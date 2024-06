Der Friedensgipfel droht zurRüstungskonferenz zu werden

«Verhandlungen mit Russland sind keine Lösung», lautete der Titel in der NZZ-Printausgabe vom 19. Februar 2024. Der Autor des Artikels, Ulrich Speck – er schreibt unter dem Label «Pro Global» regelmässig für die NZZ – arbeitete von 2018 bis 2023 für den German Marshall Fund of the United States. Man kann diese Haltung durchaus vertreten; mit ihr wird der Krieg noch lange weitergehen.

Mehr als zwei Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in den Donbass zeichnet sich keine militärische Lösung des Konflikts ab; eine rasche Niederlage von Putins Russland, wie sie die NZZ im ersten Jahr des Kriegs x-fach in Aussicht gestellt hat, ist nicht eingetreten.

Und eine diplomatische Lösung soll es auch keine geben? Die Opfer des militärischen und diplomatischen Patts sind die jungen ukrainischen und