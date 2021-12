Der Fall Maxwell: Überwacht und zum Schweigen gebracht

Twitter zensiert Prozessberichterstattung, da FBI-Verbindungen thematisiert werden

Der Prozess gegen Ghislaine Maxwell, die ehemalige Partnerin von Jeffrey Epstein, scheint für ein Scheitern vorbereitet zu sein. Nach neun Tagen, in denen die Opfer kaum auf ein Kreuzverhör vorbereitet schienen und die Mitverschwörer durch Abwesenheit glänzten, legte die Staatsanwaltschaft ihre Beweisführung nieder.

Selbst diese fadenscheinige Bilanz war zu viel Information für Twitter, das einen beliebten Account verbannte, der täglich vom Bundesgericht in Manhattan berichtete. Der neue Twitter-CEO hatte zuvor erklärt, das Unternehmen sei nicht an den Ersten Verfassungszusatz gebunden und blockiere Beiträge, die 500.000 Mal aufgerufen wurden.

Die heikle Enthüllung scheint darin zu bestehen, dass die 2019 aus Jeffrey Epsteins Stadthaus entfernten Festplatten bereits mit FBI-Kennzeichnungen versehen waren, was darauf hindeutet, dass sie zuvor beschlagnahmt und dem Raubtier zurückgegeben worden waren.

Die staatlich-korporatistischen Medien haben ebenso wie die Bundesstaatsanwälte den eindeutigen Verdacht auf Überwachung und sogar Erpressung ignoriert. Das Gerichtsverfahren beschränkt sich auf sechs Anklagepunkte im Zusammenhang mit Sexhandel und Maxwells angeblicher Beteiligung an Jeffrey Epsteins sexuellem Missbrauch von Teenager-Frauen.

Es sieht nicht nur so aus, als ob US-Behörden an der Kompromittierung von Personen beteiligt gewesen sein könnten – Twitter versucht, uns daran zu hindern, es zu erfahren. Ein großes Lob an „The Free Press Report“ für die tägliche Zusammenfassung des Prozesses.

Aux Armes

Es heißt, dass Katharina von Medici eine Einheit von weiblichen Spionen unterhielt. Diese sprachlich und künstlerisch vielseitig begabten Frauen bildeten auch die „Escadron volant“ oder fliegende Schwadron, die so genannt wurde, weil die Königin das Ballett am französischen Hof einführte.

Die militärischen Anklänge rühren von ihren Aufgaben im Bereich der Staatssicherheit her, bei denen sie alle ihre Fähigkeiten, auch die des Boudoirs, einsetzten. Die Art und Weise, wie Katharina ihre Agenten einsetzte, hallt über die Jahre hinweg nach.

Die angespannten politischen Verhältnisse verlangten nach harten Maßnahmen. Heinrich II. (reg. 1547-59) war bei einem Ritterturnier ums Leben gekommen, und sein mit Maria, der Königin der Schotten, verheirateter Sohn Franz II. lebte nur ein Jahr. So blieb Katharina als Regentin für Heinrichs zweiten Sohn Karl IX. (1560-74) übrig.

Daraus lässt sich schließen, dass diese jungen Frauen zum Dienst gezwungen wurden. Als Tochter von Lorenzo de Medici, dem Herzog von Urbino, stammte Katharina selbst aus einer führenden Familie. Die Schwadron zerstreute ihre Rivalen, vermutlich durch Erpressung und manipulative Techniken der Eifersucht, Rivalität oder Ablenkung.

Der Begriff Erpressung stammt aus dieser Zeit. Ursprünglich hieß er einfach „Post“ und bezog sich auf die Miete. Wurde sie in Silber bezahlt, war sie weiß oder reditus albi, wurde sie jedoch in Arbeit, Produkten oder Vieh bezahlt, war sie schwarz – reditus nigri.

Ob der Begriff ursprünglich negativ konnotiert war, ist umstritten. Jahrhundert wurde es jedoch an den schottischen Grenzen für Schutzgelder verwendet, die von Räubern erpresst wurden. Im 19. Jahrhundert bezeichnete es die Erpressung durch Beamte oder Journalisten.

