Der Eurovision-Song-Contest als Instrument der westlichen Propaganda

Wo überall verdeckte Propaganda für die Politik des Westens versteckt ist, ist immer wieder überraschend. Dabei wird oft sehr unterschwellig gearbeitet, indem auch bei unpolitischen Themen Sympathien oder Antipathien entsprechend den Narrativen des Westens befeuert werden. In diesem Jahr wird das beim Eurovision-Song-Contest besonders offensichtlich.

Politische Propaganda findet nicht nur in den Nachrichten statt. Besonders gerne werden dafür auch Unterhaltungsformate genutzt, weil die auch politisch weniger interessierte Menschen erreichen und auch bei denen die gewünschten Narrative ins Unterbewusstsein pflanzen. Ich habe zum Beispiel mal über eine Weihnachts-Sendung der ARD berichtet, in der Ausländer den Zuschauern zeigen konnten, wie sie in Deutschland ihre Weihnachtstraditionen leben. Dabei durfte ein Russe nicht fehlen und natürlich waren in der Sendung viele unterschwellige Aussagen eingebaut, die Russland in ein schlechtes Licht stellen sollten. So wurde zum Beispiel – absolut wahrheitswidrig – behauptet, in Russland sei es schwierig, frische