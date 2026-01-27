Der eurasische Schlüsselpunkt

Von Abbas al-Zein

Die geografische Lage des Iran hat das Land zu einem strategischen Dreh- und Angelpunkt gemacht – einem Dreh- und Angelpunkt, der Russlands südliche Tiefe verankert und China einen Ausweg aus der maritimen Eindämmung durch die USA bietet.

In den Korridoren der strategischen Entscheidungsfindung der USA wird der Iran nicht mehr als eigenständiges regionales Thema behandelt. Der Umgang mit Teheran ist untrennbar mit dem Wettbewerb der Großmächte selbst verbunden. Die Koordination zwischen dem Iran, Russland und China geht über eine situative Annäherung hinaus und verschmilzt zu einer Form der „strukturellen Synergie“, wie westliche Analysten es zunehmend beschreiben, die Washingtons Fähigkeit untergräbt, seine Rivalen zu isolieren.

Diese Einschätzung deckt sich mit den Schlussfolgerungen des Carnegie Endowment in seinem Bericht über Amerikas zukünftige Bedrohungen, in dem der Iran als „zentraler Knotenpunkt“ auf dem eurasischen Kontinent identifiziert wird – einer, der die geografische Isolation Russlands verhindert und gleichzeitig Chinas Energiebedarf außerhalb der Reichweite der US-Marine sichert.

Jede ernsthafte Destabilisierung der Islamischen Republik würde nicht innerhalb ihrer Grenzen bleiben. Sie würde zu einer doppelten strategischen Blockade führen, die sowohl China als auch Russland ins Visier nimmt: Sie würde das Sicherheitschaos im Inneren Eurasiens wiederbeleben und gleichzeitig die Finanz- und Energieplattformen treffen, auf die sich die aufstrebenden Mächte zunehmend stützen, um die unipolare Dominanz zu lockern.

Geografie als strategische Tiefe

Für Moskau beginnt die Bedeutung des Iran mit seiner Geografie. Er bietet Russland eine wichtige geopolitische Öffnung über seine unmittelbaren Grenzen hinaus. Studien des Valdai-Clubs zufolge liegt die Bedeutung des Iran nicht in der formellen Bündnispolitik, sondern in seiner Funktion als einzige Landbrücke, die das eurasische Kernland über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) mit dem Indischen Ozean verbindet.

Diese Route schützt Russland vor dem maritimen Druck der NATO in der Ostsee und im Mittelmeer und verwandelt das iranische Territorium effektiv in eine strategische Tiefe, die die Südflanke Russlands schützt.

Diese geografische Interdependenz hat zu einem gemeinsamen politischen Interesse geführt, das über taktische Koordination hinausgeht. Die Stabilität des iranischen Staates dient als Schutz vor einer Fragmentierung des Kaukasus und Zentralasiens, wie sie dem Krieg in der Ukraine vorausging. Untersuchungen des Russischen Rates für internationale Angelegenheiten (RIAC) stellen die iranische Geografie als Eckpfeiler des Konzepts „Groß-Eurasien” dar, das für Moskaus Bemühungen, die westliche Vorherrschaft auf dem Kontinent zu schwächen, von zentraler Bedeutung ist.

Für Peking spielt der Iran eine vergleichbare Rolle innerhalb einer anderen strategischen Gleichung. Da der Druck der US-Marine im Pazifik zunimmt, wird Chinas Westausdehnung durch den Iran zunehmend schwieriger zu ersetzen. Untersuchungen des Council on Foreign Relations (CFR) identifizieren den Iran als einen der wichtigsten geografischen Knotenpunkte der Belt and Road Initiative (BRI), der Peking einen landgestützten Korridor nach Westasien bietet, der die von den USA kontrollierten maritimen Engpässe – von der Taiwanstraße bis zu den Zugängen zum Mittelmeer – umgeht.

Die Zwischenposition des Iran zwischen dem eurasischen Binnenland und dem offenen Meer hat daher zu einer dauerhaften Verflechtung zwischen Teheran, Moskau und Peking geführt. In dieser Konstellation wird die politische Ausrichtung weniger von Ideologie als von physisch-geografischen Notwendigkeiten bestimmt.

Jeder Versuch, das iranische Plateau zu destabilisieren, würde wahrscheinlich eine Kettenreaktion im Inneren Eurasiens auslösen und eine regionale Konfrontation zu einer systemischen Blockade eskalieren lassen, die darauf abzielt, den Aufstieg rivalisierender Machtzentren zu verhindern.

