Doug Casey über die geopolitischen Schockwellen von Russlands Sieg in der Ukraine

Internationaler Mensch: Nachdem die US-Regierung mehr als 350 Milliarden Dollar ausgegeben hat – die Hälfte davon ist Berichten zufolge nicht belegt – zieht sie nun endlich den Stecker bei der Unterstützung der Ukraine in ihrem Krieg mit Russland. Was halten Sie von dieser Entscheidung?

Doug Casey: Es war sträflich unsinnig, dass sich die USA in einen Grenzkrieg zwischen zwei Ländern auf der anderen Seite der Welt einmischten. Nicht viele Amerikaner wissen, dass „Ukraine“, das früher immer „die Ukraine“ hieß, Grenzland bedeutet. Sie war nur eine Region, ähnlich wie Kurdistan, mit unbestimmten, wechselnden Grenzen, bis Lenin sie 1921 schuf. Warum, so könnte man fragen, sollte der Westen das Risiko eingehen, wegen des korruptesten Landes in Europa den Dritten Weltkrieg auszulösen?

Aus mehreren Gründen. Zum einen war die Ukraine eine äußerst effektive Geldwaschanlage. Gigantische Mengen amerikanischer Steuergelder verschwanden in einem schwarzen Loch, um in den Taschen von NROs wieder aufzutauchen, getarnt als Hilfe. Zum anderen wurden vernetzte Drecksäcke wie die Bidens fett. Dutzende von Milliarden wurden an Waffenhersteller, militärische Auftragnehmer und Gott weiß wen noch verteilt. Und natürlich hat eine große Gruppe von Neocons in DC Karriere damit gemacht, Russland um jeden Preis zerstören zu wollen.

Ich hoffe nur, dass Trump, wenn er herausfindet, wohin all das Geld geflossen ist, es zu massiven Rückforderungen und langen Haftstrafen für viele Menschen sowohl in den USA als auch in Europa führen wird.

Internationaler Mensch: Wie aus dem unten stehenden Beitrag hervorgeht, ist Präsident Trump mit Zelensky unzufrieden. Ohne die Unterstützung der USA scheinen Zelenskys Tage an der Macht in Kiew gezählt zu sein. Was denken Sie über Zelenskys Zukunft und die der Ukraine?

Doug Casey: Wie Zelensky, ein zweitklassiger Niemand in einem armen Land, zu unermesslichem Reichtum kam, ist eine Geschichte, die weit verbreitet werden sollte. Vor Jahren zeigten die Panama Papers, dass Zelensky bereits etwa 300 Millionen Dollar wert war und zwei sehr teure Häuser in Südflorida besaß. Aber bis zum heutigen Tag hat niemand die Herkunft dieses Vermögens untersucht. Ich bin sicher, dass es in den vergangenen Jahren auf Milliarden angewachsen ist.

Hier ist eine Faustregel: Diktatoren, die für Zerstörung im großen Stil, Millionen von Opfern und massive Plünderungen verantwortlich sind, sollten wie Mussolini enden, der an seinen Fersen an einem Laternenpfahl aufgehängt wurde. Wäre Zelensky klug, würde er sich in ein Land ohne Auslieferung flüchten. Israel könnte in Frage kommen, obwohl es sich geweigert hat, Meyer Lansky zu beherbergen, der ebenfalls das Recht auf Rückkehr hatte.

Zumindest sollte er wegen kriminellen schlechten Geschmacks angeklagt werden, weil er in den letzten drei Jahren in seinen olivgrünen Militär-T-Shirts und Cargohosen herumtänzelte. Obwohl er letzte Woche zu einem formellen Treffen einen gut gewaschenen schwarzen langärmeligen Pullover trug. Es war urkomisch zu sehen, wie Trump ihn mit dem Respekt behandelte, den er im Weißen Haus verdiente, bevor er ihn hinauswarf.

Internationaler Mensch: Welche weiterreichenden geopolitischen Folgen hätte ein russischer Sieg in der Ukraine? Wie könnte sich dies auf die NATO, die EU und Europa insgesamt auswirken?

Doug Casey: Obwohl Putin gesagt hat, dass er die Grenzen der alten Sowjetunion vermisst, sind die Chancen, dass Russland versucht, Europa zu erobern, gleich null. Die Chancen stehen sogar gut, dass Russland selbst – das ein multikulturelles Reich ist – in den nächsten Jahrzehnten in viele kleinere Einheiten zerfällt.

