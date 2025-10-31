Alles, was wir über die Covid-Impfstoffe gelernt haben, zeigt nur, dass sie wie vorgesehen gewirkt haben

Von Dr David Bell

Eine attraktive Geschichte, die durch wiederkehrende Eilmeldungen rund um Covid-Impfstoffe (z. B. DNA-Kontamination, Integration in die Wirts-DNA, Zusammenhang mit Krebs) suggeriert wird, lautet, dass wir gerade erst die unvorhersehbaren Risiken dieser recht neuen und cleveren Klasse von Arzneimitteln entdecken. Nach dieser Erzählung wurde die Öffentlichkeit nicht getäuscht, sondern zahlt lediglich den Preis dafür, dass zuvor nicht genügend Steuern abgezweigt wurden, um die öffentliche Gesundheitsindustrie für eine bessere Vorbereitung zu bezahlen. Das Risiko dieses Ansatzes besteht darin, dass damit die vorsätzliche Aufhebung grundlegender Verantwortung, Ethik und Anstand durch die Gesundheitsberufe und unsere Regierungen im gesamten Prozess der Massenimpfung gegen Covid entschuldigt wird.

Lassen Sie uns zum Ende des Jahres 2020 und zum Beginn des Jahres 2021 zurückspulen und uns daran erinnern, was zu diesem Zeitpunkt bekannt und bewiesen war. Unabhängig von den wichtigen Daten, die jetzt veröffentlicht werden, ist es das, was die Öffentlichkeit am meisten verstehen muss, damit sie aufhört, Medizinern und Gesundheitsbehörden zu vertrauen, bis das Unrecht anerkannt und behoben ist.

Nein, die Impfstoffe bleiben nicht „im Arm“

Modifizierte RNA (mRNA) wurde zuvor noch nie in großem Umfang beim Menschen eingesetzt. Normale mRNA (Boten-RNA oder Ribonukleinsäure) in unserem Körper ist eine Kopie eines Abschnitts unserer eigenen DNA (Desoxyribonukleinsäure, unsere Gene), die unsere Zellen zur Herstellung von Proteinen verwenden. Diese Proteine werden dann innerhalb der Zelle verwendet oder ausgeschieden (zum Beispiel ins Blut als Albumin oder in die Zellwände als Keratin oder Haare). Diese mRNA hält nur Stunden oder Tage. Die mRNA-Impfstoffe sind modifiziert (eine der vier Basen, Uridin, wird durch Pseudouridin ersetzt). Dadurch bleiben sie länger bestehen als unsere eigene mRNA, sodass sie über einen viel längeren Zeitraum mehr Proteine produzieren können. Studien haben gezeigt, dass dies funktioniert, da modifizierte RNA und Spike-Proteine noch Wochen oder Monate nach der Injektion nachweisbar sind. Dies waren keine schockierenden Enthüllungen, sondern beabsichtigte Ergebnisse der Arzneimittelentwicklung. Das Problem ist, dass der Öffentlichkeit in den Jahren 2020 und 2021 gesagt wurde, dass die Impfstoffe wie ihre eigene mRNA wirken und schnell abgebaut werden. Das klingt sicherer. Die Öffentlichkeit wurde bewusst falsch informiert, was einen eindeutigen Verstoß gegen die Grundsätze der informierten Einwilligung darstellt, um sie eher dazu zu bewegen, einer Impfung zuzustimmen.

Wenn wir möchten, dass ein Medikament sich schnell im Körper verteilt, injizieren wir es oft in einen Muskel. Wir tun dies mit Hydrocortison zur Behandlung allergischer Reaktionen oder mit Penicillin, um sicherzustellen, dass es sich schnell an den Ort der Infektion ausbreitet. Muskeln haben viele winzige Blut- und Lymphgefäße, die injiziertes Material zu den großen Gefäßen transportieren, von wo aus es im Blutkreislauf durch den Körper gepumpt wird. Obwohl die Lipid-Nanopartikel, die die mRNA-Impfstoffe umschließen, so konzipiert sind, dass sie schnell in die Zellen gelangen, ist es unvermeidlich, dass ein Großteil weit über den Muskel hinaus gelangt. Bevor die Covid-Impfstoffe zugelassen wurden, zeigten Studien von Pfizer/BioNTech, die dasselbe Lipid verwendeten, aber einen fluoreszierenden Marker enthielten, genau das (und vermutlich zeigen ähnliche Studien von Moderna, die nicht öffentlich zugänglich sind, dasselbe). Etwa 25 % verließen den Muskel und gelangten in den Körper, wie es jeder kompetente Arzt oder Apotheker erwarten würde.

