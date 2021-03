Seit „15 Tage, um die Kurve abzuflachen“ ist ein Jahr vergangen – warum tolerieren wir immer noch autoritäre staatliche Eingriffe in unser tägliches Leben?

In den 12 Monaten, seit die Staaten zum ersten Mal begonnen haben, die Bürger unter dem Vorwand von Covid zu Hause zu halten, haben wir einen langen Weg zurückgelegt. Vor allem in unserem Verständnis dafür, wie illiberal unsere Politiker sein können und wie rückgratlos wir sind.

Vor einem Jahr, am Dienstag, 17. März mittags wurde Frankreich zum ersten Mal vollständig abgeriegelt. Bis dahin war Covid-19 etwas, dessen wir uns nur schwach bewusst waren – ein Hintergrundgeräusch in unserem täglichen Leben, das meist nach Wuhan, China, verbannt wurde. Aber wir alle hatten diesen einen Moment, in dem uns klar wurde, dass es uns gleich hart treffen würde.

In meinem Fall kam dieser Moment zwei Tage vor dem Lockdown, als das örtliche Freibad ein Schild an der Tür anbrachte, das die Gesamtnutzerkapazität drastisch auf nur 100 reduzierte, kurz bevor es am nächsten Tag ganz geschlossen wurde. Am 16. März wandte sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die Nation und kündigte an, was er als vorübergehende Maßnahmen