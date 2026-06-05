Von Kit Klarenberg

Am 12. April beendete ein politisches Erdbeben in Ungarn die 16-jährige ununterbrochene Herrschaft von Viktor Orbán. Diese Zeit war geprägt von einer immer heftiger werdenden und konfliktreichen Konfrontation zwischen Budapest und der Europäischen Kommission, dem Exekutivorgan der EU. Nun hat Orbáns Abgang ein großes Hindernis für die Föderalisierung und Militarisierung der EU beseitigt. Brüssels Fingerabdrücke sind überall auf seinem Rücktritt zu finden, und die Kommission sieht nun offensichtlich eine ideale Gelegenheit, ihren Willen nicht nur über die 27 Mitgliedstaaten des Blocks, sondern auch darüber hinaus durchzusetzen.

Es gibt unzählige Kritikpunkte, die man gegen Orbán und seine lange Amtszeit vorbringen könnte. Er selbst bezeichnete seine Regierungsideologie stolz als ein grundlegend illiberales, nationalistisches Projekt. Unter seiner Führung geriet Budapest mit Brüssel in Konflikt wegen Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die die akademische, justizielle und mediale Freiheit, Migration, Minderheitenrechte und Fragen der sozialen Gerechtigkeit betrafen. Dennoch stellte sich Orbán auch entschieden gegen die anhaltenden Versuche, die Souveränität der EU-Mitgliedstaaten zu untergraben, und förderte EU-weit den Widerstand gegen den Aufbau eines vollständig föderalisierten, kontinentumspannenden Superstaates, der von der nicht gewählten Kommission regiert wird.

Der neue Ministerpräsident Peter Magyar trat im März 2024 wie aus dem Nichts auf die politische Bühne Ungarns, ohne dass er zuvor aktivistisch tätig gewesen wäre oder über eine öffentliche Plattform verfügt hätte. Er griff Orbáns Regierung wegen Korruption an und sprach sich gleichzeitig für eine stärkere EU-Integration aus, woraufhin er von westlichen Politikern und Medien schnell zum designierten Führer Budapests gekürt wurde. Sein beispielloser Aufstieg wurde maßgeblich durch ein riesiges, von der EU großzügig finanziertes Ökosystem aus Anti-Orbán-Medien und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort unterstützt. Offensichtliche Fragen, ob Magyars plötzlicher, kometenhafter Erfolg wirklich organisch war, wurden in den Mainstream-Medien nicht gestellt.

Auch während Orbáns letzter Amtszeit führte die EU einen verheerend wirksamen, offenen Finanzkrieg gegen Ungarn. Ab Ende 2022 begann Brüssel, aufgrund einer Reihe von Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit Mittel in Höhe von mehreren zehn Milliarden Euro einzufrieren, die Budapest zustehten. Dies entsprach einem erheblichen Anteil des BIP des Landes. Um diese Summen freizugeben und alles von Infrastrukturreparaturen bis hin zu Konjunkturhilfen für von der COVID-19-Pandemie betroffene Unternehmen zu finanzieren, musste Orbáns Regierung 27 separate Reformen verabschieden – sogenannte „Super-Meilensteine“. Die Behörden lehnten viele Forderungen rundweg ab.

Die einbehaltenen Gelder verschärften die ohnehin schon gravierenden wirtschaftlichen Probleme vor Ort, darunter hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und stagnierende Löhne. Dies verschaffte Magyar eine äußerst überzeugende Wahlkampfplattform – er versprach, die Gelder sofort nach seinem Amtsantritt freizugeben, sobald Budapest wieder „ein vollwertiges Mitglied der EU“ sei. Innerhalb weniger Tage nach Magyars Wahlsieg besuchte eine Delegation der Kommission Ungarn, um die Freigabe von über 30 Milliarden Euro an Soforthilfe zu besprechen. Magyar prahlte anschließend damit, dass die dringend benötigten EU-Mittel „bald eintreffen“ würden.

