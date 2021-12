Omikron und der magische Mäusesprung

Ignorieren Sie die Hysterie, wenn Sie Schnupfen haben. Hier sind einige Vorabdrucke von Forschungsergebnissen über den neuesten Schreckgespenst, einschließlich einer möglichen Geschichte über Mäuse.

Die Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich waren in letzter Zeit verrückt. Der Ansturm der vorhersehbaren Weltuntergangs-Schlagzeilen hat die Massen der nützlichen Idioten in Panik versetzt, die inzwischen süchtig danach sein müssen, in einem ständigen Zustand der Angst und Neurose zu leben. Die Regierung terrorisiert ihr Volk immer noch gerne gegen die Fakten der Realität und der Wissenschaft.

Hier ist, was wir wissen.

Diese Weihnachtszeit kommt Omikron in die Stadt. Es breitet sich bis zu 70 Mal schneller aus als die Delta-Variante. Bis zum nächsten Monat wird sie die vorherrschende Sorte in Großbritannien, den USA und halb Europa sein. Und er ist unglaublich mild. Es handelt sich um einen Schnupfen mit Kopfschmerzen und vielleicht Halsschmerz. Er verlässt nur selten die oberen Atemwege und wandert in die Lunge. Nur 10 % der Krankenhauspatienten benötigen Sauerstoff, während es bei Delta noch 70 % waren. Es ist ein Geschenk an die Menschheit. Wer weiß, vielleicht ist es die Grippe, die aus ihrem von der PCR absorbierten und hergestellten Hiatus zurückgekehrt ist.

Das sind ausgezeichnete Nachrichten. Die Regierungen sollten sich darüber freuen. Die Impfstoffe sollten millionenfach in den Müll geworfen werden, wobei einige wenige für ältere Menschen aufbewahrt werden sollten, die vielleicht noch ein letztes Mal würfeln wollen. Wir sollten Omikron-Knutschpartys in jedem Block im Westen veranstalten. Gott weiß, wir haben es verdient.

Aber sie feiern nicht, sie säen mehr Angst und Hysterie. Es ging nie um einen Virus und immer um Tyrannei. Anstatt zu feiern, terrorisieren sie ihr Volk mit demselben entmenschlichenden Mist, der schon bei den ersten fünfzig Mal, als sie die Impfungen verordnet haben, nicht funktioniert hat, einschließlich der giftigen Gerinnungsspritzen.

Boris Johnson kündigte ein Ziel von 1 Million Impfungen pro Tag bis zum Ende des Jahres an. Und warum? Es kann nicht für Omikron sein. Diese „besorgniserregende Variante“ führt zu einem 10-fachen Rückgang der Krankenhausaufenthalte im Vergleich zu Delta, das für alle unter 60 und relativ gesunden Menschen bereits schwach war. Das sind die Daten aus Südafrika, wo sich nur 24 % impfen ließen. Wie die „Verschwörungstheoretiker“, die die ganze Zeit recht hatten, vermuteten, dienen diese Impfungen einem anderen Zweck, vielleicht sogar dazu, mehrere Kästchen abzuhaken.

Erhöhung der Pharmaprofite

die Öffentlichkeit von Injektionen abhängig zu machen (staatlich bereitgestellt wie ein Crack-Dealer)

Eliminierung der Kontrollgruppe, um Verbrechen gegen die Menschheit zu decken

Jeden in ein digitales Panoptikum zur totalen Überwachung zwingen (Covid-Pass)

Verschwörungstheorie….Entvölkerungsprogramm? Die Impfung wird mehr jungen Menschen schaden und sie töten, als dass sie ihnen hilft, sodass dies nun kurz davor steht, zum Mainstream zu werden, je mehr sie giftige Injektionen für 5-jährige Kinder vorschreiben. FÜNFJÄHRIGE!

Wenn Sie immer noch glauben, dass es hier um Ihre Gesundheit geht, melden Sie sich bitte ab. Sie verstümmeln und töten jetzt absichtlich Kinder. Im Ernst, gehen Sie einfach. Der Abmeldeknopf ist ganz unten. Gehen Sie weg. VERSCHWINDEN SIE VERDAMMT NOCH MAL! Sie verunreinigen meinen gesunden Unterstapel von kritischen Denkern und vitalen Skeptikern mit Ihrem niedrigen IQ. GEH! Geh und lies Slate oder Vox oder irgendein anderes geistig verwesendes Scheißblatt, während du dreifach maskiert in deinem Schrank liegst.