In Rattenstudien konzentrierte sich der Impfstoff insbesondere in den Eierstöcken, Nebennieren, der Leber und den Hoden, gelangte aber auch ins Gehirn. Wir würden erwarten, dass er in die Muttermilch gelangt und über die Plazenta in den Fötus übergeht, denn so ist er konzipiert. Die Lipidpartikel durchdringen leicht die Zellmembranen. Die mRNA-Impfstoffe verbreiteten sich also wie erwartet im ganzen Körper. Der Öffentlichkeit wurde gesagt, dass sie im Arm bleiben, aber das war natürlich von Anfang an als falsch bekannt. Die Lüge sollte Menschen, die sich Sorgen darüber machten, dass sich die mRNA in ihrem Körper oder auf ihr ungeborenes Kind ausbreiten könnte, davon überzeugen, sich trotzdem impfen zu lassen.

Ja, die Impfstoffe wirken sich auf ungeborene Kinder aus

Das Spike-Protein, das vom SARS-CoV-2-Virus und von den Zellen einer Person produziert wird, der ein mRNA-Covid-Impfstoff injiziert wurde, gilt als Mitverursacher schwerer Erkrankungen bei einigen Covid-Patienten. Es handelt sich um ein fremdes Protein, das vom Körper als solches erkannt wird. Dies ist die Grundlage des gesamten Ansatzes von mRNA-Impfstoffen. Die mRNA gelangt in die Zellen, diese produzieren das Spike-Protein, das an die Zelloberfläche transportiert wird, wo unser Immunsystem diese Zellen als fremd oder gefährlich erkennt und sie mit Antikörpern oder T-Zellen abtötet. Auf diese Weise werden wir normalerweise Virusinfektionen los. Dabei können wir einige Zellen verlieren, beispielsweise in der Schleimhaut der Atemwege, die jedoch in der Regel schnell ersetzt werden. Lokale Entzündungen an den Stellen, an denen die Zellen angegriffen werden, können auch benachbarte Zellen abtöten. Ein Teil des Spike-Proteins wird auch von den Zellen freigesetzt und verbreitet sich im ganzen Körper, was zu einer allgemeineren Entzündungsreaktion führen kann.

Einige Viren dringen in Zellen des Körpers ein, die nicht ersetzt werden, wie beispielsweise im Nervensystem, und diese Infektionen können bleibende Schäden verursachen. Aus diesem Grund ist unser Körper so konzipiert, dass er die meisten Viren in den Atemwegen oder der Darmschleimhaut eliminiert, bevor sie sich im Körper ausbreiten können. Wenn unser gesamter Körper ein fremdes Protein produziert, entspricht dies in etwa einer systemischen Virusinfektion, die alle unsere Organe befällt (was ziemlich ungewöhnlich ist), oder einer generalisierten Autoimmunerkrankung (bei der unser Immunsystem unsere eigenen Zellen angreift).

Die modifizierten RNA-Impfstoffe funktionieren auf die gleiche Weise. Sie lösen – absichtlich – eine Autoimmunreaktion aus und bringen den Körper dazu, einige seiner eigenen Zellen anzugreifen und abzutöten. Dies geschieht über einen unbestimmten Zeitraum und mit unbestimmter Intensität in Bezug auf die Produktion von Spike-Proteinen, da die Persistenz der modifizierten RNA und die Menge, die sich auf die Zellen im gesamten Körper ausbreitet, von Person zu Person variiert. Dies birgt daher das Risiko, dass Zellen abgetötet werden, die wir lieber behalten würden, und kann zu einer allgemeinen Entzündungsreaktion führen. Die Entzündungsreaktion ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Menschen sich nach einer mRNA-Covid-Impfung oft besonders krank fühlen.