Peter Magyar feiert mit den Fans

Nachdem Ungarn in die Knie gezwungen wurde, macht sich die EU-Kommission nun zügig daran, diesen Schachzug im benachbarten Serbien und in der Slowakei zu wiederholen, indem sie beiden Ländern umfangreiche Finanzmittel entzieht, um ihr Verhalten zu „korrigieren“. Beide Länder haben die innen- und außenpolitischen Bestrebungen Brüssels und Berlins auf unterschiedliche Weise seit langem durchkreuzt. Da der Widerstand innerhalb des Blocks neutralisiert wurde, ist die Kommission bei der Verfolgung ihrer Ziele so entschlossen wie nie zuvor. Die Auswirkungen auf das internationale Handeln der EU sowie auf ihre Mitgliedstaaten und Bevölkerungen, die zunehmend unfähig sind, sich den Diktaten Brüssels zu widersetzen, sind enorm.

„Europäischer Kontinent“

Am 22. April erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Wir müssen es schaffen, den europäischen Kontinent zu vollenden, damit er nicht unter russischen, türkischen oder chinesischen Einfluss gerät.“ Ein Sprecher der Kommission stellte klar, dass sich von der Leyens beispiellos kämpferische Äußerungen speziell auf die künftige EU-Erweiterung in den Westbalkan bezogen, der früher größtenteils zu Jugoslawien gehörte. Der Widerstand gegen eine EU-Mitgliedschaft ist in der gesamten Region weit verbreitet, insbesondere in Serbien, während die türkische Regierung dies offiziell als eine wichtige außenpolitische „Priorität“ einstuft.

Diese Äußerungen verärgerten Ankara, das selbst ein langjähriges EU-Beitrittskandidatenland mit starken kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Verbindungen zum Westbalkan ist. Nach von der Leyens kühner, kriegerischer Vision für das zukünftige Europa wird die Türkei neben Peking und Moskau als unwillkommener regionaler Störfaktor eingestuft. Endlose Sanktionsrunden haben Russland seit Februar 2022 in jeder Hinsicht fast vollständig vom Block abgeschnitten. Gleichzeitig wurden zahlreiche chinesische Investitionsprojekte in der EU abgelehnt, während der Import von Pekings Waren in Schlüsselbranchen zunehmend eingeschränkt wird.

Darüber hinaus forderte von der Leyen weniger als 24 Stunden nach Orbáns Niederlage bombastisch ein Ende des Vetorechts der EU-Mitgliedstaaten in außenpolitischen Angelegenheiten. Dies ist eine zutiefst beunruhigende Wende. Befürworter eines stärkeren EU-Föderalismus und einer tieferen Integration – darunter auch lautstarke, hochrangige Kommissionsbeamte – plädieren seit langem dafür, die Einstimmigkeitsregel in sensiblen Politikbereichen wie Erweiterung, Verteidigung und Sicherheit aufzuheben. Viele Europäer lehnen diesen Schritt ab. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich nun ein EU-Mitgliedstaat dagegen wehren wird.

Unter Orbán legte Budapest kürzlich sein Veto gegen einen Plan zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine, ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro an Kiew, die Einziehung eingefrorener russischer Vermögenswerte, EU-weite Einfuhrverbote für Moskauer Öl und Gas sowie andere kontroverse Angelegenheiten ein. Mit der Abschaffung des Vetorechts könnten wichtige außenpolitische Entscheidungen von Brüssel getroffen werden, wenn sich nur 15 der 27 EU-Mitgliedstaaten darauf einigen. Regierungen und/oder Bürger, die diese Schritte nicht unterstützen, hätten kaum Möglichkeiten, sich gegen die Änderungen zu wehren, selbst wenn sie direkt davon betroffen wären.

Dies könnte letztendlich zum Aufbau einer einheitlichen EU-Armee führen. Im Oktober 2025 veröffentlichte die Abteilung für Verteidigungsindustrie und Raumfahrt der EU-Kommission die sogenannte „Readiness Roadmap 2030“. Darin wurden die Mitgliedstaaten angewiesen, massiv in ihre Streitkräfte und ihre Kampfkraft zu investieren und gleichzeitig gemeinsame Projekte des Blocks, wie beispielsweise eine europäische Drohnenstreitmacht, in formeller Allianz mit der Ukraine ins Leben zu rufen. Unterdessen schlug der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius, im Januar die Schaffung einer 100.000 Mann starken ständigen europäischen Schnellreaktionstruppe vor.

