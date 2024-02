Super Bowl-Propaganda: Die Verbindungen von Robert Kraft von den Patriots zu Israel werden erklärt

Von Alan Macleod

Inmitten der rasanten Action, mit der die Kansas City Chiefs ihre dritte Meisterschaft in fünf Jahren gewannen, wurden die Amerikaner, die den Super Bowl verfolgten, mit einer Flut von ungewöhnlicher Propaganda konfrontiert.

Zwischen den typischen Werbespots für Autos und Bier waren zwei bizarre Botschaften zu sehen: eine von der Stiftung zur Bekämpfung des Antisemitismus (FCAS) und die andere vom Staat Israel selbst. Beide standen in engem Zusammenhang mit dem anhaltenden Gemetzel in Gaza und versuchten, die Aufmerksamkeit von den israelischen Kriegsverbrechen abzulenken.

Schwarze Amerikaner im Visier

In dem FCAS-Werbespot ist Clarence B. Jones zu sehen, der ehemalige Berater von Martin Luther King, der seine berühmte „Ich habe einen Traum“-Rede verfasst hat. Die Botschaft lautet, dass es in Amerika eine wachsende Flutwelle rassistischer Intoleranz gibt und dass wir alle zusammenkommen müssen, um uns dem Antisemitismus entgegenzustellen – der Spot endet mit der Aufforderung, die Website StandUpToJewishHate.com zu besuchen.

Super-Bowl-Werbung ist nicht billig, und der Preis von 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden Sendezeit wurde von dem Milliardär und Besitzer der NFL-Franchise New England Patriots, Robert Kraft, bezahlt. Kraft (Nettovermögen: 11 Milliarden Dollar) hat sein Vermögen im Papier- und Verpackungsgeschäft gemacht und unterhält enge Beziehungen zum Staat Israel, indem er Hunderte von Millionen Dollar an israelfreundliche Gruppen spendet und israelfreundliche Kandidaten bei US-Wahlen finanziert. Er unterhält sogar eine enge Beziehung zu Premierminister Benjamin Netanjahu.

We are asking all Americans to stand up to hate and not be silent. Millions of people saw our ad during the Super Bowl and we have one question: how will you stand up? #StandUpToJewishHate #🟦 pic.twitter.com/uA6cRi5aaL — Stand Up to Jewish Hate #🟦 (@StandUp2JewHate) February 12, 2024

Kraft heiratete seine Frau 1962 in Israel und hat das Land Berichten zufolge über 100 Mal besucht, darunter Dutzende von PR-Missionen, zu denen er Prominente und Sportstars mitbrachte. Außerdem unterhält er ein Netzwerk von Wohltätigkeitsorganisationen in Israel.

Im Dezember sagte er der FCAS eine gigantische Summe von 100 Millionen Dollar zu. Dies geschah, wie Forbes berichtete, um „die Öffentlichkeit über die Zunahme antisemitischer Vorfälle aufzuklären und die Beziehungen zwischen der schwarzen und der jüdischen Gemeinde weiter auszubauen.“ In Anbetracht des Inhalts und der Berufung auf Dr. King scheint es klar, dass die Super-Bowl-Werbung Teil von Krafts Plan war, die schwarze Gemeinschaft ins Visier zu nehmen.

Schwarze Amerikaner sind in Bezug auf Palästina viel fortschrittlicher als der Rest der Bevölkerung. Viele schwarze Führungspersönlichkeiten sowie Bewegungen wie Black Lives Matter haben sich mit der palästinensischen Sache verbündet und sehen Parallelen und Verbindungen zwischen der Unterdrückung der Palästinenser im Ausland und der Behandlung schwarzer Amerikaner im eigenen Land.

Eine Umfrage der Carnegie Endowment for International Peace vom Dezember ergab, dass 28 % der schwarzen Bevölkerung einen sofortigen Waffenstillstand befürworteten, im Gegensatz zu 20 % der weißen Amerikaner. Nur 5 % der Afroamerikaner wünschten, dass die US-Regierung Israel „uneingeschränkte Unterstützung“ gewährt, gegenüber 23 % der weißen Bevölkerung.