Die Medici nutzten die Menschen in ihrer Umgebung und setzten deren Fähigkeiten ein, um an Informationen zu gelangen, und dies erstreckte sich auch auf die Kunst. Der flämische Maler Peter Paul Reubens (1577-1640) beherrschte sechs Sprachen fließend und war ein begnadeter Spion.

Sein Vater hatte in Antwerpen gelebt, als die Stadt das Zentrum der Handelswelt war, und sich in den Kreisen von Wilhelm von Oranien bewegt. Er gelangte in die höheren Kreise von Marie de Medici, der zweiten Frau von Heinrich IV. von Frankreich – eine verhängnisvolle Wahl für Heinrich, der am Tag nach ihrer Krönung durch das Messer eines Mörders starb.

Reubens verkehrte häufig an den Höfen Philipps IV. und dort mit seinem Günstling, dem Herzog von Olivares, sowie mit Karl I. und dem Herzog von Buckingham. Während der niederländischen Revolte war Reubens der spanischen Macht gegenüber loyal, und er scheint gegen einen Krieg mit den Engländern und Franzosen beraten zu haben.

All’s Fair

Obwohl sich der Kunstgeschmack seit Reubens‘ Zeiten gewandelt hat, bleibt die Kunst ein Instrument des kulturellen Austauschs und der Macht, während Berühmtheit und körperliche Schönheit rücksichtsloser denn je eingesetzt werden.

Die CIA nutzte moderne Kunst – je abstrakter, desto besser – in den 1960er Jahren, um die Sowjets durch eine Demonstration überlegener Kreativität und intellektueller Freiheit zu übertrumpfen. Zusammen mit willfährigen Autoren, Journalisten, Denkern und Aktivisten förderte sie die Karrieren von Jackson Pollock, Willem de Kooning und Mark Rothko.

Wenn wir also von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell lesen, die mit dem feiern, was bald wieder als Jet Set bezeichnet werden könnte, ist es leicht, die zugrunde liegenden Machtverhältnisse zu übersehen. Ebenso wie das Streben der Museumsleute nach Einfluss inmitten des Gekünstelten und des Affektierten, der grauen Anzugträger aus der Welt des Geldes, die versuchen, ihrem konventionellen Selbst zu entfliehen und sich in eine Umgebung zu begeben, in der das Wort „eklektisch“ längst zum Klischee geworden ist.

Ihre Verbindungen zielten auf die wissenschaftliche Sphäre ab, indem sie die die Eigentümerschaft von „Pergamon Press“, einem Verlag für wissenschaftliche Zeitschriften, durch Maxwells Vater nutzten. Epstein hatte seine eigenen Verbindungen zu Universitäten wie dem MIT und Harvard sowie zu John Brockmans „Edge Foundation“, wo Futuristen und Transhumanisten darüber diskutierten, wie man Bedürfnishierarchien manipulieren kann, um neue Modelle der kybernetischen Steuerung zu schaffen.

Bei denjenigen, die beobachtet haben, wie das Covid-Event ablief, sollten die Alarmglocken läuten, denn der Einsatz von Verhaltenspsychologie stand bei der Reaktion der Regierung an erster Stelle – noch vor der medizinischen Behandlung.

Paßgenaue Iteration

Für diejenigen, die böse Absichten hegen, ist „Hobnobbing“ die perfekte Gelegenheit, um andere zu kompromittieren, aber die berühmten Erpressungen der Vergangenheit waren, wie Entführungen, individuell. Es braucht eine Spionageagentur, um dies in großem Stil zu tun.

Wer also nutzte Epsteins und Maxwells Performance-Kunst aus? Wer hat ihnen im Jargon von Silicon Valley, Mountain View und Risikokapitalgebern dabei geholfen, „Iteration in großem Maßstab“ zu erreichen?

Vieles, was wir über das Duo gehört haben, deutet auf dieses Ziel hin: das Stadthaus mit Kameras in jedem Zimmer und einem Videobearbeitungsraum, um sie aufzuzeichnen. Fluglisten von Politikern und Geschäftsleuten: Wir kennen wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Liste, aber sie scheinen nicht zu der Sorte zu gehören, die man zum Spaß auf seine Privatinsel einladen würde.