Im selben Monat traten Gesetze in Kraft, wonach deutsche Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren die Genehmigung der Bundeswehr einholen müssen, wenn sie beabsichtigen, das Land für mehr als drei Monate zu verlassen. Dieser Schritt führt die Wehrpflicht wieder ein, falls sich nicht genügend Bürger freiwillig zum Dienst melden. Aufgrund der breiten Empörung wurde diese Auflage Anfang April wieder aufgehoben. Wochen später jedoch stellten Beamte in Berlin offiziell bedrohliche Strategiepapiere der Bundeswehr vor, in denen Pläne dargelegt wurden, wonach Deutschland bis 2039 über die größte Armee Europas verfügen soll. In den Papieren wird Russland als Europas größte Bedrohung identifiziert.

Noch bevor Vetorechte überhaupt abgeschafft wurden, schwindet der Widerstand der EU-Mitgliedstaaten gegen die Außenpolitik der Kommission bereits rapide. Die Drohungen Brüssels mit finanziellen Sanktionen haben den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico dazu veranlasst, alle Einwände gegen die Gewährung von Krediten in Höhe von mehreren zehn Milliarden Euro an die Ukraine fallen zu lassen. Er beabsichtigt zudem, Kiew zu besuchen, um sein Bekenntnis zu den vermeintlichen europäischen Werten unter Beweis zu stellen. Angesichts der Tatsache, dass Fico auf der Grundlage eines Wahlprogramms gewählt wurde, das die Beendigung der finanziellen und materiellen Unterstützung seines Landes für die Ukraine sowie die Aufhebung der von der EU geförderten antirussischen Sanktionen vorsah, könnten die innenpolitischen Auswirkungen erheblich sein.

„Russische Desinformation“

Im August 2023 trat das höchst umstrittene EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA) in Kraft. Nach dessen Bestimmungen erhalten die EU-Kommission, die Wahlbehörden der Mitgliedstaaten und von der EU finanzierte NGOs unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Desinformation“ enorme Befugnisse zur Überwachung von Online-Äußerungen. In den letzten Jahren hat Brüssel im Zusammenhang mit Europawahlen wiederholt ein wenig bekanntes „Schnellreaktionssystem“ aktiviert, um von sozialen Netzwerken zu verlangen, vermeintlich problematische Inhalte zu zensieren und regelwidrige Nutzer zu sperren. Wenn soziale Netzwerke nicht wie von der Kommission gefordert handeln, drohen ihnen massive Geldstrafen und andere Sanktionen.

Das strenge EU-weite Zensurregime, das durch die Verabschiedung des DSA eingeführt wurde, operierte fast vollständig im Verborgenen vor den europäischen Bürgern, bis der Justizausschuss des US-Senats im Februar dieses Jahres einen Bericht veröffentlichte, der den Missbrauch des Gesetzes durch Brüssel aufdeckte. Während das DSA genutzt wurde, um Plattformen zur Entfernung falscher und hasserfüllter Inhalte zu zwingen, wird es auch routinemäßig dazu missbraucht, abweichende Meinungen zu zensieren, einschließlich euroskeptischer Äußerungen. Die EU-Kommission kann dadurch in besonders heiklen politischen Situationen eine außerordentliche Kontrolle über die Online-Meinungsbildung in den Mitgliedstaaten und auf dem gesamten Kontinent ausüben.

Die Parlamentswahlen in der Slowakei im September 2023 waren hart umkämpft, wobei Ficos Partei Smer unter unerbittlichem Beschuss durch pro-westliche Politiker, NGOs und Medien stand. Ficos Politik ist vor Ort beliebt – viele Slowaken empfinden ihn sogar als zu nachgiebig – und er gewann klar. Der Bericht des Justizausschusses enthüllt jedoch, dass Brüssel über den DSA entschlossen hinterhältige Machenschaften betrieb, um Smer den Sieg zu verwehren. In den Monaten vor der Wahl reichte die Kommission über das Schnellreaktionssystem heimlich eine Vielzahl von Zensuranträgen bei großen sozialen Netzwerken ein.