Finanzierung von Antisemitismus

Für Kraft ist daher die Einstellung der schwarzen Bevölkerung ein Problem. Der milliardenschwere Sporteigentümer gründete den FCAS 2019 inmitten des wachsenden nationalen und internationalen Widerstands gegen die Apartheidpolitik des Staates Israel in Palästina. Er kündigte den Schritt bei einer aufwendigen Zeremonie in Jerusalem an, wo ihm der Genesis-Preis verliehen wurde – eine von der israelischen Regierung unterstützte Auszeichnung, die an Personen vergeben wird, die den jüdischen Staat am meisten unterstützen.

Nach der Zeremonie aß er mit seinem Freund, Premierminister Netanjahu, zu Mittag. Kraft hatte Netanjahu bereits zuvor unterstützt, indem er seiner Rede vor dem Kongress im Jahr 2015 beiwohnte. „Israel hat keinen treueren Freund als Robert Kraft“, sagte Netanjahu.

Kraft erhielt den mit 1 Million Dollar dotierten Genesis-Preis für seine Bemühungen um Philanthropie und den „Kampf gegen Antisemitismus“. Doch seine Ansichten darüber, was Antisemitismus ist und was nicht, sind gelinde gesagt umstritten.

Benjamin Netanjahu und der Besitzer der New England Patriots, Robert Kraft, posieren für ein Foto in Jerusalem, 20. Juni 2019. Sebastian Scheiner | AP

Nach der historischen Welle von Protesten in den USA, bei denen ein Waffenstillstand im Nahen Osten gefordert wurde, trat er auf MSNBC auf und verurteilte die Teilnehmer als Unterstützer des Terrorismus. „Ich finde es schrecklich, dass eine Gruppe wie die Hamas respektiert wird und Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika Flaggen tragen oder sie unterstützen können“, sagte er und setzte die Unterstützung der palästinensischen Rechte eindeutig mit Terrorismus gleich. „Die Hamas predigt die Ausrottung des gesamten jüdischen Volkes von der Erde“, fügte er hinzu.

Während die EKAS also behauptet, gegen Lügen und Rassismus zu sein, verbreitet ihr Gründer weiterhin seine eigenen Desinformationen im Dienste des israelischen Projekts.

Es überrascht vielleicht nicht, dass er auch gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) ist – eine Basiskampagne, die auf friedliche Weise wirtschaftlichen Druck auf den Staat Israel ausübt, damit dieser seine Unterdrückung und Besetzung seiner Nachbarn beendet. Kraft betrachtet BDS als eine Form des antijüdischen Rassismus und stellt es in eine Reihe mit Angriffen auf Synagogen oder der wachsenden Bedrohung durch die extreme Rechte.

„Meine Vision ist es, daran zu arbeiten, die Gewalt gegen jüdische Gemeinden zu beenden. Der Normalisierung antisemitischer Narrative entgegenzuwirken, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, getarnt als Teil einer legitimen Debatte auf dem Campus und in den Medien“, sagte er und deutete damit an, dass die FCAS versuchen wird, sich landesweit auf dem College-Campus einzuschleusen und Druck auf die Medien auszuüben, damit diese (noch) mehr pro-israelische Positionen einnehmen.

Der Financier der Israel-Lobby

Kraft ist einer der größten Wohltäter der Israel-Lobby und hat im Laufe seines Lebens Millionen von Dollar an verschiedene Gruppen gespendet. Im Jahr 2022 spendete er zum Beispiel 1 Million Dollar an das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Super PAC. AIPAC setzt sich in den gesamten USA für eine israelfreundliche Politik ein und fügt israelfreundliche Formulierungen in möglichst viele Gesetzesvorhaben ein.

Er finanziert auch die Friends of the Israeli Defense Forces – eine Gruppe, die Geld sammelt, um israelische Soldaten zu unterstützen, selbst wenn diese in Palästina, Syrien und darüber hinaus Kriegsverbrechen begehen. Zu den anderen Pro-Israel-Gruppen, denen er beträchtliche Spenden zukommen ließ, gehören:

Amerikanische Freunde des Israel-Museums

Amerikanische Freunde des Yitzhak-Rabin-Zentrums

Die Anti-Defamation League

Das Komitee für Genauigkeit in der Nahostberichterstattung und -analyse

Die Jüdische Agentur für Israel

Der Jüdische Nationalfonds

StandWithUs

Das Israel-Projekt

Über seine Organisation Touchdown in Israel organisiert Kraft regelmäßig Propagandareisen nach Israel für ehemalige NFL-Spieler, zweifellos in der Hoffnung, dass sie zu Befürwortern des jüdischen Staates werden.

