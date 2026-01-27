Die neue Nationale Verteidigungsstrategie der USA fordert einen militärischen Aufbau wie im Weltkrieg

Andrew Korybko

Diese letzte „Handlungslinie“ (Line of Effort) untermauert die vorhergehenden drei hinsichtlich der westlichen Hemisphäre, des Indo-Pazifiks und der Lastenteilung, die allesamt im Dienste von Trumps 2.0 großstrategischem Ziel verfolgt werden, die vorherrschende Position der USA über die Welt – einschließlich gegenüber China und Russland – wiederherzustellen.

Trump 2.0 hat soeben seine Nationale Verteidigungsstrategie (National Defense Strategy, NDS) veröffentlicht, zwei Monate nach seiner Nationalen Sicherheitsstrategie (National Security Strategy, NSS). Wie zu erwarten war, predigen beide die Notwendigkeit, der westlichen Hemisphäre Priorität einzuräumen. Die in beiden erkennbare „Trump-Doktrin“, die hier analysiert wurde, zielt darauf ab, die vorherrschende Position der USA (Unipolarität) über Amerika und anschließend über den Rest der Welt wiederherzustellen. „Flexibler, praktischer Realismus“ soll die Umsetzung dieses großstrategischen Ziels ausdrücklich leiten.

Anstatt redundant auf alle Ähnlichkeiten zwischen NDS und NSS hinzuweisen, richtet sich der Fokus dieses Beitrags darauf, wie die Regierung beabsichtigt, den vorgenannten realistischen Ansatz anzuwenden. Vier „Handlungslinien“ (Lines of Effort, LOEs) werden aufgeführt:

„Verteidigung des US-Heimatlandes“; „Abschreckung Chinas im Indo-Pazifik durch Stärke, nicht durch Konfrontation“; „Erhöhung der Lastenteilung mit US-Verbündeten und -Partnern“; und „Turboaufladung der US-amerikanischen Rüstungsindustrie“.

Diese werden nun der Reihe nach kurz beschrieben.

Die Hauptaufgaben des Kriegsministeriums (Department of War, DOW) in der westlichen Hemisphäre sind der Schutz der US-Grenzen, die Bekämpfung (islamischer und Drogen-)Terroristen, der Aufbau des „Golden Dome“ sowie die Sicherstellung militärischen und kommerziellen Zugangs zu Schlüsselgebieten wie Grönland, dem Golf von Amerika und dem Panamakanal. Die zuletzt genannte Aufgabe ist der Kern des „Trump-Zusatzes zur Monroe-Doktrin“. Das ausdrücklich erklärte Ziel des DOW in dieser Handlungslinie wird als „Wiederherstellung der amerikanischen militärischen Dominanz in der westlichen Hemisphäre“ beschrieben.

Zum Vergleich: Das ausdrücklich erklärte Ziel in der Indo-Pazifik-Handlungslinie lautet „Frieden durch Stärke“, den das DOW mittels einer „starken Verweigerungsverteidigung“ in der Ersten Inselkette zu verfolgen plant. Dies soll gemeinsam mit den regionalen Verbündeten der USA umgesetzt werden, die man als das AUKUS-Plus-Netzwerk bezeichnen kann, auch wenn diese Terminologie in der NDS nicht verwendet wird. Die Autoren erwarten, dass dies ein günstiges „Machtgleichgewicht“ schafft, um einen „anständigen Frieden“ zu erreichen, der eine gegenseitig vorteilhafte Koexistenz mit China ermöglicht.

Die dritte Handlungslinie greift das Konzept des „Führens aus dem Hintergrund“ (Lead From Behind, LFB) auf, das hier 2015 beschrieben wurde, indem Partner dazu angehalten werden, mehr zur Förderung ihrer gemeinsamen regionalen Interessen mit den USA beizutragen. Die NDS hatte Russland zuvor als eine „anhaltende, aber beherrschbare Bedrohung“ beschrieben, in dem Sinne, dass „die europäische NATO Russland in wirtschaftlicher Größenordnung, Bevölkerung und damit latenter militärischer Macht deutlich überragt“. Das Vorstehende müsse lediglich durch US-Anreize und strategische Führung vollständig mobilisiert werden, um Russland wirksamer einzudämmen.

Die letzte Handlungslinie untermauert die vorhergehenden. Ohne eine „Turboaufladung der US-amerikanischen Rüstungsindustrie“ kann die USA weder die „amerikanische militärische Dominanz in der westlichen Hemisphäre wiederherstellen“, noch eine „starke Verweigerungsverteidigung“ in der Ersten Inselkette praktizieren oder mittels LFB gemeinsame Gegner wie China (beschrieben als „der mächtigste Staat relativ zu uns seit dem 19. Jahrhundert“), Russland, Iran und Nordkorea eindämmen. Dieser Teil endet mit dem Aufruf zu einer militärisch-industriellen Produktion, die mit den beiden Weltkriegen und dem Kalten Krieg vergleichbar ist.

Darin liegt die wichtigste Schlussfolgerung aus der NDS: Die USA werden im Zuge von Trumps 2.0 großstrategischem Ziel, die vorherrschende Position der USA (Unipolarität) über die Welt wiederherzustellen, wieder ein militärisch-industrielles Produktionsniveau wie in den Weltkriegen aufnehmen. Auch wenn die USA versuchen werden, einen Großmachtkonflikt mit China und Russland zu vermeiden, wird dies angesichts ihres Versuchs, durch dieses neue, nicht erklärte Wettrüsten strategische Überlegenheit über beide zu erlangen, sehr schwierig sein – mit dem Risiko, dass es durch Fehlkalkulation zu einem Krieg kommt.