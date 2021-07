Der dunkle Winter von Covid: Wie Bio-Kriegsspiele uns die Freiheit raubten

conservativewoman.co.uk: Viele haben sich gefragt, wie als Reaktion auf die Covid-Krise so schnell und scheinbar fast weltweit eine so unwirksame und doch für das Leben und die Freiheiten so vieler Menschen schädliche Politik in Kraft gesetzt werden konnte.

Ein Teil der Antwort wurde durch eine Untersuchung des deutschen Journalisten und Autors Paul Schreyer geliefert. In einem einstündigen Video zeichnet er eine Reihe von Pandemie-Simulationsübungen nach, die über viele Jahre hinweg auf höchster Ebene in den einflussreichsten Industrienationen des Westens durchgeführt wurden.

Spitzenbeamte wurden darauf vorbereitet“, so zu reagieren, wie sie es taten, als die Weltgesundheitsorganisation die pandemische Ausbreitung eines neuen Coronavirus, SARS-COV-2, erklärte, fast unabhängig von der Art des Virus oder dem Grad des Schadens, den es wahrscheinlich verursachen würde.

Diese Schwäche kann als ein großes Hindernis für rationale Entscheidungen angesehen werden. Sie hilft zu erklären, wie die Ansichten von Tausenden von Ärzten, Wissenschaftlern und anderen, die den offiziellen, angstbasierten Ansatz zur Pandemie in Frage gestellt haben, ignoriert wurden.

Schreyer behauptet, dass die politischen Entscheidungen während der Krise nicht aus heiterem Himmel kamen, sondern einem „Krieg gegen Viren“ entsprangen, der bereits in den 1990er Jahren zusammen mit dem „Krieg gegen den Terror“ begonnen wurde.

Nach dem Ende der Ära des Kalten Krieges, in der sich die Supermächte Russland und Amerika mit immensen und potenziell selbstmörderischen Rüstungen und Militärbudgets gegenüberstanden, musste ein neuer Feind her.

Mir gehen die Schurken aus. Mir gehen die Dämonen aus‘, sagte General Colin Powell 1991 in einem Zeitungsinterview. ‚Ich bin bei Castro und Kim Il-Sung angelangt.‘ Zu dieser Zeit war er der ranghöchste Militärbeamte der USA.

Das war der Kontext, in dem der Kampf gegen den Terror, einschließlich der Vorbereitungen zur Bekämpfung biologischer Waffen, begann. Ein Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York City im Jahr 1993, der islamistischen Terroristen zugeschrieben wurde, verstärkte die Forderung nach einem fortgesetzten Einsatz des amerikanischen Militärs im Ausland, und ein ähnlicher Anschlag, wenn auch mit mysteriösen Ursprüngen, auf ein Bundesgebäude in Oklahoma City im Jahr 1995 verstärkte die Furcht vor einem „Schattenfeind“ im Inneren.

Gleichzeitig wurden in US-Einrichtungen gefährliche biologische Forschungen durchgeführt, die angeblich darauf abzielten, die Bedrohung, die von einem Staat oder Terroristen mit einem biologischen Arsenal ausgehen könnte, besser zu verstehen.

Oberst Dr. Robert Kadlec, Direktor für biologische Verteidigungsprogramme im Ministerium für Heimatschutz, schrieb 1998 in einem Strategiepapier des Pentagons: ‚Der Einsatz biologischer Waffen unter dem Deckmantel eines endemischen oder natürlichen Krankheitsgeschehens bietet einem Angreifer die Möglichkeit einer plausiblen Leugnung. Das Potenzial der biologischen Kriegsführung, erhebliche wirtschaftliche Verluste und nachfolgende politische Instabilität zu verursachen, übertrifft in Verbindung mit einer plausiblen Leugnung die Möglichkeiten jeder anderen menschlichen Waffe.

Im selben Jahr wurde das Johns Hopkins Centre for Civilian Biodefence Strategies gegründet, das später in Centre for Health Security umbenannt wurde. Diese Institution spielte eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, indem sie Daten auf einem globalen Dashboard zusammenstellte, anzeigte und analysierte, das von den Medien – größtenteils unhinterfragt – auf der ganzen Welt genutzt wurde.

Und es war dieses Zentrum, das mehrere wichtige Simulationsübungen auf dem Gebiet der Katastrophenschutzstrategien organisierte.

Die erste, das National Symposium on Medical and Public Health Response to Bioterrorism, wurde im Februar 1999 in Arlington, dem Sitz des Pentagon, abgehalten. Hunderte von Delegierten aus zehn Ländern nahmen daran teil. Pocken waren die vermeintliche Biowaffe, und die Delegierten wurden durch eine Reihe von Sitzungen geführt, in denen simuliert wurde, wie ein Angriff gehandhabt werden könnte und welche Probleme auftreten könnten.

Wie weit durfte die Polizei gehen, um Patienten festzuhalten? Wie sollte man bei der Impfung vorgehen? Sollte das Kriegsrecht verhängt werden? Wie kann man die Botschaft an die Öffentlichkeit kontrollieren? Fragen der öffentlichen Gesundheit wurden zum ersten Mal als militärische Probleme behandelt, das Gesundheitsministerium wurde Teil des nationalen Sicherheitsapparates der USA.

Eine ähnliche Übung fand im November 2000 in Washington DC statt, diesmal mit der Pandemie Pest als simulierter Pandemie. Vor den anwesenden hochrangigen Beamten wurden unter anderem folgende Szenarien durchgespielt: Der Anblick einer bewaffneten Militärpräsenz in US-Städten hat Proteste über die Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten hervorgerufen … die Frage ist, wie setzen wir das durch, und in welchem Ausmaß? Wie viel Gewalt wenden wir an, um Menschen in ihren Häusern zu halten?‘

Eine dritte Übung mit dem Namen „Dark Winter“, die im Juni 2001 auf einer Militärbasis ein paar Meilen außerhalb von Washington stattfand, simulierte einen groß angelegten Pockennotstand. Es wurden Journalisten von bekannten Medien, einschließlich der BBC, hinzugezogen, um Politiker und hochrangige Beamte zu befragen, damit sie die Art von Problemen, die auftreten würden, lernen konnten.

Zu den Schlussfolgerungen:

Wir sind schlecht gerüstet, um die schrecklichen Folgen eines Biowaffenangriffs zu verhindern.

Amerika fehlt es an den Ressourcen, die für eine angemessene Reaktion erforderlich sind, einschließlich Impfstoffen, Antibiotika und Mitteln zur effektiven Verteilung.

Wenn die Impfstoffvorräte erschöpft sind, sind gewaltsame Einschränkungen für die Bürger wahrscheinlich die einzigen verfügbaren Mittel.

Die Amerikaner können grundlegende bürgerliche Freiheiten wie Versammlungs- oder Reisefreiheit nicht mehr als selbstverständlich ansehen.

In einem fiktiven Nachrichtensender, der als Teil der Übung erstellt wurde, verkündete Kadlec: „Das Problem ist, dass wir nicht genug Impfstoff haben … das bedeutet, dass dies ein sehr dunkler Winter in Amerika werden könnte.

Als der echte Covid-19 ausbrach, wurde Kadlec zum obersten Notfallvorsorge-Beamten, der die Reaktion sowohl des US-Gesundheitsministeriums als auch der Bundesregierung koordinierte.

Tage nachdem Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt wurde, warnte er vor einem „dunklen Winter“ und rief dazu auf, weiterhin Masken zu tragen. Man könnte es einen Zufall nennen, obwohl man auch vermuten könnte, dass seine Wortwahl im Zusammenhang mit der Übung stand“, sagt Schreyer.

Die Anschläge vom 11. September 2001 haben die Bedrohung durch den Terrorismus jedem in der Weltgemeinschaft vor Augen geführt. Vorgeschlagene Gesetzesänderungen zur Ausweitung staatlicher Überwachungsbefugnisse stießen in den USA auf Widerstand, der aber nach den so genannten Milzbrandanschlägen im Oktober desselben Jahres verschwand. Briefe, die Milzbrandsporen enthielten, wurden an mehrere Büros von Nachrichtenmedien und an zwei Senatoren geschickt, die sich gegen die Änderungen ausgesprochen hatten.

Bis heute ist nicht klar, wer für diese Anschläge verantwortlich war“, sagt Schreyer, der sie als „ein Signal, dass eine bestimmte rote Linie nicht überschritten werden sollte“ interpretiert.

Einen Monat später, im November 2001, wurde auf Initiative der US-Regierung eine neue internationale Organisation gegründet, die Global Health Security Initiative (GHSI).

Es wurde betont, dass jede Regierung in Gefahr sei, einen tödlichen Krankheitserreger zu erhalten, und dass man sich zusammenschließen und gemeinsam handeln müsse. Die teilnehmenden Länder waren Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Großbritannien und die USA. Die Europäische Union schloss sich der Initiative ebenfalls an, und die WHO war als technischer Berater beteiligt. Gesundheitsminister und hochrangige Beamte kamen regelmäßig zusammen, um über Bioterrorismus zu diskutieren und darüber, wie eine Reaktion am besten koordiniert werden kann.

Im Jahr 2002 wurde ein weiterer entscheidender Schritt unternommen: Die Gruppe erklärte, dass die Bedrohung nicht nur vom Menschen ausgehen müsse, sondern auch von der Natur kommen könne, wie etwa bei einer Grippepandemie. Für beide Szenarien wurde eine Notfallvorbereitung auf globaler Ebene benötigt.

Von da an wurden die Übungen international koordiniert. Die erste, genannt Global Mercury, die 2003 einberufen wurde, stellte einen Angriff durch fiktive, selbst geimpfte Terroristen dar, um die Pocken international in Zielländern zu verbreiten. Eine Planungsgruppe für die Übung wurde von Kanada geleitet und umfasste „Vertrauenspersonen“ aus allen teilnehmenden Nationen oder Organisationen. Hunderte von Personen nahmen daran teil.

Eine weitere wichtige Übung, die im Jahr 2005 einberufen wurde, hieß Atlantic Storm. Viele der Ländervertreter waren entweder aktuelle oder ehemalige Personen mit Regierungsverantwortung. Die real existierende Madeleine Albright, ehemalige US-Außenministerin, spielte beispielsweise den US-Präsidenten.

Zu den wichtigsten Fragen, die im Bericht nach der Übung hervorgehoben wurden, gehörten:

Wie sollte die nationale Führung über Maßnahmen wie Grenzschließungen oder Quarantäne entscheiden?

Wenn Maßnahmen ergriffen werden, die die Bewegung von Menschen einschränken, wie lange sollten sie aufrechterhalten werden? Wie würden sie international koordiniert werden, und wie würde die Entscheidung getroffen, sie aufzuheben?

Die Grundprämisse aller Szenarien, so Schreyer, war es, Entscheidungsprozesse und Kompetenzen in einem Public-Health-Notfall aufzuzeigen. Aber sie beinhalteten auch die Ausrufung des Ausnahmezustands, die Implementierung einer autoritären Führung, die Umgehung des Parlaments und die Ausstattung bestimmter Bundesbeamter mit erweiterten Entscheidungsbefugnissen, während gleichzeitig grundlegende Bürgerrechte außer Kraft gesetzt und Pläne zur Impfung der Bevölkerung umgesetzt wurden.

Was mir besonders auffällt, ist die bereitwillige Aussetzung grundlegender Menschenrechte bei der Reaktion auf eine Pandemie oder einen Bioterroranschlag; denn das ist nicht unbedingt eine logische Konsequenz.

‚ Wenn man all dies beobachtet, stellt sich die Frage: Vielleicht dienten solche Übungen als Tarnung und Testgelände für einen Ausnahmezustand und zum Ausprobieren, wie eine solche politische Situation gehandhabt werden könnte.‘

Eine Lehre, die wir aus dem Umgang mit der Covid-Krise ziehen könnten, ist, dass Politiker zwar verständlicherweise das Bedürfnis verspüren, sich auf globale Katastrophen vorzubereiten, dass sie aber riskieren, weit mehr Schaden als Nutzen anzurichten, indem sie starr vorgegebene Handlungsweisen befolgen, die zwar „die Wissenschaft“ der Situation sind, in Wirklichkeit aber rationale Reaktionen behindern.