Pfizer prognostiziert, dass die Pandemie bis 2024 andauern wird, und verschiebt den Impfstoff für Kinder im Alter von 2-4 Jahren

Pfizer Inc. sagte am Freitag voraus, dass die Covid-19-Pandemie nicht vor 2024 enden wird. Das Unternehmen erklärte auch, dass seine Version des Impfstoffs für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren eine schwächere Immunreaktion hervorruft als erwartet, was die Zulassung verzögern könnte.

Der wissenschaftliche Leiter von Pfizer, Mikael Dolsten, erklärte in einer Präsentation, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass in einigen Regionen in den nächsten ein bis zwei Jahren weiterhin pandemische Krankheitsfälle auftreten werden, wie Reuters berichtet. Andere Länder werden im gleichen Zeitraum mit einer geringen und überschaubaren Zahl von Fällen „endemisch“ werden. Nach den Prognosen des Arzneimittelherstellers soll die Krankheit bis 2024 weltweit endemisch werden.

„Wann und wie genau dies geschieht, hängt von der Entwicklung der Krankheit, der Wirksamkeit von Impfstoffen und Behandlungen und der gerechten Verteilung in Gebieten mit niedrigen Impfraten ab“, so Dolsten. „Das Auftreten neuer Varianten könnte auch die Entwicklung der Pandemie beeinflussen.

Pfizer hat seinen Impfstoff zusammen mit dem deutschen Unternehmen BioNTech SE entwickelt und rechnet derzeit mit einem Umsatz von 31 Milliarden Dollar im nächsten Jahr. Für das nächste Jahr ist die Herstellung von 4 Milliarden Impfstoffen geplant. Der Arzneimittelhersteller verfügt auch über eine experimentelle antivirale Pille namens Paxlovid, die in einer klinischen Studie Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Hochrisikopersonen um fast 90 % reduziert hat.

Die Vorhersage von Pfizer folgt auf das Auftauchen der Omikron-Variante im letzten Monat, die mehr als 50 Mutationen gegenüber der ursprünglichen Version des Virus aufweist. Dies hat die Wirksamkeit von zwei Dosen des Impfstoffs gegen die Infektion verringert und die Befürchtung einer raschen weltweiten Ausbreitung geweckt. Vor dem Auftreten der neuen Variante sagte Amerikas führender Seuchenmediziner, Anthony Fauci, voraus, dass die Pandemie in den Vereinigten Staaten im Jahr 2022 enden würde.

Pädiatrischer Impfstoff

Der Impfstoff von Pfizer ist in den Vereinigten Staaten für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Die Studie an Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren, denen zwei 3-Mikrogramm-Dosen des Impfstoffs verabreicht wurden, ergab jedoch, dass der Impfstoff bei älteren Kindern nicht die gleiche Immunreaktion hervorruft wie eine höhere Dosis des Impfstoffs, so das Institut am Freitag.

Die 3-Mikrogramm-Dosis löste bei Kindern im Alter von 6-24 Monaten eine ähnliche Immunreaktion aus, so das Unternehmen. Das Unternehmen kündigte an, dass es nun einen Drei-Dosen-Kurs in beiden Altersgruppen sowie bei älteren Kindern testen wird. Das Unternehmen hatte zuvor Daten von 2- bis 4-Jährigen für dieses Jahr erwartet, sagte aber, dass es nicht erwartet, dass die Verzögerung die Pläne für die Einreichung einer Notfallzulassung im zweiten Quartal 2022 wesentlich ändert.

Pfizer und BioNTech haben auch eine Version ihres Impfstoffs entwickelt, die auf die Bekämpfung der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante zugeschnitten ist, obwohl sie noch nicht entschieden haben, ob sie benötigt wird, und erwarten, dass eine klinische Studie für den aktualisierten Impfstoff im Januar beginnt.

Die hochgradig übertragbare Omikron-Variante des Coronavirus wurde in mehr als 77 Ländern nachgewiesen und hat sich in etwa einem Drittel der US-Bundesstaaten ausgebreitet. 95 % des Medikaments waren in der klinischen Studie an Erwachsenen wirksam, aber Pfizer hat erklärt, dass die Immunität einige Monate nach der zweiten Dosis nachlässt. Erste Daten deuten darauf hin, dass zum Schutz gegen die Omikron-Variante möglicherweise drei Dosen des Impfstoffs erforderlich sind.