Wie bereits erwähnt, ist nicht zu erwarten, dass Zellen, die Spike-Proteine produzieren, überleben. Wenn beispielsweise Nervenzellen im Gehirn diese produzieren, gehen sie wahrscheinlich verloren und werden nicht ersetzt. Dies wirft eine interessante Frage hinsichtlich der Impfung junger Frauen und Mädchen auf, da sie mit einer festen Anzahl von Eizellen geboren werden. Während ihrer fruchtbaren Jahre werden jeden Monat einige davon aktiviert, von denen in der Regel eine heranreift und freigesetzt wird. Wenn ihnen die Eizellen ausgehen, kommen sie in die Menopause und sind unfruchtbar. Die Anzahl der Eizellen bestimmt also in gewisser Weise die gesamte Fruchtbarkeitsdauer einer Frau.

Es wird erwartet, dass sich Covid-mRNA-Impfstoffe in den Eierstöcken konzentrieren (da dies von den Nanopartikel, die sie transportieren, bekannt ist). Wenn die RNA direkt in die Eizellen gelangt und diese aktiv Spike-Proteine produzieren, werden sie abgetötet. Da sie metabolisch nicht sehr aktiv sind, variiert die Wahrscheinlichkeit dafür. Wenn die modifizierte RNA in andere Zellen um die Eizellen herum gelangt, werden diese Zellen abgetötet, und die mit dem Zelltod verbundene lokale Entzündungsreaktion kann auch die benachbarten Eizellen abtöten. Dies ist bis zu einem gewissen Grad zu erwarten, da es der Funktionsweise des Körpers entspricht. Bei einigen Frauen kann dies absolut minimal sein, bei anderen kann es erheblich sein. In 20 bis 30 Jahren werden wir wissen, ob viele Frauen ihre Fruchtbarkeit viel früher als früher verlieren.

Da die Covid-Impfstoffe die Plazenta passieren, erwarten wir dasselbe für den sich entwickelnden Fötus. Entzündungen und Zelltod in schnell wachsenden Organen eines Fötus sind von Natur aus gefährlich, weshalb wir normalerweise äußerst zurückhaltend sind, wenn es darum geht, neue Therapien an schwangeren Frauen auszuprobieren. Normalerweise sind jahrelange Erfahrungen mit anderen Erwachsenen erforderlich, bevor wir überhaupt eine Studie in Betracht ziehen. Das Gleiche gilt für kleine Kinder. Gesunde kleine Kinder und schwangere Frauen hatten ein extrem geringes Risiko für einen akuten Covid-Verlauf, wie wir Anfang 2020 wussten. Nicht null, aber fast null, insbesondere bei gesunden Kindern.

Für viele ist es ein Rätsel, warum viele Mediziner und unsere Aufsichtsbehörden die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen an schwangere Frauen und Kinder ohne fundierte Daten zugelassen haben. Es ist eine gute Frage, die man den Ärzten, die den Impfstoff verschrieben haben, direkt stellen sollte, wobei man die oben genannten Informationen berücksichtigt, denen die Hersteller selbst zustimmen sollten. Fragen zu stellen ist oft eine gute Idee. Die Aussage, dass der Impfstoff in der Schwangerschaft sicher ist, basierte sicherlich nicht auf guten Beweisen, da wir dies beim Menschen nicht wussten und die tatsächlichen Phase-3-Studien von Pfizer und Moderna es vermieden, diese Frage zu behandeln. Wir wussten nur aus den Daten von Pfizer/BioNTech zu Ratten, dass es im Vergleich zu ungeimpften Ratten aus derselben Charge sowohl die Unfruchtbarkeit als auch eine Vielzahl von Fehlbildungen des Fötus deutlich erhöhte.