In der Woche vor dem Wahltag intensivierte sich diese Aktivität erheblich. Die EU-Kommission stellte TikTok Tabellen zur Verfügung, in denen angeblich „problematische“ slowakische Konten aufgeführt waren, die „politische Inhalte“ veröffentlichten und unterdrückt, wenn nicht gar gänzlich gesperrt werden sollten. In vielen Fällen hatten diese Nutzer offenbar nichts Verwerfliches getan. Dazu gehörte ein „bekannter und beliebter“ slowakischer Influencer, der hauptsächlich „unproblematische“ Beiträge veröffentlichte, die „auf Unterhaltung ausgerichtet“ waren. Lokale Nutzer, die politischen Humor teilten, sowie ein Mitglied der Kommunistischen Partei gehörten zu den anderen scheinbar harmlosen Konten, die ebenfalls im Fadenkreuz der Zensur der Kommission standen.

Der Mechanismus zur schnellen Reaktion wurde ebenfalls im Vorfeld der Europawahlen 2024 in Gang gesetzt. Um die Bedeutung der Wahl aus Sicht der EU-Kommission zu unterstreichen, wurden Vertreter sozialer Netzwerke hinter verschlossenen Türen ausdrücklich gewarnt, Brüssel werde „Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen“, sollten sie im Vorfeld der Wahl Zensurauflagen nicht nachkommen. Unter der direkten Androhung finanzieller und rechtlicher Vergeltungsmaßnahmen löschten Google, Meta und TikTok während des Wahlkampfs auf direkten Befehl der Kommission eine riesige Menge an „Fehlinformationen“ von ihren Plattformen

Allein TikTok zensierte daraufhin über 45.000 Inhalte. Problematisch ist, dass die EU-Abgeordneten den Präsidenten der EU-Kommission wählen und deren Kommissare bestätigen. Die Kommission war somit durch den DSA ideal positioniert, um sich selbst und die EU-Politik vor Online-Kritik in ganz Europa zu schützen und gleichzeitig pro-europäische politische Parteien zu fördern, die sich zur Wahl stellten. Der potenzielle Einfluss des DSA auf Orbáns Niederlage ist schwer zu quantifizieren. Am 16. März aktivierte ein EU-Sprecher das „Schnellreaktionssystem“, um gegen angebliche „russische Desinformation“ bei den Wahlen in Ungarn vorzugehen.

„Rumänische Demokratie“

Im Dezember 2024 annullierte das rumänische Verfassungsgericht die laufenden Präsidentschaftswahlen des Landes, nachdem der Außenseiter Calin Georgescu die erste Wahlrunde gewonnen hatte. Mit einem euroskeptischen, nationalistischen Wahlprogramm – einschließlich der Beendigung der finanziellen und militärischen Unterstützung Bukarests für den nahegelegenen Stellvertreterkrieg in der Ukraine – zeigten aktuelle Umfragen, dass Georgescu auf dem Weg war, mit einem Erdrutschsieg Präsident zu werden. Die schockierende Annullierung wurde von den Behörden damit begründet, dass eine angeblich weitreichende, geheimnisvolle russische Einflusskampagne über TikTok seine Kandidatur gefördert und das Wahlergebnis verzerrt habe.

Es tauchten jedoch nie Beweise auf, die diese brisante Anschuldigung stützten. Dennoch befürworteten EU- und US-Beamte öffentlich die autokratische Annullierung der Wahl. Westliche Medien berichteten ohne zu hinterfragen, dass die Annullierung aufgrund böswilliger Einmischung Moskaus völlig angemessen sei. Eine aktuelle BBC-Analyse räumte dennoch ein, dass Georgescu bei Rumänen im In- und Ausland enorm – und auf organische Weise – beliebt war. Der britische öffentlich-rechtliche Sender räumte ein, dass „Ermüdung“ gegenüber dem pro-NATO-politischen Establishment in Bukarest vor Ort und unter Rumäniens riesiger Diaspora weit verbreitet ist.