Wusstest du, dass der gefleckte Schneeleopard in einigen der unverzeihlichsten Höhenlagen der Erde gedeiht und sich entwickelt hat, um bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu überleben, mit Füßen, die wie natürlicher Schnee aussehen, und einem dicken Fell, das bis zu seinem Schwanz reicht, der sich zum zusätzlichen Schutz um den ganzen Körper wickelt? Er jagt, wenn er hungrig ist, er reist, wenn es nötig ist, er schläft, wenn er müde ist, aber er verkriecht sich nicht vor Angst in Höhlen und hofft, dass er einen weiteren Tag überlebt. Er existiert nicht einfach nur, um zu überleben. Er blüht auf. Sie gedeiht, weil sie es sich nicht leisten kann, ängstlich zu sein.

Einst kannten wir das ultimative Risiko unserer Existenz und schrieben Gedichte und Epen und große Theaterstücke und Tragödien über die bittersüße Schönheit ihrer Unvermeidlichkeit. Wir weigerten uns einst, ängstlich zu sein, weil wir es uns nicht leisten konnten, nicht zu gedeihen. Ich habe einen Soziologieprofessor eingeladen, als anonymer Gastautor einen Beitrag über Sicherheit, Risiko und Sterblichkeit und unsere Wahrnehmung all dessen von der größten Generation bis heute zu schreiben. Halten Sie vor dem neuen Jahr Ausschau danach.

Omikron Preprints

In den letzten 48 Stunden wurden einige Studien eingereicht, die angeblich Folgendes zeigen. Links in den Fußnoten.12

Impfstoffe sind gegen Omikron so gut wie wertlos. Je weiter zurück man geimpft wurde, desto wertloser. Nach 5 Monaten liegt die Wirksamkeit bei fast 0 %.

Monoklonale Antikörper könnten nutzlos sein. 26 von 29 Rezeptorbindungsmotiv-gerichteten monoklonalen Antikörpern (mAbs) haben in vitro ihre neutralisierende Wirkung gegen Omikron verloren, wobei nur drei mAbs, darunter der ACE2 nachahmende S2K146 mAb1, eine unveränderte Wirksamkeit behalten haben.

Booster könnten nutzlos sein! Stellen Sie sich in Großbritannien für Ihre Auffrischungsimpfungen an, die einen Scheißdreck gegen Omikron bewirken könnten. Selbst das Serum von Personen, die mit mRNA-basierten Impfstoffen geimpft und geboostet wurden, wies eine deutlich verringerte neutralisierende Aktivität gegen B.1.1.529 auf.

Da haben wir es, Leute. Biden sagt für diesen dunklen Winter ein Massensterben der Ungeimpften voraus, eine böse Lüge von einer dementen, halbbeweglichen Leiche. Die Geimpften sind diejenigen, die durch diese Lügen am meisten geschädigt werden, weil sie denken, sie seien geschützt. Wer wird es ihnen sagen?

Der interessanteste Vorabdruck, den dieser Good Citizen gefunden hat? Trommelwirbel für die Verschwörungstheoretiker.

Die Autoren behaupten, dass die vielen Abweichungen von Delta zu Omikron ein Beweis für die Übertragung von Mensch zu Maus sind, bei der das Virus mutierte, um in den Nagetieren infektiöser zu werden, bevor es zum Menschen zurückwanderte.

Das molekulare Spektrum (d. h. die relative Häufigkeit der zwölf Arten von Basensubstitutionen) der vom Vorläufer von Omikron erworbenen Mutationen unterschied sich deutlich von dem Spektrum für Viren, die sich in menschlichen Patienten entwickelt haben, stimmte aber in hohem Maße mit den Spektren überein, die mit der Evolution in einer zellulären Umgebung von Mäusen verbunden sind. Darüber hinaus überschnitten sich die Mutationen im Spike-Protein von Omikron erheblich mit den Mutationen von SARS-CoV-2, von denen bekannt ist, dass sie die Anpassung an Mauswirte fördern, insbesondere durch eine erhöhte Bindungsaffinität des Spike-Proteins für den Zelleintrittsrezeptor der Maus.

Sind schon irgendwelche Glühbirnen angegangen? Vor einer Woche kursierten Verschwörungen, wonach es sich bei Omikron um ein im Labor hergestelltes Virus handelt, das von weißhaarigen Biohackern entwickelt wurde, die die Menschheit retten wollten, indem sie einen dominanteren, aber weniger tödlichen Virusstamm auf die Welt losließen, um dem Leiden und Sterben ein Ende zu setzen, oder besser gesagt, dem Leiden und Sterben, das aus den Reaktionen der Regierung auf ihre eigene Pandemie der Angst resultierte.

Ist es möglich, dass sie eine frühere Variante in einem Mäuselabor isolierten und sie sich in einer Mäusepopulation verbreiten ließen, bis sich herausstellte, dass sie in eine für die Menschheit günstige Richtung mutiert war? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.