Tierversuche, die eine verminderte Fruchtbarkeit oder missgebildete Babys zeigen, würden normalerweise zu weiteren Studien führen, aber das war nicht der Fall. Warum? Das ist eine Frage an Pfizer, Moderna und unsere Aufsichtsbehörden. Aus dem Bericht der australischen Therapeutic Drug Administration (TGA) geht hervor, dass solche Genotoxizitäts- und Karzinogenitätsstudien (zu DNA-Mutationen und Krebs) verkürzt oder ignoriert wurden, weil die TGA nicht davon ausging, dass sie sehr lange dauern würden (obwohl sie, wie oben erwähnt, dafür ausgelegt waren). Der Name der Produkte wurde ebenfalls von „Gentherapeutika” (die in der Regel solche Studien erfordern) in „Impfstoffe” (die dies nicht erfordern) geändert. Die Wissenschaft kann schon etwas Besonderes sein.

Viele andere Dinge, die die Einwilligung nach Aufklärung erschweren

Einige Befürworter von Impfstoffen werden sagen, dass der Impfstoff wichtig war, um Long Covid zu stoppen. Das ist kompliziert. Postvirale Syndrome existieren, und zweifellos treten sie nach einer akuten Covid-Erkrankung auf. Eine schwere Erkrankung, wie sie viele Menschen mit Covid und schweren Begleiterkrankungen hatten, zehrt an den Kräften und die Genesung kann Monate dauern. Es ist möglich, dass ein spezifisches Covid-bezogenes Syndrom auch Long Covid verursacht, obwohl eine Reihe von Studien darauf hindeuten, dass es möglicherweise nicht vollständig organisch ist oder nur von kurzer Dauer ist und die Genesung relativ schnell erfolgt.

Für diejenigen, die davon überzeugt sind, dass eine schwere Long-Covid-Erkrankung ein bedeutendes Problem darstellt, ist es interessant, über die wahrscheinlichen Mechanismen nachzudenken. Das Spike-Protein ist direkt schädlich für die Zellen und im Blut von Covid-Patienten nachweisbar, daher ist es ein wahrscheinlicher Kandidat. In diesem Fall wäre zu erwarten, dass die Injektion von lang anhaltender RNA, die die Zellen im gesamten Körper dazu veranlasst, Spike-Protein in viel höheren Konzentrationen zu produzieren, eine schwerere Form davon verursacht. Vielleicht wird Long Covid deshalb als so häufig angesehen, und die Zahl der Menschen, die eine Behinderung haben, steigt rapide an. Sicherlich liegt es an denen, die Long Covid als großes Problem und als Grund für die Förderung von Impfungen betrachten, zu erklären, wie die verursachte verbreitete, anhaltende Produktion von Spike-Proteinen und der Zelltod im gesamten Körper dieses Risiko verringern.

Natürlich gibt es noch andere Probleme. Es ist bekannt, dass das SV40-Segment in einigen Chargen von Pfizer die Einbindung in die DNA einer Person fördert, und dies kann gelegentlich auch durch RNA geschehen – wenn auch selten. Ein Großteil unseres eigenen Genoms ist das Ergebnis einer solchen Einbindung über Millionen von Jahren. Als einflussreiche Personen behaupteten, dass dies nicht möglich sei, sagten sie natürlich nicht die Wahrheit. Wir hoffen nur, dass dies nicht sehr häufig vorkommt.

Das Spike-Protein wird auch in Fragmenten produziert, da die RNA-Sequenz variieren kann – dies ist ein Herstellungsproblem, das schwer zu überwinden ist. Wir wissen nicht, welche Probleme dies verursachen kann oder auch nicht. Normalerweise untersuchen wir solche „pharmakokinetischen” Eigenschaften von Medikamenten genau, da Off-Target-Produkte mehr Schaden als Nutzen anrichten können. Aber auch hier hat die TGA festgestellt, dass durch die Neuklassifizierung als „Impfstoffe” die Notwendigkeit solcher Studien entfallen ist.

Die ursprünglichen Zellkulturen, die bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen verwendet wurden, stammten aus lebendem fötalem Gewebe, aus Abtreibungen, bei denen das Baby noch vor seinem Tod zerlegt wurde, um die Erfolgschancen zu verbessern. Einige Menschen stört das, andere nicht. Den Menschen wurde gesagt, dass die Impfstoffe nicht aus Abtreibungen stammten, um mehr Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, auch wenn sie die Zerstückelung ungeborener Babys vielleicht abstoßend oder falsch finden.