Die Menschen verstehen nicht, dass die Dinge heute ganz anders liegen als zu Zeiten des Römischen Reiches oder sogar vor dem Ersten Weltkrieg. Damals konnte es sinnvoll sein, ein anderes Land zu erobern oder zu kolonisieren. Das Leben war billig; wenn man gewann, konnte man Gold, Vieh, Kunstwerke und Sklaven stehlen. Heute sind die Dinge anders. Wenn Russland töricht genug wäre, zu versuchen, die alte UdSSR wieder einzugliedern – vergessen Sie den Rest Europas –, würde es feststellen, dass es in der heutigen Welt nur wenig „stehlbaren“ Reichtum gibt. Das Ergebnis wäre ein außerordentlich teurer Krieg, gefolgt von einem nicht enden wollenden Guerillakrieg, der zum völligen Zusammenbruch Russlands führen würde. Es gibt absolut nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren.

Wie kommen solche verrückten Meme überhaupt zustande? Dafür gibt es psychologische Gründe, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in diesen Kaninchenbau zu gehen. Die russische Invasion in Europa ist ein Ablenkungsmanöver der amerikanischen und NATO-Kriegshetzer. Nur sehr dumme und unwissende Menschen ziehen das überhaupt in Betracht. Das heißt aber nicht, dass nicht große Gefahren heraufbeschworen worden sind. Russland musste die Größe seiner Armee verdreifachen, und das ist teuer. Wenn der Krieg zu Ende geht, wird Russland den größten Teil seiner Armee auflösen müssen, was zu Verwerfungen in seiner Wirtschaft führen wird.

Wahrscheinlich ist auch, dass die NATO – die nach dem Zerfall der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren hätte abgeschafft werden sollen, aber wie ein Krebsgeschwür weiterwächst, obwohl sie keinem nützlichen Zweck mehr dient – schließlich auseinanderfällt. Das ist eine gute Sache, denn die NATO ist nichts anderes als eine Provokation für Russland und China.

Es wird eine Welle von Auswanderern aus der Ukraine geben, die sich zu den Millionen gesellen, die die Ukraine bereits verlassen haben. Die meisten Ukrainer sind einigermaßen gut ausgebildet. Wer will schon in einem verarmten, vom Krieg gezeichneten Land mit einer räuberischen Regierung bleiben? Millionen von Menschen werden nach Westen ziehen.

Was den Wiederaufbau der Ukraine betrifft, so ist die Idee eines Marshallplans kontraproduktiv. Wenn Ausländer kommen wollen, um das Land zu unterstützen, ist das eine Sache. Aber wenn bankrotte Regierungen der USA oder der EU das Land mit Geld überhäufen, macht das alles nur noch schlimmer. Es wird unweigerlich in die Taschen gut situierter reicher Leute fließen und sowohl den Geber als auch den Empfänger korrumpieren.

Die Ukraine sollte vollständig dem freien Markt überlassen werden. Unternehmer werden sich schnell ansiedeln, nicht um eine altruistische Scheinwelt, ein Potemkinsches Dorf der Neuzeit zu schaffen, sondern um Profit zu machen. Aber wer weiß? Vielleicht werden die UN und die EU irgendeine Lösung zusammenbasteln, und der Ort wird einem ewigen Gaza oder dem Nachkriegs-Ostdeutschland ähneln.

Internationaler Mensch: Nachdem wir so viel Blut, Schätze und politisches Kapital in den ukrainischen Sumpf gesteckt haben, wird die Niederlage eine bittere Pille für den Tiefen Staat und die Befürworter dieses Krieges sein. Die Anti-Russland-Hysterie bleibt in weiten Teilen der amerikanischen und europäischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wie werden diese Menschen nach jahrelangen Siegesversprechen mit einer solchen Realitätsprüfung fertig? Glauben Sie, dass der tiefe Staat versuchen wird, eine Annäherung der USA an Russland zu verhindern?

Doug Casey: Russland und die Sowjetunion sind das Feindbild der USA, seit ich ein kleines Kind war. Wir haben alle geübt, unter unseren Schreibtischen in Deckung zu gehen, aus Angst vor einem offensichtlich unprovozierten Angriff der bösen Russen.

Die Amerikaner sollten erkennen, dass der Feind nie das russische Volk war, sondern ein sowjetischer Staat, der von marxistisch-leninistischem Dogma durchdrungen war. Und der fast ebenso pathologische „Deep State“ der USA, der von unserer eigenen Gruppe von Kriegstreibern, Opportunisten und Soziopathen bevölkert wird.

In den letzten 30 Jahren gab es allein an amerikanischen Universitäten mehr Kommunisten als in ganz Russland. Die wirkliche Gefahr sind die Sozialisten, Faschisten, Kommunisten und Woke Europeans, die die meisten europäischen Regierungen übernommen haben.