Die Boulevardpresse hatte bereits in den 1990er Jahren eine Verbindung zwischen Epstein und Prinz Andrew hergestellt und den damaligen Klatsch zitiert, dass Epstein „für die CIA arbeitet“. Die Verbindung zu den Geheimdiensten geht tiefer als Angeberei.

Robert Maxwell und seine Töchter sind maßgeblich an der Entwicklung der Informationstechnologie beteiligt, darunter Christine Maxwells „Chiliad Inc.“, die als Kunden für ihre Datenanalysesoftware das FBI, das Finanzministerium und die NSA angaben und möglicherweise auch die CIA einbezogen – ein Anklang an die PROMIS-Überwachungssoftware, die Robert Maxwell mit an die Geheimdienste verkaufte.

Kurz vor dem Maxwell-Prozess erhielten wir eine weitere Verbindung, nämlich einen freigegebenen Bericht des CIA-Generalinspektors über Kindesmissbrauch durch CIA-Mitarbeiter, den „BuzzFeed News“ durch Klagen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes erhalten hatte. Daraus ging hervor, dass mindestens 10 Mitarbeiter und Auftragnehmer Sexualstraftaten an Minderjährigen begangen hatten und nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Von den Nachrichtensendern scheint nur CBS der Geschichte große Bedeutung beigemessen zu haben.

Die Enthüllungen erinnern in bedrohlicher Weise an die Anschuldigungen von „Human Rights Watch“, wonach der Auftragnehmer des US-Außenministeriums, „DynCorp“, in Bosnien und Herzegowina mit Frauen und Mädchen gehandelt hat. Aus Dokumenten, die 2008 einem Gericht in Florida vorgelegt wurden, geht hervor, dass einer von Epsteins Hubschraubern die Hecknummer N474AW mit einem an „DynCorp“ vermieteten Flugzeug des Außenministeriums teilte.

Zumindest hat die CIA nichts unternommen. Es ist nur ein kleiner Schritt, der eine Verbindung zwischen dem Menschenhandel, den Drogengeschäften, über die der Wissenschaftler Alfred McCoy seit 50 Jahren berichtet, und der Geldwäsche herstellt, die von den US-Finanzbehörden gleichermaßen ignoriert und aufgedeckt wurde.

Die historischen Wurzeln reichen zurück bis zur Barings Bank und dem Opiumhandel, der afrikanischen Sklaverei und dem Handel mit chinesischen Arbeitern, die im Ersten Weltkrieg die Schützengräben aushoben – und dann blieben, um die Toten zu begraben.

Vielfarbiger Mantel

Das Wappen der Medici bestand aus fünf roten Kugeln auf einem goldenen Schild, darunter eine blaue Kugel. Scherz beiseite, angesichts der Macht des Medici-Matriarchats können wir uns vorstellen, dass die Kugeln in alle vier Ecken geschickt werden sollen, mit einer zur Reserve.

Wenn man seine Nachkommen in Länder schickt, um sie zu durchdringen, egal ob man Bankier oder Monarch ist, wie die französischen Könige, die ihre Söhne nach Albion schickten, werden sie als Erstes einen Geheimdienst aufbauen. Das Gleiche gilt für Walsingham, den Spionagemeister der Tudors, oder die Cecils und Sackvilles, die als Schatzmeister von der Verwaltung der Finanzen der Krone profitierten.

Praktisch die erste Amtshandlung von Papst Franziskus im Jahr 2014 war die Entlassung der Chefs der Vatikanbank. Der Weg zum großen Geld besteht darin, sich an Monarchen und Regierungen oder an den Don oder an den jeweiligen Gutsherrn zu klammern und ihm zu helfen, das Land zu schröpfen.

Es stellt sich die Frage: Wäre Epstein ein Einzelkämpfer, der einen Erpresserring betreibt, hätte sein Unternehmen nicht einmal ein Jahr überlebt, geschweige denn 30. Denn er trat den Mächtigen auf die Füße, den Architekten der ewigen Kriege von Helmand bis zu den Kokafeldern in Kolumbien.