Pufferstaat und Sicherheitsfirewall

Über die Logistik hinaus fungiert der Iran als stabilisierender Puffer innerhalb der Sicherheitsarchitektur Ost-Eurasien. Ein Forschungsbericht von RAND zum Thema „Extending Russia” spricht von Strategien zur Erschöpfung des Gegners, die den Einsatz peripherer Instabilität betonen, um rivalisierende Mächte zu schwächen. Aus dieser Perspektive stellt der Iran eine wichtige Firewall dar.

Instabilität innerhalb des Iran würde automatisch die Sicherheitskoordination an der südlichen Peripherie Russlands untergraben, insbesondere im Kaukasus und in Zentralasien. RIAC-Bewertungen warnen davor, dass ein solcher Zusammenbruch extremistischen Netzwerken, transkontinentalem Schmuggel und militanten Ausläufern Tür und Tor öffnen würde – Bedrohungen, die Moskau wiederholt als existenziell eingestuft hat.

Für China liegt die Sorge in einer möglichen Ansteckungsgefahr. Die Stabilität des Iran begrenzt die Ausbreitung von Unruhen über die Gebirgskorridore Zentralasiens, wo Teheran als integraler Sicherheitspartner innerhalb der Shanghai Cooperation Organization (SCO) fungiert. Diese Rolle verschafft Peking ein gewisses Maß an sicherheitspolitischer Isolation, sodass es seine globalen Ambitionen verfolgen kann, ohne in zermürbende Grenzkonflikte verwickelt zu werden.

Energie- und Finanzhoheit

Wirtschaftlich gesehen geht die Rolle des Iran über die herkömmliche Handelslogik hinaus. Seine Partnerschaften mit Russland und China sind zunehmend Teil einer alternativen Finanz- und Energiearchitektur, die darauf abzielt, den Einfluss des Westens zu schwächen.

Aus Pekings Sicht ist iranisches Öl zu einer Form der strategischen Isolierung geworden. Daten zeigen, dass China täglich rund 1,3 Millionen Barrel (bpd) iranisches Rohöl kauft – etwa 13,4 Prozent seiner Ölimporte auf dem Seeweg –, wobei fast 80 Prozent der iranischen Exporte nach Osten fließen. Die zunehmende Abwicklung über Nicht-Dollar-Mechanismen, darunter der digitale Yuan, hat die Anfälligkeit gegenüber dem Druck der USA weiter verringert, insbesondere an Engpässen wie der Straße von Malakka.

Berichte des Electricity Hub bestätigen, dass China im Jahr 2025 mehr als 57 Millionen Tonnen iranisches – oder vermutlich iranisches – Öl importiert hat, das oft über Zwischenhändler wie Malaysia transportiert wurde. Die Zahlen unterstreichen die abnehmende Wirksamkeit von Sanktionen angesichts geoökonomischer Notwendigkeiten.

Russlands Kalkül folgt einem anderen Weg zum gleichen Ergebnis. Die Zusammenarbeit mit dem Iran hat sich zu einem der wichtigsten Wege Moskaus entwickelt, um die SWIFT-basierte Isolation zu umgehen. Daten der Regierung der Russischen Föderation zeigen, dass der bilaterale Handel nach dem im Mai 2025 in Kraft getretenen Freihandelsabkommen der Eurasischen Wirtschaftsunion um 35 Prozent gestiegen ist.

Eine zentrale Veränderung betraf den Währungsbereich. Im Januar 2025 gab die iranische Zentralbank die vollständige Konnektivität zwischen dem russischen Zahlungssystem MIR und dem iranischen Zahlungssystem Shetab bekannt, wodurch ein geschützter Finanzkorridor geschaffen wurde. Laut iranischen Beamten streben der Iran und Russland an, den bilateralen Handel in den nächsten zehn Jahren auf 10 Milliarden US-Dollar auszuweiten, während die iranischen Exporte nach Russland bis zum Ende des laufenden iranischen Kalenderjahres (20. März 2026) voraussichtlich auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar steigen werden.

Teheran fungiert zunehmend als Reexport-Drehscheibe für russische Technologien und Waren, was die Bemühungen um eine wirtschaftliche Isolierung Moskaus erschwert.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Strategie der USA weiterentwickelt. Anstatt sich ausschließlich auf Druck oder offene Konfrontation zu verlassen, tendiert Washington nun zu einer Strategie, die in westlichen Politikkreisen als „Strategie der Trennung“ bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um den Versuch, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Teheran, Moskau und Peking zu lockern, indem alternative Wege angeboten werden, anstatt den Block direkt zu konfrontieren.

