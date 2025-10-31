Der Gaza-Krieg ist nicht vorbei

Frieden wurde erneut vorzeitig erklärt

Seymour Hersh

Präsident Donald Trump gebührt Anerkennung dafür, dass er die israelische Führung, einschließlich Premierminister Benjamin Netanyahu, in eine Einigung mit der Hamas gedrängt hat, die zur Rückkehr der verbliebenen lebenden Geiseln und der Leichen bis auf drei der Toten führte. Das Friedensabkommen wird nicht in seine zweite Phase übergehen, es sei denn, die verbleibenden Geiselleichen werden zusammen mit den Leichen zweier IDF-Soldaten, die während des Krieges von 2014 getötet und in Gaza begraben wurden, zurückgegeben. Ein informierter Israeli hat mir gesagt, dass die israelische Geheimdienstgemeinschaft überzeugt ist, dass Hamas weiß, wo sich diese Leichen befinden.

Trump hat Siegesrunden über die Rückkehr der Geiseln gedreht und, wie die New York Times diese Woche berichtete, wiederholt behauptet: „Ich werde entscheiden, was ich für richtig halte“ für Israel. Ein neues multinationales Kommando, das Zivil-militärische Koordinationszentrum, geleitet von einem amerikanischen Dreisterne-Armeegeneral, wurde in Israel eingerichtet, und der Presse wurde mitgeteilt, dass eine der Aufgaben des Generals sein wird, zu entscheiden, wann man sich im Falle von Vertragsverletzungen mit der Hamas auseinandersetzen soll.

Genauer gesagt, sagte mir ein gut informierter Israeli, gibt der anstehende Friedensplan dem amerikanischen General „das Recht, Bibi zu überstimmen“, wenn er zu dem Schluss kommt, dass ein anstehender israelischer Militäreinfall nicht gerechtfertigt ist.

Jared Kushner, der geschäftstüchtige Schwiegersohn des Präsidenten, der in den US-Medien als Außenexperte wiedergeboren wurde, sagte letzte Woche in 60 Minutes, es sei sein Verständnis, dass der Präsident dachte, „die Israelis gerieten ein wenig außer Kontrolle in dem, was sie taten“ – das heißt, sie bombardierten und töteten weiterhin Gazaer in ihrem anhaltenden Bemühen, jedes Mitglied der Hamas zu eliminieren – „und dass es Zeit war, sehr stark zu sein und sie davon abzuhalten, Dinge zu tun, die er nicht in ihrem langfristigen Interesse fand.“

Das Problem bei diesen Analysen ist, dass wenig über das Ausmaß der Autorität bekannt ist, die das neue US-Kommandozentrum hat, falls überhaupt. Es gibt einige in Israel, die glauben, dass Netanyahu seine Angriffe mit dem Zentrum koordinieren muss. Wenn ja, wäre diese Vereinbarung eine beispiellose Beschränkung für den israelischen Führer.

Unterdessen hat die Hamas nie damit aufgehört, das zu tun, was sie im eigenen langfristigen Interesse glaubte – potenzielle Gegner im Gazastreifen zu töten und dasselbe mit israelischen Soldaten zu tun – und Netanyahu bleibt, wie mir einige, die in der israelischen Armee gedient haben, berichtet haben, entschlossen, den Krieg gegen die Hamas fortzusetzen. In den letzten Wochen ist die israelische Geheimdienstgemeinschaft zu dem Schluss gekommen, dass sie die Anzahl der unterirdischen Tunnel der Hamas stark unterschätzt hat. Israel Katz, der israelische Verteidigungsminister, hat öffentlich gesagt, dass 60 Prozent des Hamas-Tunnelsystems intakt bleiben und dass nur ein Viertel der bekannten Tunnel zerstört wurden. Die klare Botschaft seiner Bemerkungen ist, dass der Guerillakrieg – selbst wenn die Hamas gezwungen ist, sich auf neu rekrutierte Teenager zu verlassen und nur mit ein paar hundert Kurzstreckenraketen und ein paar tausend Handfeuerwaffen ausgestattet ist – noch lange nicht vorbei ist.

Das israelische Militärkommando hat ferner berichtet, dass seine jüngste Schätzung der Anzahl verbleibender Hamas-Truppen, einschließlich neuer Rekruten, weniger als zwanzigtausend beträgt, darunter viele hoch motivierte jugendliche, überlebende israelischer Bombardierungen und Bodenangriffe, die ihre unmittelbaren Familienangehörigen getötet oder verletzt haben.