Verheerende „Reformen“ zur Verwestlichung, die seit dem Fall des Kommunismus durchgeführt wurden, führen dazu, dass die Rumänen immer mehr berechtigte Beschwerden hegen, die in den Mainstream-Medien völlig unberücksichtigt bleiben. Laut BBC sorgen sich nach der Annullierung „selbst diejenigen, die einen Präsidenten Georgescu befürchteten – und glauben, dass Russland ihn unterstützte –, nun um den Präzedenzfall, der gerade für die rumänische Demokratie geschaffen wurde“. Vor Ort herrschte weitverbreiteter Verdacht, dass die Annullierung der Wahl von ausländischen Akteuren beeinflusst wurde. Der Bericht des Justizausschusses des Senats legt ausführlich dar, wie Brüssel eine zentrale Rolle bei der Sabotage der Präsidentschaftswahlen 2024 in Bukarest spielte.

Vor, während und nach der Präsidentschaftswahl ergriff „die Europäische Kommission ihre bisher aggressivsten Zensurmaßnahmen“, die bisher aufgedeckt wurden. Nachdem der Schnellreaktionsmechanismus im Vorfeld aktiviert worden war, stellten die Behörden in Bukarest unter „weitreichender Auslegung“ des DSA und lokaler Gesetze „wiederholt Anträge auf Entfernung von Inhalten“ an Social-Media-Plattformen. Dies ging so weit, dass von TikTok verlangt wurde, Videos von Georgescu nicht nur für das rumänische Publikum, sondern weltweit zu sperren. Das soziale Netzwerk war besorgt über das „Potenzial für politische Einflussnahme“ auf die Wahl, das durch die von der EU erzwungene „unbegründete Entfernung legaler Inhalte“ entstand.

So wurde TikTok beispielsweise angewiesen, Social-Media-Beiträge allein aufgrund der Tatsache zu zensieren, dass sie „respektlos“ gegenüber der regierenden Sozialdemokratischen Partei in Bukarest seien, ohne dass eine rechtliche Begründung angegeben wurde.

Nachdem Georgescu die erste Runde gewonnen hatte, wurden die vom DSA inspirierten Zensuranordnungen „noch aggressiver“. Die rumänischen Regulierungsbehörden wurden ermutigt, TikTok anzuweisen, „alle Materialien“ mit Bildern von Georgescu von seiner Plattform zu entfernen. Gleichzeitig schickten von der EU finanzierte NGOs in Rumänien und der gesamten Region Tabellen an soziale Netzwerke, die „Hunderte von Zensuranträgen“ enthielten.

Zwar mögen einige der zur Löschung vorgesehenen Inhalte „tatsächlich anstößig gewesen sein“, doch ein Großteil des fraglichen Materials legte lediglich Georgescus politische Standpunkte dar. Noch schwerwiegender ist, dass Bukarest und die EU-Kommission TikTok unter Druck setzten, die Darstellung zu bestätigen, dass seine Plattform vom Kreml unrechtmäßig zur Förderung Georgescus ausgenutzt worden sei. Nach umfangreichen Recherchen fand TikToks internes Sicherheitsteam jedoch keinerlei Hinweise auf eine „koordinierte Einflussnahme“, um seine Kandidatur in irgendeiner Weise zu fördern.

TikToks wiederholte Appelle an die rumänischen Behörden und die EU-Kommission, dass Russland sich nicht in die Präsidentschaftswahlen 2024 eingemischt habe, wurden ignoriert und der Öffentlichkeit vorenthalten. In einer perversen Wendung leitete die Kommission daraufhin im Rahmen des DSA eine formelle Untersuchung der Moderationspraktiken von TikTok in Bezug auf politische Äußerungen ein, da der Plattform eine Rolle bei der Untergrabung der rumänischen Demokratie unterstellt wurde. Georgescu wurde von der Teilnahme an einer Neuwahl ausgeschlossen, was zur Wahl einer pro-europäischen Koalitionsregierung führte. Die Regierung brach am 5. Mai zusammen.

