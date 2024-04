Israel förderte den Aufstieg der Hamas, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern

Von Tyler Durden

In der ZeroHedge-Debatte über Israel, Iran und Palästina am Mittwoch betonte Dave Smith eine wenig bekannte Tatsache über den Gaza-Konflikt – dass Israel “zynisch und absichtlich die Hamas finanziert und unterstützt” hat, “damit sie nicht unter Druck von außen geraten, den Palästinensern ihre Freiheit zu geben”. Brian McGlinchey von Stark Realities gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte, auf die sich Smith bezog.

Nach dem Angriff der palästinensischen Gruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu: “Die Mächte der Zivilisation müssen Israel dabei unterstützen, die Hamas zu besiegen… Wenn Israel gegen die Hamas kämpft, kämpft es nicht nur für sein eigenes Volk, sondern für jedes Land, das sich gegen die Barbarei stellt.”

“Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und ihr Geld überweisen”, sagte Netanjahu laut Haaretz, Israels ältester Tageszeitung, vor Abgeordneten der Likud-Partei. Dies würde dazu beitragen, die im Westjordanland ansässige Palästinensische Autonomiebehörde (PA) an der Herrschaft über den Gazastreifen zu hindern und den Palästinensern eine relativ gemäßigte, einheitliche Stimme am Verhandlungstisch zu geben. “Dies ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.”

Die rücksichtslose Ausbeutung der Hamas durch Israel ist so alt wie die Gruppe selbst. Schon Jahrzehnte vor Netanjahus Offenheit hinter verschlossenen Türen hat die israelische Regierung die Hamas mit direkter und indirekter finanzieller Unterstützung zu ihrer anfänglichen Bekanntheit verholfen.

In den 1970er Jahren war Israels Erzfeind die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). Im krassen Gegensatz zur Hamas, die aus der Muslimbruderschaft hervorging, war die PLO eine säkulare, linke Organisation, die von Jassir Arafat angeführt wurde, der die Fatah-Fraktion der PLO leitete.

Wie ein ehemaliger hochrangiger CIA-Beamter 2001 gegenüber Richard Sale vonUPI erklärte, war Israels anfängliche Förderung der Hamas “ein direkter Versuch, die Unterstützung für eine starke, säkulare PLO zu spalten und zu verwässern, indem man eine konkurrierende religiöse Alternative einsetzte”.

Die islamistischen Gruppen begannen nach dem Krieg von 1967 im Gazastreifen an Bedeutung zu gewinnen, als sie Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Infrastrukturinitiativen starteten, um das Leben der palästinensischen Flüchtlinge dort zu verbessern.

Als sich die Hamas 1978 erstmals bei den israelischen Behörden registrieren ließ, wurde sie von Scheich Ahmed Jassin angeführt, einem halb blinden, an den Rollstuhl gefesselten muslimischen Geistlichen, der im gesamten Gazastreifen Schulen und Kliniken gründete. Israel unterstützte seine Bemühungen und genehmigte auch die Gründung der Islamischen Universität von Gaza, die sich zu einem extremistischen Zentrum entwickeln sollte, das israelische Bomben wert war.

Der israelische Brigadegeneral Yitzhak Segev, der Gouverneur von Gaza war und häufig mit Yassin in Kontakt stand, sagte dem Wall Street Journal, dass er Yassins ultimative Ziele – Israel durch einen islamischen Staat zu ersetzen – und die Gefahren der Hamas-Ideologie voll und ganz verstanden habe. Zu dieser Zeit gab Israel jedoch der Unterminierung der PLO-führenden Fatah den Vorrang.

Israel kooperierte mit dem frühen Hamas-Führer Ahmed Yassin – tötete ihn jedoch 2004 mit einer Rakete, die von einem Kampfhubschrauber abgefeuert wurde, als er in Gaza-Stadt zum Gebet gerollt wurde (BBC)

Im Gefolge der iranischen Revolution von 1979, bei der ein säkulares, von den USA unterstütztes Regime durch eine islamische Republik ersetzt wurde, wurden die Hamas und andere Islamisten immer beliebter, ehrgeiziger – und gewalttätiger. Ungeachtet dessen wurde die finanzielle Unterstützung Israels fortgesetzt, so eine Quelle des US-Geheimdienstes gegenüber UPIim Jahr 2001, wobei die Unterstützung nun einen zusätzlichen Grund hatte: die Gewinnung von Informationen und die Identifizierung der gefährlichsten Hamas-Mitglieder.

Ein anderer US-Regierungsbeamter wies jedoch auf ein weitaus unheilvolleres israelisches Ziel hin: die Chance auf Fortschritte bei der Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu zerstören. “Der Gedanke eines Teils des rechten israelischen Establishments war, dass die Hamas und die anderen Gruppen, wenn sie die Kontrolle erlangten, sich weigern würden, irgendetwas mit dem Friedensprozess zu tun zu haben, und jegliche Vereinbarungen torpedieren würden”, so der Beamte.

Dies würde es Israel ermöglichen, weiterhin Lippenbekenntnisse zu einer Zwei-Staaten-Lösung abzugeben und gleichzeitig unaufrichtig zu beklagen, dass es auf palästinensischer Seite keinen “Partner für den Frieden” gibt. In der Zwischenzeit würde Israel weiterhin die “Fakten vor Ort” verändern, indem es palästinensische Häuser abreißt, weitere israelische Siedlungen im Westjordanland genehmigt und die Schaffung eines zusammenhängenden palästinensischen Staates in den von Israel besetzten Gebieten verhindert.

Die israelischen Siedlungen haben die Möglichkeit eines zusammenhängenden palästinensischen Staates im Westjordanland scheinbar ausgeschlossen (Grafik über Vox)

Im Jahr 2015 sagte Bazalel Smotrich, Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei und jetzt Israels Finanzminister: “Auf dem internationalen Spielfeld, in diesem Spiel der Delegitimierung …ist die PA eine Belastung und die Hamas ein Vorteil. Sie ist eine terroristische Organisation. Niemand wird sie anerkennen, niemand wird ihr den Status vor dem [Internationalen Strafgerichtshof] geben und niemand wird sie Resolutionen bei der UNO durchsetzen lassen.”

“In den Augen der israelischen Rechten ist die wahre Bedrohung Israels nicht die Gewalt und der Terrorismus der Hamas – die Gefahr ist ein Friedensabkommen… und die Gründung eines palästinensischen Staates”, schrieb Meron Rapoport im Tel Aviver Magazin +972.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Hamas nicht die einzige extremistische Gruppe ist, für die die israelische Rechte ein Faible hat. Unter einer früheren Netanjahu-Regierung leistete Israel verwundeten Al-Qaida-Mitgliedern medizinische Hilfe und schickte sie zurück, um die säkulare, mit dem Iran verbündete Regierung in Syrien zu bekämpfen … wo ihre Gruppe ebenfalls Zivilisten entführte, folterte und ermordete. Der ehemalige Mossad-Chef Efraim Halevy sagte, Israels Hilfe sei akzeptabel, weil “Al-Qaida, soweit ich mich erinnere, Israel nicht angegriffen hat.”

Vor dem 7. Oktober sagte Netanjahu unter Bezugnahme auf die Hamas und die im Libanon ansässige Hisbollah bei einer Befragung im Rahmen eines der Korruptionsverfahren gegen ihn etwas, das die Selbstüberschätzung der israelischen Rechten in Bezug auf ihre Fähigkeit, mit Extremisten an ihren Grenzen fertig zu werden, deutlich macht: