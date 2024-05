Der ehemalige französische Premierminister Dominique de Villepin erklärt meisterhaft die derzeitige „politische Sackgasse“ in Gaza.

„Wir befinden uns heute nicht nur in einer humanitären, sondern auch in einer politischen Sackgasse”.

Lassen Sie mich kurz erklären, warum wir uns in einer politischen Sackgasse befinden. Der politische Prozess, den die Amerikaner in Gang setzen wollen… Blinken, wir müssen die Demütigung messen, die den Amerikanern zugefügt wurde, ist sieben Mal in diese Region gereist. Und Bill Burns heute… Alle amerikanischen Behörden, Präsident Biden, sind mobilisiert. Was wollen sie? Sie wollen eine besondere Beziehung zwischen Israel und Saudi-Arabien, eine Normalisierung der Beziehungen, indem sie Saudi-Arabien eine Garantie geben, einen Garantiepakt, der diesen Schritt rechtfertigen würde.

"We are today, not only in a humanitarian impasse, but we are in a political deadlock.



Was wollen die arabischen Länder, und in diesem Punkt sind sie sich einig, wir hören nicht viel von ihnen, aber sie sind sich diplomatisch einig. Sie möchten die Anerkennung eines palästinensischen Staates, und das ist etwas Dauerhaftes.

Was will Israel? Israel, und hier gibt es eine versteckte Agenda, und das ist es, was nicht akzeptabel ist, ist die Realität der Politik, die Israel betreibt, und der Wille Israels, sich in keiner Weise auf einen Friedensprozess einzulassen. Ein Großteil der Kämpfe, die geführt werden, dienen dazu, die Tatsache zu verschleiern, dass Israel, zumindest Benjamin Netanjahu, unter keinen Umständen verhandeln will. Und warum nicht? Weil sie den Weg der Kolonisierung und der schleichenden Annexion des Westjordanlandes fortsetzen wollen…

Was schlagen die arabischen Staaten heute vor? Sie haben Vorschläge für den Tag danach, denn das ist ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen, und da steckt Israel seit Langem fest, denn es ist eine Sache, die Hamas zu zerstören, aber eine andere, das Gebiet danach zu verwalten. Die arabischen Länder schlagen vor, eine internationale UN-Friedenstruppe vor Ort zu stationieren, die in Verbindung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde die Situation regeln könnte. Die Amerikaner wollen eine arabisch-amerikanische Truppe. Wir sehen ganz klar, dass niemand auf der gleichen Wellenlänge ist und wir auf ein Drama zusteuern, das andauern wird.

Da Sie mich gebeten haben, mich in die Lage der Israelis zu versetzen, möchte ich, dass wir uns eine andere Frage stellen: Versetzen wir uns in die Lage der Weltöffentlichkeit. Was wird geschehen? Der Tag, an dem sich die Tore von Gaza hoffentlich so bald wie möglich öffnen. Der Tag, an dem dieses Freiluftgefängnis, das seit sieben Monaten bombardiert wird, seine Geheimnisse preisgeben wird. Was werden wir sehen, was werden wir entdecken? Wird das alles erträglich sein? Der Preis, den Israel heute zahlt, ist seine Isolation, und auch diese wird von Dauer sein. Wir haben es in der UNO gesehen, mit der Abstimmung, mit der Entscheidung der Generalversammlung, 143 von 193 Ländern!