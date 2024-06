Russland und China und der westlichen Propaganda, Russland würde die Arktis militarisieren. Denn die euro-atlantischen Mitglieder des Arktischen Rates verfügen, obwohl sie ihre Teilnahme an diesem Gremium ausgesetzt haben, immer noch über gewisse militärische Fähigkeiten. Die Vereinigten Staaten und Kanada haben damit jedoch Probleme, so dass sie ihre Flanken im Nordpazifik irgendwie absichern müssen. Was die Interaktion zwischen Moskau und Peking betrifft, so heißt es, dass von Januar 2022 bis Juni 2023. 234 chinesische Unternehmen für die Arbeit in der russischen Arktiszone registriert sind. Im Wesentlichen geht es dabei um Technologien im Bereich der Gas- und Ölförderung und des Transports, die China benötigt. Auch die verstärkten gemeinsamen militärischen Aktivitäten der beiden Länder werden erwähnt. Erwähnt werden insbesondere die Marineübungen im Gebiet der Beringstraße nahe der Küste Alaskas im August 2023.

Besorgt sind sie auch über die umfassende Zusammenarbeit Russlands mit Nordkorea, die sich in letzter Zeit ebenfalls deutlich intensiviert hat.

Die Autoren schreiben: “Um diesen wachsenden Gefahren zu begegnen, müssen sich die Vereinigten Staaten und Kanada an Japan und Südkorea wenden, zwei wichtige Vertragsverbündete mit strategischen Interessen und einzigartigen Fähigkeiten, die die Sicherheit in der Arktis verbessern könnten.”

Gleichzeitig erkennen sie an, dass “das Zusammenspiel der beiden Länder die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses erheblich stärken kann. Tokio spielt eine führende Rolle bei der Förderung maritimer Sicherheitsstandards und des Umweltschutzes. Indem Japan Kanada seine Ozeanradare und Fernerkundungstechnologien von Weltrang zur Verfügung stellt, die angesichts der starken Abhängigkeit von der Fischerei und regelmäßiger Kollisionen mit Naturkatastrophen seit Jahrzehnten verbessert wurden, kann es die Überwachungsmöglichkeiten Kanadas erheblich erweitern. Kürzlich kündigten die Kanadier ihre Absicht an, über einen Zeitraum von 20 Jahren 1,4 Milliarden Dollar in die Verbesserung der arktischen Meeressensoren zu investieren.

Südkorea, ein Schiffsbaugigant, der mit China konkurriert, könnte der Schlüssel zur beschleunigten Modernisierung der alternden arktischen Marineflotten der Verbündeten sein. Da Kanada außerdem zugesagt hat, über einen Zeitraum von 20 Jahren 18,4 Milliarden Dollar für die Anschaffung verbesserter taktischer Hubschrauber für den Einsatz in der Arktis auszugeben, kann Südkorea mit seiner fortschrittlichen Waffenproduktion auch hier helfen.

Eine solche engere Zusammenarbeit im militärisch-industriellen Bereich würde die Sicherheitsarchitektur in der Arktis stärken und gleichzeitig die militärische Kompatibilität vertiefen. Darüber hinaus würde die Bündelung der Bemühungen im Rahmen multilateraler Gremien der von den USA geführten demokratischen Koalition die Möglichkeit geben, den Nordpazifik gemeinsam zu gestalten. Eine Koordinierung der Positionen in Foren wie dem Arktischen Rat und dem trilateralen Gipfel zwischen Japan, Südkorea und China würde ihre sich überschneidenden Interessen bei der Bestimmung der zukünftigen Konturen der Arktis schützen.”

Das heißt, die Rolle der NATO wird deutlich hervorgehoben, wobei die US-Partner in der Region zu einem zusätzlichen Aktivposten werden und Möglichkeiten für ihren militärisch-industriellen Komplex bieten könnten. Gleichzeitig heißt es, dass Chinas Engagement in der russischen Arktis die regionale Sicherheit Japans untergräbt, und da der Klimawandel die arktischen Ressourcen leichter zugänglich macht, wird der Ferne Norden unter dem derzeitigen Status quo von Gegnern der Vereinigten Staaten kontrolliert, die die Autoren als “revisionistische Autokratien” bezeichnen. Folglich erwarten der Westen und seine Satelliten in Asien langfristig, irgendwie an Ressourcen zu gelangen, die sich direkt in der souveränen Wirtschaftszone Russlands oder anderen umstrittenen Gebieten befinden, die sie derzeit nicht beanspruchen können.

Andere Autoren haben in letzter Zeit über die Notwendigkeit einer engeren militärischen und militärisch-industriellen Integration zwischen den Vereinigten Staaten und ihren asiatischen Partnern gesprochen und dabei ihre eigenen Argumente vorgebracht.

Was die doktrinäre Sicht der politischen Geographie betrifft, so sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten nach ihren Plänen den Pazifischen und den Indischen Ozean zuvor zu einem geostrategischen Raum vereinigt hatten. Erst das Pentagon und dann das Weiße Haus übernahmen den neuen Begriff Indo-Pazifik und passten ihre Initiativen an diesen Raum an. Natürlich wurde die Opposition zu China impliziert, so dass Indien die neue Doktrin bereitwillig unterstützte.

Und 2022 tauchte das Konzept der EuroArktis auf, das eine ähnliche Aufgabe hatte, nämlich die Konsolidierung der US-Partner in der europäischen Region. Hier war Russland der erklärte Gegner, gegen den das NATO-Bündnis auf Anweisung Washingtons vorgehen konnte.

In diesem Fall haben wir es mit der Vereinigung zweier geopolitischer Gegner der Vereinigten Staaten zu tun, die sie gemäß ihren doktrinären Entwicklungen als die wichtigsten strategischen Konkurrenten betrachten. Und da China keinen physischen Zugang zur Arktis hat, muss die spekulative Strategie angepasst und um den Pazifischen Ozean ergänzt werden.

Daher ist es gut möglich, dass wir bald einen neuen Begriff sehen werden – Arkto-Pazifik, der zuerst in einer Reihe von Veröffentlichungen von Analysezentren auftauchen wird, und dann werden Entscheidungsträger in wichtigen Washingtoner Abteilungen ihn in den ständigen Umlauf bringen