Und natürlich die Erzählung über die Blockierung der Übertragung: Das war nie ernst gemeint, und niemand hatte gute Beweise dafür, dass dies möglich sein könnte. Dr. Anthony Fauci erklärte 2023, warum er immer wusste, dass dies überhaupt nicht wahrscheinlich war. Aber viele Menschen, die den Impfstoff für sich selbst nicht nehmen würden, konnten davon überzeugt werden, ihn zu nehmen, um andere Menschen, wie z. B. ihre Großmutter, zu schützen. Es wurde als akzeptabel angesehen, diese Menschen zu belügen und sie auszunehmen, indem man ihr Anstandsgefühl ausnutzte. Sie wurden dazu verleitet, eine fehlgeleitete Einwilligung zu geben, um mehr Impfungen zu erhalten.

Der Punkt hier ist, dass unabhängig davon, welche neuen Daten zu Covid-Impfstoffen veröffentlicht werden, die Öffentlichkeit von unseren Gesundheitsbehörden systematisch irregeführt, falsch informiert und belogen wurde. Das sollte nicht umstritten sein – es war einfach so. Wir können uns über das mangelnde Interesse an den überdurchschnittlich hohen Todesfällen in der geimpften Gruppe im Vergleich zu den Ungeimpften in der 2021 veröffentlichten sechsmonatigen Pfizer-Studie wundern, ebenso wie über das Fehlen eines nachweisbaren Nutzens für die Sterblichkeit in der entsprechenden Moderna-Studie. Wir können uns über die Geheimhaltung rund um die Bereitstellung von Hunderten von Milliarden an öffentlichen Mitteln für Vorabkaufverpflichtungen wundern, die manchmal per SMS ausgehandelt wurden, und darüber, dass die Personen, die dies getan haben, immer noch an der Macht sind.

Wir können uns wirklich fragen, warum es so wenige solide Daten zur Gesamtsterblichkeit und Behinderung von geimpften gegenüber ungeimpften Menschen gibt, obwohl dies für unsere Regierungen doch so offensichtlich zu überprüfen ist. Die menschliche Biologie ist komplex und variabel – viele Menschen haben zahlreiche Impfungen erhalten und sind (und werden mit ziemlicher Sicherheit auch weiterhin) gesund. Vielen anderen wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Deshalb sollten wir in den Tagen der medizinischen Ethik informiert werden und eine Wahl haben. Wir sollten uns wirklich fragen, warum sich das geändert hat und warum Ärzte damit einverstanden waren (solche Dinge sind schon früher passiert).

Der Punkt ist, dass neue „sensationelle” Studien und „nie wieder dieselben” Veröffentlichungen zwar wichtig sind, aber nicht notwendig, um die Ungeheuerlichkeit der direkten Lügen zu erklären, die unseren Behörden der Öffentlichkeit in den letzten Jahren aufgetischt haben. Wir brauchen keine neuen Untersuchungen, wir müssen uns nur wie Erwachsene verhalten. Wir alle wissen, dass es kein erwachsenes Verhalten war, an der Tür eines Cafés eine Maske aufzusetzen, um sie dann am Tisch wieder abzunehmen. Wir wissen, dass es auch nicht erwachsen ist, wiederholt belogen zu werden und dann so zu tun, als wäre das nicht der Fall. Zumindest nicht die Art von Erwachsenem, die die meisten Menschen sein möchten. Es kommt eine Zeit, in der wir uns alle dem stellen müssen, was vor uns liegt.

Großes Geld hat wirklich enormen Einfluss auf das, was wir denken und tun. Weit mehr, als wir uns vor wenigen Jahren jemals hätten vorstellen können. Aber wenn dies wirklich offensichtlich geworden ist, müssen wir aufhören, Ausreden zu suchen und auf weitere Enthüllungen zu warten. Zumindest müssen wir aufhören, denen zu glauben, die dafür bezahlt werden, zu lügen.