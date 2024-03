Der Gazastreifen ist von Lebensmittellieferungen umgeben, aber die Aufsicht lässt sie nicht hinein

An das hungernde Mädchen in Gaza: Ich schäme mich im Namen aller guten Menschen dieser Welt.

Mit durchdringendem Blick, einem entschuldigenden Lächeln und Tränen in den schönen schwarzen Augen flüstert das neun- oder zehnjährige Mädchen aus Gaza: „Ich habe Hunger“. In dem Video sieht es so aus, als schäme sie sich für dieses erschütternde Geständnis.

Im Hebräischen ist das Wort für Hunger mit dem Wort für Scham verbunden: herpat ra’av. Ich habe recherchiert, aber in anderen Sprachen kein ähnliches Wort gefunden. Laut dem hebräischen Wörterbuch Even-Shoshan bedeutet das Wort „Hungersnot, die einen Menschen zwingt, sich für ein Stück Brot zu schämen“.

Warum schämt sich jemand, der um ein Stück Brot bittet? Es ist doch das Bedürfnis, am Leben zu bleiben. Man kann diesen Begriff auf der subjektiven Ebene des hungernden Menschen verstehen. Aber auf einer breiteren, objektiven Ebene kann man sagen, dass es das Grundrecht des Einzelnen ist, sein Stück Brot zu bekommen, auf welche Weise auch immer, und die wahre Schande die ist, die den Hunger verursacht. Es scheint, dass die hebräische Sprache sehr sensibel für menschliches Leid ist, aber einige ihrer Sprecher weniger.

Nach dem, was ich gelesen habe, äußern sich die ersten Stadien des Hungers auf psychologischer und Verhaltensebene: Nervosität und Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und zwanghafte Gedanken an das Essen. In der zweiten Phase treten körperliche Anzeichen auf: Schwäche, schneller Puls, schlaffe, langsame Atmung, Verstopfung und eventuell Durchfall.

In manchen Fällen sinken die Augen nach innen und wirken glasig, die Muskeln beginnen zu schrumpfen, die Haut wird blass und der Betroffene fühlt sich müde und schwindlig. Ein weiteres auffälliges Symptom ist ein aufgeblähter Bauch bei Kindern. Wer sagt, dass die Kugel aus der Pistole nicht gnädig ist? Die oben beschriebene Via Dolorosa hätte man sich mit einem einzigen Schuss ersparen können, Peng, und alles war vorbei.

In der Antike war Hunger meist ein Akt der Natur – eine Dürre oder eine andere Naturkatastrophe, vor allem, wenn die guten Menschen nicht in der Lage waren, die Hungernden zu versorgen. Es gibt aber auch eine andere Art von Hunger, die durch das Böse verursacht wird. Diese Art von Hunger heißt „Verhungern“, und Verhungern ist ein vorsätzlicher und böswilliger Akt, der ganz und gar böse ist. Diese Art von Hunger, die von Menschen verursacht wird, kann als „die Schande derer, die den Hunger verursachen“ bezeichnet werden. Der Gazastreifen ist von Nahrungsmitteln umgeben, aber die Wächter lassen sie nicht hinein. Und diejenigen, die die Nahrungsmittel zurückdrängen, öffnen die Tore des Todes für die Menschen in Gaza. Nur ein grausamer Mensch ist zu einer solchen Tat fähig.

Die Welt ist erschüttert über das „Massaker an den Hungernden“ im nördlichen Gazastreifen. Sima Kadmon schrieb in der Tageszeitung Yedioth Ahronoth über die Drohnenaufnahmen: „Hunderte von winzigen Gestalten, wie kleine Ameisen, rannten von einer Seite zur anderen. In einem Moment sah es so aus, als würden sie um ihr Leben rennen, und im nächsten Moment stürzten sie sich auf etwas wie Vögel auf einen Brotkrümel“. Diese Szene ist nicht nur eine Schande für diejenigen, die die Hungersnot verursacht haben, sondern für die gesamte Menschheit.

Aber Israel ist, wie Israel ist, und konzentriert sich auf die kleinen und kleinsten Details, um die Gesamtsituation zu verschleiern – die Tatsache, dass diese Realität absichtlich von den Führern des Landes geschaffen wurde. „Ich habe eine totale Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen gegen menschliche Bestien und handeln dementsprechend“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Der Befehl zum Aushungern kam von der Seite, auf der meine Freunde und ich leben; wir, Juden und Araber, Friedenssucher – können wir sagen, dass „unsere Hände dieses Blut nicht vergossen haben“? Haben wir es nicht verurteilt und unsere Stimme erhoben? Das reicht nicht. Wir müssen mehr tun. Es wird noch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis das „Kainsmal“ der oben genannten Ordnung verblasst, wenn es überhaupt jemals verblasst.

Kehren wir zu dem Mädchen aus Gaza zurück, das flüsterte, dass es hungrig sei, und dessen Gesicht vor Scham über die Situation, die es zu diesem schwierigen Geständnis zwang, strahlte. Ich möchte ihr und allen Jungen und Mädchen in Gaza sagen, dass ich mich nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen aller guten Menschen in der Welt zutiefst schäme. Wie konnten wir eine Blume wie dich verwelken lassen, ohne ihr zu helfen?