An der chinesischen Front hat sich Energie als wichtigster Hebel herauskristallisiert. Als weltweit größter Ölimporteur reagiert Peking nach wie vor sensibel auf Fragen der Versorgungsstabilität und Preisgestaltung. Die Maßnahmen der USA in Lateinamerika – insbesondere in Bezug auf Venezuela – werden weithin als Bemühungen interpretiert, große Ölreserven unter westlichen Regulierungsrahmen wieder in die globalen Märkte zu integrieren, was die Rolle des Iran in Chinas Kalkül zur Energiesicherheit potenziell schwächen könnte.

Parallel dazu hat Washington seine Marine- und Koalitionspräsenz in wichtigen Handelskorridoren vom Indischen Ozean bis zum westlichen Pazifik ausgebaut. Diese Haltung dient nicht nur der Abschreckung, sondern auch als ständige Erinnerung daran, dass die Sicherheit der maritimen Versorgung weiterhin an das von den USA geführte Machtgleichgewicht gebunden ist.

An der russischen Front spielt die Ukraine eine zentrale Rolle. Während anhaltender militärischer und wirtschaftlicher Druck darauf abzielt, Moskaus Kapazitäten zu schwächen, deuten vereinzelte diplomatische Signale auf ein Interesse an getrennten Vereinbarungen über die europäische Sicherheit hin. Dahinter steht die Annahme, dass die Kerninteressen Russlands in Europa teilweise berücksichtigt werden könnten, wodurch der langfristige Wert seiner Partnerschaft mit dem Iran gemindert würde.

Das Engagement der USA hat sich auch in Zentralasien und im Kaukasus verstärkt – Regionen, die für Russland strategische Tiefe und für Chinas BRI wichtige Korridore darstellen. Aus Sicht Moskaus und Pekings stellen die erweiterten Sicherheits- und Investitionsbeziehungen in diesen Gebieten einen Versuch dar, den Iran geografisch zu umzingeln und seine Rolle als Verbindungsglied Eurasiens zu schwächen.

Warum die Wette scheitert

Trotz des Umfangs dieser Bemühungen stößt die Strategie der Trennung sowohl in Moskau als auch in Peking auf tief verwurzeltes Misstrauen. Für die beiden Mächte geht es nicht um die Höhe der angebotenen Anreize, sondern um die Struktur des internationalen Systems selbst – und die gesammelten Erfahrungen mit Sanktionen, Zwangsmaßnahmen und unbeständigen Verpflichtungen des Westens.

Aus russischer Sicht stellt jeder Kompromiss zwischen dem Iran und der Ukraine eine strategische Falle dar. Der Iran sichert Russlands südlichen Zugang zum Indischen Ozean; sein Zusammenbruch würde den Kaukasus-Zentralasien-Bogen chronischer Instabilität aussetzen. Gewinne in Osteuropa würden nur einen geringen Ausgleich für eine strukturell geschwächte Südflanke bieten.

Chinas Argumentation ist ähnlich fundiert. Alternative Energieversorger bleiben in Lieferketten eingebettet, die Washington beeinflussen oder stören kann. Iranisches Öl hingegen bietet ein höheres Maß an geografischer und politischer Autonomie. Sein Wert liegt weniger im Preis als in seiner Widerstandsfähigkeit.

Die letzte Barriere

Im Kern stehen sich im Streit um den Iran zwei Logiken gegenüber. Die eine geht davon aus, dass geopolitische Netzwerke durch Anreize und selektive Neuausrichtung aufgelöst werden können. Die andere erkennt an, dass Geografie, gesammelte Erfahrungen und der Verlust von Vertrauen solche Garantien in einer Welt, die sich stetig in Richtung Multipolarität bewegt, fragil machen.

Der Zusammenbruch des Iran oder eine anhaltende interne Destabilisierung würden nicht nur zu einer Neuordnung der Energiemärkte oder regionalen Bündnisse führen. Sie würden Westasien wieder zu einer Zone machen, in der fast ausschließlich der Einfluss der USA herrscht, und damit einen strategischen Bogen über Westeurasien schließen. Seit mehr als einem Jahrhundert ist die Region ein zentraler Schauplatz des globalen Machtkampfs – von imperialen Rivalitäten über den Kalten Krieg bis hin zum gegenwärtigen Übergang zur Multipolarität.

Daher wird der Iran zu mehr als einem Dreh- und Angelpunktstaat. So wie Venezuela einst die äußerste Grenze des Widerstands gegen die Macht der USA in der westlichen Hemisphäre darstellte, ist der Iran heute die letzte geopolitische Barriere für die Konsolidierung der amerikanischen Hegemonie im Herzen Eurasiens.

Sein Zusammenhalt dient nicht nur seinen eigenen nationalen Interessen, sondern auch dem übergeordneten Ziel, das Moskau und Peking teilen: die Einschränkung der einseitigen Dominanz und die Wahrung der strategischen Autonomie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.