Dies deutet darauf hin, dass seine Verbindungen zu den Geheimdiensten mehrerer Länder, die schließlich die Fußsoldaten derer sind, die sie gegründet haben, mehr als nur tangential sind: Wall Street, das Geld der alten Ostindien-Kompanie, die Investoren, die Banker – man kann sie in Stücke schneiden, auf ein Cocktailstäbchen stecken und nach Belieben beschriften.

Wer also wurde durch das Rascheln und Knacken der verschlossenen Skelette in Schach gehalten? Selbst Donald Trump, der Epstein in späteren Jahren die kalte Schulter zeigte und durch die Russiagate-Saga zu Unrecht verleumdet wurde, war ein Mitarbeiter von Roy Cohn und leitete Resorts International, das Kasino-Erbe von Meyer Lansky. Alles andere als ein königlicher Hofstaat, aber dennoch fürstlich.

So gesehen ist der Maxwell-Prozess die Eisbergspitze des ältesten, mächtigsten, noch aktiven Syndikats. Er wirft ein Licht auf die Techniken und Handwerke der alten Berufe, jener zeitlosen Händler von Waffen, Drogen und illegalem Handel – oder würde es werfen, würde er vollständig untersucht.

Twitter ist darauf bedacht, dass wir diese Verbindung nicht herstellen, denn die Elenden der Erde könnten, wie Frantz Fanon schrieb, den gemeinsamen Feind erkennen und sich eines Ziels bewusst werden und den Willen zum Widerstand besitzen.

Covert Covid

Ohne diejenigen zu entschuldigen, die Epsteins Einladung angenommen haben, wurden diejenigen, die im Netz gefangen waren, trotzdem gefangen gehalten.

In einem Bericht des Frazer-Instituts wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Vereinigten Staaten eine Geschichte des Missbrauchs der Überwachung durch den Staat zu Erpressungszwecken haben, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, wie der Church-Ausschuss 1976 aufdeckte.

Im Anschluss an diesen Bericht richtete der Kongress den „Foreign Intelligence Surveillance Court“ (FISC) ein, der Anträge auf geheime Haftbefehle prüfen sollte. Russiagate hat gezeigt, wie „gut“ das funktionierte …

Der NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllte, dass die US-Regierung das Internet zur wahllosen Massenüberwachung nutzt. Eric Schmidt, der damalige CEO von Google, sagte 2009 in einem Interview:

Wenn Sie etwas machen, von dem Sie nicht wollen, dass es jemand erfährt, sollten Sie es vielleicht gar nicht erst tun.

Dennoch brachte der Richter des Obersten Gerichtshofs Louis Brandeis in der Rechtssache „Olmstead v. U.S.“ (1928) das menschliche Bedürfnis nach Privatsphäre zum Ausdruck:

Die Schöpfer unserer Verfassung … wussten, dass nur ein Teil des Schmerzes, der Freude und der Befriedigung im Leben in materiellen Dingen zu finden ist. Sie wollten die Amerikaner in ihren Überzeugungen, ihren Gedanken, ihren Gefühlen und ihren Empfindungen schützen. Sie verliehen ihnen gegenüber der Regierung das Recht, in Ruhe gelassen zu werden – das umfassendste aller Rechte und das von zivilisierten Menschen am meisten geschätzte Recht.

Wenn sich die US-Regierung zum Komplizen von Erpressern macht und Social-Media-Unternehmen wie Twitter eilfertig Deckung bieten, stehen die Rechte von uns allen auf Treibsand.

Wie auch immer man zu „Event Covid“ stehen mag, die Betonung der staatlichen Sicherheit ist gravierend: Das Militär spielt eine wichtige Rolle, mit beispielloser Zensur und unbeugsamer Disziplin durch Politiker im Gleich-, wenn nicht gar im Stechschritt. Es gibt mehr als einen Hauch von Zwang. Wenn Sie durchsickern lassen, dass es eine Erpressungsaktion gibt, würden sie dann nicht auch die Hintermänner benennen?