinas Modell des Stakeholder-Kapitalismus hat beispielsweise öffentlich-private Partnerschaften vollständig in den Staatsapparat integriert. Während große, staatlich geführte Politikforschungsabteilungen in China nach wie vor dominieren, haben privat finanzierte politische Thinktanks wie das National Strategy Institute und das Chongyang Institute for Financial Studies zunehmend an Einfluss gewonnen.

Im Westen unterscheidet sich die historische Beziehung zwischen Privatkapital und Staat von der in China. Die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs beispielsweise bevorzugen seit langem Vorschläge zur Politikentwicklung von privaten Denkfabriken.

Nichtsdestotrotz hat sich der Stakeholder-Kapitalismus überall etabliert. „Gov-Corp“ steht für die vollständige Privatisierung des Staates, und „Technocracy“ bietet eine Blaupause dafür, wie der vollständig privatisierte Staat den öffentlichen „sozialen Mechanismus“ verwalten kann.

Die Vorstellung eines vollständig privatisierten Staates, d. h. eines „privaten“, aber dennoch „öffentlichen“ Staates, ist für die meisten Menschen ein etwas seltsames Konzept, mit dem sie sich nur schwer anfreunden können. Das wahrscheinlich ähnlichste Beispiel für eine solche Regierungsstruktur wäre Benito Mussolinis faschistisches Italien. In der 1935 erschienenen Publikation „Faschismus: Doktrin und Institutionen“ schrieb Mussolini:

Der korporative Staat ist der Auffassung, dass das Privatunternehmen im Bereich der Produktion das wirksamste und nützlichste Instrument im Interesse der Nation ist. Da die private Organisation der Produktion eine Aufgabe von nationalem Interesse ist, ist der Organisator des Unternehmens dem Staat gegenüber für die Richtung verantwortlich, die er der Produktion gibt. [. . .] Staatliche Eingriffe in die Wirtschaftsproduktion erfolgen nur, wenn die private Initiative fehlt oder unzureichend ist oder wenn die politischen Interessen des Staates betroffen sind.

Der Stakeholder-Kapitalismus ist jedoch kein Faschismus. Er ist eine Umkehrung der faschistischen Beziehung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor.

Die faschistische Doktrin gibt dem Privatsektor die Freiheit, innovativ zu sein, schränkt seine Autorität jedochim Umfeld des politischen Staates und seiner Institutionen ein. Der Stakeholder-Kapitalismus ermöglicht es privaten Unternehmen letztendlich, die politische Autorität des Staates durch Partnerschaftsvereinbarungen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Die Ideologie des Stakeholder-Kapitalismus hat sich überall in der Regierungspolitik durchgesetzt und ist ein logischer Schritt auf dem Weg zu einer Technokratie von Regierung und Unternehmen.

Umsturz der Oligarchen

Ein höchst plausibles Gerücht besagt, dass mehrere Unternehmen im Silicon Valley, die von selbsternannten „TechnoKings“ geführt werden – darunter Thiel bei Palantir, die Direktoren von OpenAI und SpaceX-Gründer Musk (der ursprüngliche „TechnoKing von Tesla“) – ein Konsortium bilden und die Kontrolle über den militärisch-industriellen Komplex der USA an sich reißen wollen. Musks Geheimdienst- und Verteidigungsverträge sind das Herzstück seines weit verzweigten kommerziellen Imperiums. Seine Bereitstellung von Starlink-Satellitenterminals für die Ukraine während des Krieges mit Russland ist allgemein bekannt.

Starlink, eine Abteilung von SpaceX, wurde vom ukrainischen Militär für offensive Zwecke eingesetzt. Es wäre lächerlich, wenn Vertreter von Starlink vorgeben würden, nicht gewusst zu haben, dass ihr Satellitendienst für Angriffe genutzt werden würde, und es dann abstreiten würden. Gwynne Shotwell, Präsidentin von SpaceX, sagte beispielsweise, Starlink sei „niemals für offensive Zwecke gedacht“ gewesen. Ukrainische Beamte bezeichneten Shotwells Äußerungen als „seltsam“, da die beabsichtigte militärische Nutzung von Starlink offensichtlich war.

Es sollte nicht überraschen, dass praktisch die erste „Ineffizienz“-Befürchtung, die beim DOGE geäußert wurde, von einem Rüstungsunternehmen kam. Der CEO von L3Harris Technologies, einem Unternehmen, das auf Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR) sowie auf Systeme zur Signalaufklärung spezialisiert ist, Chris Kubasik, erklärte dem DOGE, dass das Beschaffungsverfahren des US-Verteidigungsministeriums zu langsam und bürokratisch sei, um mit den Bedrohungen durch den Iran und China Schritt zu halten.

