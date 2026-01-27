Technokrat an der Spitze, der Monarch von Amerika, Vorsitzender des Friedensrates

Patrick Wood

So einfach ist das: Trump hat die Globalisierung auf den Kopf gestellt. Die Dark-Enlightenment-Techbros in Washington, D.C., die Trump erfolgreich dazu verleitet haben, der Monarch von Amerika zu werden, jubeln. Sie steuern den Bus seit mehr als 50 Jahren, haben ihre Zeit abgesessen, ihre Infrastruktur aufgebaut, Punkt für Punkt ihre Voraussetzungen abgehakt – und jetzt, da sie ihr Ziel erreicht haben, erklären sie: „GAME OVER.“

Ich habe Ihnen gesagt, was die Vereinten Nationen 2015 erklärt haben – und alle gähnten:

„Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns bewusst die Aufgabe stellen, innerhalb eines klar definierten Zeitraums das Wirtschafts­entwicklungs­modell zu verändern, das seit mindestens 150 Jahren, seit der industriellen Revolution, vorherrscht … Dies ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die wir uns je gestellt haben: erstmals in der Menschheitsgeschichte das Wirtschafts­entwicklungs­modell bewusst zu transformieren.“

(Figueres, Pressekonferenz Februar 2015) [Hervorhebung hinzugefügt]

Dieser Tag ist nun am Ende des „definierten Zeitraums“ gekommen. Es war geplant. Es war beabsichtigt. Es war methodisch. Es ist beispiellos.

Nun haben die Vereinten Nationen ihre Nützlichkeit überlebt. Trump hat sie alle unter den Bus geworfen, indem er den Friedensrat (Board of Peace) geschaffen hat, der „tun wird, was immer er will“. Die Charta des Friedensrates wurde an die Times of Israel durchgestochen – genau zu dem Zeitpunkt, als das Dokument diese Woche in Davos an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums verteilt wurde:

Der Friedensrat ist eine internationale Organisation, die darauf abzielt, Stabilität zu fördern, verlässliche und rechtmäßige Regierungsführung wiederherzustellen und dauerhaften Frieden in Gebieten zu sichern, die von Konflikten betroffen oder bedroht sind. Der Friedensrat übernimmt solche friedensschaffenden Aufgaben im Einklang mit dem Völkerrecht und wie es gemäß dieser Charta genehmigt wird, einschließlich der Entwicklung und Verbreitung bewährter Verfahren, die von allen Nationen und Gemeinschaften angewandt werden können, die Frieden anstreben.

Dem Vorsitzenden des Rates werden weitreichende Befugnisse eingeräumt:

(a) Donald J. Trump fungiert als erster Vorsitzender des Friedensrates und zugleich als erster Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, vorbehaltlich ausschließlich der Bestimmungen von Kapitel III.

(b) Der Vorsitzende besitzt die ausschließliche Befugnis, untergeordnete Einheiten zu schaffen, zu verändern oder aufzulösen, soweit dies zur Erfüllung der Mission des Friedensrates notwendig oder angemessen ist.

Diese und weitere Bestimmungen verleihen im Wesentlichen diktatorische Befugnisse über jedes Detail des Rates.

Die Charta erwähnt Gaza überhaupt nicht – dennoch ist dies das erste Projekt, das vom Friedensrat angegangen werden soll.

Technokraten übernehmen die Kontrolle über Gaza

Die Times of Israel berichtet in US unveils key Gaza panel, with prominent roles given to Israel critics Qatar, Turkey, dass „ein neues Gremium palästinensischer Technokraten geschaffen wird, das für die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die Bevölkerung Gazas verantwortlich sein wird.“ Der Artikel fährt fort:

Das Nationale Komitee für die Verwaltung Gazas (NCAG) wird von dem ehemaligen stellvertretenden Planungsminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Ali Shaath, geleitet, den das Weiße Haus in seiner Freitagsmitteilung als „einen weithin respektierten technokratischen Führer bezeichnete, der die Wiederherstellung zentraler öffentlicher Dienstleistungen, den Wiederaufbau ziviler Institutionen und die Stabilisierung des täglichen Lebens in Gaza überwachen und zugleich die Grundlage für eine langfristige, selbsttragende Regierungsführung legen wird.“

„Dr. Sha’ath bringt umfassende Erfahrung in öffentlicher Verwaltung, wirtschaftlicher Entwicklung und internationalem Engagement mit und genießt breite Anerkennung für seine pragmatische, technokratische Führung und sein Verständnis der institutionellen Realitäten Gazas“, erklärte das Weiße Haus.

Das NCAG wurde von Trump geschaffen, der umgehend die ersten Mitglieder ernannte – drei davon sind Mitglieder der Trilateralen Kommission:

Außenminister Marco Rubio

Steve Witkoff

Jared Kushner

Sir Tony Blair (Mitglied der Trilateralen Kommission)

(Mitglied der Trilateralen Kommission) Marc Rowan (Milliardär und Mitglied der Trilateralen Kommission)

(Milliardär und Mitglied der Trilateralen Kommission) Ajay Banga (Präsident der Weltbank und Mitglied der Trilateralen Kommission)

(Präsident der Weltbank und Mitglied der Trilateralen Kommission) Robert Gabriel

Jared Kushner legte den Plan für Gaza dar und sprach über das NCAG als ein „technokratisches, unpolitisches Komitee“ (Minute 3:35).

Laut Wall Street Journal ist Kushners Vision „Project Sunrise“ / „New Gaza“ ausdrücklich darauf ausgerichtet, Gaza in einen High-Tech-Smart-City-Komplex zu verwandeln, der auf zentralen Smart-City-Prinzipien und technokratischen Governance-Idealen basiert.

Fazit

Die Neue Neue Weltordnung wird von den Herrschern der Alten Neuen Weltordnung geführt – etwa von Mitgliedern der Trilateralen Kommission.

Es ist Technokratie in voller Blüte.