In den USA sollte der Deep State-Komplex (mit seinen militärischen, unternehmerischen, akademischen, finanziellen und Unterhaltungs-Tentakeln) nicht unterschätzt werden. Er braucht Feinde für die Kriegsmaschinerie, um im Wesentlichen nutzlosen und veralteten Schrott herzustellen. Und für ihre Infotainment-Abteilung, um den Pöbel in Angst zu halten, der gerne eine Regierung unterstützt, die behauptet, ihn zu „verteidigen“.

Die wirkliche Gefahr liegt, wie JD Vance in seiner Rede in München andeutete, im Inneren.

Glaube ich, dass der tiefe Staat versuchen wird, jede Annäherung an Russland zu verhindern? Auf jeden Fall. Sie wollen nicht, dass das Chaos endet, weil es tiefe Schichten von Verbrechen und Korruption aufdecken würde, die in der gesamten US-Regierung genauso schlimm sind wie in der Ukraine selbst. Eine Beendigung des Kriegschaos würde die US-Regierung als arrogante und berechtigte Gauner entlarven.

Es wäre sehr unangenehm für sie, wenn der Ukraine-Krieg, der vielleicht effektivste Geldwaschsalon der Geschichte, verschwinden würde. Anschließend wird gründlich untersucht, wohin das Geld geflossen ist. Natürlich werden sie jede Annäherung an Russland blockieren wollen.

Wenn jedoch das „Verteidigungs“-Ministerium und die 15 Agenturen der so genannten „Intelligence Community“ gründlich untersucht werden, ist das Leben der Ermittler ernsthaft in Gefahr. Es ist eine riskante Angelegenheit, die Reisschalen dieser Leute zu zerbrechen.

Internationaler Mensch: Die vorherige US-Regierung hat den gesamten russischen Aktien- und Anleihehandel auf den westlichen Finanzmärkten eingefroren. Wenn der Krieg beendet ist, werden diese Vermögenswerte vermutlich wieder freigegeben und für westliche Investoren zugänglich sein. Was denken Sie über russische Aktien? Welche weiteren Auswirkungen auf Investitionen sehen Sie angesichts der weitreichenden Folgen einer Niederlage der Ukraine im Krieg mit Russland voraus?

Doug Casey: Es wird toll sein, wenn es wieder möglich ist, russische Aktien und Anleihen zu kaufen.

Zu diesem Zeitpunkt könnten einige enorme Schnäppchen angeboten werden. Lassen Sie mich noch einmal betonen, was ich vorhin gesagt habe: Russland selbst wird irgendwann in viele kleinere Länder zerfallen, so wie es die Sowjetunion vor 30 Jahren tat. Russland ist nicht das stabilste Land der Welt, aber es ist um mehrere Standardabweichungen besser als zum Beispiel Afrika.

Ich betrachte Russland nicht als Investition, sondern eher als eine Spekulation mit hohem Potenzial, sobald die Märkte wieder geöffnet sind. Das Land hat keine Schulden und könnte leicht zu einem goldgedeckten Rubel übergehen. Die Abspaltung von nicht-russischen Besitzungen könnte eine sehr gute Sache sein.

In der Zwischenzeit ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir im Westen einen finanziellen und wirtschaftlichen Zusammenbruch erleben werden, da Trump zahlreiche Verzerrungen rückgängig macht, während er gleichzeitig neue einführt. Die Große Depression wird wahrscheinlich die Demokraten wieder an die Macht bringen, was eine schlechte Nachricht ist.

Angesichts der Tatsache, dass Kiew seinen Krieg mit Moskau verliert, ist es ziemlich sicher, dass jetzt die Zeit ist, Militär-/Industrie- und Kriegsaktien zu verkaufen. Wenn es Trump gelingt, die Militärausgaben zu kürzen, wie er sagt, werden viele Gelder nicht mehr an Unternehmen wie Lockheed, Raytheon und Boeing fließen. Das „Verteidigungs“-Geschäft ist absolut durchzogen von Betrug, Dummheit und Korruption.

Sie haben in den letzten 30 Jahren extrem gut abgeschnitten, aber angesichts der veränderten makroökonomischen Situation glaube ich, dass die Party vorbei ist. Und nicht nur das, auch die Militärtechnologie ändert sich radikal. Die Art von Hightech-Schrott, die sie produzieren – z. B. F-35, B21, Flugzeugträger und 100.000-Dollar-Artilleriegeschosse – macht ungefähr so viel Sinn wie die Produktion von Schlachtschiffen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Billige Drohnen machen mehr Sinn. Genauso wie 20.000 Dollar teure Terminatoren.

Das Wesen der ganzen Welt ist dabei, sich in jeder Hinsicht neu zu orientieren. Radikal.