Die wohl einflussreichste Art und Weise, wie Kraft das öffentliche Leben in den USA beeinflusst, ist jedoch seine konsequente Finanzierung rechtsgerichteter Demokraten, die sich gegen Progressive und Befürworter der Gerechtigkeit in Palästina stellen.

Im Jahr 2021 spendete er zum Beispiel 5.800 Dollar an die Kongressabgeordnete Shontel Brown in ihrem umstrittenen Kampf gegen die progressive Nina Turner und weitere 2.900 Dollar für ihre Wiederwahl. Brown war eine wenig bekannte, aber stark israelfreundliche Kandidatin, die gegen eine demokratische Sozialistin antrat, die nationale Co-Vorsitzende der Wahlkampagne von Bernie Sanders für 2020 und eine ausgesprochene Kritikerin der Politik Israels.

Riesige Mengen an Pro-Israel-Geldern flossen in Browns Kampagne und halfen ihr, Turner zu besiegen. In ihrer Dankesrede lobte Brown Israel und bedankte sich später bei der jüdischen Gemeinschaft dafür, dass sie mir geholfen hat, die Ziellinie zu überqueren.

Kraft hat auch Geld an israelfreundliche Demokraten gespendet, darunter David Cicilline, Juan Vargas, Ted Deutch, Jake Auchincloss und Ritchie Torres.

Seine Handlungen, Spenden und öffentlichen Äußerungen haben bei einigen, die sie verfolgt haben, Verurteilungen hervorgerufen. Der Sportjournalist Dave Zirin zum Beispiel schrieb kürzlich, dass:

„Er scheint zu glauben, dass jede Kritik an Israel per se antisemitisch ist. Für Kraft sind Juden wie ich, Rabbiner und Holocaust-Überlebende, die einen Waffenstillstand und ein freies Palästina fordern, Teil des Problems. Und Kraft scheint zu glauben, dass der Widerstand gegen Israel, die IDF und die AIPAC-Agenda Antisemitismus ist.“

Israel im Fernsehen

Die Super-Bowl-Zuschauer wurden zwischen den Spielen mit einer weiteren Pro-Israel-Werbung konfrontiert, die direkt von der israelischen Regierung finanziert wurde und diese vertritt.

„An alle Väter“, sagt der Sprecher, während Bilder von gesunden väterlichen Aktivitäten auf dem Bildschirm laufen, „die lustigen, die albernen, die starken, die abenteuerlichen. Allen Vätern, die seit über 120 Tagen von der Hamas gefangen gehalten werden, schwören wir, sie nach Hause zu bringen.

Oberflächlich betrachtet sandte die israelische Regierung eine Botschaft an die israelischen Väter, die sich noch in Hamas-Gefangenschaft befinden. Diese Botschaft bestand darin, dass sie sich dafür einsetzte, sie nach Hause zu bringen (indem sie Millionen von Dollar ausgab, um die Botschaft während des Super Bowls im amerikanischen Fernsehen zu senden).

In Wirklichkeit war dies jedoch ein Versuch, die amerikanische Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich mit Israel zu identifizieren, und ihr zu suggerieren, dass dies auch jedem ihrer Väter passieren könnte.

Israel ran an ad during the Super Bowl vowing to "bring all their dads home" in reference to the Israeli captives being held in Gaza.



But what about the dads in Gaza who have suffered the worst grief imaginable at the hands of Israel's genocidal campaign? pic.twitter.com/JerxiRHkKy — The Cradle (@TheCradleMedia) February 13, 2024

Viele Zuschauer waren der Meinung, dass das, was sie sahen, kaum mehr als eine teure Desinformation war. „Es tut mir leid, aber strahlt Israel ernsthaft eine SOB STORY PROPAGANDA-Werbung während des SUPER BOWL aus, während es gleichzeitig DIE FLÜCHTLINGE IN RAFAH BOMBT???????“, schrieb ein Zuschauer auf Twitter.

Dennoch war der Super Bowl mit über 123 Millionen erreichten Zuschauern die meistgesehene amerikanische Fernsehsendung aller Zeiten. Manche sagen, diese Art von Werbung sei unbezahlbar, aber anscheinend kann man das doch, und zwar mit 7 Millionen Dollar. Es mag zwar Propaganda sein, aber in Amerika spricht das Geld. Und sowohl Robert Kraft als auch die israelische Regierung haben sicherlich eine Menge Geld zur Verfügung.