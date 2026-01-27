Russland braucht einen neuen Präsidenten – einen realistischen

Paul Craig Roberts

Bei Putins Treffen mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates am 21. Januar sagte Putin:

„Nun, was Grönland betrifft. Was rund um Grönland geschieht, betrifft uns in keiner Weise.“

Man kann sich nur fragen, wie weit von der Realität Putin entfernt ist. Präsident Trump hat wiederholt erklärt, dass Grönland für die Sicherheit der USA und für Amerikas Machtkonkurrenz mit Russland und China von entscheidender Bedeutung ist. Und doch ist Putin sich des bevorstehenden Konflikts nicht bewusst, der für Russland ernster und gefährlicher ist als der in der Ukraine. Die Frage muss gestellt werden: Gibt es im Kreml überhaupt jemanden, der wach genug ist zu verstehen, dass – unabhängig davon, ob es zu einer Ukraine-Regelung kommt oder nicht – Russlands Unterordnung oder andernfalls seine Zerstörung weiterhin ein Ziel der amerikanischen Außen- und Militärpolitik bleibt?

Putin wurde nach seiner Reaktion auf Trumps Einladung gefragt, Mitglied von Trumps Gaza-Friedensrat für 1 Milliarde Dollar zu werden. Putin sagte:

„Ich möchte damit beginnen, dem US-Präsidenten meinen Dank für die Einladung auszusprechen. Wir haben stets Bemühungen zur Stärkung der internationalen Stabilität unterstützt und unterstützen sie weiterhin. Wir schätzen auch den Beitrag der derzeitigen US-Regierung zur Suche nach einer Lösung der ukrainischen Krise.“

Putins Antwort ist die eines Menschen, der auf einem anderen Planeten lebt. Sie zeigt, dass der Präsident Russlands keinerlei Verständnis für die Bedrohungen hat, denen sein Land ausgesetzt ist.

Was meint Putin damit, dass Russland stets Bemühungen zur Stärkung der internationalen Stabilität unterstützt habe? Von welchen Bemühungen spricht er? Von der Beschlagnahmung russischer Tanker auf hoher See? Vom versuchten Mordanschlag auf Putin selbst? Vom Angriff auf Russlands strategische Bomberflotte? Von der Entführung des Präsidenten Venezuelas und seiner Ehefrau? Von Trumps Drohungen gegen Kolumbien, Kuba, Mexiko und Dänemark? Von Washingtons Sturz der Regierungen im Irak, in Libyen, Syrien und der Ukraine? Sicherlich hat Putin absolut nichts unternommen, um diese Umstürze zu verhindern. Er ist an ihnen mitschuldig. Putin hat nichts getan, um den Völkermord an den Palästinensern zu stoppen – was also sind diese Bemühungen zur Stärkung der internationalen Stabilität? Wovon spricht Putin?

Meint Putin, dass die Ersetzung Palästinas durch ein Trump-Resort die internationale Stabilität stärkt? Wie kann Putin zu diesem Zeitpunkt ernsthaft glauben, dass die derzeitige US-Regierung an einer Lösung des Ukraine-Konflikts interessiert ist? Warum bezeichnet Putin den Konflikt als „ukrainische Krise“, obwohl Russland die Macht hat, den Konflikt morgen militärisch zu beenden?

Was stimmt nicht mit Putin? Was stimmt nicht mit Lawrow? Was stimmt nicht mit dem Kreml? Warum ist die russische Regierung nicht in der Lage, die Situation zu verstehen, in der sie sich befindet? Gilbert Doctorow berichtet, dass einflussreiche Russen genau diese Fragen stellen. Sergej Karaganow argumentiert seit 2023, dass Russland durch Putins Art der Kriegsführung in der Ukraine seine Abschreckung verloren habe. Er sagt, Russland solle einen taktischen Nuklearschlag gegen Deutschland oder Großbritannien führen, um die europäischen Führer aus ihrer Illusion zu reißen, Russland sei ein Papiertiger. Kürzlich äußerte er diese Ansicht in der führenden russischen Fernsehsendung zu außenpolitischen Themen.

Putin gibt vor, dass Gegner Freunde seien, mit denen er für Russland vorteilhafte Deals abschließen könne. Wenn dieser Unrealismus anhält, wird die Welt für Russlands Realitätsverweigerung mit einem Atomkrieg bezahlen.