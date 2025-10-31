EXKLUSIV: Milliardäre bereiten sich still und leise auf den Zusammenbruch des Dollars vor – und die Öffentlichkeit hat keine Ahnung davon

Von The Vigilant Fox

Was sie Ihnen nicht sagen: Die Eliten haben eine geheime Krypto-Strategie, um dem Finanzkollaps zu entkommen, den sie selbst mit verursacht haben.

„Der US-Dollar geht unter.“

So beschrieb Jonathan Rose das zusammenbrechende Finanzsystem der USA, das nicht mehr durch Gold gedeckt ist, sondern durch „nichts als Schulden und Papier“. Und es bricht schneller zusammen, als irgendjemand zugeben möchte.

Er warnte, dass dieser Zusammenbruch nicht nur den Armen schaden werde, sondern auch das globale Machtgleichgewicht über Nacht auf den Kopf stellen könnte.

Während die meisten Menschen noch schlafen, verlagern Milliardäre bereits ihr Vermögen in Kryptowährungen, um das zu schützen, was ihnen gehört.

Ihr Geheimnis? Eine Strategie, die so mächtig ist, dass fast niemand außerhalb ihres Kreises überhaupt weiß, dass es sie gibt – bis jetzt.

Fast zwei Drittel der Amerikaner sehen sich derzeit mit der beängstigenden Aussicht konfrontiert, weit über das geplante Rentenalter hinaus arbeiten zu müssen. Für Millionen Menschen ist der Traum von einem ruhigen Ruhestand längst ausgeträumt – stattdessen herrschen Angst und Sorge darüber, ob sie bis ins hohe Alter weiterarbeiten müssen, um über die Runden zu kommen.

Das ist eine erschreckende Realität. Die steigende Inflation verschlimmert die Lage nur noch. Und traditionelle Strategien wachsen einfach nicht schnell genug für diejenigen, die bereits mit ihren Altersvorsorgeersparnissen im Rückstand sind. Investmentfonds kriechen dahin, während die Lebenshaltungskosten explodieren, und die Renten, die einst für Stabilität sorgten, sind so gut wie verschwunden.

Aber eine neue kryptobasierte IRA-Plattform verändert die Spielregeln und gibt denjenigen, die ins Hintertreffen geraten sind, eine echte Chance, aufzuholen. Seit 2020 hat die Animus-KI-Technologie von BlockTrust IRA Bitcoin um mehr als 250 % übertroffen und hilft damit normalen Amerikanern, ihr Vermögen in unsicheren Zeiten schneller zu vermehren und zu schützen.

Heute ist Jonathan Rose, CEO von BlockTrust IRA, bei uns zu Gast, um zu erläutern, wie das funktioniert und wie der durchschnittliche Anleger angesichts der weiter steigenden Lebenshaltungskosten endlich aufholen kann.

Nearly two-thirds of Americans now face the terrifying prospect of working long past the age they planned to retire. For millions, the dream of a peaceful retirement is now long gone—replaced by anxiety and grief over whether they’ll have to keep working into their twilight years… pic.twitter.com/wEXGoimJXI — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

Das Interview begann mit einer kühnen Behauptung von Jonathan Rose, der Präsident Trump dafür lobte, dass er eine von ihm so bezeichnete Finanzrevolution ausgelöst habe.

Seiner Ansicht nach handelt es sich dabei um eine Bewegung, die weit über Wahlkampfslogans hinausgeht. Trumps Mission sei es nicht nur, „Amerika wieder groß zu machen“, sondern es zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen.

Rose erklärte, dass Trumps Politik „nicht nur den Kryptomarkt, sondern auch den Rentenmarkt revolutioniert“ und den normalen Amerikanern – von Lehrern und Krankenschwestern bis hin zu Kleinunternehmern – die Mittel an die Hand gibt, endlich die Kontrolle über ihr Vermögen zu übernehmen, anstatt es in den Händen der Wall Street zu belassen.

Er lobte unabhängige Medien wie Daily Pulse dafür, dass sie die Wahrheit wieder in die Diskussion bringen, und erinnerte die Zuschauer daran, dass „man es nicht wie alle anderen einfach hinnehmen muss“.

Dies war nur der Anfang einer intensiven Diskussion über Geld, Freiheit und die Zukunft des amerikanischen Finanzsystems.

The interview kicked off with a bold claim from Jonathan Rose, who credited President Trump for igniting what he called a financial revolution.



In his view, it’s a movement that goes far beyond campaign slogans. Trump’s mission, he said, wasn’t just to “Make America Great… pic.twitter.com/aqXbeLKwA7 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

Rose hielt sich nicht zurück, als er beschrieb, was er als den Niedergang des amerikanischen Finanzsystems ansieht.

Er sagte, die Währungsgrundlage des Landes „bricht unter ihrem eigenen Gewicht zusammen“. Einst durch Gold gedeckt, schwimmt der US-Dollar heute auf „nichts als Schulden und Papier“.

Er beschrieb Bitcoin als „ehrliches Geld“, das nach der Finanzkrise von 2008 geschaffen wurde, um die Integrität eines kaputten Systems wiederherzustellen. Mit einer festen Menge von nur 21 Millionen Coins sei es die einzige Währung, die nicht gedruckt, manipuliert oder von Zentralbanken inflationiert werden könne.

Das, fügte Rose hinzu, sei der Grund, warum „der US-Dollar untergeht“ und warum immer mehr Menschen Kryptowährungen nicht nur als Investition betrachten, sondern als Standpunkt für ehrliches Geld in Zeiten finanzieller Täuschung.

Rose didn’t hold back when describing what he sees as the downfall of America’s financial system.



He said the country’s monetary foundation is “collapsing under its own weight.” Once backed by gold, the U.S. dollar now floats on “nothing but debt and paper.”



He described… pic.twitter.com/jSZ9Kbz7ih — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

Rose lüftete den Vorhang über das, was er als stille, aber tiefgreifende Veränderung unter den mächtigen Akteuren der Welt bezeichnete. Er enthüllte, dass elitäre Institutionen und politische Persönlichkeiten bereits Schritte unternehmen, um sich ihren Platz in der neuen Finanzlandschaft zu sichern.

Er sagte, Präsident Trump sei „einer der weltweit größten Besitzer von Bitcoin” und sogar der Harvard Endowment Fund habe über 200 Millionen Dollar investiert. Diese Schritte, so Rose, beweisen, dass „eine der größten Vermögensübertragungen der Geschichte“ bereits im Gange ist.

Von Milliardären bis hin zu Universitäten – alle, die verstehen, was gerade passiert, wenden sich digitalen Vermögenswerten zu. Wie Rose es ausdrückte: „Die Zukunft des Geldes ist bereits da – und wenn Sie nicht dabei sind, werden Sie zurückbleiben.“

Rose pulled back the curtain on what he called a quiet but seismic shift among the world’s power players. He revealed that elite institutions and political figures are already moving to secure their place in the new financial landscape.



He said President Trump “is one of the… pic.twitter.com/7BfPrUb1uE — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

Als das Gespräch auf Technologie kam, erklärte Rose, wie Animus AI still und leise die Spielregeln für Privatanleger verändert hat.

Während Bitcoin seit 2020 um 600 % gestiegen ist, erzielten die von Animus AI verwalteten Portfolios laut Rose eine noch beeindruckendere Rendite von 850 %. Bemerkenswert sei, so Rose, dass diese „First-to-Market”-Plattform einst Hedgefonds vorbehalten war, nun aber über BlockTrust IRA auch normalen US-Bürgern zur Verfügung steht.

„Die wahre Stärke”, sagte er, „zeigt sich nicht, wenn der Markt steigt, sondern wenn er abstürzt.” Die KI könne Volatilität erkennen und Positionen vor größeren Einbrüchen schließen, wodurch Anleger geschützt würden und gleichzeitig Gewinne beim Wiederanstieg erzielt würden.

Er bezeichnete dies als „die sicherste und einzige Möglichkeit, wie ich jemals Kryptowährungen kaufen würde”.

As the conversation turned to technology, Rose explained how Animus AI has quietly changed the game for everyday investors.



While Bitcoin surged 600% since 2020, he said Animus AI’s managed portfolios delivered an even more staggering 850% return. What makes it remarkable, Rose… pic.twitter.com/EAs0h0xCvw — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

In den letzten Augenblicken des Interviews wechselte Roses Tonfall von Analyse zu Überzeugung.

Er forderte die Amerikaner auf, nicht länger auf Erlaubnis zu warten und sich an dem zu beteiligen, was er als „den größten Vermögenstransfer der Geschichte“ bezeichnete. Der Wandel, so sagte er, sei bereits im Gange, und wer zögere, riskiere, zurückzubleiben.

„Wir befinden uns jetzt in der Umlaufbahn“, sagte er und verglich den Aufstieg der Kryptowährungen mit einer Rakete, die bereits die Atmosphäre durchbrochen hat. „Das wird so bleiben.“

„Wachen Sie auf [und] recherchieren Sie“, forderte Rose und schließe dich dem an, was er als „die Krypto-Revolution“ bezeichnete – eine einmalige Chance, finanzielle Unabhängigkeit zurückzugewinnen, bevor das System vollständig zurückgesetzt wird.

In the final moments of the interview, Rose’s tone shifted from analysis to conviction.



He urged Americans to stop waiting for permission and take part in what he called “the biggest wealth transfer in history.” The shift, he said, is already underway, and those who hesitate… pic.twitter.com/FCjeh8tVra — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) October 30, 2025

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich das vollständige Interview unten nicht entgehen lassen und es unbedingt mit Freunden teilen.

Wir melden uns morgen mit einer weiteren neuen Folge zurück, in der wir Themen beleuchten, die von den Medien nicht behandelt werden. Bis dann.