Es ist klar, wer von DOGEs Bestrebungen, den militärisch-industriellen Komplex der USA effizienter zu gestalten, profitieren wird. In einem Interview mit CNBC sagte Joe Lonsdale, Mitbegründer von Palantir und ein Schützling von Thiel, der stark in Anduril investiert:

Ich habe viele Freunde, die bei DOGE mitmachen. [. . .] Wenn man gezwungen ist, sein Geld effizienter einzusetzen [. . .], dann werden Palantir und Anduril gewinnen. [. . .] Pete Hegseth, unser Verteidigungsminister, hat sehr deutlich gemacht, dass er Wettbewerb will, dass die besten Ideen gewinnen sollen. [. . .] Und das bedeutet, dass Unternehmen wie Anduril und Palantir weiterhin sehr schnell wachsen werden.

Das öffentliche Venmo-Profil von Verteidigungsminister Pete Hegseth offenbart seine enge Beziehung zu der mit Thiel/Musk verbundenen Fraktion, die sich um die Kontrolle über die Beschaffung des Verteidigungsministeriums (DOD) bemüht. Es scheint, dass Lonsdales Beobachtung, dass Hegseth „unser Verteidigungsminister“ ist, weitaus spezifischer ist, als den meisten amerikanischen Wählern bewusst ist.

Wir sind offensichtlich Zeugen einer Machtverschiebung innerhalb der globalistischen Oligarchie. Die neue Generation von technokratischen Neoreaktionären wird in den USA bevorzugt. Leider wurden die amerikanischen Wähler getäuscht, indem man ihnen vorgaukelte, dies biete ihnen eine Flucht vor dem, was sie als erstickendes „Woke“-Zensurregime der Biden-Regierung empfanden, während sie in Wirklichkeit auf etwas Schlimmeres zusteuern.

Ein Umsturz durch Oligarchen verbessert nie unser Leben, er zeigt lediglich an, welche Oligarchenfraktion Vorrang hat. Der Angriff von Doge Capital auf USAID, das von US-Geheimdiensten stark unterwandert wurde, ist symbolisch. Während Musk die Verschwendung und Ineffizienz von USAID anprangerte, versäumte er es zu erwähnen, dass USAID zuvor Gelder zur Finanzierung der Unternehmungen von Starlink in der Ukraine weitergeleitet hatte. Sollen wir etwa glauben, dass Musk eine seiner eigenen Einnahmequellen zerstören würde?

Wenn das von Thiel/Musk geführte Oligarchen-Netzwerk die Kontrolle über die Budgets des Verteidigungsministeriums übernimmt, wird es die Hintertür von USAID nicht mehr brauchen. Wie in Teil 2 dargelegt wird, bedeutet die neue öffentlich-private Geheimdienstpartnerschaft, die von Palentir, Anduril, ClearviewAI und anderen gegründet wurde, dass das Potenzial für noch dunklere Projekte der US-Geheimdienste mit dem angeblichen Ende von USAID nicht ab-, sondern zugenommen hat.

Unterdessen bejubeln ahnungslose US-Wähler, ganz zu schweigen von zahlreichen MAM-Experten auf der ganzen Welt, das Ende von USAID. Auch wenn in vielerlei Hinsicht eine gewisse Begeisterung verständlich ist, ist sie doch hoffnungslos fehl am Platz. Ein privatisierter, dunklerer „Deep State“ wird der Menschheit sicherlich nicht zugutekommen, sondern nur den Oligarchen.

Während der DOGE damit beginnt, KI zur Bewertung der Effizienz der in Regierungsabteilungen arbeitenden Menschen einzusetzen, ist es nicht unbegründet, dass einige die „posthumane“ Natur dieser neuen Form der technologischen Regierungsführung erkannt haben. Die Technokraten und die beschleunigungstheoretischen Neoreaktionäre gestalten den US-Staat nach ihrem eigenen Bild um, ohne dass es nennenswerte Kontrollen gäbe. Sie nutzen die schöpferische Zerstörung, um die bestehende Kathedrale zu entterritorialisieren und den US-Staat mit einer noch starreren und autoritäreren eigenen Kathedrale zu reterritorialisieren.

In Teil 2 werden wir uns weitere Beispiele ansehen, die zeigen, wie Mitglieder der sogenannten Superklasse, die hinter Peter Thiel und Elon Musk stehen, ihre Beziehungen zum US-Staat ausnutzen, um eine Regierungspolitik auf den Weg zu bringen, die mit ihrer politischen Ideologie übereinstimmt. Damit legen sie wissentlich den Grundstein für eine US-Regierung-Konzern-Technokratie, die einer multipolaren Weltordnung gerecht wird.