Eine weitere mögliche Komplikation ist die Zusammensetzung der Koalition, die vom Trump-White House zusammengestellt wurde. Dazu gehören die Nachbarkönigreiche Saudi-Arabien und Jordanien sowie angebliche Demokratien wie Ägypten sowie zwei Nationen, die von vielen im Nahen Osten wegen ihrer Verbindungen zur fundamentalistischen Muslimbruderschaft verachtet werden: die Türkei und Katar. Die Führung Katars finanzierte und unterstützte die Hamas mit stillschweigender Zustimmung Netanyahus während eines Großteils des letzten Jahrzehnts. Bis heute gibt es Berichte, dass die IDF nur 15 Prozent der Lastwagen mit Nahrung und anderen dringend benötigten Lieferungen in den Gazastreifen einreisen lässt. Die Verlangsamung wurde mit der ägyptischen und saudischen Abneigung in Verbindung gebracht, auf irgendeine Weise mit der Muslimbruderschaft zusammenzuarbeiten. Viele der Lieferungen, die jetzt in Gaza eintreffen, werden privat zu hohen Preisen zum Verkauf eingeschifft oder enthalten die falschen Arten von Lebensmitteln, wie Pralinen und andere Süßigkeiten, für diejenigen, die von Fast-Hunger-Diäten überlebt haben, wie die meisten in Gaza es tun mussten.

Die derzeitigen Hilfsbemühungen wurden auch ernsthaft durch die frühe Entscheidung der Trump-Administration unterbrochen, die Unterstützung für die lebenswichtigen amerikanischen Nahrungs- und medizinischen Hilfsbemühungen auf der ganzen Welt einzustellen. Es ist ironisch, dass Trump und Außenminister Marco Rubio sich nun als Befürworter der sofortigen Lieferung von Hilfe an eine heruntergekommene Bevölkerung darstellen, die teilweise von denselben Beamten ausgehungert wurde, vor allem vom ehemaligen Senator Rubio, der jetzt stark in die Gaza-Krise verwickelt ist. Eine seiner ersten Amtshandlungen – und seine umstrittenste – war die Streichung von 5.200 der 6.200 Hilfsprogramme der US Agency for International Development. Die Agentur wurde später – auf seinen Befehl – geschlossen.

Was Netanyahus unmittelbare politische Zukunft angeht, wird er angesichts seiner aggressiven Angriffe im Iran und im Libanon und seiner harten Linie gegenüber Gaza zweifellos bei den israelischen Parlamentswahlen nächsten Oktober zur Wiederwahl als Premierminister antreten – vorbehaltlich möglicher neuer Enthüllungen über Fehlverhalten. Ein erfahrener Beobachter, der seit Jahrzehnten in amerikanisch-israelische Angelegenheiten involviert ist, sagte mir, dass die US-Medien die Netanyahu-Trump-Beziehung völlig falsch einschätzen.

Beide Männer, sagte er, „werden ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen“ und „werden sich darauf einigen, uneinig zu sein.“ Der Beobachter fügte hinzu, dass Netanyahu kommuniziert habe, dass er nicht die Absicht habe, „aktiv an den Vorbereitungen für weitere Friedensgespräche teilzunehmen“, die noch zur zweiten von drei geplanten Stufen fortschreiten müssen. Netanyahus „politischer Erfolg“, wurde mir gesagt, „hängt davon ab, die anstehende Aufgabe zu beenden – die Hamas zu eliminieren. Welche Kosten andere Palästinenser dabei zahlen, ist akzeptabel. Die gegenseitige Vereinbarung zwischen den beiden, dass die Hamas ‚ihre Waffen abgeben muss‘, ist ein Feigenblatt, um Bibi seine Agenda fortsetzen zu lassen und Trump seine – die da lautet, einen langfristigen Friedensplan zu haben, der die arabischen Interessen einschließt.“

„Beide wissen natürlich, dass die Hamas ihre Waffen nicht aufgeben wird. So können beide damit weitermachen und ihre Basis glücklich machen. Wird Israel jemals den Palästinensern jeglicher Couleur die politische Verantwortung zugestehen, einen wirtschaftlich lebensfähigen Staat aufzubauen, wie Trump es sich vorstellt?“

„Absolut nicht! Wird [die Hamas] ihre Versuche aufgeben, Israelis zu töten – so viele wie möglich mit allen möglichen Mitteln? Niemals.“

„Worum geht es also bei all dem?“, fragte der Beobachter. „Um die Realität des Nahen Ostens und das endlose politische Schauspiel von Politikern, die ‚eine Lösung haben‘ müssen, wenn es keine gibt. Weder Trump noch Bibi können es sich leisten, die Flitterwochen zu beenden.“

Als ob er diesen Punkt untermauern wollte, kündigte ein Sprecher Netanyahus am Mittwochabend an, dass der Premierminister eine Reihe „kraftvoller Schläge“ in Gaza als Reaktion auf das, was als Verletzung des Friedensabkommens durch die Hamas durch Angriffe auf israelische Streitkräfte und Nichtrückgabe von Geiselleichen bezeichnet wurde, angeordnet habe. Der Sprecher fügte pointiert hinzu, dass Präsident Trump „vor der Maßnahme informiert“ worden sei. Es wurde über Nacht berichtet, dass bei den Luftangriffen mindestens neunzig Palästinenser getötet wurden, darunter Frauen und Kinder. Die israelische Regierung gab eine Erklärung ab, in der sie sagte, sie werde das neue Friedensabkommen weiter durchsetzen und auf jede Verletzung kraftvoll reagieren.

Wie üblich wurden keine Beweise vorgelegt, dass die gazaschen Frauen und Kinder, die von israelischen Bomben getötet wurden, in irgendeiner Weise an der Verletzung des neuen Friedensabkommens beteiligt waren.