„Politikwechsel“

Dies folgte auf Wochen einer sich ständig verschärfenden politischen Krise, in deren Verlauf linksgerichtete Minister der Regierungskoalition wegen der im Land verhassten Sparmaßnahmen der Regierung zurücktraten. Brüssel hat Rumänien die Freigabe von fast 2 Milliarden Euro an staatlichen Beihilfen an die Umsetzung drastischer Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Lohn- und Rentenstopps sowie Steuererhöhungen geknüpft. Angesichts der wachsenden öffentlichen Wut und eines Landes, das am Rande einer schweren Rezession steht, reiste die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Maria Luis Albuquerque, am 23. April zum ersten Mal still und leise nach Bukarest.

Während ihres Besuchs traf sie sich mit Vertretern des rumänischen Finanzministeriums, der Börse, der Nationalbank, privater Investmentfirmen und Gewerkschaften, um über „die wirtschaftliche Zukunft Europas“ zu sprechen. Albuquerques Anwesenheit wurde vor Ort als klares Signal wahrgenommen, dass Brüssel die Entwicklungen genau im Auge behält und von Bukarest erwartet, dass es unter allen Umständen „Business as usual“ weitergeht. Die EU-Kommission hat sicherlich wenig zu befürchten. Aufgrund der für November 2024 anberaumten Wahlen wurden NATO- und EU-kritische Standpunkte als verfassungswidrig eingestuft.

Trotz der wachsenden öffentlichen Unruhe, die nach radikalen Veränderungen verlangt, ist es jedem rumänischen politischen Kandidaten oder jeder Partei, die solche Standpunkte vertritt, nun untersagt, ein hohes Amt anzustreben, geschweige denn zu bekleiden. Man darf niemals vergessen, wie der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, im Januar 2015, nachdem Syriza ein klares Mandat zur Beendigung der von Brüssel auferlegten Sparpolitik in Griechenland erhalten hatte, unverblümt erklärte: „Wir ändern unsere Politik nicht aufgrund von Wahlen.“ Da Griechenland Teil der Eurozone war, wurde die wirtschaftliche und politische Agenda seiner Regierung von Brüssel und Berlin kontrolliert, nicht von Athen.

Eine orthodoxe Suppenküche, Athen, 2017

Syriza hatte kaum eine andere Wahl, als alle ihre Wahlversprechen zu brechen und ihre langjährigen ideologischen Positionen aufzugeben. Das griechische Volk litt enorm darunter und tut dies bis heute. Umgekehrt profitierten westliche Banken, die Athen rücksichtslos riesige Summen geliehen hatten, um einen untragbaren Wirtschaftsboom anzukurbeln, enorm von der Eurokrise und den daraus resultierenden Sparmaßnahmen in Griechenland. Die EU und der IWF gewährten Athen Rettungskredite, mit denen deutsche und andere europäische Kreditgeber zurückgezahlt wurden, während Griechenland noch stärker verschuldet wurde. Arbeitslosigkeit, Armut und Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte sind bis heute weit verbreitet.

Trotz des Elends, das Athen durch die Euro-Mitgliedschaft zugefügt wurde, hat die Einheitswährung in den Jahren seitdem weitere EU-Mitgliedstaaten erfasst. Litauen trat 2015 bei, Kroatien acht Jahre später und Bulgarien im Jahr 2026. Tschechien, Dänemark, Polen, Rumänien und Schweden werden voraussichtlich zu gegebener Zeit beitreten. Magyars Ungarn hat sich nun verpflichtet, dies bis 2030 zu tun. Die Weichen sind gestellt für die „Vervollständigung des europäischen Kontinents“, wie es von der Leyen in ihrer unheilvollen Formulierung ausdrückte, ohne dass Bürger oder Regierungen irgendwo dem im Wege stehen.