Israel: Bisher keine Beweise für Geiselnahme im Nasser-Krankenhaus in Gaza durch Hamas

Mit großem Getöse erklärten die IDF und ihr Amen-Chor in den USA und auf der ganzen Welt, sie hätten Beweise dafür, dass im Nasser-Krankenhaus Geiseln festgehalten worden seien. In aller Stille geben sie nun die Wahrheit zu: Es gibt keine derartigen Beweise.

Die israelischen Streitkräfte haben das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, die größte medizinische Einrichtung im südlichen Gazastreifen, angegriffen. Die Armee erklärte, sie habe das Krankenhaus evakuiert, nachdem sie „glaubwürdige Informationen“ erhalten habe, dass dort Geiseln festgehalten würden, deren Leichen sich möglicherweise noch auf dem Gelände befänden. Berichten vor Ort zufolge haben die israelischen Streitkräfte provisorische Gräber ausgehoben.

Die israelischen Streitkräfte schickten Truppen zum Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, nachdem sie Informationen erhalten hatten, dass dort Geiseln festgehalten würden.

Die Armee nahm im Krankenhaus Dutzende Terrorist fest, darunter viele, die am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren, und entdeckte auch Waffenverstecke.

Hagari sagte, der festgenommene Terrorist habe im Verhör gesagt, die Geiseln seien in der Vergangenheit in Nasser festgehalten worden, was die Aussagen der befreiten Geiseln bestätige. „Außerdem haben wir Informationen, dass die Leichen der Geiseln in der Einrichtung aufbewahrt wurden“, sagte Hagari.

Die beobachteten Operationen der Armee in dem Krankenhaus, bei denen eine große Anzahl von Mitarbeitern über mehrere Tage dort gearbeitet haben soll, deuten jedoch darauf hin, dass die IDF nicht damit rechnet, dort noch lebende Geiseln zu finden.

Die Armee hatte das Krankenhaus vor zwei Tagen umstellt und die Zivilbevölkerung aufgefordert, das Gebiet im äußersten Süden des Gazastreifens zu verlassen. Die israelische Armee teilte mit, dass bis Donnerstag rund 4.000 Menschen, die während des Krieges dort Zuflucht gesucht hatten, das Krankenhaus verlassen hätten und nur noch rund 1.000 dort verblieben seien, ebenso wie Patienten und medizinisches Personal.

Die Armee geht davon aus, dass das Krankenhaus wichtige Kommandozentralen und unterirdische Infrastruktur beherbergte. Techniker arbeiten nun daran, Schächte und Tunnel unter dem Komplex zu lokalisieren. Insbesondere wird nach Kommandozentralen gesucht, von denen aus hochrangige Hamas-Funktionäre am 7. Oktober oder in früheren Kriegen operiert haben.

Das medizinische Personal des Krankenhauses berichtete am Donnerstagmorgen, dass ein Patient durch den Beschuss der IDF getötet und sechs weitere verletzt wurden. Ashral al-Qidra, Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza, sagte, die israelischen Streitkräfte seien in die Notaufnahme und das Traumazentrum des Krankenhauses eingedrungen und hätten Flüchtlinge und medizinisches Personal gewaltsam entfernt. Säuglinge und Patienten, die nicht evakuiert werden konnten, seien in ein älteres Gebäude innerhalb des Krankenhauses gebracht worden.

Er fügte hinzu, dass die Soldaten die Leichen aus den vor Ort ausgehobenen provisorischen Gräbern entfernten.

Eine freigelassene Geisel sagte der Associated Press im vergangenen Monat, dass sie und mehr als zwei Dutzend andere Gefangene im Nasser-Krankenhaus festgehalten worden seien. Israel wirft der Hamas vor, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen zu nutzen, um ihre Kämpfer zu schützen.

Die Armee gab bekannt, dass ihre Streitkräfte in dem Krankenhauskomplex operierten, um Terroristen aufzuspüren, darunter auch Kämpfer, die verdächtigt werden, an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Armee erklärte außerdem, sie habe bereits eine nicht näher genannte Zahl von Verdächtigen festgenommen.

Der Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Ashraf Al-Qudra, erklärte, die IDF-Truppen seien in die Notaufnahme und die Trauma-Abteilung eingedrungen und hätten die dort verbliebenen Flüchtlinge und das medizinische Personal gewaltsam entfernt.

Patienten, die nicht evakuiert werden konnten, und Babys seien in ein altes Gebäude innerhalb des Komplexes gebracht worden, sagte er. Al-Qudra fügte hinzu, dass die Soldaten die Leichen aus den provisorischen Gräbern holten, die dort ausgehoben worden waren.

Die Truppen durchsuchten mehrere Gebäude des Krankenhauses, nachdem sie das gesamte medizinische Personal und die Patienten angewiesen hatten, in ein älteres Gebäude auf dem Gelände umzuziehen, sagte Shaban Tabash, eine Krankenschwester des Krankenhauses. Die Ärzte waren nicht in der Lage, die Patienten in dem schlecht ausgestatteten Gebäude zu behandeln.

„Die Situation der Patienten ist schwierig“, sagte Tabash der Nachrichtenagentur AP.

Der Al-Jazeera-Journalist Hani Mahmoud berichtete, dass die Armee den Bewohnern des Krankenhauses erlaubte, das Gebäude zu verlassen, bis um 7 Uhr morgens starke Truppen in die Einrichtung eindrangen und mit automatischen Waffen schossen, begleitet von schwerem Panzerfeuer.

„Dies ist die größte medizinische Einrichtung im Süden des Gazastreifens und sie wurde vollständig zerstört“, sagte Mahmoud. Das medizinische Personal wurde festgenommen und gefesselt. Es wurden Militärsperren errichtet, und das Krankenhauspersonal – einschließlich der Ärzte, Krankenschwestern und Patienten – musste sich in Fünfergruppen an sie heranschleichen“.

Die Armee erklärte, der Operation sei die Evakuierung von Zivilisten vorausgegangen, die dort Zuflucht gesucht hätten. „Unsere Streitkräfte, die in dem Gebiet operieren, wurden im Voraus darüber informiert, wie wichtig es ist, Schaden von Zivilisten, Patienten, medizinischen Teams und medizinischer Ausrüstung abzuwenden“, hieß es.

Verteidigungsbeamte sagten, sie glaubten, dass sich unter dem Krankenhaus ein strategisches Tunnelsystem befand, das als Kommandozentrale diente. Die Einrichtung war eines der Hauptziele der israelischen Armee bei ihrem Versuch, die Hamas-Führung zu treffen.

Palästinensischen Berichten zufolge suchten israelische Truppen nach Hinweisen auf Geiselnahmen und nach Terroristen, die als Patienten oder medizinisches Personal getarnt waren.