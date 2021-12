Booster-Impfungen sind eine irrsinnige Reaktion auf das, was in Südafrika als sehr milde Variante gemeldet wurde …hier ist der Grund

Letzte Woche waren etwa 7000 NHS-Betten mit Covid-Patienten belegt (im Vergleich zu 14.000 um diese Zeit im letzten Jahr). Übrigens gibt es über 200.000 NHS-Betten. Dank der unmoralischen Politik der Regierung, 60.000 nicht geimpfte Pflegekräfte zu entlassen, sind 10.000 NHS-Betten durch ältere Patienten blockiert, die keine Krankenhauspflege mehr benötigen, aber nicht entlassen werden können, da die Pflegeheime jetzt unterbesetzt sind.

Die eigenen Studiendaten von Pfizer zeigen, dass das Immunsystem der Menschen nach der Impfung für etwa zwei Wochen stark geschwächt ist :- was sie für alle Krankheiten, einschließlich Infektionen, viel anfälliger macht. Daten aus der realen Welt bestätigen dies, denn die Zunahme von Infektionen und Krankenhausaufenthalten korreliert stark mit der weltweiten Einführung von Impfstoffen. In den Ländern mit den niedrigsten Impfraten gibt es die wenigsten Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Nach den Daten der MHRA gibt es auch erhebliche Nebenwirkungen der Impfungen, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen – Herzinfarkte, Schlaganfälle, Herzmuskelentzündungen und neurologische Störungen usw.

Die meisten Menschen kennen jemanden, der nach der Impfung mit grippeähnlichen Symptomen, auch bekannt als Covid, ans Bett gefesselt war. Mit anderen Worten: Diese dummen experimentellen Impfungen verursachen Covid! Erinnern Sie sich bitte daran, dass die überwiegende Mehrheit der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte im Vereinigten Königreich in den letzten vier Wochen auf eine Doppelimpfung zurückzuführen ist, wie aus den Daten des Gesundheitswesens hervorgeht.

Deshalb ist es eine wahnsinnig gefährliche Politik, mitten in der Grippesaison Millionen von Impfungen zu verabreichen. Aufgrund des Umfangs der Kampagne könnte es zu einem Tsunami von Husten und anderen Atemwegserkrankungen sowie zu einer Lawine von Herzinfarkten und Schlaganfällen usw. kommen.

Diese unethische, unmoralische und schlichtweg bösartige Politik kann den NHS in den nächsten Monaten unter enormen Druck setzen, und es bahnt sich eine völlig menschengemachte Katastrophe an, die fälschlicherweise dem Covid angelastet werden wird.

All dies geschieht, während 100.000 (einhunderttausend !!!) NHS-Mitarbeiter von Entlassung bedroht sind ! Kein Impfstoff – kein Job! So sehr kümmert sich unsere sogenannte Regierung um den Schutz des NHS !?! Ich habe den starken Verdacht, dass diese tyrannische Regierung sich darauf vorbereitet, genau das zu zerstören, was sie von uns verlangt zu schützen – den N.H.S.